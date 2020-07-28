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Камера СИЗО в подарок: Малюська заявил, что услуга уже стала популярной

Камера СИЗО в подарок: Малюська заявил, что услуга уже стала популярной

Новшество от министра юстиции Дениса Малюськи – услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" – пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава Минюста рассказал в эфире канала 1+1.

"Услуга уже популярная. Как минимум четыре сертификата купили в первые часы после запуска услуги. То есть, уже 28 000 грн у нас на счетах есть", - сказал он, уточнив, что купили также два самых дорогих сертификата на месяц в платной камере Киевского СИЗО.

Министр заявил, что перед запуском услуги не были проведены расчеты, окажется ли она популярной: спрос, по его словам, просчитать невозможно.

Малюська объяснил, что идея ноу-хау появилась по нескольким причинам, в основном потому, что "нам нужны деньги" – на ремонт и содержание камер: "Зарабатываем как можем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська

24 июля 2020-го глава Минюста Малюська в шутливой форме объявил в Facebook услугу подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО повышенного комфорта.

Услуга платной камеры с улучшенными бытовыми условиями в Киевском СИЗО пока доступна только мужчинам

Минюст (1756) СИЗО (1364) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+18
Собі не забудь подарувати довічний сертификат падло.
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28.07.2020 07:54 Ответить
+11
А маразм все крепчал
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28.07.2020 07:48 Ответить
+11
Покупці були з Кантори президента?
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28.07.2020 07:50 Ответить
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А маразм все крепчал
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28.07.2020 07:48 Ответить
А шо поробиш коли іншого не дано.
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28.07.2020 07:52 Ответить
малюська больная на весь тупой чугунок )))
уберите дятла в отстойник)))
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28.07.2020 08:48 Ответить
А Клоуны то оказались злые ...
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28.07.2020 09:28 Ответить
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
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28.07.2020 09:37 Ответить
Чому маразм? Це передбачливість. 😊Для себе готують! 😁
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28.07.2020 09:33 Ответить
Порох и Зеля уже купили ?
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28.07.2020 07:50 Ответить
*Забронювали * ..
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28.07.2020 08:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pY7stR2hiT0

только вешать мразей...
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28.07.2020 08:49 Ответить
Порох для Зели уже купил подарочный сертификат
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28.07.2020 09:29 Ответить
А Зеля Пороху. Соседями будут
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28.07.2020 11:15 Ответить
Пока что все обвинения Пороху носят весьма абстрактный характер (типа "разворовал армию", "нажился на войне"....).
Зеля же, только за последнюю неделю, начудил на несколько уголовных дел причем по весьма конкретным ситуациям (незадекларированные 5 млн по ОВГЗ - это уже не админ., а уголовное наказание, противозаконный указ не открывать огонь и согласовывать свои действия с "командыванием ОРДЛО" - тут статей уже много, но как по мне тянет на госизмену)
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28.07.2020 12:59 Ответить
Да там оба барыги, у П опыта поболее- потому зазря и не отсвечивал.
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28.07.2020 15:08 Ответить
Дубинеску подарил Бужанеску)
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28.07.2020 09:55 Ответить
Покупці були з Кантори президента?
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28.07.2020 07:50 Ответить
Собі не забудь подарувати довічний сертификат падло.
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28.07.2020 07:54 Ответить
Бесплатные СИЗО, в отличии от медицины, не гарантируются Коституцией. Так что, господа, не на те идеалы смотрите
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28.07.2020 07:56 Ответить
По большому счету, все камеры в СИЗО должны быть такими и бесплатными, причем именно благодаря Конституции! Человек находится в СИЗО (ограничения свободы) еще не имея приговора, просто в ожидании суда/окончания следствия/обнаружения другого подозреваемого...., а значит не должен быть ничем ограничен, кроме возможности избежать правосудия, поэтому и условия содержания должны быть не хуже чем он имел на свободе!!!
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28.07.2020 09:39 Ответить
Это я к тому, что появление таких камер само по себе нарушение Конституции. Сначала тебя всего этого лишают, а потом говорят "а теперь получить все это ты можешь за деньги". По сути это рэкет и вымогательство!!!
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28.07.2020 09:42 Ответить
Ну так ведь он же плвтил за условия своего содержания на свободе, не правда ли?
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28.07.2020 10:25 Ответить
Очень интересная позиция, которая заключаетя в том, что решение суда это "рэкет и вымогательство". Портнов аплодирует.
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28.07.2020 10:29 Ответить
почему только 4, а не 450? и почему ОппОрат приЗЕдента еще не раскупил сертификаты?
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28.07.2020 08:04 Ответить
Те що це падло не сидить,теж винна минула влада.
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28.07.2020 08:05 Ответить
зебіли перетворюють на лайно все, до чого доторкнуться.
бажаю тобі, чуділа, скористатися в майбутньому цією популярною послугою...
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28.07.2020 08:07 Ответить
Ой, Моська, знать она сильна...
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28.07.2020 08:10 Ответить
Зеленые реформы катком катятся по стране...большой звиздец не за горами...
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28.07.2020 08:09 Ответить
Малюська красава. Хоть хтота работает и приносит доход в этом щапито 95😆😆😆
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28.07.2020 08:10 Ответить
Я кстати знаю идею как пополнить бюджет страны. Надо ходить по квартирах и проверять наличие лицензированного программного обеспечения на компах зебилов. Они же такие самые халявщики как и алиментщики евробляхеры.😈😈😈
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28.07.2020 08:13 Ответить
Глухой номер в Чехии пытались подобным образом поступить лет десять назад. Ничего не вышло.
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28.07.2020 08:21 Ответить
Дык то Чехия
На самом деле - это и так есть и было. Просто узаконили слегка - остальное как и прехде куму в карман
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28.07.2020 11:17 Ответить
А шо, патриот, предприимчивый человек и на таком месте доход государству приносит.
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28.07.2020 08:16 Ответить
Доход идет, пока нужно раскрутить эту тему с "вип камерами". Когда настроят камер, и тема исчезнет из прессы, спрос на эти камеры вдруг почему то станет меньше (доход конечно тоже)
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28.07.2020 09:33 Ответить
малюська уже который месяц обустраивает себе камеру в которой будет сидеть пожизненно и с конфискацией
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28.07.2020 08:13 Ответить
Пока что сидишь ты.
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28.07.2020 08:17 Ответить
Нееее, это он Зебанутому бубочке обживает, чтобы ослик не обосрался с перепугу.
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28.07.2020 08:36 Ответить
Малюсьці скоріш за все треба палату в психлікарні облаштовувати на майбутнє.Знає,що за ним дурка плаче,от і веселиться.А камери,то для однопартійців і "духовного лідєра".
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28.07.2020 08:51 Ответить
зеленые уроды!!! хватит нам вашего маразма, вон с украины
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28.07.2020 08:16 Ответить
Дайте угадаю. Первые 4 купил Зеленский, Ермак, Бибиков и Венедиктова! Что-бы в петушином углу не кукарекать!
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28.07.2020 08:21 Ответить
А * Пеця - петушок * собі окрему будку побудує .!?
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28.07.2020 08:24 Ответить
Зебанько, так бубочка дал тебе писю пососать, или и тут отлохабанил?
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28.07.2020 08:46 Ответить
Озабоченные ******** со своими гомофантазиями тут как тут.
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28.07.2020 08:57 Ответить
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28.07.2020 08:37 Ответить
Себе 3елупни забронировали места?
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28.07.2020 08:22 Ответить
Новина - Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною - Цензор.НЕТ 4573
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28.07.2020 08:27 Ответить
Так даффай .... + інтернет . сканер. принтер .
І кучу обслуги !
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28.07.2020 08:27 Ответить
деньги не пахнут?
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28.07.2020 11:17 Ответить
Кондитер уже приобрел??
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28.07.2020 08:32 Ответить
криминал доволен- камеры пятизвездного отеля, проститутки, еда из ресторана "Козачок" и тп. у меня вопрос: нельзя было посадить этих криминальных элементов по закону с конфискацией и эти часть конфиската пустить на ремонт камер сизо. малюська, ты засланый козачек от воров закона.
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28.07.2020 08:33 Ответить
..*Блатним * в пад.. ...там перебувати .
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28.07.2020 08:42 Ответить
Я надеюсь, 95 кварталу и их фюреру, Зеленой шмаркле будут скидки. Если не повесят их.
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28.07.2020 08:35 Ответить
Якщо у СІЗО так затишно і зручно - час відміняти закон Савченко та перебиратися всьому СН до діда Лук'яна.
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28.07.2020 08:35 Ответить
Бл..я,смотрящий в палате номер 6,а не министр.
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28.07.2020 08:50 Ответить
На самом деле тоскливо. В Украине сейчас самая позорная власть на Земле. И такой Малюська тому пример. Представляю как на таких клоунов смотрят коллеги с остального мира.
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28.07.2020 08:51 Ответить
Не на тих казали бариги!
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28.07.2020 08:56 Ответить
Да блин, американцы нууу тууупые... Скоко бабок можно было заработать, предлагаю услугу "электрический стул с повышенным напряжением...
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28.07.2020 08:56 Ответить
Малюська с друзьями под пивосик уключили воображение. На очереди камера с резиновой женщиной и джакузи, веревочка для самоубийц в комплекте с мылом и камера с услугами Новой почты - вместе с сертификатами должно быть больше, чем от от программы приватизации...
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28.07.2020 08:59 Ответить
Надо дальше идти:
1. Бронирование камеры уже с сидельцем на твое имя, что бы время не тратить на езду туда-сюда. Какая разница ведь кто сидит.
2. Вызов охранников к себе домой, пусть стоят под дверью. Какая разница где и кого им охранять...
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28.07.2020 10:19 Ответить
Его люто вштырило и не отпускает.
Что ждать дальше?
1.К Подарочной камере подарочный срок.
2.Возможность продления срока заключения по просьбе заключенного.
3.V.I.P. Камера с отбыванием срока только по средам.
4.Подарочная камера для тещи.

=========
Дениско,записывай,я ещё накидаю)))
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28.07.2020 09:06 Ответить
///4.Подарочная камера для тещи.///

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28.07.2020 10:07 Ответить
Скоро! В одной из камер:
- Малюся! А помниш, как ты нам сертификаты втюхивала?
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28.07.2020 10:40 Ответить
дно...
это министр юстиции...
представляю до чего же тупорылый зеля, который вследствие своей дебильности просто не видит этого...
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28.07.2020 09:17 Ответить
Агласите увесь список, пжалста! )))
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28.07.2020 09:17 Ответить
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, -он над нами издевался, ну сумасшедший,- что возьмешь... (с)
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28.07.2020 09:25 Ответить
И это - целый министр юстиции, который должен защищать государство и проводить судебную реформу, чтобы минимизировать пребывание людей в Сизо

Довибиралась Україна до самого краю....
..
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28.07.2020 09:33 Ответить
Скажите мне, что это такая шутка от цензора, пожалуйста!
Это не днище, это сраная бездонная бездна.
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28.07.2020 09:49 Ответить
А где скидки постоянным клиентам?
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28.07.2020 10:02 Ответить
У них VIP-карта. Они копят мили дни для скидки.
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28.07.2020 10:24 Ответить
Малюська дбає про майбутнє ЗЕкоманди.
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28.07.2020 10:16 Ответить
Украл, выпил, в тюрьме - подарочный сертификат! Романтика!
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28.07.2020 10:31 Ответить
Эти продажные выродки при власти создают комфортные условия толстосумам везде. Не наказание за преступление, а зона отдыха. Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною - Цензор.НЕТ 7666
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28.07.2020 10:43 Ответить
рецидивистам - 5% скидка
за чистосердечное признание - бесплатный мини-бар
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28.07.2020 10:48 Ответить
Так сертификаты покупают сидельцы или все желающие?
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28.07.2020 11:04 Ответить
Читаю и диву даюсь - где взяли этого придурка малюска. По неписаным правилам он должен был первым сесть на платную парашу и после 5 лет отсидки поведать всем остальным молюскам своё впечатления от платной параши. Это же полное позорище - в стране где 99% голодранцы открыли и восхваляют платные тюрьмы. Да по ним дурдом плачет навзрыд, а их садят министрами на наши шеи.
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28.07.2020 11:17 Ответить
народ интересуется, а когда запустят серти фикаты гроб и могила в подарок?.....
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28.07.2020 11:40 Ответить
Новшество от министра юстиции Дениса Малюськи - услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" - пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре. Источник: https://censor.net/n3210432

УКРАЇНО ! - СКИНЕМОСЯ Зе, його Команді, Коломойському,Ахметову НА КАМЕРИ ?
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28.07.2020 11:40 Ответить
ощущение, что комментаторы не в украине живут. тут все продается и покупается. свободный рынок.
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28.07.2020 11:59 Ответить
В Україні найкраще вміють продавати свою совість.
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28.07.2020 12:41 Ответить
Стидаюся запитати: пан Слимако (чи Молюско, як правильно?) уже ходив до С. Глузмана?
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28.07.2020 12:49 Ответить
лютый трешь. ))))
интересно а у молюска есть мозги? )))))
кадры зебарана в действии ))))
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28.07.2020 12:54 Ответить
 
 