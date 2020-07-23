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"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва

"Полтавський терорист" їде в сторону Києва. Його супроводжують автомобілі правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to.

За даними видання, патрульна поліція Полтави повідомила, що терористові надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"), який зараз рухається в напрямку Києва.

Зараз автомобіль з терористом їде в Решетилівському районі.

Про особу терориста відомо, що раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія. Чоловік - полтавчанин, раніше судимий

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Також читайте: Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Автор: 

граната (798) заручник (823) Полтава (562)


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Топ коментарі
+37
Полтавский террорист вместе с заложником едет в направлении Киева - Цензор.НЕТ 9322
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23.07.2020 12:32
+34
До Зелєнскава?
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23.07.2020 12:30
+28
Після виконання вимог луцького терориста тепер це буде регулярно.
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23.07.2020 12:32
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Для зебобіків нагадую:
-це виобрали шоуменів до влади
-ці серіальчики і відосіки знімаються за Ваші гроші, які ви накидали у Фонд боротьби з кокронавірусом за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування і які вилучили для фінансування МВС для креативних проектів.
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23.07.2020 12:49 Відповісти
дадим оружие в продажу такая херня будет каждое утро
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23.07.2020 12:50 Відповісти
Епоха бідності закінчилась - почалась епоха задовільнення терористів особисто преЗЕдентом..
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23.07.2020 12:50 Відповісти
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 134
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23.07.2020 12:51 Відповісти
то тiльки одне мусорило в заручниках?
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23.07.2020 12:51 Відповісти
Как правильно он едет,в Киеве поменяй мента на Зеленского и взорвись в этой шкатулке на колесах,тебе народ цветы 100 лет на могилку носить будет
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23.07.2020 12:52 Відповісти
зараз затаряться бухлом і по бабам...
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23.07.2020 12:52 Відповісти
Сейчас он приедет в Киев на улицу Банковую, потом бубачка проведет переговоры, победоносно освободит заложника и заставит сдаться террориста, шоу маст гоу он!
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23.07.2020 12:53 Відповісти
Всё будет гараздо круче! Зеля поменяет себя на заложника, и они вместе уедут в ОРДЛО.
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23.07.2020 12:55 Відповісти
Если бы в один конец, то нехай щастить!
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23.07.2020 12:56 Відповісти
Сивохины братья из ОРДЛО помогут Зеле освобдиться, и он объявит миру-мир.
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23.07.2020 13:01 Відповісти
Як дістали вже ці креативщики з кварталу? Мльоооо…у них на кожен день є новий сценарій.
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23.07.2020 12:53 Відповісти
Где они берут таких тупых террористов?
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23.07.2020 12:53 Відповісти
* Умники * ! Чего ВЫ выпендриваетесь !
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23.07.2020 12:53 Відповісти
А Зеля уже позвонил "полтавскому" террористу?
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23.07.2020 12:55 Відповісти
Долго думают руководители, Я уже бы обьявил Месячник добровольной сдачи оружия, и чего то может бы удалось избежать или предотвратить.
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23.07.2020 12:55 Відповісти
Щас, разбежались сдавать, волосы назад. Самое время тариться оружием.
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Ну ось - зебіл і авакян запустили програмку...
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23.07.2020 12:56 Відповісти
одна надежда на бубочку))))) он сможет договориться))))) дебил!
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23.07.2020 12:56 Відповісти
В супроводі особисто Аваков -везе до Вовки ....
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23.07.2020 12:57 Відповісти
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 9748
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23.07.2020 12:57 Відповісти
Видосик Зеленским уже написан вчера?
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23.07.2020 12:58 Відповісти
Беспредел.. бедная през. Швейц думает куда я попала - 1 террорист, другой
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23.07.2020 12:59 Відповісти
Надеюсь на этот раз Рюкзак присунет своему поросёнку андону онлайн.Давай жги,полтавский террорист,на тебя все надежды
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23.07.2020 12:59 Відповісти
Щось терористів останнім часом розвелось як собак нерізаних. Погана прикмета, якось усе не к добру ?! А можливо і на удачу ? Невже бубочка лижі на ростов парафінить ?! Ждем-с !
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23.07.2020 13:05 Відповісти
Сейчас появиться Аваков, как супермен и всех освободит и задержит.
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23.07.2020 13:01 Відповісти
И "терроризм" будет набирать обороты пока ЗЕ будет у власти.
Других спосбов сохранить власть, кроме запугивсния, у него уже просто не осталосьб
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Опа!!!!
Еще один террорист!!!
Аваков, ну не так же часто! Просто не успеваю попкорн лопать!!!

А ЗЕ тоже будет с ним по телефону разговаривать?
А может встретится?
А если террорист потребует от ЗЕ хреном на рояле сыграть??? Где концерт будет? Билеты в продаже?
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23.07.2020 13:02 Відповісти
не налегай на попкорн, такими темпами поправишься на раз-два...
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23.07.2020 13:07 Відповісти
Поняли террористы, что им конец приходит, вот и зашевелились. У Зеленского не забалуешь.
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Не успели все фильм "Земляне" посмотреть, а тут новое на горизонте
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Курва ! Догралися, придурки. Як вони такі профі, то хай би їх порозривало.
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23.07.2020 13:04 Відповісти
Хочу послушать Авакова на предмет того, что "события последних дней" (теракты и заминировния в Киеве, Луцке) "не связаны друг с другом".

Как же хочется, чтобы начальник УГРО не пострадал...... Береги его Господь....
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23.07.2020 13:06 Відповісти
Там, в Киеве, Геращенко "полтавчанина" на поруки возьмет?
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23.07.2020 13:06 Відповісти
Ну ось знову. Тепер нам в Західній Україні ще більше посилять запобіжні заходи ))))
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23.07.2020 13:07 Відповісти
о! прикольно. и звонить никуда не надо. сдастся лично потерпевшему.
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23.07.2020 13:08 Відповісти
Хочу посмотреть как Ослик любит свинку!
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23.07.2020 13:13 Відповісти
только что по телеку озвучили требования "террориста" -= хочет поговорить с зеленским
А ха ха ха ха
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Флешмоб
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23.07.2020 13:20 Відповісти
В багажнике, кстати, свинья!!! товарищи...
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Леди и джентельмены!Я знаю,що вы считаете,що я заслужил этот Оскар.Но нет!В Киеве,есть лучший претендент носить имя почётного обладателя Оскара.И я хочу пользуясь этой высокой сценой обратиться к нему:Я не знаю твоего имени,но Голливудская награда ждёт тебя.Отзовись.
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 9596
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23.07.2020 13:24 Відповісти
Как символично!
Автомобиль ВАЗ - Владимир Александрович Зеленский!
Это уже на стёб похоже.....
П.С. По сценарию - вазик по нашим дорогам должен сломаться.....
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23.07.2020 13:26 Відповісти
-алло владимир ссаныч, все готово,садитесь на белого коня и приезжайте в полтаву, бедем из вас героя делать!
-в полтаву? неееееее....пусть сам сюда приезжает...
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23.07.2020 13:40 Відповісти
****** в высших эшелонах власти 2020 года. Смотреть всем
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23.07.2020 13:49 Відповісти
Зеля позвонит - порешает. Узбагойтес
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23.07.2020 13:53 Відповісти
Шо там Зеля? Новый видосик уже записывает?
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23.07.2020 16:46 Відповісти
в кондитерско-кремлёвской методичке написано, что это снова понарошку.
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23.07.2020 20:31 Відповісти
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