Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый
В Одесской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу затонувшего танкера Delfi.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Одесской ОГА Максима Куцего.
"Главное - ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству. В судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна - очевидно, их подход не срабатывает", - написал чиновник.
Куцый сообщил, что Одесская ОГА вместе с Министерством инфраструктуры, Администрацией морских портов Украины, Государственная экологической инспекцией и Одесским портом согласовали дальнейшие действия по ликвидации ЧП.
"Первое. Работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второе. Госэкоинспекция инициирует перерасчет ущерба нанесенного экологии. Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - пояснил глава ОГА..
"Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - заявил Куцый.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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под личным контролем Зеленского.
Зеленский искренне считает, что судовладелец ему подчиняется
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2) здійснити привселюдне самобичування; 3) відрізати чоловічий орган, бо ... 4) запиляти відосік, сказати, що какая разніца та організувати команду "З Делфі в серці.."та виступати в "лізі сміху"?
І поїхати у Крим, замість білоруської команди КВН...
П.С. Не те буксиры используют - надо буксир "Юзик" и буксир "Сивохо"....