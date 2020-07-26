Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый

В Одесской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу затонувшего танкера Delfi.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Одесской ОГА Максима Куцего.

"Главное - ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству. В судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна - очевидно, их подход не срабатывает", - написал чиновник.

Куцый сообщил, что Одесская ОГА вместе с Министерством инфраструктуры, Администрацией морских портов Украины, Государственная экологической инспекцией и Одесским портом согласовали дальнейшие действия по ликвидации ЧП.

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"Первое. Работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второе. Госэкоинспекция инициирует перерасчет ущерба нанесенного экологии. Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - пояснил глава ОГА..

"Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - заявил Куцый.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.