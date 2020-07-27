Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе

В случае умышленного нарушения режима прекращения огня на Донбассе к военнослужащим Вооруженных Сил могут применяться дисциплинарные взыскания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге в Часовом Яре Донецкой области заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко.

"Если будет умышленное нарушение, преднамеренная стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", - объяснил Яковенко.

Он также отметил, что режим перемирия возлагает дополнительную психологическую нагрузку на украинских военных: "Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Потребность пристальнее и лучше выполнять служебные обязанности".

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко добавил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Он заверил, что количество военнослужащих в зоне ООС не будет уменьшаться.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека