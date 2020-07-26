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Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый

Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый

В Одесской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу затонувшего танкера Delfi.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Одесской ОГА Максима Куцего.

"Главное - ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству. В судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна - очевидно, их подход не срабатывает", - написал чиновник.

Куцый сообщил, что Одесская ОГА вместе с Министерством инфраструктуры, Администрацией морских портов Украины, Государственная экологической инспекцией и Одесским портом согласовали дальнейшие действия по ликвидации ЧП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi завершилась неудачей

"Первое. Работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второе. Госэкоинспекция инициирует перерасчет ущерба нанесенного экологии. Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - пояснил глава ОГА..

"Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - заявил Куцый.

Также читайте: Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

Автор: 

Одесса (7918) танкер (149) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+31
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 3536
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26.07.2020 19:35
+28
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 643

...
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26.07.2020 19:33
+20
Нормальна ситуація для країни якою керує кловун.
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26.07.2020 19:31
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Шо знову Янелох приїде та поплаває в червоних труселях?
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26.07.2020 19:29 Ответить
а кто этой ситуацией занимался ДО ЭТОГО?? ха-ха?? НЫХТО??? во пиортець який...усьо очинь серйозно...даойш зашквар щодня!!!
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26.07.2020 19:45 Ответить
а до этого занимался судовладелец.

под личным контролем Зеленского.

Зеленский искренне считает, что судовладелец ему подчиняется
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26.07.2020 20:03 Ответить
В усьому винен Барига ,чоколадний дон !!Не вірите, спитайте у зебобиків, вони вам на раз доведуть !!!)))
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26.07.2020 20:10 Ответить
Сначала обгадили экологию курортного города, ничего не делали до ухудшения ситуации, а потом решили заняться? Ну дают...Клоунада.
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26.07.2020 23:04 Ответить
Нормальна ситуація для країни якою керує кловун.
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26.07.2020 19:31 Ответить
Швидко, ще року не минуло !!)))
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26.07.2020 20:11 Ответить
Пилите , Шура , они золотые
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26.07.2020 19:32 Ответить
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 643

...
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26.07.2020 19:33 Ответить
За допомогою ракети Ілона Маска...
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26.07.2020 19:37 Ответить
Зеля не по Маску. Максимум рогозинский батут.
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26.07.2020 20:04 Ответить
у него вся морда в хайпах
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26.07.2020 19:40 Ответить
Одне питання до зєкаМанди - чому, поки майже добу, дрейфував той бункерувальник і його можна було легко відбуксирувати у безпечне місце стоянки, не знайшлось чинуши, який би прийняв це рішення???
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26.07.2020 19:33 Ответить
зустрічне риторичне запитання, якщо глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв до 20, а потім до 25 липня щось підняти та не зміг, то: 1) повинен кров'ю написати заяву та піти;
2) здійснити привселюдне самобичування; 3) відрізати чоловічий орган, бо ... 4) запиляти відосік, сказати, що какая разніца та організувати команду "З Делфі в серці.."та виступати в "лізі сміху"?
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26.07.2020 21:05 Ответить
Четвертий пункт...
І поїхати у Крим, замість білоруської команди КВН...
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26.07.2020 21:16 Ответить
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 3536
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26.07.2020 19:35 Ответить
Поднять танкер, как и поднять рейтинг преЗедента - для зе-власти задача нереальная!
П.С. Не те буксиры используют - надо буксир "Юзик" и буксир "Сивохо"....
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26.07.2020 19:37 Ответить
эти буксиры тянут не туда и их не переубедить
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26.07.2020 19:46 Ответить
Да, только порезать и здать на том )
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26.07.2020 19:52 Ответить
Тем более, что Сивуха уже попытки спасательных операций делал- и даже штаны замочил, причём, как говорит знающее зебильё, морской водой.
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 1923
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26.07.2020 20:07 Ответить
зеля не подымай его , на нем можно еще кучу бабок наварить
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26.07.2020 19:37 Ответить
нє, кучу распилить
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26.07.2020 20:36 Ответить
вот же государство наглое хочет у зебила электоральные балы отожрать
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26.07.2020 19:38 Ответить
Да с самого начала было ясно. За пару лет запросто на контрабанде топлива заработано море бабла, кому надо во власти, тоже дано. Резину тянули красиво---рвали заведома тонкие троса. Теперь государство---в смысле мы---налогоплательщики. Браво Одесса---ты великолепна. Но в другую сторону. Ну или власть городская, или кто её выбрал. Но опять выходит Одесса! Море стерпит и берег тоже.
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26.07.2020 19:39 Ответить
А весь цей час Delfy займалися хлопці з рятувальної станції пляжу Лонжерон?
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26.07.2020 19:40 Ответить
Памятник для ЗЕнеудачников
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26.07.2020 19:43 Ответить
Тут даже матерных слов с напрягом подобрать можно...
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26.07.2020 19:45 Ответить
вы не подбирайте, вы начинайте писать, они сами подтянутся. В слове "писать" ударение на первом слоге.
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26.07.2020 19:48 Ответить
Даю підказку. Оголосити цю залізяку туристичним об"єктом і турЬІст посуне косяками. Ніде у світі такого нема, а у нас є.
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26.07.2020 19:48 Ответить
От Вам смішно, а зебіли так і зроблять.
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27.07.2020 00:11 Ответить
бгг, надзвичайна ситуація. 8! місяців цій ситуаціії, пригнали пару дрібненьких буксирів і дитячими тросами намагаються зробити перемогу, а дзуськи, жуйте хрін звичайної фізики. На телепнів Україна багата і невичерпна
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26.07.2020 19:49 Ответить
Під особистим контролем:
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 4817
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26.07.2020 20:06 Ответить
Вава контролер всєя Галактики і єйо окресностєй.
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26.07.2020 20:26 Ответить
а РПГ у тебе є? Якщо ні то по схемі 2, так належить. Схема 2 - тріпати язиком брудні відходи з туалетів патріотів
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26.07.2020 20:50 Ответить
Чуваки, ну вы метеоры! Теперь предлагаю создать министерство по подъему барж и потом еще комиссию. Юзика назначьте министром, он должен ее таки сорвать с мели.
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26.07.2020 20:48 Ответить
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 4175
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26.07.2020 20:56 Ответить
За наши деньги,я вам разрешаю только тротил применить.
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26.07.2020 21:37 Ответить
Если и государство будет поднимать только тросами, то однозначно - будут пилить бюджет. Там корму надо поднять цистерной, а только потом тянуть тросами. Всех делов...
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26.07.2020 22:53 Ответить
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 1176
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26.07.2020 23:44 Ответить
Настільки тупі, й некомпетентні, що за стільки часу навіть нафтопродукти не відкачати, отруїли навколишнє середовище. Хто за це відповість? Імпотентна влада не може організувати підйом судна, а береться підняти економіку країни!
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27.07.2020 10:28 Ответить
 
 