США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе

Соединенные Штаты и Великобритания выразили надежду, что договоренности о прекращении огня с 27 июля будут воплощены в жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Facebook, и сообщение посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс в Twitter.

"США поддерживают решительные усилия Украины относительно полного прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - заявило посольство США.

Там отметили, что "соблюдение режима прекращения огня даст передышку мирным гражданам, которые пострадали от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что "приятно видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия".

"Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - отметила Симмонс.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС