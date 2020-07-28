Закон про легалізацію грального бізнесу передано на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президенту України Володимиру Зеленському закон №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Останній етап проходження документа "Закон направлено на підпис Президенту".

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

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Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.