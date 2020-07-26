Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова
Муса Сулейманов, якого шукали два дні в селі Строганівка під Сімферополем, потонув.
Про це повідомляє пресслужба управління МВС Росії в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.
"Під час заходів фахівцями проводилося відкачування вигрібних ям. В одній із них, розташованій поруч із будинком, де мешкає сім'я, було виявлено тіло дитини. Згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини - утоплення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов пропав 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".
Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.
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для этой породы нет ничего святого.
для них, страх - метод!
вот и "тонут" ДЕТИ(!!!) несогласных.
мацкалі втопили.
не вірять люди мацкалям.
ну, звикай, по-манєньку
Хавай, ********.
Каким образом там можно утонуть ?, там что, всё открыто ?
то же самое с колодцами...в большинстве они с крышками...в большинстве..но не все...
"Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі. Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова", - повідомив голова Меджлісу і додав, що тисячі кримських татар і жителів анексованого Криму інших національностей брали участь в пошуку, що тривав понад півтори доби.
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Також Чабаров зазначив, що Муса - син політичного в'язня, громадянського журналіста Руслана Сулейманова, незаконно заарештованого в березні 2019 року за стандартним звинуваченням щодо кримських татар - "організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації".
Слід зауважити, що після арешту чоловіка вся тяжкість утримання сім'ї, що складалася з трьох малолітніх дітей - Мухаммеда (10 років), Асие (6 років) і 3-річного Муси, а також батьків Руслана - Зери ханум (71 років) і Сервера аґа (73 роки), лягла на 31-річну Ельзару, дружину Руслана.
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Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 липня, в анексованому Криму розпочали пошуки трирічного Муси Сулейманова. Хлопчик грався у пісочниці біля свого будинку, після чого зник. Участь в пошукових роботах взяли спецслужби, волонтерські організації, а також добровольці, які виявили бажання допомогти.
У перший день до операції долучилися приблизно 700 людей, наступного дня кількість активістів та волонтерів зросла до 3 тисяч осіб. Пошуки тривали цілодобово, крім того, водолази оглянули місцеве озеро.
У неділю, 26 липня, на території анексованого Криму знайшли тіло трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200726-obstavyny-smerti-musy-sulejmanova-vyklykayut-pytannya-chubarov/
мацкалі попали.
Жители села Щебетовка Феодосийского района не верят в http://news.zn.ua/SOCIETY/v_krymu_povesilas_vnuchka_mustafy_dzhemileva-106968.html самоубийство 10-летней Джанике , внучки председателя Меджлиса крымско-татарского народа http://news.zn.ua/tags/mustafa-dzhiemiliev Мустафы Джемилева . Об этом сообщила местная жительница Александра Федоровна, которая просила не называть ее фамилию.
«Говорят, Джанике решила напугать родителей, которые не взяли ее с собой на море. Но мы в это не верим. Ее тело висело слишком высоко, сама туда она не залезла», - сказала она.
«Их семья всегда держалась в стороне, никто из местных жителей тесно с ними не общался. Знаю, что родители девочки занимались разведением лошадей для конного туризма. Джанике уже в три года крепко держалась в седле. Она была хорошей девочкой: отлично училась в школе, ходила на танцы. Я не раз была на концертах, в которых она принимала участие. Все говорили, что с нее настоящая артистка вырастет», - добавила Александра Федоровна. - https://zn.ua/SOCIETY/sosedi_vnuchki_dzhemileva_ne_veryat,*********************************.html
"просили дать им оружие"
Это как?
В Краснодарском крае - были. Станица Фастовецкая. 12 или 13 год. Мой коллега живёт в деревне, с выгребной ямой на участке. Ему привезли внука (правда не трёх а двух лет). Его жена не уследила, внук упал в яму и утонул. Его правда нашли буквально через 15 минут, даже пытались откачать, но опоздали.