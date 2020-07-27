Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС

26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та набули чинності з 00:00 годин 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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