Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств.

Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал Премьер.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. "Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, борьба с последствиями экономическими - это тоже важный этап и его тоже надо начинать уже сегодня.

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