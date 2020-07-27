РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10785 посетителей онлайн
Новости Операция Объединенных сил
1 350 52

США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе

США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе

Соединенные Штаты и Великобритания выразили надежду, что договоренности о прекращении огня с 27 июля будут воплощены в жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Facebook, и сообщение посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс в Twitter.

"США поддерживают решительные усилия Украины относительно полного прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - заявило посольство США.

Там отметили, что "соблюдение режима прекращения огня даст передышку мирным гражданам, которые пострадали от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что "приятно видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия".

"Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - отметила Симмонс.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС

Автор: 

Великобритания (5018) США (27094) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ні...
Порохоботи проти...
показать весь комментарий
27.07.2020 09:37 Ответить
+7
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
27.07.2020 09:38 Ответить
+5
А если перестанут стрелять согласно этому соглашению, это как же получается вообще?Это ж...короче при этом самом такого не было!
показать весь комментарий
27.07.2020 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и зря.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:28 Ответить
так, они и раньше "надеялись и призывали", теперь будут снова, и потом тоже, и еще, и еще...
Не до нас им, у них своего геморроя хватает...
показать весь комментарий
27.07.2020 09:31 Ответить
Призывали и надеялись также всякие евробюрократы. Они высказывали обеспокоенность и прочий бред. А Штаты оказали реальную поддержку. Не надо путать тёплое с мягким.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:34 Ответить
и что ты сказать хотел, скрепа?
Ну, кроме того, что и по мягкому, и по теплому ты эксперт, как и положено зебилу?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:48 Ответить
А то, что те, которые (как ты изящно выразился) "и раньше "надеялись и призывали"" свои призывы подтверждали делами, а не выражением глубочайшей обеспокоенности.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:50 Ответить
Так припинять стріляти?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:56 Ответить
то есть, беспокоиться не о чем?
Все под "личным контролем"?
показать весь комментарий
27.07.2020 10:06 Ответить
Жителі України також надіються на перемир'я.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:33 Ответить
Всі жителі України?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:35 Ответить
Ні...
Порохоботи проти...
показать весь комментарий
27.07.2020 09:37 Ответить
А если перестанут стрелять согласно этому соглашению, это как же получается вообще?Это ж...короче при этом самом такого не было!
показать весь комментарий
27.07.2020 09:39 Ответить
Тобто ти гарантуєш, що стріляти не будуть. Побачимо як ти будеш викручуватися.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:42 Ответить
Ты сам что-то придумал, и сам что-то утверждаешь на этом основании. Смешной человек.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:46 Ответить
Ти вище сам все написав, зебіл.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:50 Ответить
Педиоты отродясь не понимали причинно-следственные связей. Ты-не исключение.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:51 Ответить
Зв'язок є, бо це відсутність розуму у ваших слуг народу.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:53 Ответить
Ты уныл, ибо деменция близка. С тобой что-то обсуждать нет смысла.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:55 Ответить
Припинять стріляти?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:56 Ответить
Текст новости читай дальше заголовка!
показать весь комментарий
27.07.2020 10:02 Ответить
Це ти не читаєш далі заголовку.
показать весь комментарий
27.07.2020 10:08 Ответить
Старый он.
Обзывает ся, плюёт ся, ноет вечно...
Все признаки старческого маразма.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:50 Ответить
Це ти писав про образи? Ти і є справжній зебіл!
показать весь комментарий
27.07.2020 09:52 Ответить
Это не оскорбления.
Это - ответка.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:54 Ответить
Он як! А писав іншому! Тобто ти ще брехун! Нічого іншого від тебе не чекав, зебіл. Мабуть ти з когорти відомих зебілів і раніше мав ще більш паскудний нік.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:58 Ответить
Чем меньше будут стрелять, тем больше новостей здесь будет про поросёнка.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:43 Ответить
Тобто будуть стріляти?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:45 Ответить
Всё возможно.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:46 Ответить
Тоді ти сам відповів на своє тупе питання про "проти".
показать весь комментарий
27.07.2020 09:49 Ответить
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
27.07.2020 09:38 Ответить
Десь так.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:39 Ответить
А ты против?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:41 Ответить
Против чого? Тебе?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:43 Ответить
Я про перемирие...
Но и против меня, тоже, заинтересовало...
показать весь комментарий
27.07.2020 09:45 Ответить
А мова йшла про надію, а не "проти". Читай уважно, зебіл.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:47 Ответить
Так и я про надежду.
А ты от меня гарантий требуешь.
Ты без оскорблений общаться не пробовал?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:48 Ответить
Після того, як ти перестанеш писати про поросят.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:51 Ответить
Так ты мусульманин?
показать весь комментарий
27.07.2020 09:53 Ответить
а що воно дасть агресор піде з нашої землі чи що?
показать весь комментарий
27.07.2020 10:00 Ответить
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей (с)
показать весь комментарий
27.07.2020 09:34 Ответить
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw

Замість миротворців на кордоні з росієй , на лінії розмежування.

Так Зеленський віддав нашу землю оккупантам.
Миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины •

https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__cft__[0]=********************************************-EAohzL0e_mjX7K4F9pKeIRHvL22h8c9-EHhIXEsYKEz6FLrdawm8_fFwN2132wna9b_Vhl5ReMgupkD_o2RMkrWZyyX26NeGKqgT8DPoayWm0HDlhnHzQ7ITqLWu0HacA&__tn__=-UC%2CP-R Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
20 год

На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:37 Ответить
Короче снова зрада.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:38 Ответить
Короче ДА.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:38 Ответить
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7687
Та нє, пірімога.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:43 Ответить
когда перед кацапами есть выбор между добром и злом, они всегда его делают в пользу зла
показать весь комментарий
27.07.2020 09:37 Ответить
Надо не надеяться, а уничтожать лаптеногих!
показать весь комментарий
27.07.2020 09:37 Ответить
Мінські домовленності не мають кінцевої дати, в не залежності від їх виконання, це черговий провал і захід цього не бачить.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:41 Ответить
Риал политик не предполагает реальной помощи по деоккупации. Западу интересно только то, что бы не было горячей фазы и беженцев. И уж тем более им плевать, что прямо нарушается наша Конституция. Над своими конституциями они более чем трясутся.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:44 Ответить
А когда снова будут убивать бойцов ВСУ благодаря такому "перемирию", они снова будут обеспокоены, разочарованы, а также сожалеть о погибших.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:46 Ответить
Штаб операції Об'єднаних Сил:«Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в РФ. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир'я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню»
показать весь комментарий
27.07.2020 09:51 Ответить
Самий простий спосіб-геть із нашої землі ну буде припустимо перемир'я і що землю нашу вони покинуть чи що? Раша- агрессор всесвітнього масштабу -підступний ворог вони чекають Медведчуковське кодло до влади і потім виведуть для рейтингу, але на своїх умовах,шоб Україна відмовилась від НАТО і ЄС стала нейтральною.Але ми були вже нейтральні тоді раша і забрала Крим і частину Донбасу.Вірити агресору-себе не поважати...
показать весь комментарий
27.07.2020 10:05 Ответить
США підтримують перемир'я, а пегенерати проти. Питання - на кого працює ця секта соєвої зрадоти?
показать весь комментарий
27.07.2020 10:39 Ответить
Нагадайте, що там було у Будапешскому меморандуме ?...
показать весь комментарий
27.07.2020 11:21 Ответить
 
 