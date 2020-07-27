США і Велика Британія сподіваються на дотримання перемир'я на Донбасі
Сполучені Штати і Велика Британія висловили надію, що домовленості про припинення вогню з 27 липня будуть втілені в життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США у Facebook, і повідомлення посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс у Twitter.
"США підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, набувають чинності 27 липня", - заявило посольство США.
Там зазначили, що "дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що "приємно бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я".
"Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - зазначила Сіммонс.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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Не до нас им, у них своего геморроя хватает...
Ну, кроме того, что и по мягкому, и по теплому ты эксперт, как и положено зебилу?
Все под "личным контролем"?
Порохоботи проти...
Обзывает ся, плюёт ся, ноет вечно...
Все признаки старческого маразма.
Это - ответка.
Но и против меня, тоже, заинтересовало...
А ты от меня гарантий требуешь.
Ты без оскорблений общаться не пробовал?
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей (с)
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Замість миротворців на кордоні з росієй , на лінії розмежування.
Так Зеленський віддав нашу землю оккупантам.
Миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины •
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__cft__[0]=********************************************-EAohzL0e_mjX7K4F9pKeIRHvL22h8c9-EHhIXEsYKEz6FLrdawm8_fFwN2132wna9b_Vhl5ReMgupkD_o2RMkrWZyyX26NeGKqgT8DPoayWm0HDlhnHzQ7ITqLWu0HacA&__tn__=-UC%2CP-R Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
20 год
На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.
Та нє, пірімога.