Камера СИЗО в подарок: Малюська заявил, что услуга уже стала популярной

Новшество от министра юстиции Дениса Малюськи – услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" – пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава Минюста рассказал в эфире канала 1+1.

"Услуга уже популярная. Как минимум четыре сертификата купили в первые часы после запуска услуги. То есть, уже 28 000 грн у нас на счетах есть", - сказал он, уточнив, что купили также два самых дорогих сертификата на месяц в платной камере Киевского СИЗО.

Министр заявил, что перед запуском услуги не были проведены расчеты, окажется ли она популярной: спрос, по его словам, просчитать невозможно.

Малюська объяснил, что идея ноу-хау появилась по нескольким причинам, в основном потому, что "нам нужны деньги" – на ремонт и содержание камер: "Зарабатываем как можем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська

24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам