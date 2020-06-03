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Ідентифіковано понад тисячу "самооборонівців" Криму, - прокурор АРК Поночовний

Ідентифіковано понад тисячу

На цей момент ідентифіковано понад тисячу "самооборонівців" Криму, про підозру повідомлено 230, затримано близько 20.

Про це прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом ми ідентифікували понад 1 тис. "самооборонівців", встановили прізвища, імена, по-батькові, маємо їхні фотографії. Найчастіше їх затримують під час перетину адмінмежі, вони прямують за закордонним українським паспортом", - розповів прокурор.

За його словами, всі провадження стосовно затриманих перебувають на розгляді в судах, їх близько 20. Більшість цих людей вже отримали вироки.

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Водночас у кримінальних провадженнях щодо учасників незаконних збройних формувань "Самооборона Криму" і "Самооборона Севастополя" повідомлено про підозру близько 230 особам.

Крім того, Поночовний наголосив, що не можна всіх кримчан, які працевлаштувалися за російським законодавством в окупованому Криму, називати державними зрадниками.

"Одна справа – Поклонська, яка стала "прокурором Криму" і займалася систематичним переслідуванням проукраїнських активістів і придушенням всього українського в Криму. Інша справа – рядовий пожежник, який гасив пожежі до окупації та продовжує це робити після окупації", - зазначив Поночовний.

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Автор: 

Крим (14131) державна зрада (1678) Поночовний Ігор (19)


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Це ж треба після зради отримувати український паспорт!
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03.06.2020 02:11 Відповісти
Пристосуванці, сер. І за турецьким поїхали б.
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03.06.2020 08:00 Відповісти
А я знаю мадам, которая получила российский паспорт в Крыму, проживая в Мариуполе, получает пенсию, в два раза больше украинской.
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03.06.2020 13:50 Відповісти
И какие приговоры пособникам оккупантов? Год условно?
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03.06.2020 02:30 Відповісти
Рускомирская шваль.
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03.06.2020 06:50 Відповісти
Більшість населення крисма це нащадки переселенців з русзажопья типу урала і дво. І воно ніколи і не за що не вовернеться до рідних лабитнангів
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03.06.2020 07:27 Відповісти
ТАК В КИЕВЕ БОЛЬШЕ САМООБОРОНЫ !) ЗДОХНИТЕ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! Я ЖРАТЬ ВАС ЖИВЬЕМ БУДУ !)
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03.06.2020 07:28 Відповісти
ВО...! А, .это те хваленные украинцы из-за поребрика, которых наша влада готова кормить с ложечки и на них отмывать сотни миллионов гривен? Я давно говорил и буду говорить , что там остались одни предатели!! Кто хотел, тот давно нашёл способ и средства оттуда бежать!! А вс остальные, так называемые украинцы и их дети, счастливо маршируют на парадах ОРДЛО и КРЫМУ!! Забутьте про них!! Они и уже давно сепары и приезжают к нам только за полученим ЕВРОПАСПОРТа!!!!!
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03.06.2020 13:27 Відповісти
 
 