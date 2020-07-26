Российские силовики назвали утопление причиной смерти 3-летнего сына политзаключенного Мусы Сулейманова

Муса Сулейманов, которого искали два дня в селе Строгановка под Симферополем, утонул.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по оккупированному Крыму, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка - утопление", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля​. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".

Тело мальчика нашли 26 июля в одной из выгребных ям рядом с домом.