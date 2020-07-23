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"Полтавский террорист" вместе с заложником едет в направлении Киева

Полтавский террорист едет в сторону Киева. Его сопровождают автомобили правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to.

По данным издания, патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева.

В настоящее время автомобиль с террористом едет в Решетиловском районе.

О личности террориста известно, что ранее он работал автослесарем в ангарах, возле которых и произошло сегодняшнее событие. Мужчина - полтавчанин, ранее судимый.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

граната (1007) заложник (1493) захват (787) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+37
Полтавский террорист вместе с заложником едет в направлении Киева - Цензор.НЕТ 9322
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23.07.2020 12:32
+34
До Зелєнскава?
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23.07.2020 12:30
+28
Після виконання вимог луцького терориста тепер це буде регулярно.
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23.07.2020 12:32
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Страница 2 из 2
Для зебобіків нагадую:
-це виобрали шоуменів до влади
-ці серіальчики і відосіки знімаються за Ваші гроші, які ви накидали у Фонд боротьби з кокронавірусом за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування і які вилучили для фінансування МВС для креативних проектів.
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23.07.2020 12:49 Ответить
дадим оружие в продажу такая херня будет каждое утро
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23.07.2020 12:50 Ответить
Епоха бідності закінчилась - почалась епоха задовільнення терористів особисто преЗЕдентом..
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23.07.2020 12:50 Ответить
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 134
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23.07.2020 12:51 Ответить
то тiльки одне мусорило в заручниках?
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23.07.2020 12:51 Ответить
Как правильно он едет,в Киеве поменяй мента на Зеленского и взорвись в этой шкатулке на колесах,тебе народ цветы 100 лет на могилку носить будет
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23.07.2020 12:52 Ответить
зараз затаряться бухлом і по бабам...
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23.07.2020 12:52 Ответить
Сейчас он приедет в Киев на улицу Банковую, потом бубачка проведет переговоры, победоносно освободит заложника и заставит сдаться террориста, шоу маст гоу он!
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23.07.2020 12:53 Ответить
Всё будет гараздо круче! Зеля поменяет себя на заложника, и они вместе уедут в ОРДЛО.
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23.07.2020 12:55 Ответить
Если бы в один конец, то нехай щастить!
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23.07.2020 12:56 Ответить
Сивохины братья из ОРДЛО помогут Зеле освобдиться, и он объявит миру-мир.
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23.07.2020 13:01 Ответить
Як дістали вже ці креативщики з кварталу? Мльоооо…у них на кожен день є новий сценарій.
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23.07.2020 12:53 Ответить
Где они берут таких тупых террористов?
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23.07.2020 12:53 Ответить
* Умники * ! Чего ВЫ выпендриваетесь !
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23.07.2020 12:53 Ответить
А Зеля уже позвонил "полтавскому" террористу?
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23.07.2020 12:55 Ответить
Долго думают руководители, Я уже бы обьявил Месячник добровольной сдачи оружия, и чего то может бы удалось избежать или предотвратить.
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23.07.2020 12:55 Ответить
Щас, разбежались сдавать, волосы назад. Самое время тариться оружием.
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23.07.2020 13:02 Ответить
Ну ось - зебіл і авакян запустили програмку...
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23.07.2020 12:56 Ответить
одна надежда на бубочку))))) он сможет договориться))))) дебил!
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23.07.2020 12:56 Ответить
В супроводі особисто Аваков -везе до Вовки ....
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23.07.2020 12:57 Ответить
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 9748
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23.07.2020 12:57 Ответить
Видосик Зеленским уже написан вчера?
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23.07.2020 12:58 Ответить
Беспредел.. бедная през. Швейц думает куда я попала - 1 террорист, другой
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23.07.2020 12:59 Ответить
Надеюсь на этот раз Рюкзак присунет своему поросёнку андону онлайн.Давай жги,полтавский террорист,на тебя все надежды
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23.07.2020 12:59 Ответить
Щось терористів останнім часом розвелось як собак нерізаних. Погана прикмета, якось усе не к добру ?! А можливо і на удачу ? Невже бубочка лижі на ростов парафінить ?! Ждем-с !
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23.07.2020 13:05 Ответить
Сейчас появиться Аваков, как супермен и всех освободит и задержит.
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23.07.2020 13:01 Ответить
И "терроризм" будет набирать обороты пока ЗЕ будет у власти.
Других спосбов сохранить власть, кроме запугивсния, у него уже просто не осталосьб
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23.07.2020 13:02 Ответить
Опа!!!!
Еще один террорист!!!
Аваков, ну не так же часто! Просто не успеваю попкорн лопать!!!

А ЗЕ тоже будет с ним по телефону разговаривать?
А может встретится?
А если террорист потребует от ЗЕ хреном на рояле сыграть??? Где концерт будет? Билеты в продаже?
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23.07.2020 13:02 Ответить
не налегай на попкорн, такими темпами поправишься на раз-два...
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23.07.2020 13:07 Ответить
Поняли террористы, что им конец приходит, вот и зашевелились. У Зеленского не забалуешь.
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23.07.2020 13:03 Ответить
Не успели все фильм "Земляне" посмотреть, а тут новое на горизонте
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23.07.2020 13:03 Ответить
Курва ! Догралися, придурки. Як вони такі профі, то хай би їх порозривало.
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23.07.2020 13:04 Ответить
Хочу послушать Авакова на предмет того, что "события последних дней" (теракты и заминировния в Киеве, Луцке) "не связаны друг с другом".

Как же хочется, чтобы начальник УГРО не пострадал...... Береги его Господь....
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23.07.2020 13:06 Ответить
Там, в Киеве, Геращенко "полтавчанина" на поруки возьмет?
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23.07.2020 13:06 Ответить
Ну ось знову. Тепер нам в Західній Україні ще більше посилять запобіжні заходи ))))
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23.07.2020 13:07 Ответить
о! прикольно. и звонить никуда не надо. сдастся лично потерпевшему.
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23.07.2020 13:08 Ответить
Хочу посмотреть как Ослик любит свинку!
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23.07.2020 13:13 Ответить
только что по телеку озвучили требования "террориста" -= хочет поговорить с зеленским
А ха ха ха ха
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23.07.2020 13:14 Ответить
Флешмоб
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23.07.2020 13:20 Ответить
В багажнике, кстати, свинья!!! товарищи...
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23.07.2020 13:14 Ответить
Леди и джентельмены!Я знаю,що вы считаете,що я заслужил этот Оскар.Но нет!В Киеве,есть лучший претендент носить имя почётного обладателя Оскара.И я хочу пользуясь этой высокой сценой обратиться к нему:Я не знаю твоего имени,но Голливудская награда ждёт тебя.Отзовись.
"Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва - Цензор.НЕТ 9596
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23.07.2020 13:24 Ответить
Как символично!
Автомобиль ВАЗ - Владимир Александрович Зеленский!
Это уже на стёб похоже.....
П.С. По сценарию - вазик по нашим дорогам должен сломаться.....
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23.07.2020 13:26 Ответить
-алло владимир ссаныч, все готово,садитесь на белого коня и приезжайте в полтаву, бедем из вас героя делать!
-в полтаву? неееееее....пусть сам сюда приезжает...
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23.07.2020 13:40 Ответить
****** в высших эшелонах власти 2020 года. Смотреть всем
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23.07.2020 13:49 Ответить
Зеля позвонит - порешает. Узбагойтес
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23.07.2020 13:53 Ответить
Шо там Зеля? Новый видосик уже записывает?
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23.07.2020 16:46 Ответить
в кондитерско-кремлёвской методичке написано, что это снова понарошку.
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23.07.2020 20:31 Ответить
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