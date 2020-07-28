Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)", - зазначили в пресслужбі.

Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.

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Зі свого боку другий Президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Леонід Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.