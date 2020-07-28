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Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу

Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)", - зазначили в пресслужбі.

Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

"Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники ТКГ домовилися про відкриття двох нових КПВВ на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

Зі свого боку другий Президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Леонід Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

Автор: 

Кучма Леонід (495) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+43
Шо даже Кучме стыдно стало продолжать этот цирк?
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28.07.2020 13:07 Відповісти
+38
біжать криси з корабля...
певно, перед явною здачею українських інтересів.
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28.07.2020 13:06 Відповісти
+22
одним продажним зрадником менше...
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28.07.2020 13:05 Відповісти
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одним продажним зрадником менше...
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28.07.2020 13:05 Відповісти
А він нікуди не дінеться, в будь-яку мить витягнуть і застосують.
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28.07.2020 13:07 Відповісти
А зачем ему там оставаться?! Миссия выполнена и ТКГ уже не нужна....теперь Украина напрямую договаривается с "той стороной" и согласует обстрелы с "командованием ОРДЛО"
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Тут трохи інше. Хитрий рудий старий лис відчуває, що перейдено червону лінію державної зради і не має бажання не те, що ділити відповідальність, а й навіть покази щодо Зєлєнского з Єрмаком давати. Хоча прийдеться. І то незабаром.
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28.07.2020 13:29 Відповісти
100%
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28.07.2020 16:48 Відповісти
біжать криси з корабля...
певно, перед явною здачею українських інтересів.
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28.07.2020 13:06 Відповісти
Напевне знайшли когось ще гіршого.
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Перед?! Вы что новостей не читаете (там было еще про прекращение огня и про согласование ответного огня с "командованием ОРДЛО"....)
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28.07.2020 13:13 Відповісти
угу. в туреччину тикают.
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29.07.2020 00:33 Відповісти
А Пугачева сцену.
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28.07.2020 13:06 Відповісти
Шо даже Кучме стыдно стало продолжать этот цирк?
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28.07.2020 13:07 Відповісти
кстати да...
одно дело когда о тебе будут вспоминать как о мафиози положившим начало олигархии в Украине - совсем другое дело, когда вспоминать будут как предателя украинского народа..
Кучма не захотел этого...
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28.07.2020 13:11 Відповісти
этой вонючей кучке - сидеть пожизненно за организацию убийств....(((((((((((
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28.07.2020 19:58 Відповісти
Патерпевший, когда ответишь на петицию об отставке?
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28.07.2020 13:08 Відповісти
Який номер петиції? Маю бажання поставити під нею свій підпис
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28.07.2020 13:12 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
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28.07.2020 13:21 Відповісти
№22/100754-еп

Сбор подписей уже завершен.
Ждем, шо нам промямлит брехло.
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Дякую. Просто я підписую шо люди-україноботи пропонують на ЦН
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28.07.2020 13:32 Відповісти
нажаль, окрім підпису там не можно було оставити побажання шмарклі..
Ото б воно побачило всю "любофф" до себе...
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28.07.2020 13:37 Відповісти
Я її підписав, хтось виклав її на ЦН
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28.07.2020 13:43 Відповісти
слівайте воду
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28.07.2020 13:09 Відповісти
Устал воду в ступе толочь Это может делать любой. А ничего другого и не надо
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28.07.2020 13:09 Відповісти
А чого так, занадто яро відстоював українські інтереси?
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Эта комуняка давно должна была пойти в с...ку.
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Такого ж зрадника й призначать
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Даже Кучма уже не выдержал... Понял к чему все идет..Не захотел окончательно терять остатки своего имиджа. ( уж какой есть)
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Там зрадників і без нього вже вистачає. Є кому передати справу капітуляції, тому можна зі спокійною совістю йти відпочивати.
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Кучма в свое время Тузлу отстоял, и не побоялся подогнать туда военных. Не рассказывал, что войск в Крыму нет, что его США и Европа просят не сопротивляться. За это ему можно многое простить. В конце концов, этот бывший парторг завода написал книгу "Украина не Россия". Нашему ватному пианисту до сих пор это не понятно. Дурашка зеленый думает добазарится. Идиотов чужой опыт не учит. И свой тоже.
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Тоді в Украіни була амрмія,і багато НОВОІ військовоі техніки (з соцЛагеря евакуювали),ціею технікою 10 років барижили!
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28.07.2020 13:18 Відповісти
Есть просто факты. Сдали Крым -отстояли Тузлу. Остальное - отмазки, я такие сам могу сочинить четыре тома. Тем более, живал в Севастополе, мне не надо рассказывать, какие там части украинские стояли, я это все лично видел.
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28.07.2020 13:22 Відповісти
КАКИЕ ЧАСТИ? Можно уточнить?
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29.07.2020 09:12 Відповісти
36-я бригада, укомплектованная танками Т-64Б с боекомплектом.
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29.07.2020 13:39 Відповісти
А сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?
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29.07.2020 14:47 Відповісти
Спроси у Игоря Воронченко. Он эту бригаду курировал. Он же письменно свидетельствовал, что танки с боекомплектом были погружены на трейлеры и он и солдаты ждали приказа на деблокаду админзданий Симферополя. Но Пластырь зассал.
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29.07.2020 14:55 Відповісти
Я неясно поставил вопрос?
"Сколько л/с продолжили службу в Украине,а сколько перешли в ВС РФ?"
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29.07.2020 19:17 Відповісти
Ты что-то путаешь. Не имею чести знать тебя и не желаю. Вопросы будешь ясные задавать своей бабушке. Прямо в слуховой аппарат. Я на сайте выражаю свое мнение, дискуссии мне неинтересны. Тем более, с некомпетентными челами.
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29.07.2020 19:24 Відповісти
Так, Ви кажете що на момент конфлікту з Тузлою в Україні армія була. Добре. Нагадаю, що конфлікт стався наприкінці президенства Кучми - кінець 2003 року. Зафіксуємо, що з Ваших слів армія у України була. Потім пійшов рух Україна без Кучми. І вже в 2005 році президентом став Ющенко. Питання - коли українська армія перестала існувати, якщо за часів Кучми вона була. Нагадаю президентами після кучми були Ющенко, Янукович. Сивочолий Петро теж осторонь не стояв. І набраду НБУ очолював, і міністром закордонних справ був, і в раді нацбезпеки теж побував і міністром економіки (це вже йому Янукович запропонував). Так хто армію розвалив? Цікаве, на мою думку, питання. Бо при Кучмі, за Вашими словами, вона була, а в 2014 вже не було.
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28.07.2020 17:29 Відповісти
При Кучмі ЩЕ була. Активно розпродували військову техніку з 1992 до 2012,вже залишки. Залишився тільки брухт.
Кількісний склад теж скоротився. Особливо при Ющенко/Тимошенко. Добили Янукович/Азаров.
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
Що це вона (Тимошенко або Бойко) керували і керують краіною,а не КоЗЕЛ?!
В вас з головою все добре?!
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29.07.2020 09:10 Відповісти
На голову поки що не скаржився. Ну тоді якщо не винен член РНБО, то що з інших питати - теж не винні. У Вас дуже збочена логіка логіка. На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.
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29.07.2020 11:04 Відповісти
То чому звинувачуєте ТІЛЬКИ Й ВИКЛЮЧНО Порошенка?! Він вже 2 рік без булави,але його досі вважають президентом! Зелена мавпа з булавою тоді навіщо?
Він тоді був лише дрібним чиновником,керували інші,до яких в вас претензій чомусь немає! Ну ніяких! І в мене збочена логіка!
Може треба вже витрусити з мізків російську труху,що за 30 років незалежності, в УСІХ бідах винен ВИКЛЮЧНО Порошенко?
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29.07.2020 15:00 Відповісти
Цитую попередній пост:
На мою думку винні в цьому всі хто був при владі на цей час.

Це не я його звинувачую - це Ви виключно його виправдовуєте. Цитую:
То ви стверджуєте,що зараз винні 1(один!)з членів РНБО,або в/о якогось з міністрів?
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29.07.2020 15:08 Відповісти
Чтобы у вас не было иллюзий....Это означает, что Андрей Ермак(зрадник) полностью концентрирует всё на себе.
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28.07.2020 13:12 Відповісти
Проект фсб "ЗЕрмак".
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29.07.2020 15:01 Відповісти
Шо, опять вышел? Так вроде уже выходил раньше.
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28.07.2020 13:12 Відповісти
Его попросили назад войти еще при Петре кажется. Лень гуглить.
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28.07.2020 17:35 Відповісти
ЧАС давності по Гонгадзе скінчився?
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28.07.2020 13:12 Відповісти
Допоки живі Кучма і Литвин термін давності не закінчиться.
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28.07.2020 14:44 Відповісти
Ага.
І з Меморандумом упорався, тут допоміг.
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28.07.2020 13:13 Відповісти
шо уже....шарик ослика иа сдулся и лопнул
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28.07.2020 13:13 Відповісти
А для декого це був найкращий през. Мабуть забули як при ньому відмикали світло, та як цукор і борошно закупляли мішками.
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28.07.2020 13:14 Відповісти
А при Кучме у меня был хорошый гэшэфт. Гарнэ було время.
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28.07.2020 13:16 Відповісти
Це, як епоха «рассвєта заката», за часів Брєжнєва, 1970-1980, коли проїли-просрали все, що було у запасах СРСР.
Ну, ще й ціна на вуглеводні добила.
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28.07.2020 13:23 Відповісти
А шо дальшэ будэ ? Я думаю шо Вова найдет на его место достойного уважения человека.
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Бужанский подойдет для него...
будет вместе с Зе "сшивать" Украину разом...
продвигать какуюразницу..

Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 3198
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28.07.2020 13:18 Відповісти
А чем он плох ?
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28.07.2020 13:20 Відповісти
плох тем, что не повесили его еще...
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28.07.2020 13:21 Відповісти
"Всегда готов услышать ваш совет в будущем" Источник: https://censor.net/n3210501
надеюсь эти советы он тебе уже в Ростове нашёптывать будет.
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28.07.2020 13:15 Відповісти
Романа Бессмертного бы туда!
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28.07.2020 13:19 Відповісти
Уже был и ни на йоту ни отступал от украинских интересов в отличии от ермака, за что и был выведен из состава ТКГ.Бубочке патриоты не нужны, они мешают ему закончить войну любой ценой
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28.07.2020 13:53 Відповісти
Боюсь, что принципы Бессмертного не совпадают с интересами 95 квартала.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
В какой час сташный мы живьем . Эх а как добрэ мы раньше жили.
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28.07.2020 13:19 Відповісти
а чим це міша йайцман так невдоволений та нажаханий ?
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28.07.2020 13:23 Відповісти
кровники в израель не пущат
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28.07.2020 13:24 Відповісти
мишя не затевай русафобию, русафобию не затевай... тебе путен денех не заплатить
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28.07.2020 13:29 Відповісти
Нет желания замараться сотрудничеством с врагами независимой Украини в КоЗЕЛе.
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28.07.2020 13:21 Відповісти
Ага ,знакомая история ,Кучму геть ,хоть на Тузлу Кучма отреагировал как положено ,видать на его место Сивоху назначат !!!
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Невже таки цього мокрушника за #опу взяли? А ось і ні, т.з президент-клоун подякував т.з. президенту-вбивці... Бідна Україна, яке тільки лайно твої теперішні громадяни лбирають собі керманичами...
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28.07.2020 13:27 Відповісти
А све-такі прийдеться кучмі відповідати за свої злочини.
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28.07.2020 13:29 Відповісти
даже Кучма отмежевался от єтого позора!
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28.07.2020 13:31 Відповісти
Кучма прекращает работу в ТКГ по Донбассу

Старый козёл. Пусть теперь возвращается в группу, которую подозревают в убийстве Гонгадзе.
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28.07.2020 13:31 Відповісти
риже чьмо.
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28.07.2020 13:31 Відповісти
Ну так конюх рыжий говорил что он хочет запомниться "миротворцем", все миссия выполнена.
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28.07.2020 13:34 Відповісти
ТГК перетворено на відділ ФСБ. Тому всі скопом підуть до трибуналу. пояснювати чому здали без бою території ворогу. А елітам потрібно задуматись кого першими будуть мочити окупанти спільно з зеленими колаборантами .? Потрібен імпічмент і суд над президентом-зрадником
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28.07.2020 13:34 Відповісти
рыжий еще за Гонгадзе не ответил
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28.07.2020 13:35 Відповісти
так его сколько лет в "Минске" прятали, только кто ему про Гонгадзе теперь вспомнит ?
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28.07.2020 16:39 Відповісти
Пьетрухин протеже скинчився.....
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28.07.2020 13:35 Відповісти
Наверное, трубы Пинчука на РФ затолкали - теперь можно и свалить....
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28.07.2020 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rf93JyZSV2w&list=PLQsZ2S3MLQNoTV5vjMOXkzIYRNjISQeOe&index=18 НАШІ БЕЗ РАШІ - Формула Штайнмаєра
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28.07.2020 13:40 Відповісти
Украина без Кучмы. А скоро и без Зели...
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28.07.2020 13:42 Відповісти
Кучма возглавит денере?
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Шо, опять?
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Ловить рыбку на Сардинни сподручнее, чем выслушивать бред зеленого умалишенного.
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28.07.2020 13:56 Відповісти
Кучма послал всё это далеко!
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28.07.2020 13:58 Відповісти
Тим не менше капітуліровать бубачка буде в гордом одіночєствє
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28.07.2020 14:03 Відповісти
Кучьму в тюрьму! ))) Данилыч утомился
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28.07.2020 14:01 Відповісти
Навіть Кучма не хоче бути замараним в капітуляції!
Уявляєте глибину дніща у бубачки?
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28.07.2020 14:02 Відповісти
Увидевь толпу "против капитуляции"-правильно таки сказал Данилыч в ТКГ-кто писал Минские,тот должен отвечать!Зрадно место пустое не бывает-Жму руку!Обнимаю!
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28.07.2020 15:42 Відповісти
Искренне желаю Кучме чтобы его внуки все пронюхали что он наворовал, а за Гонгадзе он ответит тоже, не он так внуки
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28.07.2020 14:13 Відповісти
нарубил бабла, помог своему зятьку Пинчуку в бизнесе с Парашей и смылся.....
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28.07.2020 14:15 Відповісти
Кто бы мог подумать что после кучмы, всё последующие прецеденты-президенты будут один хуже другого...
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28.07.2020 14:42 Відповісти
Чув інформацію, https://youtu.be/rG3KnFLu1DU?t=186 і навіть бачив нібито документи про крайне перемир'я, які були підписані представниками РФ, "ДНР і ЛНР", і навпроти них стояли підписи, а також представників ОБСЄ і України - Кучми, але підписів там не було.
Не можу оцінити, чи це правдива інформація, але оця відставка Кучми показує, що скорш за все так воно і є.
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28.07.2020 15:56 Відповісти
Коли почнеться суд за наказ про вбивство журналіста?
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28.07.2020 16:08 Відповісти
А оно ему надо на старости лет?
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28.07.2020 16:59 Відповісти
Второй президент Украины, Л.Кучма основоположник и отец украинской коррупции устал. Пора бы и отдохнуть, тем боле, ни одного дела так и не возбудили. Только пугали.
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28.07.2020 17:31 Відповісти
Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 6180
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28.07.2020 20:21 Відповісти
 
 