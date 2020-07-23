"Полтавский террорист" вместе с заложником едет в направлении Киева

Полтавский террорист едет в сторону Киева. Его сопровождают автомобили правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to.

По данным издания, патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева.

В настоящее время автомобиль с террористом едет в Решетиловском районе.

О личности террориста известно, что ранее он работал автослесарем в ангарах, возле которых и произошло сегодняшнее событие. Мужчина - полтавчанин, ранее судимый.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.