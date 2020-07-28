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Новости Коронавирус и карантин
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Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

Из

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств.

Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал Премьер.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. "Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, борьба с последствиями экономическими - это тоже важный этап и его тоже надо начинать уже сегодня.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
11.06.20 17:03 Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal

дибіл!
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28.07.2020 16:57 Ответить
+8
В прошлом месяце потратили уже 50%. а в этом только 10%???????????????????????
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
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28.07.2020 17:09 Ответить
+6
Так пару дней назад заявляли, что потратили почти все деньги из фонда борьбы с короновирусом. Или у них этих фондов как у собаки блох?
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28.07.2020 17:05 Ответить
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11.06.20 17:03 Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal

дибіл!
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28.07.2020 16:57 Ответить
фото - зачьотне у шмигаля.. в тему.
а те що він дебіл - само собою, бо воно само зізналося що тільно но 10% змогли витратити на дійсно щось, а інші 90% - видклали, але навіть не знають як вкрасти.. но дуже хочуть.
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28.07.2020 17:00 Ответить
Сатанва зеленая потратила 10%, поливала улицы "дезсредствами", это все равно что отмывать миллионы, а люди с коронавирусом лечились все за свои деньги, хотя эти собаки брехали, что украинцы будут лечиться бесплатно. Где ступят там и соврут.
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28.07.2020 17:02 Ответить
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

=================
а 90% где? Скамуниздили?
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28.07.2020 18:07 Ответить
От писдун!
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28.07.2020 18:13 Ответить
Не отстает от своего шефа.

З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5524
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28.07.2020 18:27 Ответить
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

Будете продлевать?
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28.07.2020 16:57 Ответить
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 204
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28.07.2020 17:03 Ответить
Так пару дней назад заявляли, что потратили почти все деньги из фонда борьбы с короновирусом. Или у них этих фондов как у собаки блох?
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28.07.2020 17:05 Ответить
24.07.20 13:01 Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19.

https://*********.censor.net/images/0/3/d/8/03d8e7ccd507f36c3c22a6270e25a62b/original.jpg
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28.07.2020 17:08 Ответить
Ну, ничего нового. Зеимбецилов нужно держать в тонусе!
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28.07.2020 18:14 Ответить
Між іншим, короновірусному фонду вже гаплик - не залишилось там ні копійки. Бреше Шмигаль!
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28.07.2020 17:06 Ответить
В декларации Шмыгаря это отобразиться или как у Кивы деньги из ямы берутся.
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28.07.2020 17:07 Ответить
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9809
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28.07.2020 17:08 Ответить
Интересно. Шмыгаль айкосы берет у зе ,ермака или у Рената Леонидовича ? Лечение 100% не мало того что не бесплатно , так ещё и средства "освоили" неизвестно куда.
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28.07.2020 17:08 Ответить
В прошлом месяце потратили уже 50%. а в этом только 10%???????????????????????
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
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28.07.2020 17:09 Ответить
Нема зебіла, який не бреше.
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28.07.2020 17:12 Ответить
Бреше пес.
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28.07.2020 17:27 Ответить
это кацапический стереотип.

в Україні пси гавкають
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28.07.2020 17:53 Ответить
Ты уточни урод - потрачено на медицину, или на авакяна и "бубочкин большой дерибан"?
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28.07.2020 17:11 Ответить
а это уже ни нашего ума дело ,а хоть бы он себе новые запонки купил и что вы ему сделаете,кроме как очень обидитесь
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28.07.2020 17:20 Ответить
А на дороги сколько направили из 65 млрд.грв?
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28.07.2020 17:11 Ответить
86 миллиардов,

а оставшиеся 324 миллиарда положили обратно на депозит под 5 % при инфляции 15 %.

Там всё чётко.
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28.07.2020 17:55 Ответить
Шо ты несёшь? Какие 86 млрд.?
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28.07.2020 18:12 Ответить
Я в тренде речей Шмыгаля.

Если раньше он говорил, что потрачено 50 %, а сейчас говорит, что потрачено 10 %,

то почему тебя смущает, что из 65 миллиардов потрачено 86, а остальные 324 миллиарда положили на депозит ?

Тебе математика мешает в это поверить ?

Эта власть отменила математику, физику, логику и все остальные науки, кроме Паблик Рилейшн.
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28.07.2020 19:02 Ответить
35 миллиардов забрали на распил при ремонте дорог, кстати в 3 раза дороже теперь ремонт и строительство чем при "клятом" Гросе, а оно нам за 10% по ушам юзает.
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28.07.2020 17:16 Ответить
А давай ты ещё раз метро закроешь.
Гулять так гулять.
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28.07.2020 17:25 Ответить
З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5761З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3876
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28.07.2020 17:30 Ответить
Вся страна уже посчитала и знает что коронавирусный фонд пуст и потрачен не по назначение а это ахметовское зеленое дарование шмыгалев - нам чешит что потрачено только 10 % .. занавес
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28.07.2020 17:32 Ответить
Из "коронавирусного" фонда потратили только 10% средств, остальное расп---дили - Шмыгаль
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28.07.2020 17:45 Ответить
А шо, на дороги ничего не потратили???
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28.07.2020 18:56 Ответить
З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9639
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28.07.2020 20:50 Ответить
 
 