Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС
26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
"Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та набули чинності з 00:00 годин 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Топ коментарі
+20 cloud2009 #346452
показати весь коментар27.07.2020 09:19 Відповісти Посилання
+17 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.07.2020 09:13 Відповісти Посилання
+14 Сергей Дмитрук
показати весь коментар27.07.2020 09:24 Відповісти Посилання
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Если "напрямую" с ними, как они на днях заявляли - то конечно прекратят (тут главное показать, что переговариваться нужно было именно с ними - этого Рашка и добивалась..поэтому перемирие будет, до поры до времени, пока Рашке не потребуется выдурить у Клоуна очерендные поступления).
Если договоренность именно трехсторонняя, с подписью Путлера, как анансировал Клоун (а то что он чесал по ТВ можно не особенно верить, он ****** знатный, а Песков потом заявит, что ничего такого не было и это все фантазии Украины), то это прекращение будет ничем не дольше предыдущих
Давно пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
а почав товариш путен.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
Напомню, что одним из пунктов (которые поприветствовал Путин) был запрет на ведение разведки, включая использование дронов - и это в тот момент, когда Расея накапливает войска на нашей границе, а нашим войскам не поставляются боеприпасы.....Вы просто проснетесь утром, глядь в окно, а там уже расейский флаг развивается
воно що, хворе?
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1287625162767114240 59 мин
До вчера пресс центр публмковал в 7 утра сводки с фронта. Теперь фсьо. В 9 утра,и ничего. Опять будем узнавать инфу ХЗ как
Теперь только о вирусе и «победах» во всем и везде СН и преЗедента.......
о том, что "Накануне полного и всеобъемлющего режима
прекращения огня враг устроил очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки (Донецкая область) и произвел минирование украинских позиций противопехотными
минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены
Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ".
"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во
время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться как
обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на
собственных минах. То есть в любом случае - как срыв полного и всеобъемлющего
режима прекращения огня…"
Эта новость должна быть ВЧЕРА
А сегодня уже было ПЯТЬ *** обстрелов.
ПЯТЬ!!!!!!!!