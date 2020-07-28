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Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)", - отметили в пресс-службе.

Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

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Со своей стороны второй Президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.

Кучма Леонид (1868) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+43
Шо даже Кучме стыдно стало продолжать этот цирк?
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28.07.2020 13:07 Ответить
+38
біжать криси з корабля...
певно, перед явною здачею українських інтересів.
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28.07.2020 13:06 Ответить
+22
одним продажним зрадником менше...
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28.07.2020 13:05 Ответить
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одним продажним зрадником менше...
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28.07.2020 13:05 Ответить
А він нікуди не дінеться, в будь-яку мить витягнуть і застосують.
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28.07.2020 13:07 Ответить
А зачем ему там оставаться?! Миссия выполнена и ТКГ уже не нужна....теперь Украина напрямую договаривается с "той стороной" и согласует обстрелы с "командованием ОРДЛО"
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28.07.2020 13:11 Ответить
Тут трохи інше. Хитрий рудий старий лис відчуває, що перейдено червону лінію державної зради і не має бажання не те, що ділити відповідальність, а й навіть покази щодо Зєлєнского з Єрмаком давати. Хоча прийдеться. І то незабаром.
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28.07.2020 13:29 Ответить
100%
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28.07.2020 16:48 Ответить
біжать криси з корабля...
певно, перед явною здачею українських інтересів.
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28.07.2020 13:06 Ответить
Напевне знайшли когось ще гіршого.
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28.07.2020 13:10 Ответить
Перед?! Вы что новостей не читаете (там было еще про прекращение огня и про согласование ответного огня с "командованием ОРДЛО"....)
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28.07.2020 13:13 Ответить
угу. в туреччину тикают.
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29.07.2020 00:33 Ответить
А Пугачева сцену.
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28.07.2020 13:06 Ответить
Шо даже Кучме стыдно стало продолжать этот цирк?
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28.07.2020 13:07 Ответить
кстати да...
одно дело когда о тебе будут вспоминать как о мафиози положившим начало олигархии в Украине - совсем другое дело, когда вспоминать будут как предателя украинского народа..
Кучма не захотел этого...
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28.07.2020 13:11 Ответить
этой вонючей кучке - сидеть пожизненно за организацию убийств....(((((((((((
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28.07.2020 19:58 Ответить
Патерпевший, когда ответишь на петицию об отставке?
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28.07.2020 13:08 Ответить
Який номер петиції? Маю бажання поставити під нею свій підпис
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28.07.2020 13:12 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
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28.07.2020 13:21 Ответить
№22/100754-еп

Сбор подписей уже завершен.
Ждем, шо нам промямлит брехло.
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28.07.2020 13:22 Ответить
Дякую. Просто я підписую шо люди-україноботи пропонують на ЦН
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28.07.2020 13:32 Ответить
нажаль, окрім підпису там не можно було оставити побажання шмарклі..
Ото б воно побачило всю "любофф" до себе...
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28.07.2020 13:37 Ответить
Я її підписав, хтось виклав її на ЦН
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28.07.2020 13:43 Ответить
слівайте воду
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28.07.2020 13:09 Ответить
Устал воду в ступе толочь Это может делать любой. А ничего другого и не надо
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28.07.2020 13:09 Ответить
А чого так, занадто яро відстоював українські інтереси?
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28.07.2020 13:10 Ответить
Эта комуняка давно должна была пойти в с...ку.
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28.07.2020 13:10 Ответить
Такого ж зрадника й призначать
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28.07.2020 13:10 Ответить
Даже Кучма уже не выдержал... Понял к чему все идет..Не захотел окончательно терять остатки своего имиджа. ( уж какой есть)
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28.07.2020 13:10 Ответить
Там зрадників і без нього вже вистачає. Є кому передати справу капітуляції, тому можна зі спокійною совістю йти відпочивати.
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28.07.2020 13:10 Ответить
Кучма в свое время Тузлу отстоял, и не побоялся подогнать туда военных. Не рассказывал, что войск в Крыму нет, что его США и Европа просят не сопротивляться. За это ему можно многое простить. В конце концов, этот бывший парторг завода написал книгу "Украина не Россия". Нашему ватному пианисту до сих пор это не понятно. Дурашка зеленый думает добазарится. Идиотов чужой опыт не учит. И свой тоже.
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28.07.2020 13:11 Ответить
Тоді в Украіни була амрмія,і багато НОВОІ військовоі техніки (з соцЛагеря евакуювали),ціею технікою 10 років барижили!
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28.07.2020 13:18 Ответить
Есть просто факты. Сдали Крым -отстояли Тузлу. Остальное - отмазки, я такие сам могу сочинить четыре тома. Тем более, живал в Севастополе, мне не надо рассказывать, какие там части украинские стояли, я это все лично видел.
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28.07.2020 13:22 Ответить
КАКИЕ ЧАСТИ? Можно уточнить?
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29.07.2020 09:12 Ответить
36-я бригада, укомплектованная танками Т-64Б с боекомплектом.
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29.07.2020 13:39 Ответить
А сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?
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29.07.2020 14:47 Ответить
Спроси у Игоря Воронченко. Он эту бригаду курировал. Он же письменно свидетельствовал, что танки с боекомплектом были погружены на трейлеры и он и солдаты ждали приказа на деблокаду админзданий Симферополя. Но Пластырь зассал.
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29.07.2020 14:55 Ответить
Я неясно поставил вопрос?
"Сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?"
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29.07.2020 19:17 Ответить
Ты что-то путаешь. Не имею чести знать тебя и не желаю. Вопросы будешь ясные задавать своей бабушке. Прямо в слуховой аппарат. Я на сайте выражаю свое мнение, дискуссии мне неинтересны. Тем более, с некомпетентными челами.
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29.07.2020 19:24 Ответить
Так, Ви кажете що на момент конфлікту з Тузлою в Україні армія була. Добре. Нагадаю, що конфлікт стався наприкінці президенства Кучми - кінець 2003 року. Зафіксуємо, що з Ваших слів армія у України була. Потім пійшов рух Україна без Кучми. І вже в 2005 році президентом став Ющенко. Питання - коли українська армія перестала існувати, якщо за часів Кучми вона була. Нагадаю президентами після кучми були Ющенко, Янукович. Сивочолий Петро теж осторонь не стояв. І набраду НБУ очолював, і міністром закордонних справ був, і в раді нацбезпеки теж побував і міністром економіки (це вже йому Янукович запропонував). Так хто армію розвалив? Цікаве, на мою думку, питання. Бо при Кучмі, за Вашими словами, вона була, а в 2014 вже не було.
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28.07.2020 17:29 Ответить
При Кучмі ЩЕ була. Активно розпродували військову техніку з 1992 до 2012,вже залишки. Залишився тільки брухт.
Кількісний склад теж скоротився. Особливо при Ющенко/Тимошенко. Добили Янукович/Азаров.
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
Що це вона (Тимошенко або Бойко) керували і керують краіною,а не КоЗЕЛ?!
В вас з головою все добре?!
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29.07.2020 09:10 Ответить
На голову поки що не скаржився. Ну тоді якщо не винен член РНБО, то що з інших питати - теж не винні. У Вас дуже збочена логіка логіка. На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.
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29.07.2020 11:04 Ответить
То чому звинувачуєте ТІЛЬКИ Й ВИКЛЮЧНО Порошенка?! Він вже 2 рік без булави,але його досі вважають президентом! Зелена мавпа з булавою тоді навіщо?
Він тоді був лише дрібним чиновником,керували інші,до яких в вас претензій чомусь немає! Ну ніяких! І в мене збочена логіка!
Може треба вже витрусити з мізків російську труху,що за 30 років незалежності, в УСІХ бідах винен ВИКЛЮЧНО Порошенко?
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29.07.2020 15:00 Ответить
Цитую попередній пост:
На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.

Це не я його звинувачую - це Ви виключно його виправдовуєте. Цитую:
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
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29.07.2020 15:08 Ответить
Чтобы у вас не было иллюзий....Это означает, что Андрей Ермак(зрадник) полностью концентрирует всё на себе.
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28.07.2020 13:12 Ответить
Проект фсб "ЗЕрмак".
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29.07.2020 15:01 Ответить
Шо, опять вышел? Так вроде уже выходил раньше.
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28.07.2020 13:12 Ответить
Его попросили назад войти еще при Петре кажется. Лень гуглить.
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28.07.2020 17:35 Ответить
ЧАС давності по Гонгадзе скінчився?
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28.07.2020 13:12 Ответить
Допоки живі Кучма і Литвин термін давності не закінчиться.
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28.07.2020 14:44 Ответить
Ага.
І з Меморандумом упорався, тут допоміг.
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28.07.2020 13:13 Ответить
шо уже....шарик ослика иа сдулся и лопнул
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28.07.2020 13:13 Ответить
А для декого це був найкращий през. Мабуть забули як при ньому відмикали світло, та як цукор і борошно закупляли мішками.
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28.07.2020 13:14 Ответить
А при Кучме у меня был хорошый гэшэфт. Гарнэ було время.
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28.07.2020 13:16 Ответить
Це, як епоха «рассвєта заката», за часів Брєжнєва, 1970-1980, коли проїли-просрали все, що було у запасах СРСР.
Ну, ще й ціна на вуглеводні добила.
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28.07.2020 13:23 Ответить
А шо дальшэ будэ ? Я думаю шо Вова найдет на его место достойного уважения человека.
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28.07.2020 13:14 Ответить
Бужанский подойдет для него...
будет вместе с Зе "сшивать" Украину разом...
продвигать какуюразницу..

Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 3198
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28.07.2020 13:18 Ответить
А чем он плох ?
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28.07.2020 13:20 Ответить
плох тем, что не повесили его еще...
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28.07.2020 13:21 Ответить
"Всегда готов услышать ваш совет в будущем" Источник: https://censor.net/n3210501
надеюсь эти советы он тебе уже в Ростове нашёптывать будет.
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28.07.2020 13:15 Ответить
Романа Бессмертного бы туда!
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28.07.2020 13:19 Ответить
Уже был и ни на йоту ни отступал от украинских интересов в отличии от ермака, за что и был выведен из состава ТКГ.Бубочке патриоты не нужны, они мешают ему закончить войну любой ценой
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28.07.2020 13:53 Ответить
Боюсь, что принципы Бессмертного не совпадают с интересами 95 квартала.
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28.07.2020 14:03 Ответить
В какой час сташный мы живьем . Эх а как добрэ мы раньше жили.
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28.07.2020 13:19 Ответить
а чим це міша йайцман так невдоволений та нажаханий ?
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28.07.2020 13:23 Ответить
кровники в израель не пущат
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28.07.2020 13:24 Ответить
мишя не затевай русафобию, русафобию не затевай... тебе путен денех не заплатить
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28.07.2020 13:29 Ответить
Нет желания замараться сотрудничеством с врагами независимой Украини в КоЗЕЛе.
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28.07.2020 13:21 Ответить
Ага ,знакомая история ,Кучму геть ,хоть на Тузлу Кучма отреагировал как положено ,видать на его место Сивоху назначат !!!
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28.07.2020 13:22 Ответить
Невже таки цього мокрушника за #опу взяли? А ось і ні, т.з президент-клоун подякував т.з. президенту-вбивці... Бідна Україна, яке тільки лайно твої теперішні громадяни лбирають собі керманичами...
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28.07.2020 13:27 Ответить
А све-такі прийдеться кучмі відповідати за свої злочини.
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28.07.2020 13:29 Ответить
даже Кучма отмежевался от єтого позора!
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28.07.2020 13:31 Ответить
Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Старый козёл. Пусть теперь возвращается в группу, которую подозревают в убийстве Гонгадзе.
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28.07.2020 13:31 Ответить
риже чьмо.
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28.07.2020 13:31 Ответить
Ну так конюх рыжий говорил что он хочет запомниться "миротворцем", все миссия выполнена.
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28.07.2020 13:34 Ответить
ТГК перетворено на відділ ФСБ. Тому всі скопом підуть до трибуналу. пояснювати чому здали без бою території ворогу. А елітам потрібно задуматись кого першими будуть мочити окупанти спільно з зеленими колаборантами .? Потрібен імпічмент і суд над президентом-зрадником
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28.07.2020 13:34 Ответить
рыжий еще за Гонгадзе не ответил
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28.07.2020 13:35 Ответить
так его сколько лет в "Минске" прятали, только кто ему про Гонгадзе теперь вспомнит ?
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28.07.2020 16:39 Ответить
Пьетрухин протеже скинчився.....
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28.07.2020 13:35 Ответить
Наверное, трубы Пинчука на РФ затолкали - теперь можно и свалить....
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28.07.2020 13:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rf93JyZSV2w&list=PLQsZ2S3MLQNoTV5vjMOXkzIYRNjISQeOe&index=18 НАШІ БЕЗ РАШІ - Формула Штайнмаєра
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28.07.2020 13:40 Ответить
Украина без Кучмы. А скоро и без Зели...
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28.07.2020 13:42 Ответить
Кучма возглавит денере?
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28.07.2020 13:43 Ответить
Шо, опять?
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28.07.2020 13:47 Ответить
Ловить рыбку на Сардинни сподручнее, чем выслушивать бред зеленого умалишенного.
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28.07.2020 13:56 Ответить
Кучма послал всё это далеко!
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28.07.2020 13:58 Ответить
Тим не менше капітуліровать бубачка буде в гордом одіночєствє
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28.07.2020 14:03 Ответить
Кучьму в тюрьму! ))) Данилыч утомился
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28.07.2020 14:01 Ответить
Навіть Кучма не хоче бути замараним в капітуляції!
Уявляєте глибину дніща у бубачки?
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28.07.2020 14:02 Ответить
Увидевь толпу "против капитуляции"-правильно таки сказал Данилыч в ТКГ-кто писал Минские,тот должен отвечать!Зрадно место пустое не бывает-Жму руку!Обнимаю!
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28.07.2020 15:42 Ответить
Искренне желаю Кучме чтобы его внуки все пронюхали что он наворовал, а за Гонгадзе он ответит тоже, не он так внуки
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28.07.2020 14:13 Ответить
нарубил бабла, помог своему зятьку Пинчуку в бизнесе с Парашей и смылся.....
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28.07.2020 14:15 Ответить
Кто бы мог подумать что после кучмы, всё последующие прецеденты-президенты будут один хуже другого...
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28.07.2020 14:42 Ответить
Чув інформацію, https://youtu.be/rG3KnFLu1DU?t=186 і навіть бачив нібито документи про крайне перемир'я, які були підписані представниками РФ, "ДНР і ЛНР", і навпроти них стояли підписи, а також представників ОБСЄ і України - Кучми, але підписів там не було.
Не можу оцінити, чи це правдива інформація, але оця відставка Кучми показує, що скорш за все так воно і є.
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28.07.2020 15:56 Ответить
Коли почнеться суд за наказ про вбивство журналіста?
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28.07.2020 16:08 Ответить
А оно ему надо на старости лет?
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28.07.2020 16:59 Ответить
Второй президент Украины, Л.Кучма основоположник и отец украинской коррупции устал. Пора бы и отдохнуть, тем боле, ни одного дела так и не возбудили. Только пугали.
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28.07.2020 17:31 Ответить
Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 6180
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28.07.2020 20:21 Ответить
 
 