Прокуратура АРК объявила подозрение двум севастопольцам, участвовавшим в "самообороне Крыма"

По данным следствия, двое жителей Крыма в составе незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя" патрулировали Севастополь во время оккупации полуострова.

По информации пресс-службы прокуратуры АРК, мужчины также были руководителями отдельного подразделения "Славянский щит", сообщает Цензор.НЕТ. Их обвиняют по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

"Подозреваемые осуществляли подбор бойцов в подразделение, обеспечивали патрулирование Севастополя, лично осуществляли незаконные проверки документов и обыски автомобилей, с целью выявления и задержания украинских граждан на территории полуострова. Помогая боевикам "самообороны Крыма", контролировали деятельность незаконно созданных на территории полуострова блокпостов", - говорится в сообщении.

Местонахождение фигурантов уголовного производства не называется.

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Напомним, прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что на данный момент идентифицировано более тысячи участников "самообороны Крыма".