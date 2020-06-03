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Идентифицировано более тысячи "самообороновцев" Крыма, - прокурор АРК Поночовный

Идентифицировано более тысячи

На данный момент идентифицировано более тысячи "самообороновцев" Крыма, о подозрении сообщено 230, задержано около 20.

Об этом прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"В целом мы идентифицировали более 1 тыс. "самообороновцев", установили фамилии, имена, отчества, у нас есть их фотографии. Чаще всего их задерживают при пересечении админграницы, они приезжают, чтобы получить заграничный украинский паспорт", - рассказал прокурор.

По его словам, все производства в отношении задержанных находятся на рассмотрении в судах, их около 20. Большинство этих людей уже получили приговоры.

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В то же время, в уголовных производствах в отношении участников незаконных вооруженных формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя" сообщено о подозрении около 230 человек.

В то же время, Поночовный подчеркнул, что нельзя всех крымчан, которые трудоустроились по российскому законодательству в оккупированном Крыму, называть государственными изменниками.

"Одно дело - Поклонская, которая стала "прокурором Крыма" и занималась систематическим преследованием проукраинских активистов и подавлением всего украинского в Крыму. Другое дело - рядовой пожарный, который тушил пожары до оккупации и продолжает это делать после оккупации", - отметил Поночовный.

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Автор: 

Крым (26369) государственная измена (1532) Поночовный Игорь (19)


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Це ж треба після зради отримувати український паспорт!
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03.06.2020 02:11 Ответить
Пристосуванці, сер. І за турецьким поїхали б.
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03.06.2020 08:00 Ответить
А я знаю мадам, которая получила российский паспорт в Крыму, проживая в Мариуполе, получает пенсию, в два раза больше украинской.
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03.06.2020 13:50 Ответить
И какие приговоры пособникам оккупантов? Год условно?
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03.06.2020 02:30 Ответить
Рускомирская шваль.
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03.06.2020 06:50 Ответить
Більшість населення крисма це нащадки переселенців з русзажопья типу урала і дво. І воно ніколи і не за що не вовернеться до рідних лабитнангів
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03.06.2020 07:27 Ответить
ТАК В КИЕВЕ БОЛЬШЕ САМООБОРОНЫ !) ЗДОХНИТЕ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! Я ЖРАТЬ ВАС ЖИВЬЕМ БУДУ !)
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03.06.2020 07:28 Ответить
ВО...! А, .это те хваленные украинцы из-за поребрика, которых наша влада готова кормить с ложечки и на них отмывать сотни миллионов гривен? Я давно говорил и буду говорить , что там остались одни предатели!! Кто хотел, тот давно нашёл способ и средства оттуда бежать!! А вс остальные, так называемые украинцы и их дети, счастливо маршируют на парадах ОРДЛО и КРЫМУ!! Забутьте про них!! Они и уже давно сепары и приезжают к нам только за полученим ЕВРОПАСПОРТа!!!!!
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03.06.2020 13:27 Ответить
 
 