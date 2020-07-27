США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе
Соединенные Штаты и Великобритания выразили надежду, что договоренности о прекращении огня с 27 июля будут воплощены в жизнь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Facebook, и сообщение посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс в Twitter.
"США поддерживают решительные усилия Украины относительно полного прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - заявило посольство США.
Там отметили, что "соблюдение режима прекращения огня даст передышку мирным гражданам, которые пострадали от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что "приятно видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия".
"Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - отметила Симмонс.
Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Не до нас им, у них своего геморроя хватает...
Ну, кроме того, что и по мягкому, и по теплому ты эксперт, как и положено зебилу?
Все под "личным контролем"?
Порохоботи проти...
Обзывает ся, плюёт ся, ноет вечно...
Все признаки старческого маразма.
Это - ответка.
Но и против меня, тоже, заинтересовало...
А ты от меня гарантий требуешь.
Ты без оскорблений общаться не пробовал?
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей (с)
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Замість миротворців на кордоні з росієй , на лінії розмежування.
Так Зеленський віддав нашу землю оккупантам.
Миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины •
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20 год
На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.
Та нє, пірімога.