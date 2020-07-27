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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе

В случае умышленного нарушения режима прекращения огня на Донбассе к военнослужащим Вооруженных Сил могут применяться дисциплинарные взыскания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге в Часовом Яре Донецкой области заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко.

"Если будет умышленное нарушение, преднамеренная стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", - объяснил Яковенко.

Он также отметил, что режим перемирия возлагает дополнительную психологическую нагрузку на украинских военных: "Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Потребность пристальнее и лучше выполнять служебные обязанности".

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко добавил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Он заверил, что количество военнослужащих в зоне ООС не будет уменьшаться.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1686) ВСУ (6683)


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Топ комментарии
+40
Гроші по контракту, надбавки за бойові виходи і премії за виведення з ладу нашої техніки і бійців.
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27.07.2020 14:47 Ответить
+35
А представители Лугандона что получат?
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27.07.2020 14:45 Ответить
+33
Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 5256
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27.07.2020 14:49 Ответить
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О! о! гебнявький провокатор https://censor.net/user/450397 нарешті, не збрехав! Саме так: "вполне вероятно что Путин и этот вариант рассматривает". Але і тут проколовся на загалновідомому хіті: "путін - *****, ла-ла-ла-ла-ла!"
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27.07.2020 15:07 Ответить
опять тамбовский вписался.. и покоя ему нет " Ан езм МУР" ( московский уголовный розыск)
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27.07.2020 15:19 Ответить
не верю, что написание фамилии ***** с заглавной буквы есть признак твоего высокого воспитания и/или знатного происхождения.
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27.07.2020 15:25 Ответить
Ну и зря...
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27.07.2020 15:37 Ответить
пацаны чего скулим ?
ведь его выбрало 74% Украинцев .....
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27.07.2020 15:01 Ответить
нет, дружок, то были не украинцы, это хохлобыдло73, биомасса. украинцы сейчас на передовой, украинцы помогают армии чем могут, и сегодня украинцам стыдно за страну.
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27.07.2020 15:09 Ответить
А украинские "националисты" всеми силами старались помочь сделать выбор 73%-там...
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27.07.2020 15:20 Ответить
води нема в Криму...)(уйлу відкрита дорога..
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27.07.2020 15:05 Ответить
твит пятницы. сегодня понедельник
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27.07.2020 15:18 Ответить
Вова, а ты туда, в окопы, папу Сашу отправь. Когда он на мушку попадёт московиту или лугондонинцу, его командир отделения позвонит взводному, тот позвонит ротному
, комбату позвонят, он комбригу позвонит, комбриг в штаю ССО позвонит, те позвонят Тарану, тот ОБСЕшникам ну тебе позвонит, вы посовещаетесь и примите решение, которое обратно по цепочке твоему папе сообщат. А снайпер московский "подождёт" вашего мудрого решения. Аминь.
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27.07.2020 15:07 Ответить
Да, забыл совсем добавить, - если папа Саша раньше снайпера московита выстрелит, ты ему выговор запиши, в личное дело. Ну, или в некролог. Впрочем, что сынуля, что папа, могут только себе в штаны выстрелить. Жидким помётом.
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27.07.2020 15:10 Ответить
що ти несеш,калічко?
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27.07.2020 15:39 Ответить
Вгадали всі букви, а прочитати не виходить?
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27.07.2020 15:47 Ответить
забули головне: міністр оборони тбаран подзвонить лугандонам, тому що вогонь у відповідь можна відкривати, якщо погоджено з нашим командуванням та командуванням ордло.
такая ось муйня, громадяни.
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27.07.2020 15:46 Ответить
Пробачте, забув.
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27.07.2020 15:48 Ответить
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2257
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27.07.2020 15:08 Ответить
Пятый обстрел Водяное из минометов со стороны Заиченко-Пикуз (точнее выясняется)
Состоянием на 12-00 4 обстрела (Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская (пулеметы, гранатомет, снайпер)
Р-н н\п Павлополь
Фиксируется запуск разведывательного дрона со стороны противника.
Штабная группа "Рысь-3" (45-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ , место постоянной дислокации Кубинка, Московской области) находится на позициях 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ с координатами 48°34'46.55"С 38°34'57.12"В. Отличительные признаки 1 единица КШМ Р-142 и 1 единица Р-142НМР
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27.07.2020 15:08 Ответить
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 1258
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27.07.2020 15:12 Ответить
Біда всенародна прийшла на нашу землю. Зрадник та боягуз прийшовши до влади завдяки дурням що повелись на солодку жидівську брехню продає в рабство країну. Біда.....
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27.07.2020 15:14 Ответить
Пора вже ратифікувати Римський статут!
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27.07.2020 15:15 Ответить
...скорее бы...
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 1399
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27.07.2020 15:19 Ответить
"...преднамеренная стрельба в сторону противника..." - это что такое?!

Вы там совсем @бнулись, господа генералы?!
Это нарушение для солдата стрелять в сторону противника?!
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27.07.2020 15:20 Ответить
Оне не ипанулись, оне просто пре-да-те-ли.
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27.07.2020 15:40 Ответить
Я что-то пропустил,или ВСУ уже командуют российские генералы???
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27.07.2020 22:10 Ответить
"дисциплинарное взыскание" это какой -то П.О.З.О.Р.
кацапские мрази влезли своими кровавыми ручищами в Украину в 2014 году, оторвали Крым, разодрали по живому Донбасс, разрушили тысячи судеб и домов, уничтожили тысячи жизней, планов, карьер...за это НАМ - "дисциплинарное взыскание"..."дисциплинарное взыскание" это наверно было предложение от сивухи...
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27.07.2020 15:24 Ответить
Пишут все это "люди" очень недалекие. И подчиняются этому фуфлу-то
же((( ( к сожалению)
Чем руководствуется военный при применении (использовании) оружия????
Только Устав может его в этом ограничить((((((
Но мы делаем "бурю в стакане воды", а потом успешно с нею боремся(((
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27.07.2020 16:11 Ответить
Гордиться этим и выставлять напоказ - это идиотизм. Хорошо, что нами руководит не какой дурачок, да?
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27.07.2020 15:26 Ответить
обалденная мотивация Родину защищать.
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27.07.2020 15:26 Ответить
"Если ты увидел, что тебя хотят убить - не верь глазам своим". ((c) Козьма Прутков, а может и не он)
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27.07.2020 15:27 Ответить
Своя жизнь ..... или дисц взыскание.....
ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ ВЫБОР!!!!!!!
У военных есть профсоюз? Что бы после 1го такого взыскания объявить забостовку?
Или солдат может сразу подать в отставку...... Пусть штабные генералы сами идут на передок со своими секретутками!!!
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27.07.2020 15:27 Ответить
А может вообще украинских военных расстреливать за то, что хотят обороняться? Ишь ты чего удумали...
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27.07.2020 15:28 Ответить
Коли ж це зелене жабиня,.чуже для України і українців, почне думати головою.
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27.07.2020 15:29 Ответить
Зеленский сколько раз нарушил Конституцию Украины, законы которой являются выше слов президента? Может пора привлекать к ответственности?
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27.07.2020 15:30 Ответить
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 1727
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27.07.2020 15:34 Ответить
Тебя ударили по щеке, а ты с удовольствием подставь другую
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27.07.2020 15:36 Ответить
Прочитал как пи.ора в дорогу.
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27.07.2020 16:07 Ответить
А помните как пять лет зрадогниды вопили, что Порошенко запрещает солдатам стрелять?
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27.07.2020 15:31 Ответить
Урок Гетьмана Брюховецького для президента Зеленського
27.07.2020, 14:46 • 276 • https://uainfo.org/blognews/1595847115-urok-getmana-bryuhovetskogo-dlya-prezidenta-zelenskogo.html#mc-container 1

Днями оприлюднено результати ЗНО-2020 з історії України. Отож, більше як 13 відсотків, тобто близько 23 тисяч школярів не склали так званий пороговий бал з історії нашої держави.
Причин цьому багато:
- це і рівень викладання історії в школах;
- це і проблема підручників;
- це й відсутність системної просвітницької роботи в державі;
- це й знищення історії України у вишах євроінтеграторами-міністрами Квітом, Гриневич, Новосад…
Саме тому, українці та можновладці проходять по історичних граблях так часто, що на часі вже не просити, а змусити вивчити власну історію та особливо історію українсько-російських відносин.
Сьогодні, з огляду на шалене прагнення ЗЕ-команди забезпечити мир шляхом діалогу з Путіним очі в очі, варто нагадати про те, як Гетьман Іван Брюховецький "дивився у ясні очі" Московського царя Олексія Михайловича.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1594372588-chomu-v-nas-bude-y-nadali-shkutilgati-shkilna-osvita.html Чому в нас буде й надалі шкутильгати шкільна освіта
Нагадаю, 28 червня 1663 року на околиці Ніжина так звана Чорна Рада більшістю голосів простого козацтва обрала Гетьманом Лівобережної України Івана Брюховецького. Він же залучив до генеральної старшини неписьменних, але близьких до народу і себе козаків та першим із українських гетьманів вирушив до Москви на поклон царю "щоб побачити його ясні очі".
Там, після численних застільних розмов згодився на повне підпорядкування Москві від сплати податків до призначення митрополита, натомість отримав титул боярина і дружину Дарію Осканську. Сам же Брюховецький "як вірний слуга Московського царя" просив називати себе - "гетьман верного войска вашего царского верный холоп и найнижниший подножок пресветлого престола пресветлого величества Ивашка Брюховецкиий".
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1594248360-kolichestvo-shkol-gde-uchatsya-starsheklassniki-sokratyat-na.html Количество школ, где учатся старшеклассники, сократят на 60-70%, - Одарченко
Одним словом, як писав Шевченко "подножки, грязь Москви" та ще й за власною згодою і з радістю. В Україні цей подножок царя вірно служив Москві, а опозиціонерів відправляв через російських начальників до Сибіру.
Аж ось, в 1667 році Москва підписує з Польщею Андрусівське перемир'я, яким левова частина українських земель віддається полякам. Антимосковські настрої зростають і Іван Брюховецький вже розгортає боротьбу проти царя та його московських воєвод в Україні. І при спробі об'єднатися з Гетьманом Правобережжя Петром Дорошенком козаки вбивають Брюховецького як зрадника України.
Детальніше про долю Івана Брюховецького можна прочитати у "Чорній раді" Пантелеймона Куліша.
Отож, українська історія і вчить й застерігає від помилок, потрібно лише її знати й шанувати.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/urok-getmana-bryuhovetskogo-dlya-prezidenta-zelenskogo.htm Микола ТОМЕНКО
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27.07.2020 15:32 Ответить
Якщо ворог складе зброю, не стане війни.

Якщо ми складемо зброю, не стане України.
Зеленський втратив свою легітимність, він зрадив армію, він відкрито виконує забаганки країни агресора. Це порушення Конституції, це державна зрада.
Сьогодні о 19:00 на Банкову прийдуть ті, хто проти капітуляції. Вони не проти миру, вони проти, щоб зброю склала Україна. Це питання стосується кожного, хто не хоче повернення під Москву.

Фото: Денис Антіпов з бійцями 5-ї БТГр 81-ї бригади. Донбас 2015 рік

Віталій Гайдукевич
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9569
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27.07.2020 15:33 Ответить
Надо на выходные такие акции устраивать ..и посмотрим используют клоуны водомёт на публику или нет
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27.07.2020 15:38 Ответить
Потрібно вийти на безстроковий протест , пів України підтягнеться за добу -дві. Того всі патріоти чекають .
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27.07.2020 16:06 Ответить
https://censor.net/ua/news/3210303/rf_ne_moje_garantuvaty_prypynennya_vognyu_na_donbasi_oskilky_ne_ye_uchasnykom_konfliktu_pyeskov
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27.07.2020 15:38 Ответить
"что режим перемирия возлагает дополнительную психологическую нагрузку на украинских военных: "Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Потребность пристальнее и лучше выполнять служебные обязанности".Источник: https://censor.net/n3210317"

Перевожу на человеческий язык:
- Если орки обстреляли, и убивают вас, то в ответ стрелять не сметь! Не стрелять в ответ, пока не получите приказа от старших по званию (а пока получите с самого верха, от г*внокомандующего, ибо кто же на себя ответственность то возьмет, это же не армия Израиля, вас всех пребьют, о чем и договорено с террористами лугандонскими).
Большой бизнес горит, все давно обговорено, а тут какое-то ВСУ мешается.
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27.07.2020 15:38 Ответить
Застрелься,слабеньке!!!
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27.07.2020 16:27 Ответить
В казкових свідків секти 8 відсотків ще й пмʼять як у рибки гупі:

5 сентября 2014

Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 4851Копірайт зображенняAFP
Петр Порошенко отдал приказ прекратить огонь на востоке страны с 18:00 пятницы. Представители сепаратистов заявили, что они также прекращают боевые действия.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что этот мирный процесс основан на моем мирном плане, на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал он журналистам в Уэльсе.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140905_ru_s_minsk_truce_signed

18.06.2014

Порошенко: Началом реализации мирного плана станет одностороннее прекращение огня.
Президент Украины проанонсировал мирный план, состоящий из 14 пунктов. Он пообещал амнистию сепаратистам, не совершившим тяжких преступлений, которые сложат оружие.
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F/a-17716873
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27.07.2020 15:39 Ответить
Ж2 здають Україну.
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27.07.2020 15:42 Ответить
no comment........😡😡😡
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27.07.2020 15:40 Ответить
напишу, як думаю: ЗГРАЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНОФОБСЬКИХ ПІДАРАСІВ!!!!
За все будете відповідати, ЗА ВСЕ!!!!
Можете банити
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27.07.2020 15:40 Ответить
Любой госслужащий и военнослужащий ВСУ, который на основании этого приказа будет требовать прекращения огня по врагу 27 июля, может быть привлечен к уголовной ответственности. Дело в том, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 18.01.2018.
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27.07.2020 15:41 Ответить
Це незаконно! Військові мають конституційне право на захист властного життя!
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27.07.2020 15:41 Ответить
та прямий обов'язок захищати Україну!
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27.07.2020 15:48 Ответить
Не могут. Конституция - закон прямого действия. а статья 65 позволяет послать всех хенералов без чети и совести и зеленого ублюдка нахер.
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27.07.2020 15:43 Ответить
Бутусов: приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины Июль 27, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d0%bd%d1%8f-%d1%81-27-%d0%b8.html#comments Комментарии: 1

Любой госслужащий и военнослужащий ВСУ, который на основании этого приказа будет требовать прекращения огня по врагу 27 июля, может быть привлечен к уголовной ответственности.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy предупредил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 4576

Дело в том, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 18.01.2018.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5.html Зеленский «услышал» Кадырова и пообещал Путину выборы в ОРДЛО осенью - политолог
1. Статья 11 закона гласит: «Правовою підставою для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є Конституція України, законодавство України та стаття 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй».
Приказ не может требовать прекращения огня по врагу, поскольку агрессия и нарушение территориальной целостности продолжаются, и приказ не может нарушать законы Украины и Конституцию.
2. Командование ВСУ обязывает открывать огонь в случае наступательных действий только в случае согласования своих действий с «руководством вооруженных формирований ОРДЛО».
Закон однозначно определяет, что агрессию осуществляет Российская федерация (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), любые контакты с незаконными формированиями во время агрессии, а тем более - совместные действия, являются прямым нарушением закона.
С какой стати «вооруженные формирования ОРДЛО» - сторона?
Закон определяет, что «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории».
3. Запрет на снайперский огонь, запрет на «передвижение вооруженных людей в сторону противника», запрет на применение беспилотников - это также за гранью закона.
Приказ не может отменять уставные нормы ведения боевых действий.
4. Контроль за исполнением условий прекращения огня возлагается на СЦКК и ОБСЕ.
Когда создавались Минские соглашения, РФ входила в состав СЦКК, однако в декабре 2017-го Россия вышла из состава СЦКК, и не вернулась. Получается, признавая СЦКК, Украина признает незаконные формирования «ЛДНР» стороной переговоров не упоминая российскую армию.
5. Про контроль ОБСЕ. Полномочия миссии ОБСЕ ничуть не увеличиваются. Не добавляется больше людей, нет права действовать ночью, это по-прежнему гражданские люди, которые могут заехать только туда, куда их пускают россияне.
Мое мнение такое:
Путин по-прежнему продавливает в Украине «Приднестровский сценарий». И угрожает Зеленскому и Ермаку продолжать перед местными выборами бить по рейтингу Слуг своими телеканалами и интернетом.
Поэтому Зеленский и Ермак придумали, как им кажется, хитрый политический трюк - запретить армии воевать, в надежде, что этот трюк поможет сохранить поддержку до октября
у пророссийского электората и пиариться на прекращении войны, которого нет.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5.html Семенченко: если власть быстро не отменит преступное решение, надо будет брать ее за я@ца
Я не думаю, что армия будет исполнять этот приказ. Думаю, что спрятанная война продолжится.
Но этот приказ формализует и юридически закрепляет то, что Украине признавать на самом деле не выгодно - что руководство страны готово подписать что угодно и приказать что угодно, лишь бы вместо реальной борьбы за независимость продолжать ее имитацию.
На данный момент отмена антироссийских санкций по Донбассу Украине не грозит. Украине грозит несамостоятельность политического руководства, которое вместо реформ и укрепления государства озабочено только поиском каких-то пиар-ходов и заявлений, пытаясь угодить любому давлению извне ради достижения каких-то сиюминутных и совершенно непродуманных результатов, далеких от настоящих государственных интересов.
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27.07.2020 15:45 Ответить
http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
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27.07.2020 15:47 Ответить
Насколько помню,в Законах Украины прописано,что Мацковия агрессор. Так вот,вчера Зеленскай обсуждал изменения в Украинскую Конституцию с руководством агрессора. Может это уже гос измена?
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27.07.2020 15:52 Ответить
Измена! Но пиплу пох, так и не вышли из комы.
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27.07.2020 16:05 Ответить
Позор за позором.
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27.07.2020 15:53 Ответить
це ********. вже вибачався за французький...
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27.07.2020 15:53 Ответить
- Тётя Римма, а Вова Пукин, сегодня,бросался гранатами в вашего Вовочку!
- И шо, они взрывались?
- Почти всегда, но ваш Вовочка прятался с головой, в песочнице...
- От негодяй, придёт домой - в угол поставлю!
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27.07.2020 15:58 Ответить
https://twitter.com/i/status/1287286844300963842 Лучшей характеристики Зеленского я не встречал!!! Советую посмотреть всем и ЗЕ билам и нормальным людям!!!
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27.07.2020 16:02 Ответить
Зелену наволоч посадити в окопи на передку... хай відчують путлерівський мир...
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27.07.2020 16:04 Ответить
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин.
Кому плісняве санкціями погрожує, якщо кацапи вже зіскочили з "перемирия"? Україні?
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27.07.2020 16:05 Ответить
18/07 - Голова Чечні Кадиров вимагає від зеленського зателефонувати Володимирові Володимировичу путіну та оголосити про закінчення з громадянською війною на сході України.
26/07 - президент України володимир зеленський провів телефонну розмову з президентом російської Федерації Володимиром путіним.
Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню на Донбасі (дисциплінарне стягнення на військовослужбовців Збройних Сил України за стрільбу в бік противника)
Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України (виключно внутрішні справи України)
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 8070
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27.07.2020 16:11 Ответить
А репу отожрало за наш счет не Хило!!!
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27.07.2020 20:49 Ответить
Отставка - отличный выход, Вова
Понятно, что Кадыров лает не сам по себе, а по команде. Так же понятно, что Кадыров как получил команду, так мог и получить, например, видео с выступлений Зеленского на закрытых корпоративах российских олигархов.
А, может, у Кадырова и свои такие видео есть. Не зря же Зеленский тогда кинулся перед ним извиняться по первому телефонному звонку посредника.
А, учитывая, что Зеленский за три копейки готов хоть голым в Эпицентре сниматься для публичных видосиков, хоть со сцены перед оккупантами Украину проституткой называть, можно представить, что он делал за десять копеек на закрытых мероприятиях. Отсюда понятно, на какую растяжку посадил его Кадыров.
Но выход есть в любой ситуации, есть он и в этой. Если Зеленский не может не извиниться перед Кадыровым, а Президент Украины не может делать из себя цирковую собачку у путинского вассала, то выход очевиден.
Перестать быть Президентом и извиняться до ycpaчки.
ОТСТАВКА, Вова. Простой, очевидный и достойный выход, который к тому же даст возможность спокойно жить и работать дальше.
Вова, ты только представь себе, что будет с тобой через год. Как все изменилось за последний год, с каким ускорением происходят эти изменения, и куда они приведут.
Хорошо, если только в Ростов. Но это же при условии, что найдутся влиятельные желающие помочь тебе туда попасть.
Ты ж не Янукович, Вова. Твои назначенцы имеют влияние, пока опираются на тебя. Ты - их опора, не они - твоя. А на кого ты обопрешься, Вова? На Коломойского? На Ахметова? На Медведчука? Серьезно, Вова?
Эти же люди тебя поставили, чтоб иметь возможность спокойно собраться, пока толпа будет рвать тебя. Рвать за свои пустые надежды, за свои унижения, за свои иллюзии и за свою глупость.
Отставка поломает этот сценарий, Вова. Отставка даст возможность тебе жить и зарабатывать в стране, и даже рассказывать, какой ты молодец.
Отставка - отличный выход, Вова. И повод есть хороший: ты сказал, что уйдешь, если закон нарушишь, ты закон нарушил, осталось только уйти. Уже, кстати, и петиция о твой отставке больше 25 тысяч голосов набрала.
Давай, Вова. Избавь от позора страну.
Избавь от позора своих избирателей.
Избавь от позора свою семью.
Избавь от позора себя.
Давай.
Светлана Самборска
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27.07.2020 16:12 Ответить
витри слину,візьми себе в руки, Світлана,а ні то до психолога звернись!
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27.07.2020 16:31 Ответить
Бутусов, ну и ***** эти фейки на твоем ресурсе???
згаю что порохоотсосы сразу его удалят, поэтому сделал скрин и оравлю в личку...
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27.07.2020 16:14 Ответить
Ну вот, эту новость полайкали три мокшанина...
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27.07.2020 16:21 Ответить
зе, аднажды пасатрел путену в глас и увидал там бальшие мазги, а в мазгах- ум, а в уме - мир. Мир- значит мир, падумал зе и уехал в букавель...патом аткинул лыжы и улетел в аман.
Жисть эта игра и ана- удалась. падумал зе!
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27.07.2020 16:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HB-N7dBWXPY&t=0s От чего нас отвлекли комедией в Луцке? Часть 1. Почему Зеленский хамит Кадырову...
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27.07.2020 16:36 Ответить
готуйте тих сук вішати на майданах починаючи з гловного підписанта Мінських зносин-Парашенка,його в першій черзі на фонарь,далі *********,далі-всіх ригів. Бо кацап скоро полізе а ви ***** по їхнім танкам будете стукати.
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27.07.2020 16:37 Ответить
Ти чого, а як же #арміямовавіра?
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27.07.2020 16:52 Ответить
Хіба що усне зауваження...
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27.07.2020 16:43 Ответить
Ребята, вы знаете кто у руля в нашей стране...выбор за вами...поставить крестик на своей жизни...или отбиваться до последнего...
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27.07.2020 16:57 Ответить
Україна залишає за собою право на вогонь у відповідь у випадках порушення бойовиками ОРДЛО перемир'я на Донбасі.Про це заявивhttps://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/3199-narushenie-peremiriya-na-donbasse-v-kabmine-sdelali-gromkoe-zayavlenie "Україна 24" віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи режим тиші, оголошений на Донбасі з 27 липня."На сьогодні існує зокрема міжнародне право, конвенції… які чітко дають право українській стороні в разі порушення режиму тиші на вогонь у відповідь. https://rubryka.com/2020/07/27/reznikov-rozpoviv-yak-********-vidpovist-na-porushennya-peremyr-ya-na-donbasi/ Резніков розповів, як Україна відповість на порушення перемир'я на Донбасі | Рубрика
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27.07.2020 17:03 Ответить
Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 7959
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27.07.2020 17:11 Ответить
Украине никак нельзя прекращать огонь,она борется за свою территорию.Прекращения огня-это предательство,тем более что Россия его никогда не останавливала.Прекратить огонь по взаимной договоренности,чтобы забрать раненых и не более.
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27.07.2020 18:14 Ответить
Это по типу - бей своих что бы чужие боялись. С такими настроениями нам о каком то избавлении от руской нечести не надо и мечтать. Может начнёте наказывать тех кто это начал в 14 году. Они ещё многие живут и гавкают среди нас.
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27.07.2020 18:44 Ответить
Ну это пи......здец полный!! Вован ты, что с дуба грохнулся или у тебя это с рождения!! Ну, что припи.......денные 73% Зедебилов???.. Добились своего, своими куриными мозгами,.типа: кухарок, фотографов, клоунов, рыночных-воров- перекупщиков, и прочих тупиц!! Готовтесь,. скоро будете мыть ножки ***** и его вонючему войску, и воду пить!! Твари!!!
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27.07.2020 19:00 Ответить
Было бы честнее написать: "Сложите оружие, ради рейтинга Зеленского"
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27.07.2020 19:36 Ответить
А за предательство Родины высшими чиновниками и руководителями респект, награды, повышения... Украина обречена с такой самоубийственной политикой. Такая страна одна на планете, Украина называется.
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27.07.2020 19:56 Ответить
Так они повернутся и поедут домой, что им там делать? Родину защищать родина запретила. Даром время терять в окопах?
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27.07.2020 22:08 Ответить
Они вернутся, но чтобы воткнуть штык в жопу главнокомандующего, но НЕСИСТЕМНО...
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27.07.2020 22:16 Ответить
Дисциплинарные взыскания мля. Если нельзя стрелять в ответ, то может лучше сидеть пьяным на губе, или даже в тюрьме,чем лежать в гробу
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28.07.2020 09:13 Ответить
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