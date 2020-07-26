Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова

Муса Сулейманов, якого шукали два дні в селі Строганівка під Сімферополем, потонув.

Про це повідомляє пресслужба управління МВС Росії в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходів фахівцями проводилося відкачування вигрібних ям. В одній із них, розташованій поруч із будинком, де мешкає сім'я, було виявлено тіло дитини. Згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини - утоплення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов пропав 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".

Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.