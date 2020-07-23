"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва

"Полтавський терорист" їде в сторону Києва. Його супроводжують автомобілі правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to.

За даними видання, патрульна поліція Полтави повідомила, що терористові надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"), який зараз рухається в напрямку Києва.

Зараз автомобіль з терористом їде в Решетилівському районі.

Про особу терориста відомо, що раніше він працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулася сьогоднішня подія. Чоловік - полтавчанин, раніше судимий

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

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Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.