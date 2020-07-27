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Новости Агрессия России против Украины
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Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин

Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, -

Договоренность о режиме прекращения огня - военно-политическая, поэтому юридическая ответственность за его нарушение не применяется, однако возможна политическая ответственность в форме санкций или иных мер международного воздействия.

Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики из фракции "Слуги народа" Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что договоренность о режиме прекращения огня является военно-политической между сторонами ТКГ (Украина, РФ, ОБСЕ как посредник). Поэтому юридическая ответственность за нарушение режима прекращения огня не применяется. Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия. Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры", - написал он.

Костин указал, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 56/83 от 12 декабря 2001 года создает международно-правовую базу для ответных действий в порядке самообороны. "То есть в случае нарушения вооруженными формированиями на территории ОРДЛО Украины режима тишины, мы имеем полное право на самооборону и ответный огонь", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самооборона, прекращение преступления, защита мирных жителей, - когда военнослужащие могут применять оружие во время перемирия на Донбассе. ДОКУМЕНТ

Депутат подчеркнул, что Украина хочет мира, но безопасность украинских граждан, в том числе военных, является приоритетом. "За соблюдением режима на каждом из участков следят не только представители СММ ОБСЕ, но и украинские военнослужащие, преимущественно - с боевым опытом (в том числе - участники миротворческих операций)", - напомнил он.

Костин также заявил, что Украина готова к миру только на ее условиях и к выборам в ОРДЛО Украины только после деэскалации, при соблюдении режима тишины, после разоружения военных формирований на территории ОРДЛО и выведения иностранных войск с территории Украины, а также при соблюдении Копенгагенских стандартов ОБСЕ (без боевиков, после возвращения контроля над границей) и только в украинском правовом поле.

"У нас есть на то политическая воля президента Украины и его команды - прекратить войну на временно оккупированной территории Украины, где гибнут люди, чтобы вернуть там закон и привычный жизненный уклад, восстановить в полном объеме права и социальные гарантии нашим гражданам, которые пострадали и продолжают страдать от оккупации. Мы и далее будем вести свою "войну" - но на дипломатическом фронте, при международной поддержке, до тех пор, пока не добьемся полной реинтеграции временно оккупированных территорий для того, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни в единой Украине", - отметил он.

Также читайте: Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+21
всю монобильшисть плюс всех "слуг уродов" на местах собрать и на передовую. в самые крайние окопы. без касок (все равно мозгов у них нет - не пострадают). будут сигнализаторами и контролерами соблюдения "перемирия"
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27.07.2020 00:37
+18
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4343
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27.07.2020 00:45
+16
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 6500
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27.07.2020 00:48
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Правила форума Совет форумчан
А про санкції щодо себе самих ви не подумали ?
То й не треба. Не переймайтеся.
Вони можуть бути без попередження, односторонні і незворотні.
Туди вам і дорога, зрадники.
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27.07.2020 00:32 Ответить
Я тоже об этом подумал... Теперь сводки будет давать не штаб, а международные организации, а документально фиксировать будут журналисты, в том числе и зарубежные!
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27.07.2020 00:46 Ответить
Не лише ми думаємо , ФСБ так саме думає ,яку провокацію вчинити !!))
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27.07.2020 01:00 Ответить
вовочка дорулится, что санкции к Нам - УКРАИНЕ применять начнут...
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27.07.2020 00:35 Ответить
Для этого надо сначала нарушить режим тишины...
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27.07.2020 00:48 Ответить
Якщо порушення нема, то його можливо імітувати !!! КГБ(ФСБ) по цій частині неперевершений фахівець, світового рівня !!!)))
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27.07.2020 00:57 Ответить
Там журналисты с камерами с обеих сторон!
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27.07.2020 00:59 Ответить
Та нехай хоч з чотирьох будут !!!))
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27.07.2020 01:01 Ответить
Це гнида.
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27.07.2020 01:50 Ответить
Видко, навіть неозброєним оком !!))
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27.07.2020 02:00 Ответить
На "той стороне" журналисты кто? От "красной звезды",попов с **********, свора шавок от симонян или корчевников?
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27.07.2020 08:05 Ответить
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 6500
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27.07.2020 00:48 Ответить
всю монобильшисть плюс всех "слуг уродов" на местах собрать и на передовую. в самые крайние окопы. без касок (все равно мозгов у них нет - не пострадают). будут сигнализаторами и контролерами соблюдения "перемирия"
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27.07.2020 00:37 Ответить
бронирую сосну- у нас пацаны молодые в пехоте а к девкам с опорника далеко
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27.07.2020 00:39 Ответить
Ви ще жартуєте.
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27.07.2020 00:59 Ответить
Жарти та іронія запобіжні засоби від психічних розладів !!))
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27.07.2020 01:04 Ответить
Костин - "Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая"
Підлабузництво зеЛеніна перед ******-людожером можна висловити у картинці, що нижче. Мене за неї адміни вже "банили", якщо таке ще раз буде - вважатиму за за честь!
P.S. Шановні 25 - Вам добра та здоров'я!
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1370
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27.07.2020 00:39 Ответить
Ну и мерзкая рожа..
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27.07.2020 00:49 Ответить
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1829

Блок пост по-зеленски.
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27.07.2020 00:39 Ответить
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4343
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27.07.2020 00:45 Ответить
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1914
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27.07.2020 01:25 Ответить
Пора починати опозиції піднімати шум у ВР.
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27.07.2020 07:10 Ответить
С момента гибели или ранения Украинского воина Зеленый Мудак и иже с ним будут "в доле" с ******.,хотя они давно уже заодно.
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27.07.2020 00:48 Ответить
https://www.facebook.com/yurii.surdu.9?comment_id=Y29tbWVudDo5MDk2NzI3NTk1NTMxMTBfOTA5NzM0NTY5NTQ2OTI5 Yurii Surdu Що це за державне лайно, яке навіть пости мовою агресора пише. Ну і де "отстаиваніє інтєрєсов" громадян України які живуть на окупованих кацапією територіях. "Сторони", "інша сторона", "окупаційні режими", що, сказати кацапи -агресори, язик закляк. Суцільна брехня для зелебобів.
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27.07.2020 00:51 Ответить
Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия. Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры. ))))

ВОПРОС - КТО НА ВАС ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕТ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ? КЛОУНЫ!
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27.07.2020 00:58 Ответить
Ответ- ***** Владимирович.
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27.07.2020 01:00 Ответить
То так, ще можливо телегу в "Спортлото" накрапать !!))
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27.07.2020 01:08 Ответить
После пленок деркача и отсутствие какой либо реакции на них, клоун, скорее всего, стал невыездным и нерукопожатным.
Врядли вменяемый политик согласится обсуждать что либо по телефону с тупым идиотом зеленским.
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27.07.2020 07:07 Ответить
От клована ничего не зависит-есть там у него какая-то воля или нет. Воля должна быть одна-приказ мочить агрессора. Лишь количество кацапских трупов будет прямо пропорционально желанию ботоксной мрази убраться из Украины.
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27.07.2020 01:01 Ответить
Вместо "мочить агрессора" зеленый мудак намочил свои штаны,по примеру Сивохи
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27.07.2020 01:05 Ответить
Мабуть однією сечею, в цьому випадку, не обійшлось !!)))
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27.07.2020 01:09 Ответить
хочете сказати, що гнусавий обісрався?
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27.07.2020 07:08 Ответить
Слово-мудак-это мое личное отношение к ныне действующему ничтожеству ,которое называют президентом МОЕЙ УКРАИНЫ .ИМХО.
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27.07.2020 01:09 Ответить
сколько этих зеленых глашатаев!!
То араХАМия то Качура
то Ермак..то еще какой-то мудак

каждый день новый черт из зеленой табакерки выскакивает
а народ от этого только чихает
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27.07.2020 01:22 Ответить
Народ,когда расчихается вспомнит,что там,на заднем дворе есть вилы..
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27.07.2020 01:28 Ответить
Народ,когда расчихается вспомнит,что там,на заднем дворе есть вилы..
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27.07.2020 01:29 Ответить
Що згадає,що була така країна,мала назву Україна !!))
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27.07.2020 02:03 Ответить
Пора применить санкции к слугам урода.
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27.07.2020 04:54 Ответить
Юридична відповідальність буде для того, хто роззброїв наших воїнів 26.07.2020 і запропонував перемир'я, але не забезпечивши його.
І для всієї його партії.
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27.07.2020 07:07 Ответить
Клоун и его команда враги Украині на службе Путина
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27.07.2020 07:44 Ответить
гівнокомандуюче Зе-чмо зрадило своїх воїнів, зрадило свою країну та продовжує і далі інтегрувати рашистську клоаку динири та линири в тіло України на умовах пуйла.

Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 5267
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27.07.2020 07:56 Ответить
Это игра в одни ворота, к сожалению в ворота Украины.
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27.07.2020 08:01 Ответить
Оце то владу вибрав мудрий нарід. Ця погань робить все для обеззброєння країни, ще й погрожує покаранням.
Ці паскуді домовились не про перемир'я, а про вибори в ордло. Не ви, а вони з кацапами "зробили вас разом! "
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27.07.2020 08:29 Ответить
В 2014му всі боялися, щобарига Порошенко буде зливати Україну Кремлю. А виявилось, що це робить найнародніший лідор Зеленський.
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27.07.2020 09:21 Ответить
Поэтому юридическая ответственность за нарушение режима прекращения огня не применяется. Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия.(какое международное воздействие может приниматся на то.что придумала какая то комисия созданная рашистами и если в сговоре о капитуляции принимало участие мацковски хазяин и его "зеленый вассал" в Украине ) Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры" лапшерезы квартальные,,а чем занималось тогда ОБСЕ и что,кроме капитуляции, и отказа возвращать оккупированные территории.как и защищать Украину они придумали с куйлом...
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27.07.2020 09:25 Ответить
Я не уявляю як все це сприймають військові, ветерани та волонтери. Здається Україну зливають по повній..... Головнокомандувач не знає, що таке гідність та для чого людині потрібен розум?
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27.07.2020 09:33 Ответить
Костик, придурок, а как юридически будет фиксироваться факт нарушения? Фотографией воронки?
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27.07.2020 09:40 Ответить
Зеленський особисто вбив українського солодата в сірій зоні, який поранений чотири дні там вмирав. Зеленського на нари! зеленського геть!
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27.07.2020 10:58 Ответить
Брехло конч-е!!!!
Чьих санкций?
Какого воздействия?
Конкретику давай!!! А не бла бла бла!!!
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27.07.2020 11:18 Ответить
вангую, через несколько дней обкуренные и ужратые имбецилы говнораши с дегенератами дыролугандонии начнут обстрелы. а зебаран начнет срать в свои штаны. оно дебильное , сидящее на айкосах ,не догоняет что такое народный гнев. )))))
короче , клоун опять в говне по самые не балуй))))
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27.07.2020 11:42 Ответить
 
 