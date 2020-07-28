Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств.
Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал Премьер.
Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. "Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, борьба с последствиями экономическими - это тоже важный этап и его тоже надо начинать уже сегодня.
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дибіл!
а те що він дебіл - само собою, бо воно само зізналося що тільно но 10% змогли витратити на дійсно щось, а інші 90% - видклали, але навіть не знають як вкрасти.. но дуже хочуть.
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а 90% где? Скамуниздили?
Будете продлевать?
https://*********.censor.net/images/0/3/d/8/03d8e7ccd507f36c3c22a6270e25a62b/original.jpg
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
в Україні пси гавкають
а оставшиеся 324 миллиарда положили обратно на депозит под 5 % при инфляции 15 %.
Там всё чётко.
Если раньше он говорил, что потрачено 50 %, а сейчас говорит, что потрачено 10 %,
то почему тебя смущает, что из 65 миллиардов потрачено 86, а остальные 324 миллиарда положили на депозит ?
Тебе математика мешает в это поверить ?
Эта власть отменила математику, физику, логику и все остальные науки, кроме Паблик Рилейшн.
Гулять так гулять.