Камера СІЗО в подарунок: Малюська заявив, що послуга вже стала популярною

Нововведення від міністра юстиції Дениса Малюськи - послуга "купи в подарунок сертифікат на перебування в платній камері слідчого ізолятора" - має попит: за перші години їх придбали вже чотири.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це глава Мін'юсту розповів в ефірі каналу 1+1.

"Послуга вже популярна. Щонайменше чотири сертифікати купили в перші години після запуску послуги. Тобто вже 28 000 дол. у нас на рахунках є", - сказав він, уточнивши, що купили також два найдорожчі сертифікати на місяць у платній камері Київського СІЗО.

Міністр заявив, що перед запуском послуги не були проведені розрахунки, чи виявиться вона популярною: попит, за його словами, прорахувати неможливо.

Малюська пояснив, що ідея ноу-хау з'явилася з кількох причин, здебільшого тому, що "нам потрібні гроші" - на ремонт і утримання камер: "Заробляємо як можемо".

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24 липня 2020 року глава Мін'юсту Малюська в жартівливій формі оголосив у Facebook послугу подарункових сертифікатів на проживання в платних камерах СІЗО підвищеного комфорту.

Послуга платної камери з поліпшеними побутовими умовами в Київському СІЗО поки доступна тільки чоловікам.