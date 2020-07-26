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Новини Окуповані території
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Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова

Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова

Муса Сулейманов, якого шукали два дні в селі Строганівка під Сімферополем, потонув.

Про це повідомляє пресслужба управління МВС Росії в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходів фахівцями проводилося відкачування вигрібних ям. В одній із них, розташованій поруч із будинком, де мешкає сім'я, було виявлено тіло дитини. Згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини - утоплення", - йдеться в повідомленні.

Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політвязня Муси Сулейманова 01

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Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов пропав 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".

Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

Автор: 

діти (5135) Крим (14185) смерть (6777)


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Топ коментарі
+34
Чтоб они, суки, сами все так утонули.
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26.07.2020 20:43
+29
Российские силовики назвали утопление причиной смерти 3-летнего сына политзаключенного Мусы Сулейманова - Цензор.НЕТ 1323

...
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26.07.2020 20:46
+19
Нелюди, ничего святого, убивают детей. Но для кого это новость?! Они этим прославились сразу после развала Совка в Первую чеченскую, если не раньше.
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26.07.2020 20:47
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Чтоб они, суки, сами все так утонули.
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26.07.2020 20:43 Відповісти
Российские силовики назвали утопление причиной смерти 3-летнего сына политзаключенного Мусы Сулейманова - Цензор.НЕТ 1323

...
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26.07.2020 20:46 Відповісти
Нелюди, ничего святого, убивают детей. Но для кого это новость?! Они этим прославились сразу после развала Совка в Первую чеченскую, если не раньше.
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26.07.2020 20:47 Відповісти
пришли северные орки.
для этой породы нет ничего святого.
для них, страх - метод!
вот и "тонут" ДЕТИ(!!!) несогласных.
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26.07.2020 20:49 Відповісти
Брешуть.
мацкалі втопили.
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26.07.2020 20:54 Відповісти
не поспішай казлятіна, так немає доказів, що він сам потонув.
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26.07.2020 21:45 Відповісти
казлятіна мацкальцкая
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26.07.2020 21:46 Відповісти
https://www.facebook.com/MEMorandumOfHate/posts/162563608709752

не вірять люди мацкалям.
ну, звикай, по-манєньку
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26.07.2020 21:45 Відповісти
https://www.facebook.com/MEMorandumOfHate/posts/162563608709752

Хавай, ********.
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26.07.2020 21:45 Відповісти
могли і втопити. дитина мала, могла і сама. але так як мала, тому могла сама, то можна підстроїти, щоб офіційно не шукати винного, а спихнути на малоліцтво.
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26.07.2020 22:44 Відповісти
первым что проверили после исчезновения малыша были колодцы и сливные ямы...
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26.07.2020 20:56 Відповісти
Сливная яма это туалет ?
Каким образом там можно утонуть ?, там что, всё открыто ?
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27.07.2020 09:13 Відповісти
там есть обязательно люк, через который откачивают нечистоты (он обычно диаметром от 60 см и больше (больше для того чтоб можно было проверить уровень и контролировать состояние стенок ( или раз в несколько лет возможно отремонтировать стенки и дно, если яма бетонированная) обычно этот люк как-то закрывается крышкой...но...в жизни все бывает...
то же самое с колодцами...в большинстве они с крышками...в большинстве..но не все...
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27.07.2020 09:50 Відповісти
Цинично
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26.07.2020 20:57 Відповісти
Невинная жертва. Дитя, Небеса тебя забрали потому что Ангелам не место в мире где страдает твой Народ!
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26.07.2020 21:03 Відповісти
Не хочется плохого ничего говорить, но это так по-пуцински.. родителям - сил, терпения и БОЖЕЙ ПОМОЩИ пережить такое горе..
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26.07.2020 21:06 Відповісти
скоты...
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26.07.2020 21:06 Відповісти
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що обставини смерті сина політв'язня Руслана Сулейманова - трирічного Муси викликають питання, тому потрібно залучати необхідних фахівців і юристів, аби встановити об'єктивні причини. Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

"Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі. Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова", - повідомив голова Меджлісу і додав, що тисячі кримських татар і жителів анексованого Криму інших національностей брали участь в пошуку, що тривав понад півтори доби.

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Також Чабаров зазначив, що Муса - син політичного в'язня, громадянського журналіста Руслана Сулейманова, незаконно заарештованого в березні 2019 року за стандартним звинуваченням щодо кримських татар - "організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації".

Слід зауважити, що після арешту чоловіка вся тяжкість утримання сім'ї, що складалася з трьох малолітніх дітей - Мухаммеда (10 років), Асие (6 років) і 3-річного Муси, а також батьків Руслана - Зери ханум (71 років) і Сервера аґа (73 роки), лягла на 31-річну Ельзару, дружину Руслана.

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Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 липня, в анексованому Криму розпочали пошуки трирічного Муси Сулейманова. Хлопчик грався у пісочниці біля свого будинку, після чого зник. Участь в пошукових роботах взяли спецслужби, волонтерські організації, а також добровольці, які виявили бажання допомогти.

У перший день до операції долучилися приблизно 700 людей, наступного дня кількість активістів та волонтерів зросла до 3 тисяч осіб. Пошуки тривали цілодобово, крім того, водолази оглянули місцеве озеро.

У неділю, 26 липня, на території анексованого Криму знайшли тіло трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.
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26.07.2020 21:28 Відповісти
так, не пройшло у кацапів.
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26.07.2020 21:32 Відповісти
Обставини смерті Муси Сулейманова викликають питання - Чубаров

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200726-obstavyny-smerti-musy-sulejmanova-vyklykayut-pytannya-chubarov/
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26.07.2020 21:31 Відповісти
https://www.facebook.com/MEMorandumOfHate/posts/162563608709752 Хлопчика знайшли у вигрібній ямі. Яма була закрита дерев'яною кришкою і зверху привалена цеглою. Російські мєнти і ФСБ поширюють, що дитина впала туди сама. І саму себе привалила? Звісно, скажуть, що це випадковість, і так трапилося випадково, що єдину дитину політв'язня знаходять мертвим. Скажуть. Але я ніколи не повірю. Бо раша - це машина, яка тримається на рабах і нелюдах. Останні убивають, катують, нищать незгодних. Навіть їх дітей. І, коли хтось буде згадувати про росію з теплом і хотіти повернутися до неї геополітично, запитайте у цих ідіотів, чи готові вони зараз віддати своє дитя.
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26.07.2020 21:34 Відповісти
так, понеслося.
мацкалі попали.
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26.07.2020 21:37 Відповісти
така само "випадковість" там само від 2012...

Жители села Щебетовка Феодосийского района не верят в http://news.zn.ua/SOCIETY/v_krymu_povesilas_vnuchka_mustafy_dzhemileva-106968.html самоубийство 10-летней Джанике , внучки председателя Меджлиса крымско-татарского народа http://news.zn.ua/tags/mustafa-dzhiemiliev Мустафы Джемилева . Об этом сообщила местная жительница Александра Федоровна, которая просила не называть ее фамилию.
«Говорят, Джанике решила напугать родителей, которые не взяли ее с собой на море. Но мы в это не верим. Ее тело висело слишком высоко, сама туда она не залезла», - сказала она.
«Их семья всегда держалась в стороне, никто из местных жителей тесно с ними не общался. Знаю, что родители девочки занимались разведением лошадей для конного туризма. Джанике уже в три года крепко держалась в седле. Она была хорошей девочкой: отлично училась в школе, ходила на танцы. Я не раз была на концертах, в которых она принимала участие. Все говорили, что с нее настоящая артистка вырастет», - добавила Александра Федоровна. - https://zn.ua/SOCIETY/sosedi_vnuchki_dzhemileva_ne_veryat,*********************************.html
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26.07.2020 22:32 Відповісти
Ба хер я поверю в этои сказки, зная какая подлая и гнилая кацапня!! Им даже дите убить что высморкаться!!
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26.07.2020 21:39 Відповісти
Покидьки! Горіти вам, кацапським *****, в пеклі!
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26.07.2020 21:43 Відповісти
Чего ещё ждать от РуSSкого мира.
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26.07.2020 21:49 Відповісти
кацапи то не люди.
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26.07.2020 21:50 Відповісти
Ну шо, готовы с этим зверьем замириться? Готовы заключать с вот этими нелюдями перимирия? Готовы жить с ними в одной стране? А ведь они уже вами правят. Их ставленник 4 дня держал на персональном контроле, шоб никто не дернулся спасать раненного морпеха-разведоса,и радовался, пока морпех умирал в муках.
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26.07.2020 21:55 Відповісти
Нужно было не за ручку внучку тащить, а в башку цыганке лушпарить с всей дури.
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26.07.2020 23:30 Відповісти
нацистські ублюдкі
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26.07.2020 22:02 Відповісти
Доказать умысел нельзя. Но ведь яма семьи. Да запросто запрещали мальчику туда подходить. Ну ясно же. та и вонь в жару всё равно стоит. Упасть мог в чужую---тут логичней бы было. Не знал он чужой ямы теоретически. а вот свою знал как строгий запрет. На вид смышлёный явно мальчик. Но попробуй докажи. Если взять крайность---то конечно отомстили люто тем что в свою столкнули. Крепко в таком случае не подумали те, кто возможно это сделали. С этого случая может сильно там рвануть в унисон Хабаровску.
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26.07.2020 22:05 Відповісти
Не рванет.Киримли в Криму давно уже лишены пассионариев. Даже самая "эстремистская" мусульманская организация в Крыму Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - такие себе мусульманские "свидетели иеговы" с непротивлением злу насилием.
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26.07.2020 22:13 Відповісти
Плюс кацапы многих из них показательно посажали.
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26.07.2020 22:26 Відповісти
Плюс их предал Киев в 2014. Они просили дать им оружие, а им сказали разойтись по домам.
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26.07.2020 22:32 Відповісти
"с непротивлением злу насилием."
"просили дать им оружие"

Это как?
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27.07.2020 11:55 Відповісти
Рванет не рванет---не нам тут решать. Своих хватает предпосылок для взрыва---да тоже тихо. Там кто то подметил что сразу по выгребным ямам стали искать. Там ведь лесов и нет. Тоже логично---но чуть странно---как знали вроде. Но были ли раньше такие случаи---опять не знаем. Тут вот другое. Вот как теперь пережить отцу такое? И остальной семье? Стоило бы кретинам из фсб срочно выпустить по удо. Может ума хватит?
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26.07.2020 23:07 Відповісти
Но были ли раньше такие случаи---опять не знаем.

В Краснодарском крае - были. Станица Фастовецкая. 12 или 13 год. Мой коллега живёт в деревне, с выгребной ямой на участке. Ему привезли внука (правда не трёх а двух лет). Его жена не уследила, внук упал в яму и утонул. Его правда нашли буквально через 15 минут, даже пытались откачать, но опоздали.
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26.07.2020 23:44 Відповісти
Мне кажется что вообще эту тему стоит закрыть. с этой минуты. Без претензий конечно. То мы так все выгребные переберём. Там страшная смерть произошла. Уму непостижимо такая смерть.
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26.07.2020 23:50 Відповісти
Будь ты проклят х*йло со своим говеным руским миром и вся великодержавная помойка. Вся ваша ублюдочная недострана не стоит жизни этого ребенка.
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26.07.2020 23:45 Відповісти
Кинули мальчика в яму, тут и к бабке не ходи, что за нелюди такие, как могла рука подняться на невинное дитя. Соболезнование родителям, пусть земля мальчонке будет пухом.
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27.07.2020 00:02 Відповісти
 
 