Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу
Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ.
Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)", - зазначили в пресслужбі.
Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.
"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.
Зі свого боку другий Президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.
Леонід Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.
Нагадаємо, Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.
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певно, перед явною здачею українських інтересів.
одно дело когда о тебе будут вспоминать как о мафиози положившим начало олигархии в Украине - совсем другое дело, когда вспоминать будут как предателя украинского народа..
Кучма не захотел этого...
Сбор подписей уже завершен.
Ждем, шо нам промямлит брехло.
Ото б воно побачило всю "любофф" до себе...
"Сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?"
Кількісний склад теж скоротився. Особливо при Ющенко/Тимошенко. Добили Янукович/Азаров.
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
Що це вона (Тимошенко або Бойко) керували і керують краіною,а не КоЗЕЛ?!
В вас з головою все добре?!
Він тоді був лише дрібним чиновником,керували інші,до яких в вас претензій чомусь немає! Ну ніяких! І в мене збочена логіка!
Може треба вже витрусити з мізків російську труху,що за 30 років незалежності, в УСІХ бідах винен ВИКЛЮЧНО Порошенко?
На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.
Це не я його звинувачую - це Ви виключно його виправдовуєте. Цитую:
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
І з Меморандумом упорався, тут допоміг.
Ну, ще й ціна на вуглеводні добила.
будет вместе с Зе "сшивать" Украину разом...
продвигать какуюразницу..
надеюсь эти советы он тебе уже в Ростове нашёптывать будет.
Старый козёл. Пусть теперь возвращается в группу, которую подозревают в убийстве Гонгадзе.
Уявляєте глибину дніща у бубачки?
Не можу оцінити, чи це правдива інформація, але оця відставка Кучми показує, що скорш за все так воно і є.