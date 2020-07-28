Камера СИЗО в подарок: Малюська заявил, что услуга уже стала популярной
Новшество от министра юстиции Дениса Малюськи – услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" – пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава Минюста рассказал в эфире канала 1+1.
"Услуга уже популярная. Как минимум четыре сертификата купили в первые часы после запуска услуги. То есть, уже 28 000 грн у нас на счетах есть", - сказал он, уточнив, что купили также два самых дорогих сертификата на месяц в платной камере Киевского СИЗО.
Министр заявил, что перед запуском услуги не были проведены расчеты, окажется ли она популярной: спрос, по его словам, просчитать невозможно.
Малюська объяснил, что идея ноу-хау появилась по нескольким причинам, в основном потому, что "нам нужны деньги" – на ремонт и содержание камер: "Зарабатываем как можем".
24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.
Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам
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уберите дятла в отстойник)))
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
только вешать мразей...
Зеля же, только за последнюю неделю, начудил на несколько уголовных дел причем по весьма конкретным ситуациям (незадекларированные 5 млн по ОВГЗ - это уже не админ., а уголовное наказание, противозаконный указ не открывать огонь и согласовывать свои действия с "командыванием ОРДЛО" - тут статей уже много, но как по мне тянет на госизмену)
бажаю тобі, чуділа, скористатися в майбутньому цією популярною послугою...
На самом деле - это и так есть и было. Просто узаконили слегка - остальное как и прехде куму в карман
І кучу обслуги !
1. Бронирование камеры уже с сидельцем на твое имя, что бы время не тратить на езду туда-сюда. Какая разница ведь кто сидит.
2. Вызов охранников к себе домой, пусть стоят под дверью. Какая разница где и кого им охранять...
Что ждать дальше?
1.К Подарочной камере подарочный срок.
2.Возможность продления срока заключения по просьбе заключенного.
3.V.I.P. Камера с отбыванием срока только по средам.
4.Подарочная камера для тещи.
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Дениско,записывай,я ещё накидаю)))
- Малюся! А помниш, как ты нам сертификаты втюхивала?
это министр юстиции...
представляю до чего же тупорылый зеля, который вследствие своей дебильности просто не видит этого...
Довибиралась Україна до самого краю....
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Это не днище, это сраная бездонная бездна.
милидни для скидки.
за чистосердечное признание - бесплатный мини-бар
УКРАЇНО ! - СКИНЕМОСЯ Зе, його Команді, Коломойському,Ахметову НА КАМЕРИ ?
интересно а у молюска есть мозги? )))))
кадры зебарана в действии ))))