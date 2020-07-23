"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва
"Полтавський терорист" їде в сторону Києва. Його супроводжують автомобілі правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to.
За даними видання, патрульна поліція Полтави повідомила, що терористові надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"), який зараз рухається в напрямку Києва.
Зараз автомобіль з терористом їде в Решетилівському районі.
Про особу терориста відомо, що раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія. Чоловік - полтавчанин, раніше судимий
Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
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-це виобрали шоуменів до влади
-ці серіальчики і відосіки знімаються за Ваші гроші, які ви накидали у Фонд боротьби з кокронавірусом за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування і які вилучили для фінансування МВС для креативних проектів.
Других спосбов сохранить власть, кроме запугивсния, у него уже просто не осталосьб
Еще один террорист!!!
Аваков, ну не так же часто! Просто не успеваю попкорн лопать!!!
А ЗЕ тоже будет с ним по телефону разговаривать?
А может встретится?
А если террорист потребует от ЗЕ хреном на рояле сыграть??? Где концерт будет? Билеты в продаже?
Как же хочется, чтобы начальник УГРО не пострадал...... Береги его Господь....
А ха ха ха ха
Автомобиль ВАЗ - Владимир Александрович Зеленский!
Это уже на стёб похоже.....
П.С. По сценарию - вазик по нашим дорогам должен сломаться.....
-в полтаву? неееееее....пусть сам сюда приезжает...