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Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Дмитри Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Последний этап прохождения документа "Закон направлен на подпись Президенту".

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

Автор: 

ВР (29275) Зеленский Владимир (20835) игорный бизнес (408)


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Топ комментарии
+11
Подпишет быстро, за 5 минут....Это же не спасение умирающего раненого бойца, истекающего кровью.... С игорным бизнесом надо торопиться - это выгодно, это близко сердцу, это обеспеченные внуки и правнуки....
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28.07.2020 10:09 Ответить
+9
На подпись Ермаку?
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28.07.2020 09:58 Ответить
+9
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 1316
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28.07.2020 09:59 Ответить
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На подпись Ермаку?
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28.07.2020 09:58 Ответить
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 1316
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28.07.2020 09:59 Ответить
І на скільки років гральний бізнес звільнений від сплати податків в Держбюджет?
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28.07.2020 09:59 Ответить
до бесконечности лет
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28.07.2020 10:01 Ответить
Гетманцев объяснил, почему игорный бизнес освободили от налогов на 4 года
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28.07.2020 10:08 Ответить
https://zik.ua/ru/news/economics/getmancev_obyasnil_pochemu_igornyy_biznes_osvobodili_ot_nalogov_na_4_goda_975370
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28.07.2020 10:09 Ответить
"заявил Гетманцев и добавил, что за эти 4 года государство должно подготовить систему мониторинга за заведениями игорного бизнеса. "
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28.07.2020 10:11 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу передано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 1503
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28.07.2020 10:32 Ответить
Ну це святе, підпише в першу чергу.
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28.07.2020 09:59 Ответить
с утра работа с документами, подписи, награждения, потом обед и музыцирование членом на рояле August Förster
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28.07.2020 10:06 Ответить
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 7391
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28.07.2020 10:04 Ответить
Воспоминания lera нахлынули, тебе видать это нравилось в сауне?
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28.07.2020 10:21 Ответить
по инету ходит фотка зекретина в плавках -нет, мне бы это коротконогое зенедоразумение не понравилось бы
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28.07.2020 10:25 Ответить
Теперь заживем
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28.07.2020 10:04 Ответить
Юля каже, що для того, щоб український бюджет отримав 4 млрд. гр. українці мають програти 80 млрд. гр.
Але Юля бреше. Зєля звільнив гральний бізнес на 5(п'ять) років від оподаткування. За них заплатять власники земельних ділянок, бо податок на землю збільшиться в рази
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28.07.2020 10:05 Ответить
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 6227
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28.07.2020 10:09 Ответить
Люди засмучені, що вони будуть вимушені платити непід'ємний податок за землю? Ну так продавайте! Чи ви ще нічого не зрозуміли?
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28.07.2020 10:15 Ответить
Що це ти на неї бочку котиш?
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28.07.2020 10:28 Ответить
А ти дочитав до кінця?
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28.07.2020 10:46 Ответить
Звісно Юля не бреше, а помиляється у цифрах. Тим не меньш мені приємно, що на сайті присутні не тільки тролі з ботоферми російського шпигуна Порошенка
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28.07.2020 10:49 Ответить
вот ну больше нечего в стране делать, все просто зашибись! только не хватало закона об азартных играх! А нет, забыла - они там еще придумали, что все юрлица, ФОПы а также физ.лица получили особый электронный ящик. И за это мы их на своей шее держим??
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28.07.2020 10:08 Ответить
Ну треба шукати нові джерела надходжень до держбюджету, можна замість легалізації грального бізнесу просто задрати тарифи ще в 10 разів як це робив Петро - такий варіант вас влаштує?
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28.07.2020 10:13 Ответить
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому/ Петро- тулит мигрант . Раша тудэй запугала мигрантов словом "Порошенко" на всю оставшуюся жизнь.
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28.07.2020 10:27 Ответить
Подпишет быстро, за 5 минут....Это же не спасение умирающего раненого бойца, истекающего кровью.... С игорным бизнесом надо торопиться - это выгодно, это близко сердцу, это обеспеченные внуки и правнуки....
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28.07.2020 10:09 Ответить
уже ночью подписал. во сне
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28.07.2020 10:12 Ответить
Лас-Вегас и бабло ручьем для чуваков Кучмы....
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28.07.2020 10:15 Ответить
Доленосний акт! Порошенко зі своїми безвізами і томосами курить і плаче.
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28.07.2020 10:16 Ответить
Гуляют усє!
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28.07.2020 10:17 Ответить
Вам зє сьогодні зробив свято?
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28.07.2020 10:18 Ответить
Кто много спрашивает, тому много врут.))
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28.07.2020 10:27 Ответить
100% а ну збреши що не буть.
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28.07.2020 11:58 Ответить
У меня один недостаток - я не умею общаться с муд@к@ми..))
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28.07.2020 12:00 Ответить
Была бы Юля этого бы не было.
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28.07.2020 10:17 Ответить
"тут вам не здесь"
иди в пандус вместе со своей люлей
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28.07.2020 10:31 Ответить
Як казав Олександр Мороз,Батька української коррупцiї ....абижать не надо
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28.07.2020 10:18 Ответить
Данилыч Глыба украинской демократии
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28.07.2020 10:19 Ответить
Заигрался...

Закон про легалізацію грального бізнесу передано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 7400
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28.07.2020 10:19 Ответить
Следом легалигация проституции...по подсчетам некоторых финансистов девочкам легкого поведения будут за стаж давать пенсии....,причем 30 лет честной работы,5 штук баксами отстегнет Зеля и его подруга Мендель...,каждой женщине достойную пенсию.....
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28.07.2020 10:25 Ответить
И сколько % отката установили Арахамии заносить каждый месяц?
И главное, что на 4-года освободили от уплаты налогов!
П.С. ФОПы нервно курят, устанавливая РРО на смартфоны.....
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28.07.2020 10:31 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу передано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 9907
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28.07.2020 10:38 Ответить
А в это время в России- Мишустян и Зарина Догузян,директор "Росстуризма". долбают деньги россиян.Так собиратель денег(налоговик бывший) решил "Росстуризм" перевести в свое прямое подчинение( из минэкономики).И сразу все гостиницы получат деньги россиян на распил бревна своих домов.Кто и как сможет контролировать столько фирм и гостиниц,где якобы со скидкой отдыхали.Наверно все впишут своих родственников до 6-го колена,а бабки поделят первые двое+ директор рестораторов России Качмазян( он при ней).Хорошо устроились,хорошо долбают деньги россиян.
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28.07.2020 10:43 Ответить
Интерестно какой процент будет иметь главний еврей Украины?
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28.07.2020 10:46 Ответить
Порошенко?
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28.07.2020 10:51 Ответить
Да не тот уже не удел ...зеленский
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29.07.2020 05:55 Ответить
На фронте пацаны гибнут, а ЗЕленые про свои карманы думают...….
Мародеры на крови.
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28.07.2020 10:52 Ответить
Як же ж добре, що Пєця всі 5 років не думав про свою кишеню...
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28.07.2020 11:40 Ответить
не нравится, зебилка??? Правда тяжела????

Все вы на крови ребят наживаетесь
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28.07.2020 12:11 Ответить
Давай подписывай, не тяни!
Тысячу долларов на зеро!
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28.07.2020 12:51 Ответить
Давно пора было принимать этот закон, потому что недавно на одном сайте https://otzyvycasino.ru.com/ читал отзывы о разных казино сайтах и на большинство из них этих можно спокойно зайти через ВПН, и играть на них и спокойно выводить выигрыши на разные платежные системы.
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15.08.2020 23:08 Ответить
 
 