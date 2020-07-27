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Новини Агресія Росії проти України
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Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС

Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС

26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та набули чинності з 00:00 годин 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
https://censor.net/user/473448 - безглузду..?

В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
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27.07.2020 09:19 Відповісти
+17
Интересно, сколько вжопучленцы смогут его соблюдать?...
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27.07.2020 09:13 Відповісти
+14
https://censor.net/user/473448 - істото, захист Батьківщини ніде й ніколи не був безглуздою справою.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
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27.07.2020 09:24 Відповісти
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Интересно, сколько вжопучленцы смогут его соблюдать?...
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27.07.2020 09:13 Відповісти
дня 2-3 может
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27.07.2020 09:31 Відповісти
Вопрос в другом: С кем на этот договор о перемирии.
Если "напрямую" с ними, как они на днях заявляли - то конечно прекратят (тут главное показать, что переговариваться нужно было именно с ними - этого Рашка и добивалась..поэтому перемирие будет, до поры до времени, пока Рашке не потребуется выдурить у Клоуна очерендные поступления).
Если договоренность именно трехсторонняя, с подписью Путлера, как анансировал Клоун (а то что он чесал по ТВ можно не особенно верить, он ****** знатный, а Песков потом заявит, что ничего такого не было и это все фантазии Украины), то это прекращение будет ничем не дольше предыдущих
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Сьогодні-завтра почнуть лупити не по дєтскі.
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27.07.2020 10:39 Відповісти
Попытка 1001!
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27.07.2020 09:13 Відповісти
От і чудово!
Давно пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
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27.07.2020 09:14 Відповісти
Обратись с этим к *****
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27.07.2020 09:16 Відповісти
https://censor.net/user/473448 - безглузду..?

В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
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27.07.2020 09:19 Відповісти
ви ж знаєте, що припинити може лише той, хто її почав.
а почав товариш путен.
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27.07.2020 09:19 Відповісти
https://censor.net/user/473448 - істото, захист Батьківщини ніде й ніколи не був безглуздою справою.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
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27.07.2020 09:24 Відповісти
От бачиш, ти написав тільки два речення, а по ним зразу видно, що пише кідарас.
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27.07.2020 09:44 Відповісти
Ну, вот и поглядим получится или как.
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27.07.2020 09:15 Відповісти
Если не получится, то глядеть возможно уже будет не на что!
Напомню, что одним из пунктов (которые поприветствовал Путин) был запрет на ведение разведки, включая использование дронов - и это в тот момент, когда Расея накапливает войска на нашей границе, а нашим войскам не поставляются боеприпасы.....Вы просто проснетесь утром, глядь в окно, а там уже расейский флаг развивается
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27.07.2020 09:43 Відповісти
Про запрет на ответный огонь, при наступлении, без прямого приказа командования, я вообще молчу. При всеми любимом товарище Сралине, за этот пункт Клоун был бы приговорен к высшей мере
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27.07.2020 09:46 Відповісти
Кто-то верит мордве?
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27.07.2020 09:17 Відповісти
тільки ЗЕбіли.
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27.07.2020 09:38 Відповісти
Ну цирк да и только. А лугандоны в это время передёрнули затворы, ждёмс.
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27.07.2020 09:18 Відповісти
Это предательство Украины со стороны шмаркли и его клики.
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27.07.2020 09:19 Відповісти
18 перемирь Святого Петрили - це ЩО?
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27.07.2020 10:46 Відповісти
Мордор свои обещания никогда не выполняет
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27.07.2020 09:19 Відповісти
Новый отсчёт обстрелов с той стороны объявляется открытым!
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27.07.2020 09:20 Відповісти
Посмотрим, сколько обстрелов не будут засчитаны как обстрелы.
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27.07.2020 09:25 Відповісти
Нащадки вас проклянуть, зрадники зелені...
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27.07.2020 09:23 Відповісти
я не збираюсь це перевалювати на нащадків
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27.07.2020 09:26 Відповісти
коли настає криза усі кажуть потрібно валити. Песимісти питають куди, патріоти кого
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27.07.2020 09:32 Відповісти
криворагульний шибздик насправді збирається надалі жити в Україні?
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27.07.2020 09:25 Відповісти
це маючи нерухомість в Шталії та Криму....навіщо
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27.07.2020 10:17 Відповісти
Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9472
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27.07.2020 09:31 Відповісти
а чого у нього таке обличчя?
воно що, хворе?
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Наркоман
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27.07.2020 11:39 Відповісти
Хворе на всю башку тупую.
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27.07.2020 13:46 Відповісти
будь ти **** зелена проклята і твої ******** всі разом...
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27.07.2020 13:04 Відповісти
Заспокойтесь патріоти, поки є мордор, війна не закінчиться ніколи.
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27.07.2020 09:32 Відповісти
Воювати можно по різному. Зеля пропонує просто вмирати, заради його іпан.того бачення світу і нерозуміння реальностей.
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27.07.2020 09:36 Відповісти
Війна закінчиться тоді коли закінчаться газонафтові долари.
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27.07.2020 09:42 Відповісти
Возможно, Вове обнуленышу нужно на время отвлечься, чтобы разобраться с мятежным Хабаровском и другими закипающими регионами.
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27.07.2020 09:37 Відповісти
ЕСЛИ перемирие получится - следующий шаг - создание сплошной границы границы, с колючкой и следовой полосой.
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Парашинцы уже стреляют, но нам это цензор не скажет.
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27.07.2020 13:45 Відповісти
все мероприятия Зе для возникновения новых 32-й блокпостов принят
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27.07.2020 09:40 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1287625162767114240 59 мин

До вчера пресс центр публмковал в 7 утра сводки с фронта. Теперь фсьо. В 9 утра,и ничего. Опять будем узнавать инфу ХЗ как
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27.07.2020 09:45 Відповісти
Кстати тоже это заметила.......
Теперь только о вирусе и «победах» во всем и везде СН и преЗедента.......
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27.07.2020 11:46 Відповісти
Вся инфа вовремя на TZinform
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27.07.2020 13:43 Відповісти
Штаб ООС уже предупредил,
о том, что "Накануне полного и всеобъемлющего режима
прекращения огня враг устроил очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки (Донецкая область) и произвел минирование украинских позиций противопехотными
минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены
Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ".

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во
время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться как
обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на
собственных минах. То есть в любом случае - как срыв полного и всеобъемлющего
режима прекращения огня…"
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27.07.2020 09:52 Відповісти
Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6997Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2549
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27.07.2020 12:30 Відповісти
Цензор - сонные тормознутые мухи.
Эта новость должна быть ВЧЕРА
А сегодня уже было ПЯТЬ *** обстрелов.
ПЯТЬ!!!!!!!!
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27.07.2020 13:41 Відповісти
Ура товарісчі, всеобъемлющие зебіли
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27.07.2020 14:28 Відповісти
це ********! вибачте за французький...
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27.07.2020 15:33 Відповісти
 
 