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Новини Операція Об'єднаних сил
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США і Велика Британія сподіваються на дотримання перемир'я на Донбасі

США і Велика Британія сподіваються на дотримання перемир'я на Донбасі

Сполучені Штати і Велика Британія висловили надію, що домовленості про припинення вогню з 27 липня будуть втілені в життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США у Facebook, і повідомлення посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс у Twitter.

"США підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, набувають чинності 27 липня", - заявило посольство США.

Там зазначили, що "дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що "приємно бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я".

"Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - зазначила Сіммонс.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Також читайте: Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС

Автор: 

Велика Британія (5650) США (23348) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+7
Ні...
Порохоботи проти...
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27.07.2020 09:37 Відповісти
+7
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7847
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27.07.2020 09:38 Відповісти
+5
А если перестанут стрелять согласно этому соглашению, это как же получается вообще?Это ж...короче при этом самом такого не было!
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27.07.2020 09:39 Відповісти
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Ну и зря.
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27.07.2020 09:28 Відповісти
так, они и раньше "надеялись и призывали", теперь будут снова, и потом тоже, и еще, и еще...
Не до нас им, у них своего геморроя хватает...
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27.07.2020 09:31 Відповісти
Призывали и надеялись также всякие евробюрократы. Они высказывали обеспокоенность и прочий бред. А Штаты оказали реальную поддержку. Не надо путать тёплое с мягким.
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27.07.2020 09:34 Відповісти
и что ты сказать хотел, скрепа?
Ну, кроме того, что и по мягкому, и по теплому ты эксперт, как и положено зебилу?
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27.07.2020 09:48 Відповісти
А то, что те, которые (как ты изящно выразился) "и раньше "надеялись и призывали"" свои призывы подтверждали делами, а не выражением глубочайшей обеспокоенности.
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27.07.2020 09:50 Відповісти
Так припинять стріляти?
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27.07.2020 09:56 Відповісти
то есть, беспокоиться не о чем?
Все под "личным контролем"?
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27.07.2020 10:06 Відповісти
Жителі України також надіються на перемир'я.
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27.07.2020 09:33 Відповісти
Всі жителі України?
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27.07.2020 09:35 Відповісти
Ні...
Порохоботи проти...
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27.07.2020 09:37 Відповісти
А если перестанут стрелять согласно этому соглашению, это как же получается вообще?Это ж...короче при этом самом такого не было!
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Тобто ти гарантуєш, що стріляти не будуть. Побачимо як ти будеш викручуватися.
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27.07.2020 09:42 Відповісти
Ты сам что-то придумал, и сам что-то утверждаешь на этом основании. Смешной человек.
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27.07.2020 09:46 Відповісти
Ти вище сам все написав, зебіл.
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27.07.2020 09:50 Відповісти
Педиоты отродясь не понимали причинно-следственные связей. Ты-не исключение.
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27.07.2020 09:51 Відповісти
Зв'язок є, бо це відсутність розуму у ваших слуг народу.
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27.07.2020 09:53 Відповісти
Ты уныл, ибо деменция близка. С тобой что-то обсуждать нет смысла.
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27.07.2020 09:55 Відповісти
Припинять стріляти?
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27.07.2020 09:56 Відповісти
Текст новости читай дальше заголовка!
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27.07.2020 10:02 Відповісти
Це ти не читаєш далі заголовку.
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27.07.2020 10:08 Відповісти
Старый он.
Обзывает ся, плюёт ся, ноет вечно...
Все признаки старческого маразма.
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27.07.2020 09:50 Відповісти
Це ти писав про образи? Ти і є справжній зебіл!
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27.07.2020 09:52 Відповісти
Это не оскорбления.
Это - ответка.
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27.07.2020 09:54 Відповісти
Он як! А писав іншому! Тобто ти ще брехун! Нічого іншого від тебе не чекав, зебіл. Мабуть ти з когорти відомих зебілів і раніше мав ще більш паскудний нік.
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27.07.2020 09:58 Відповісти
Чем меньше будут стрелять, тем больше новостей здесь будет про поросёнка.
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27.07.2020 09:43 Відповісти
Тобто будуть стріляти?
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27.07.2020 09:45 Відповісти
Всё возможно.
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27.07.2020 09:46 Відповісти
Тоді ти сам відповів на своє тупе питання про "проти".
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27.07.2020 09:49 Відповісти
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7847
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27.07.2020 09:38 Відповісти
Десь так.
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27.07.2020 09:39 Відповісти
А ты против?
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27.07.2020 09:41 Відповісти
Против чого? Тебе?
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27.07.2020 09:43 Відповісти
Я про перемирие...
Но и против меня, тоже, заинтересовало...
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27.07.2020 09:45 Відповісти
А мова йшла про надію, а не "проти". Читай уважно, зебіл.
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27.07.2020 09:47 Відповісти
Так и я про надежду.
А ты от меня гарантий требуешь.
Ты без оскорблений общаться не пробовал?
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27.07.2020 09:48 Відповісти
Після того, як ти перестанеш писати про поросят.
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27.07.2020 09:51 Відповісти
Так ты мусульманин?
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27.07.2020 09:53 Відповісти
а що воно дасть агресор піде з нашої землі чи що?
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27.07.2020 10:00 Відповісти
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей (с)
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27.07.2020 09:34 Відповісти
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw

Замість миротворців на кордоні з росієй , на лінії розмежування.

Так Зеленський віддав нашу землю оккупантам.
Миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины •

https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__cft__[0]=********************************************-EAohzL0e_mjX7K4F9pKeIRHvL22h8c9-EHhIXEsYKEz6FLrdawm8_fFwN2132wna9b_Vhl5ReMgupkD_o2RMkrWZyyX26NeGKqgT8DPoayWm0HDlhnHzQ7ITqLWu0HacA&__tn__=-UC%2CP-R Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
20 год

На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.
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27.07.2020 09:37 Відповісти
Короче снова зрада.
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27.07.2020 09:38 Відповісти
Короче ДА.
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27.07.2020 09:38 Відповісти
США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 7687
Та нє, пірімога.
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27.07.2020 09:43 Відповісти
когда перед кацапами есть выбор между добром и злом, они всегда его делают в пользу зла
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27.07.2020 09:37 Відповісти
Надо не надеяться, а уничтожать лаптеногих!
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27.07.2020 09:37 Відповісти
Мінські домовленності не мають кінцевої дати, в не залежності від їх виконання, це черговий провал і захід цього не бачить.
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27.07.2020 09:41 Відповісти
Риал политик не предполагает реальной помощи по деоккупации. Западу интересно только то, что бы не было горячей фазы и беженцев. И уж тем более им плевать, что прямо нарушается наша Конституция. Над своими конституциями они более чем трясутся.
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27.07.2020 09:44 Відповісти
А когда снова будут убивать бойцов ВСУ благодаря такому "перемирию", они снова будут обеспокоены, разочарованы, а также сожалеть о погибших.
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27.07.2020 09:46 Відповісти
Штаб операції Об'єднаних Сил:«Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в РФ. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир'я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню»
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27.07.2020 09:51 Відповісти
Самий простий спосіб-геть із нашої землі ну буде припустимо перемир'я і що землю нашу вони покинуть чи що? Раша- агрессор всесвітнього масштабу -підступний ворог вони чекають Медведчуковське кодло до влади і потім виведуть для рейтингу, але на своїх умовах,шоб Україна відмовилась від НАТО і ЄС стала нейтральною.Але ми були вже нейтральні тоді раша і забрала Крим і частину Донбасу.Вірити агресору-себе не поважати...
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27.07.2020 10:05 Відповісти
США підтримують перемир'я, а пегенерати проти. Питання - на кого працює ця секта соєвої зрадоти?
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27.07.2020 10:39 Відповісти
Нагадайте, що там було у Будапешскому меморандуме ?...
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27.07.2020 11:21 Відповісти
 
 