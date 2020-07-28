Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)", - отметили в пресс-службе.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

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Со своей стороны второй Президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.