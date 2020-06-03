Ідентифіковано понад тисячу "самооборонівців" Криму, - прокурор АРК Поночовний

На цей момент ідентифіковано понад тисячу "самооборонівців" Криму, про підозру повідомлено 230, затримано близько 20.

Про це прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом ми ідентифікували понад 1 тис. "самооборонівців", встановили прізвища, імена, по-батькові, маємо їхні фотографії. Найчастіше їх затримують під час перетину адмінмежі, вони прямують за закордонним українським паспортом", - розповів прокурор.

За його словами, всі провадження стосовно затриманих перебувають на розгляді в судах, їх близько 20. Більшість цих людей вже отримали вироки.

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Водночас у кримінальних провадженнях щодо учасників незаконних збройних формувань "Самооборона Криму" і "Самооборона Севастополя" повідомлено про підозру близько 230 особам.

Крім того, Поночовний наголосив, що не можна всіх кримчан, які працевлаштувалися за російським законодавством в окупованому Криму, називати державними зрадниками.

"Одна справа – Поклонська, яка стала "прокурором Криму" і займалася систематичним переслідуванням проукраїнських активістів і придушенням всього українського в Криму. Інша справа – рядовий пожежник, який гасив пожежі до окупації та продовжує це робити після окупації", - зазначив Поночовний.

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