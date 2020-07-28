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Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною

Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною

Нововведення від міністра юстиції Дениса Малюськи - послуга "купи в подарунок сертифікат на перебування в платній камері слідчого ізолятора" - має попит: за перші години їх придбали вже чотири.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це глава Мін'юсту розповів в ефірі каналу 1+1.

"Послуга вже популярна. Щонайменше чотири сертифікати купили в перші години після запуску послуги. Тобто вже 28 000 дол. у нас на рахунках є", - сказав він, уточнивши, що купили також два найдорожчі сертифікати на місяць у платній камері Київського СІЗО.

Міністр заявив, що перед запуском послуги не були проведені розрахунки, чи виявиться вона популярною: попит, за його словами, прорахувати неможливо.

Малюська пояснив, що ідея ноу-хау з'явилася з кількох причин, здебільшого тому, що "нам потрібні гроші" - на ремонт і утримання камер: "Заробляємо як можемо".

Також читайте: Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська

24 липня 2020 року глава Мін'юсту Малюська в жартівливій формі оголосив у Facebook послугу подарункових сертифікатів на проживання в платних камерах СІЗО підвищеного комфорту.

Послуга платної камери з поліпшеними побутовими умовами в Київському СІЗО поки доступна тільки чоловікам.

Автор: 

Мін’юст (1602) СІЗО (727) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+18
Собі не забудь подарувати довічний сертификат падло.
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28.07.2020 07:54 Відповісти
+11
А маразм все крепчал
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28.07.2020 07:48 Відповісти
+11
Покупці були з Кантори президента?
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28.07.2020 07:50 Відповісти
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А маразм все крепчал
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28.07.2020 07:48 Відповісти
А шо поробиш коли іншого не дано.
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28.07.2020 07:52 Відповісти
малюська больная на весь тупой чугунок )))
уберите дятла в отстойник)))
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28.07.2020 08:48 Відповісти
А Клоуны то оказались злые ...
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28.07.2020 09:28 Відповісти
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
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28.07.2020 09:37 Відповісти
Чому маразм? Це передбачливість. 😊Для себе готують! 😁
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28.07.2020 09:33 Відповісти
Порох и Зеля уже купили ?
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28.07.2020 07:50 Відповісти
*Забронювали * ..
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28.07.2020 08:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pY7stR2hiT0

только вешать мразей...
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28.07.2020 08:49 Відповісти
Порох для Зели уже купил подарочный сертификат
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28.07.2020 09:29 Відповісти
А Зеля Пороху. Соседями будут
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28.07.2020 11:15 Відповісти
Пока что все обвинения Пороху носят весьма абстрактный характер (типа "разворовал армию", "нажился на войне"....).
Зеля же, только за последнюю неделю, начудил на несколько уголовных дел причем по весьма конкретным ситуациям (незадекларированные 5 млн по ОВГЗ - это уже не админ., а уголовное наказание, противозаконный указ не открывать огонь и согласовывать свои действия с "командыванием ОРДЛО" - тут статей уже много, но как по мне тянет на госизмену)
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28.07.2020 12:59 Відповісти
Да там оба барыги, у П опыта поболее- потому зазря и не отсвечивал.
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28.07.2020 15:08 Відповісти
Дубинеску подарил Бужанеску)
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28.07.2020 09:55 Відповісти
Покупці були з Кантори президента?
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28.07.2020 07:50 Відповісти
Собі не забудь подарувати довічний сертификат падло.
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28.07.2020 07:54 Відповісти
Бесплатные СИЗО, в отличии от медицины, не гарантируются Коституцией. Так что, господа, не на те идеалы смотрите
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28.07.2020 07:56 Відповісти
По большому счету, все камеры в СИЗО должны быть такими и бесплатными, причем именно благодаря Конституции! Человек находится в СИЗО (ограничения свободы) еще не имея приговора, просто в ожидании суда/окончания следствия/обнаружения другого подозреваемого...., а значит не должен быть ничем ограничен, кроме возможности избежать правосудия, поэтому и условия содержания должны быть не хуже чем он имел на свободе!!!
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28.07.2020 09:39 Відповісти
Это я к тому, что появление таких камер само по себе нарушение Конституции. Сначала тебя всего этого лишают, а потом говорят "а теперь получить все это ты можешь за деньги". По сути это рэкет и вымогательство!!!
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28.07.2020 09:42 Відповісти
Ну так ведь он же плвтил за условия своего содержания на свободе, не правда ли?
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28.07.2020 10:25 Відповісти
Очень интересная позиция, которая заключаетя в том, что решение суда это "рэкет и вымогательство". Портнов аплодирует.
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28.07.2020 10:29 Відповісти
почему только 4, а не 450? и почему ОппОрат приЗЕдента еще не раскупил сертификаты?
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28.07.2020 08:04 Відповісти
Те що це падло не сидить,теж винна минула влада.
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28.07.2020 08:05 Відповісти
зебіли перетворюють на лайно все, до чого доторкнуться.
бажаю тобі, чуділа, скористатися в майбутньому цією популярною послугою...
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28.07.2020 08:07 Відповісти
Ой, Моська, знать она сильна...
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28.07.2020 08:10 Відповісти
Зеленые реформы катком катятся по стране...большой звиздец не за горами...
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28.07.2020 08:09 Відповісти
Малюська красава. Хоть хтота работает и приносит доход в этом щапито 95😆😆😆
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28.07.2020 08:10 Відповісти
Я кстати знаю идею как пополнить бюджет страны. Надо ходить по квартирах и проверять наличие лицензированного программного обеспечения на компах зебилов. Они же такие самые халявщики как и алиментщики евробляхеры.😈😈😈
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28.07.2020 08:13 Відповісти
Глухой номер в Чехии пытались подобным образом поступить лет десять назад. Ничего не вышло.
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28.07.2020 08:21 Відповісти
Дык то Чехия
На самом деле - это и так есть и было. Просто узаконили слегка - остальное как и прехде куму в карман
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28.07.2020 11:17 Відповісти
А шо, патриот, предприимчивый человек и на таком месте доход государству приносит.
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28.07.2020 08:16 Відповісти
Доход идет, пока нужно раскрутить эту тему с "вип камерами". Когда настроят камер, и тема исчезнет из прессы, спрос на эти камеры вдруг почему то станет меньше (доход конечно тоже)
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28.07.2020 09:33 Відповісти
малюська уже который месяц обустраивает себе камеру в которой будет сидеть пожизненно и с конфискацией
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28.07.2020 08:13 Відповісти
Пока что сидишь ты.
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28.07.2020 08:17 Відповісти
Нееее, это он Зебанутому бубочке обживает, чтобы ослик не обосрался с перепугу.
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28.07.2020 08:36 Відповісти
Малюсьці скоріш за все треба палату в психлікарні облаштовувати на майбутнє.Знає,що за ним дурка плаче,от і веселиться.А камери,то для однопартійців і "духовного лідєра".
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28.07.2020 08:51 Відповісти
зеленые уроды!!! хватит нам вашего маразма, вон с украины
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28.07.2020 08:16 Відповісти
Дайте угадаю. Первые 4 купил Зеленский, Ермак, Бибиков и Венедиктова! Что-бы в петушином углу не кукарекать!
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28.07.2020 08:21 Відповісти
А * Пеця - петушок * собі окрему будку побудує .!?
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28.07.2020 08:24 Відповісти
Зебанько, так бубочка дал тебе писю пососать, или и тут отлохабанил?
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28.07.2020 08:46 Відповісти
Озабоченные ******** со своими гомофантазиями тут как тут.
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28.07.2020 08:57 Відповісти
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28.07.2020 08:37 Відповісти
Себе 3елупни забронировали места?
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28.07.2020 08:22 Відповісти
Новина - Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною - Цензор.НЕТ 4573
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28.07.2020 08:27 Відповісти
Так даффай .... + інтернет . сканер. принтер .
І кучу обслуги !
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28.07.2020 08:27 Відповісти
деньги не пахнут?
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28.07.2020 11:17 Відповісти
Кондитер уже приобрел??
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28.07.2020 08:32 Відповісти
криминал доволен- камеры пятизвездного отеля, проститутки, еда из ресторана "Козачок" и тп. у меня вопрос: нельзя было посадить этих криминальных элементов по закону с конфискацией и эти часть конфиската пустить на ремонт камер сизо. малюська, ты засланый козачек от воров закона.
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28.07.2020 08:33 Відповісти
..*Блатним * в пад.. ...там перебувати .
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28.07.2020 08:42 Відповісти
Я надеюсь, 95 кварталу и их фюреру, Зеленой шмаркле будут скидки. Если не повесят их.
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28.07.2020 08:35 Відповісти
Якщо у СІЗО так затишно і зручно - час відміняти закон Савченко та перебиратися всьому СН до діда Лук'яна.
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28.07.2020 08:35 Відповісти
Бл..я,смотрящий в палате номер 6,а не министр.
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28.07.2020 08:50 Відповісти
На самом деле тоскливо. В Украине сейчас самая позорная власть на Земле. И такой Малюська тому пример. Представляю как на таких клоунов смотрят коллеги с остального мира.
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28.07.2020 08:51 Відповісти
Не на тих казали бариги!
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28.07.2020 08:56 Відповісти
Да блин, американцы нууу тууупые... Скоко бабок можно было заработать, предлагаю услугу "электрический стул с повышенным напряжением...
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28.07.2020 08:56 Відповісти
Малюська с друзьями под пивосик уключили воображение. На очереди камера с резиновой женщиной и джакузи, веревочка для самоубийц в комплекте с мылом и камера с услугами Новой почты - вместе с сертификатами должно быть больше, чем от от программы приватизации...
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28.07.2020 08:59 Відповісти
Надо дальше идти:
1. Бронирование камеры уже с сидельцем на твое имя, что бы время не тратить на езду туда-сюда. Какая разница ведь кто сидит.
2. Вызов охранников к себе домой, пусть стоят под дверью. Какая разница где и кого им охранять...
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28.07.2020 10:19 Відповісти
Его люто вштырило и не отпускает.
Что ждать дальше?
1.К Подарочной камере подарочный срок.
2.Возможность продления срока заключения по просьбе заключенного.
3.V.I.P. Камера с отбыванием срока только по средам.
4.Подарочная камера для тещи.

=========
Дениско,записывай,я ещё накидаю)))
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28.07.2020 09:06 Відповісти
///4.Подарочная камера для тещи.///

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28.07.2020 10:07 Відповісти
Скоро! В одной из камер:
- Малюся! А помниш, как ты нам сертификаты втюхивала?
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28.07.2020 10:40 Відповісти
дно...
это министр юстиции...
представляю до чего же тупорылый зеля, который вследствие своей дебильности просто не видит этого...
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28.07.2020 09:17 Відповісти
Агласите увесь список, пжалста! )))
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28.07.2020 09:17 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, -он над нами издевался, ну сумасшедший,- что возьмешь... (с)
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28.07.2020 09:25 Відповісти
И это - целый министр юстиции, который должен защищать государство и проводить судебную реформу, чтобы минимизировать пребывание людей в Сизо

Довибиралась Україна до самого краю....
..
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28.07.2020 09:33 Відповісти
Скажите мне, что это такая шутка от цензора, пожалуйста!
Это не днище, это сраная бездонная бездна.
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28.07.2020 09:49 Відповісти
А где скидки постоянным клиентам?
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28.07.2020 10:02 Відповісти
У них VIP-карта. Они копят мили дни для скидки.
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28.07.2020 10:24 Відповісти
Малюська дбає про майбутнє ЗЕкоманди.
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28.07.2020 10:16 Відповісти
Украл, выпил, в тюрьме - подарочный сертификат! Романтика!
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28.07.2020 10:31 Відповісти
Эти продажные выродки при власти создают комфортные условия толстосумам везде. Не наказание за преступление, а зона отдыха. Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною - Цензор.НЕТ 7666
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28.07.2020 10:43 Відповісти
рецидивистам - 5% скидка
за чистосердечное признание - бесплатный мини-бар
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28.07.2020 10:48 Відповісти
Так сертификаты покупают сидельцы или все желающие?
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28.07.2020 11:04 Відповісти
Читаю и диву даюсь - где взяли этого придурка малюска. По неписаным правилам он должен был первым сесть на платную парашу и после 5 лет отсидки поведать всем остальным молюскам своё впечатления от платной параши. Это же полное позорище - в стране где 99% голодранцы открыли и восхваляют платные тюрьмы. Да по ним дурдом плачет навзрыд, а их садят министрами на наши шеи.
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28.07.2020 11:17 Відповісти
народ интересуется, а когда запустят серти фикаты гроб и могила в подарок?.....
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28.07.2020 11:40 Відповісти
Новшество от министра юстиции Дениса Малюськи - услуга "купи в подарок сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора" - пользуется спросом: за первые часы их приобрели уже четыре. Источник: https://censor.net/n3210432

УКРАЇНО ! - СКИНЕМОСЯ Зе, його Команді, Коломойському,Ахметову НА КАМЕРИ ?
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28.07.2020 11:40 Відповісти
ощущение, что комментаторы не в украине живут. тут все продается и покупается. свободный рынок.
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28.07.2020 11:59 Відповісти
В Україні найкраще вміють продавати свою совість.
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28.07.2020 12:41 Відповісти
Стидаюся запитати: пан Слимако (чи Молюско, як правильно?) уже ходив до С. Глузмана?
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28.07.2020 12:49 Відповісти
лютый трешь. ))))
интересно а у молюска есть мозги? )))))
кадры зебарана в действии ))))
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28.07.2020 12:54 Відповісти
 
 