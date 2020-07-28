Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Дмитри Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Последний этап прохождения документа "Закон направлен на подпись Президенту".
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
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Але Юля бреше. Зєля звільнив гральний бізнес на 5(п'ять) років від оподаткування. За них заплатять власники земельних ділянок, бо податок на землю збільшиться в рази
иди в пандус вместе со своей люлей
И главное, что на 4-года освободили от уплаты налогов!
П.С. ФОПы нервно курят, устанавливая РРО на смартфоны.....
Мародеры на крови.
Все вы на крови ребят наживаетесь
Тысячу долларов на зеро!