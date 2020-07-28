З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів.
Про це заявив Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Фонд COVID-19 становив 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Звичайно, ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав Прем'єр.
Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень. "Але він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, боротьба з наслідками економічними - це теж важливий етап і його теж треба розпочинати вже сьогодні.
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дибіл!
а те що він дебіл - само собою, бо воно само зізналося що тільно но 10% змогли витратити на дійсно щось, а інші 90% - видклали, але навіть не знають як вкрасти.. но дуже хочуть.
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а 90% где? Скамуниздили?
Будете продлевать?
https://*********.censor.net/images/0/3/d/8/03d8e7ccd507f36c3c22a6270e25a62b/original.jpg
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
в Україні пси гавкають
а оставшиеся 324 миллиарда положили обратно на депозит под 5 % при инфляции 15 %.
Там всё чётко.
Если раньше он говорил, что потрачено 50 %, а сейчас говорит, что потрачено 10 %,
то почему тебя смущает, что из 65 миллиардов потрачено 86, а остальные 324 миллиарда положили на депозит ?
Тебе математика мешает в это поверить ?
Эта власть отменила математику, физику, логику и все остальные науки, кроме Паблик Рилейшн.
Гулять так гулять.