"Полтавский террорист" вместе с заложником едет в направлении Киева
Полтавский террорист едет в сторону Киева. Его сопровождают автомобили правоохранителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to.
По данным издания, патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева.
В настоящее время автомобиль с террористом едет в Решетиловском районе.
О личности террориста известно, что ранее он работал автослесарем в ангарах, возле которых и произошло сегодняшнее событие. Мужчина - полтавчанин, ранее судимый.
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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-це виобрали шоуменів до влади
-ці серіальчики і відосіки знімаються за Ваші гроші, які ви накидали у Фонд боротьби з кокронавірусом за рахунок урізання соцвиплат і місцевого самоврядування і які вилучили для фінансування МВС для креативних проектів.
Других спосбов сохранить власть, кроме запугивсния, у него уже просто не осталосьб
Еще один террорист!!!
Аваков, ну не так же часто! Просто не успеваю попкорн лопать!!!
А ЗЕ тоже будет с ним по телефону разговаривать?
А может встретится?
А если террорист потребует от ЗЕ хреном на рояле сыграть??? Где концерт будет? Билеты в продаже?
Как же хочется, чтобы начальник УГРО не пострадал...... Береги его Господь....
А ха ха ха ха
Автомобиль ВАЗ - Владимир Александрович Зеленский!
Это уже на стёб похоже.....
П.С. По сценарию - вазик по нашим дорогам должен сломаться.....
-в полтаву? неееееее....пусть сам сюда приезжает...