Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе
В случае умышленного нарушения режима прекращения огня на Донбассе к военнослужащим Вооруженных Сил могут применяться дисциплинарные взыскания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге в Часовом Яре Донецкой области заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко.
"Если будет умышленное нарушение, преднамеренная стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", - объяснил Яковенко.
Он также отметил, что режим перемирия возлагает дополнительную психологическую нагрузку на украинских военных: "Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Потребность пристальнее и лучше выполнять служебные обязанности".
Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко добавил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Он заверил, что количество военнослужащих в зоне ООС не будет уменьшаться.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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ведь его выбрало 74% Украинцев .....
, комбату позвонят, он комбригу позвонит, комбриг в штаю ССО позвонит, те позвонят Тарану, тот ОБСЕшникам ну тебе позвонит, вы посовещаетесь и примите решение, которое обратно по цепочке твоему папе сообщат. А снайпер московский "подождёт" вашего мудрого решения. Аминь.
тбаран подзвонить лугандонам, тому що вогонь у відповідь можна відкривати, якщо погоджено з нашим командуванням та командуванням ордло.
такая ось муйня, громадяни.
Состоянием на 12-00 4 обстрела (Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская (пулеметы, гранатомет, снайпер)
Р-н н\п Павлополь
Фиксируется запуск разведывательного дрона со стороны противника.
Штабная группа "Рысь-3" (45-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ , место постоянной дислокации Кубинка, Московской области) находится на позициях 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ с координатами 48°34'46.55"С 38°34'57.12"В. Отличительные признаки 1 единица КШМ Р-142 и 1 единица Р-142НМР
Вы там совсем @бнулись, господа генералы?!
Это нарушение для солдата стрелять в сторону противника?!
кацапские мрази влезли своими кровавыми ручищами в Украину в 2014 году, оторвали Крым, разодрали по живому Донбасс, разрушили тысячи судеб и домов, уничтожили тысячи жизней, планов, карьер...за это НАМ - "дисциплинарное взыскание"..."дисциплинарное взыскание" это наверно было предложение от сивухи...
же((( ( к сожалению)
Чем руководствуется военный при применении (использовании) оружия????
Только Устав может его в этом ограничить((((((
Но мы делаем "бурю в стакане воды", а потом успешно с нею боремся(((
ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ ВЫБОР!!!!!!!
У военных есть профсоюз? Что бы после 1го такого взыскания объявить забостовку?
Или солдат может сразу подать в отставку...... Пусть штабные генералы сами идут на передок со своими секретутками!!!
27.07.2020, 14:46 • 276 • https://uainfo.org/blognews/1595847115-urok-getmana-bryuhovetskogo-dlya-prezidenta-zelenskogo.html#mc-container 1
Днями оприлюднено результати ЗНО-2020 з історії України. Отож, більше як 13 відсотків, тобто близько 23 тисяч школярів не склали так званий пороговий бал з історії нашої держави.
Причин цьому багато:
- це і рівень викладання історії в школах;
- це і проблема підручників;
- це й відсутність системної просвітницької роботи в державі;
- це й знищення історії України у вишах євроінтеграторами-міністрами Квітом, Гриневич, Новосад…
Саме тому, українці та можновладці проходять по історичних граблях так часто, що на часі вже не просити, а змусити вивчити власну історію та особливо історію українсько-російських відносин.
Сьогодні, з огляду на шалене прагнення ЗЕ-команди забезпечити мир шляхом діалогу з Путіним очі в очі, варто нагадати про те, як Гетьман Іван Брюховецький "дивився у ясні очі" Московського царя Олексія Михайловича.
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Нагадаю, 28 червня 1663 року на околиці Ніжина так звана Чорна Рада більшістю голосів простого козацтва обрала Гетьманом Лівобережної України Івана Брюховецького. Він же залучив до генеральної старшини неписьменних, але близьких до народу і себе козаків та першим із українських гетьманів вирушив до Москви на поклон царю "щоб побачити його ясні очі".
Там, після численних застільних розмов згодився на повне підпорядкування Москві від сплати податків до призначення митрополита, натомість отримав титул боярина і дружину Дарію Осканську. Сам же Брюховецький "як вірний слуга Московського царя" просив називати себе - "гетьман верного войска вашего царского верный холоп и найнижниший подножок пресветлого престола пресветлого величества Ивашка Брюховецкиий".
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Одним словом, як писав Шевченко "подножки, грязь Москви" та ще й за власною згодою і з радістю. В Україні цей подножок царя вірно служив Москві, а опозиціонерів відправляв через російських начальників до Сибіру.
Аж ось, в 1667 році Москва підписує з Польщею Андрусівське перемир'я, яким левова частина українських земель віддається полякам. Антимосковські настрої зростають і Іван Брюховецький вже розгортає боротьбу проти царя та його московських воєвод в Україні. І при спробі об'єднатися з Гетьманом Правобережжя Петром Дорошенком козаки вбивають Брюховецького як зрадника України.
Детальніше про долю Івана Брюховецького можна прочитати у "Чорній раді" Пантелеймона Куліша.
Отож, українська історія і вчить й застерігає від помилок, потрібно лише її знати й шанувати.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/urok-getmana-bryuhovetskogo-dlya-prezidenta-zelenskogo.htm Микола ТОМЕНКО
Якщо ми складемо зброю, не стане України.
Зеленський втратив свою легітимність, він зрадив армію, він відкрито виконує забаганки країни агресора. Це порушення Конституції, це державна зрада.
Сьогодні о 19:00 на Банкову прийдуть ті, хто проти капітуляції. Вони не проти миру, вони проти, щоб зброю склала Україна. Це питання стосується кожного, хто не хоче повернення під Москву.
Фото: Денис Антіпов з бійцями 5-ї БТГр 81-ї бригади. Донбас 2015 рік
Віталій Гайдукевич
Перевожу на человеческий язык:
- Если орки обстреляли, и убивают вас, то в ответ стрелять не сметь! Не стрелять в ответ, пока не получите приказа от старших по званию (а пока получите с самого верха, от г*внокомандующего, ибо кто же на себя ответственность то возьмет, это же не армия Израиля, вас всех пребьют, о чем и договорено с террористами лугандонскими).
Большой бизнес горит, все давно обговорено, а тут какое-то ВСУ мешается.
5 сентября 2014
Копірайт зображенняAFP
Петр Порошенко отдал приказ прекратить огонь на востоке страны с 18:00 пятницы. Представители сепаратистов заявили, что они также прекращают боевые действия.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что этот мирный процесс основан на моем мирном плане, на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал он журналистам в Уэльсе.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140905_ru_s_minsk_truce_signed
18.06.2014
Порошенко: Началом реализации мирного плана станет одностороннее прекращение огня.
Президент Украины проанонсировал мирный план, состоящий из 14 пунктов. Он пообещал амнистию сепаратистам, не совершившим тяжких преступлений, которые сложат оружие.
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F/a-17716873
За все будете відповідати, ЗА ВСЕ!!!!
Можете банити
Любой госслужащий и военнослужащий ВСУ, который на основании этого приказа будет требовать прекращения огня по врагу 27 июля, может быть привлечен к уголовной ответственности.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy предупредил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Дело в том, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 18.01.2018.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5.html Зеленский «услышал» Кадырова и пообещал Путину выборы в ОРДЛО осенью - политолог
1. Статья 11 закона гласит: «Правовою підставою для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є Конституція України, законодавство України та стаття 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй».
Приказ не может требовать прекращения огня по врагу, поскольку агрессия и нарушение территориальной целостности продолжаются, и приказ не может нарушать законы Украины и Конституцию.
2. Командование ВСУ обязывает открывать огонь в случае наступательных действий только в случае согласования своих действий с «руководством вооруженных формирований ОРДЛО».
Закон однозначно определяет, что агрессию осуществляет Российская федерация (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), любые контакты с незаконными формированиями во время агрессии, а тем более - совместные действия, являются прямым нарушением закона.
С какой стати «вооруженные формирования ОРДЛО» - сторона?
Закон определяет, что «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории».
3. Запрет на снайперский огонь, запрет на «передвижение вооруженных людей в сторону противника», запрет на применение беспилотников - это также за гранью закона.
Приказ не может отменять уставные нормы ведения боевых действий.
4. Контроль за исполнением условий прекращения огня возлагается на СЦКК и ОБСЕ.
Когда создавались Минские соглашения, РФ входила в состав СЦКК, однако в декабре 2017-го Россия вышла из состава СЦКК, и не вернулась. Получается, признавая СЦКК, Украина признает незаконные формирования «ЛДНР» стороной переговоров не упоминая российскую армию.
5. Про контроль ОБСЕ. Полномочия миссии ОБСЕ ничуть не увеличиваются. Не добавляется больше людей, нет права действовать ночью, это по-прежнему гражданские люди, которые могут заехать только туда, куда их пускают россияне.
Мое мнение такое:
Путин по-прежнему продавливает в Украине «Приднестровский сценарий». И угрожает Зеленскому и Ермаку продолжать перед местными выборами бить по рейтингу Слуг своими телеканалами и интернетом.
Поэтому Зеленский и Ермак придумали, как им кажется, хитрый политический трюк - запретить армии воевать, в надежде, что этот трюк поможет сохранить поддержку до октября
у пророссийского электората и пиариться на прекращении войны, которого нет.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5.html Семенченко: если власть быстро не отменит преступное решение, надо будет брать ее за я@ца
Я не думаю, что армия будет исполнять этот приказ. Думаю, что спрятанная война продолжится.
Но этот приказ формализует и юридически закрепляет то, что Украине признавать на самом деле не выгодно - что руководство страны готово подписать что угодно и приказать что угодно, лишь бы вместо реальной борьбы за независимость продолжать ее имитацию.
На данный момент отмена антироссийских санкций по Донбассу Украине не грозит. Украине грозит несамостоятельность политического руководства, которое вместо реформ и укрепления государства озабочено только поиском каких-то пиар-ходов и заявлений, пытаясь угодить любому давлению извне ради достижения каких-то сиюминутных и совершенно непродуманных результатов, далеких от настоящих государственных интересов.
- И шо, они взрывались?
- Почти всегда, но ваш Вовочка прятался с головой, в песочнице...
- От негодяй, придёт домой - в угол поставлю!
Кому плісняве санкціями погрожує, якщо кацапи вже зіскочили з "перемирия"? Україні?
26/07 - президент України володимир зеленський провів телефонну розмову з президентом російської Федерації Володимиром путіним.
Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню на Донбасі (дисциплінарне стягнення на військовослужбовців Збройних Сил України за стрільбу в бік противника)
Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України (виключно внутрішні справи України)
Понятно, что Кадыров лает не сам по себе, а по команде. Так же понятно, что Кадыров как получил команду, так мог и получить, например, видео с выступлений Зеленского на закрытых корпоративах российских олигархов.
А, может, у Кадырова и свои такие видео есть. Не зря же Зеленский тогда кинулся перед ним извиняться по первому телефонному звонку посредника.
А, учитывая, что Зеленский за три копейки готов хоть голым в Эпицентре сниматься для публичных видосиков, хоть со сцены перед оккупантами Украину проституткой называть, можно представить, что он делал за десять копеек на закрытых мероприятиях. Отсюда понятно, на какую растяжку посадил его Кадыров.
Но выход есть в любой ситуации, есть он и в этой. Если Зеленский не может не извиниться перед Кадыровым, а Президент Украины не может делать из себя цирковую собачку у путинского вассала, то выход очевиден.
Перестать быть Президентом и извиняться до ycpaчки.
ОТСТАВКА, Вова. Простой, очевидный и достойный выход, который к тому же даст возможность спокойно жить и работать дальше.
Вова, ты только представь себе, что будет с тобой через год. Как все изменилось за последний год, с каким ускорением происходят эти изменения, и куда они приведут.
Хорошо, если только в Ростов. Но это же при условии, что найдутся влиятельные желающие помочь тебе туда попасть.
Ты ж не Янукович, Вова. Твои назначенцы имеют влияние, пока опираются на тебя. Ты - их опора, не они - твоя. А на кого ты обопрешься, Вова? На Коломойского? На Ахметова? На Медведчука? Серьезно, Вова?
Эти же люди тебя поставили, чтоб иметь возможность спокойно собраться, пока толпа будет рвать тебя. Рвать за свои пустые надежды, за свои унижения, за свои иллюзии и за свою глупость.
Отставка поломает этот сценарий, Вова. Отставка даст возможность тебе жить и зарабатывать в стране, и даже рассказывать, какой ты молодец.
Отставка - отличный выход, Вова. И повод есть хороший: ты сказал, что уйдешь, если закон нарушишь, ты закон нарушил, осталось только уйти. Уже, кстати, и петиция о твой отставке больше 25 тысяч голосов набрала.
Давай, Вова. Избавь от позора страну.
Избавь от позора своих избирателей.
Избавь от позора свою семью.
Избавь от позора себя.
Давай.
Светлана Самборска
згаю что порохоотсосы сразу его удалят, поэтому сделал скрин и оравлю в личку...
Жисть эта игра и ана- удалась. падумал зе!