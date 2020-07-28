Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Дмитри Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Последний этап прохождения документа "Закон направлен на подпись Президенту".

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

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Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.