Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною
Нововведення від міністра юстиції Дениса Малюськи - послуга "купи в подарунок сертифікат на перебування в платній камері слідчого ізолятора" - має попит: за перші години їх придбали вже чотири.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це глава Мін'юсту розповів в ефірі каналу 1+1.
"Послуга вже популярна. Щонайменше чотири сертифікати купили в перші години після запуску послуги. Тобто вже 28 000 дол. у нас на рахунках є", - сказав він, уточнивши, що купили також два найдорожчі сертифікати на місяць у платній камері Київського СІЗО.
Міністр заявив, що перед запуском послуги не були проведені розрахунки, чи виявиться вона популярною: попит, за його словами, прорахувати неможливо.
Малюська пояснив, що ідея ноу-хау з'явилася з кількох причин, здебільшого тому, що "нам потрібні гроші" - на ремонт і утримання камер: "Заробляємо як можемо".
24 липня 2020 року глава Мін'юсту Малюська в жартівливій формі оголосив у Facebook послугу подарункових сертифікатів на проживання в платних камерах СІЗО підвищеного комфорту.
Послуга платної камери з поліпшеними побутовими умовами в Київському СІЗО поки доступна тільки чоловікам.
Будь ласка, зачекайте...
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уберите дятла в отстойник)))
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
только вешать мразей...
Зеля же, только за последнюю неделю, начудил на несколько уголовных дел причем по весьма конкретным ситуациям (незадекларированные 5 млн по ОВГЗ - это уже не админ., а уголовное наказание, противозаконный указ не открывать огонь и согласовывать свои действия с "командыванием ОРДЛО" - тут статей уже много, но как по мне тянет на госизмену)
бажаю тобі, чуділа, скористатися в майбутньому цією популярною послугою...
На самом деле - это и так есть и было. Просто узаконили слегка - остальное как и прехде куму в карман
І кучу обслуги !
1. Бронирование камеры уже с сидельцем на твое имя, что бы время не тратить на езду туда-сюда. Какая разница ведь кто сидит.
2. Вызов охранников к себе домой, пусть стоят под дверью. Какая разница где и кого им охранять...
Что ждать дальше?
1.К Подарочной камере подарочный срок.
2.Возможность продления срока заключения по просьбе заключенного.
3.V.I.P. Камера с отбыванием срока только по средам.
4.Подарочная камера для тещи.
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Дениско,записывай,я ещё накидаю)))
- Малюся! А помниш, как ты нам сертификаты втюхивала?
это министр юстиции...
представляю до чего же тупорылый зеля, который вследствие своей дебильности просто не видит этого...
Довибиралась Україна до самого краю....
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Это не днище, это сраная бездонная бездна.
милидни для скидки.
за чистосердечное признание - бесплатный мини-бар
УКРАЇНО ! - СКИНЕМОСЯ Зе, його Команді, Коломойському,Ахметову НА КАМЕРИ ?
интересно а у молюска есть мозги? )))))
кадры зебарана в действии ))))