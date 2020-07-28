Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу
Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)", - отметили в пресс-службе.
Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.
"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.
Со своей стороны второй Президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.
Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.
Напомним, Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.
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певно, перед явною здачею українських інтересів.
одно дело когда о тебе будут вспоминать как о мафиози положившим начало олигархии в Украине - совсем другое дело, когда вспоминать будут как предателя украинского народа..
Кучма не захотел этого...
Сбор подписей уже завершен.
Ждем, шо нам промямлит брехло.
Ото б воно побачило всю "любофф" до себе...
"Сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?"
Кількісний склад теж скоротився. Особливо при Ющенко/Тимошенко. Добили Янукович/Азаров.
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
Що це вона (Тимошенко або Бойко) керували і керують краіною,а не КоЗЕЛ?!
В вас з головою все добре?!
Він тоді був лише дрібним чиновником,керували інші,до яких в вас претензій чомусь немає! Ну ніяких! І в мене збочена логіка!
Може треба вже витрусити з мізків російську труху,що за 30 років незалежності, в УСІХ бідах винен ВИКЛЮЧНО Порошенко?
На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.
Це не я його звинувачую - це Ви виключно його виправдовуєте. Цитую:
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
І з Меморандумом упорався, тут допоміг.
Ну, ще й ціна на вуглеводні добила.
будет вместе с Зе "сшивать" Украину разом...
продвигать какуюразницу..
надеюсь эти советы он тебе уже в Ростове нашёптывать будет.
Старый козёл. Пусть теперь возвращается в группу, которую подозревают в убийстве Гонгадзе.
Уявляєте глибину дніща у бубачки?
Не можу оцінити, чи це правдива інформація, але оця відставка Кучми показує, що скорш за все так воно і є.