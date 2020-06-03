Идентифицировано более тысячи "самообороновцев" Крыма, - прокурор АРК Поночовный

На данный момент идентифицировано более тысячи "самообороновцев" Крыма, о подозрении сообщено 230, задержано около 20.

Об этом прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"В целом мы идентифицировали более 1 тыс. "самообороновцев", установили фамилии, имена, отчества, у нас есть их фотографии. Чаще всего их задерживают при пересечении админграницы, они приезжают, чтобы получить заграничный украинский паспорт", - рассказал прокурор.

По его словам, все производства в отношении задержанных находятся на рассмотрении в судах, их около 20. Большинство этих людей уже получили приговоры.

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В то же время, в уголовных производствах в отношении участников незаконных вооруженных формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя" сообщено о подозрении около 230 человек.

В то же время, Поночовный подчеркнул, что нельзя всех крымчан, которые трудоустроились по российскому законодательству в оккупированном Крыму, называть государственными изменниками.

"Одно дело - Поклонская, которая стала "прокурором Крыма" и занималась систематическим преследованием проукраинских активистов и подавлением всего украинского в Крыму. Другое дело - рядовой пожарный, который тушил пожары до оккупации и продолжает это делать после оккупации", - отметил Поночовный.

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