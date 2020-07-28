УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12281 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 627 37

З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль

З

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів.

Про це заявив Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Фонд COVID-19 становив 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Звичайно, ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень. "Але він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, боротьба з наслідками економічними - це теж важливий етап і його теж треба розпочинати вже сьогодні.

Читайте також: Прихованих безробітних в Україні близько 3 млн осіб, - дослідження

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
11.06.20 17:03 Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal

дибіл!
показати весь коментар
28.07.2020 16:57 Відповісти
+8
В прошлом месяце потратили уже 50%. а в этом только 10%???????????????????????
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
показати весь коментар
28.07.2020 17:09 Відповісти
+6
Так пару дней назад заявляли, что потратили почти все деньги из фонда борьбы с короновирусом. Или у них этих фондов как у собаки блох?
показати весь коментар
28.07.2020 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
11.06.20 17:03 Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal

дибіл!
показати весь коментар
28.07.2020 16:57 Відповісти
фото - зачьотне у шмигаля.. в тему.
а те що він дебіл - само собою, бо воно само зізналося що тільно но 10% змогли витратити на дійсно щось, а інші 90% - видклали, але навіть не знають як вкрасти.. но дуже хочуть.
показати весь коментар
28.07.2020 17:00 Відповісти
Сатанва зеленая потратила 10%, поливала улицы "дезсредствами", это все равно что отмывать миллионы, а люди с коронавирусом лечились все за свои деньги, хотя эти собаки брехали, что украинцы будут лечиться бесплатно. Где ступят там и соврут.
показати весь коментар
28.07.2020 17:02 Відповісти
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

=================
а 90% где? Скамуниздили?
показати весь коментар
28.07.2020 18:07 Відповісти
От писдун!
показати весь коментар
28.07.2020 18:13 Відповісти
Не отстает от своего шефа.

З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5524
показати весь коментар
28.07.2020 18:27 Відповісти
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль

Будете продлевать?
показати весь коментар
28.07.2020 16:57 Відповісти
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 204
показати весь коментар
28.07.2020 17:03 Відповісти
Так пару дней назад заявляли, что потратили почти все деньги из фонда борьбы с короновирусом. Или у них этих фондов как у собаки блох?
показати весь коментар
28.07.2020 17:05 Відповісти
24.07.20 13:01 Кабмин полностью распределил средства Фонда борьбы с COVID-19.

https://*********.censor.net/images/0/3/d/8/03d8e7ccd507f36c3c22a6270e25a62b/original.jpg
показати весь коментар
28.07.2020 17:08 Відповісти
Ну, ничего нового. Зеимбецилов нужно держать в тонусе!
показати весь коментар
28.07.2020 18:14 Відповісти
Між іншим, короновірусному фонду вже гаплик - не залишилось там ні копійки. Бреше Шмигаль!
показати весь коментар
28.07.2020 17:06 Відповісти
В декларации Шмыгаря это отобразиться или как у Кивы деньги из ямы берутся.
показати весь коментар
28.07.2020 17:07 Відповісти
Из "коронавирусного" фонда потратили около 10% средств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9809
показати весь коментар
28.07.2020 17:08 Відповісти
Интересно. Шмыгаль айкосы берет у зе ,ермака или у Рената Леонидовича ? Лечение 100% не мало того что не бесплатно , так ещё и средства "освоили" неизвестно куда.
показати весь коментар
28.07.2020 17:08 Відповісти
В прошлом месяце потратили уже 50%. а в этом только 10%???????????????????????
https://censor.net/news/3201458/pochti_50_sredstv_iz_65_mlrd_grn_fonda_borby_s_covid19_uje_potratili_shmygal
Тут явно дуркой попахивает или ********** капитальным.
показати весь коментар
28.07.2020 17:09 Відповісти
Нема зебіла, який не бреше.
показати весь коментар
28.07.2020 17:12 Відповісти
Бреше пес.
показати весь коментар
28.07.2020 17:27 Відповісти
это кацапический стереотип.

в Україні пси гавкають
показати весь коментар
28.07.2020 17:53 Відповісти
Ты уточни урод - потрачено на медицину, или на авакяна и "бубочкин большой дерибан"?
показати весь коментар
28.07.2020 17:11 Відповісти
а это уже ни нашего ума дело ,а хоть бы он себе новые запонки купил и что вы ему сделаете,кроме как очень обидитесь
показати весь коментар
28.07.2020 17:20 Відповісти
А на дороги сколько направили из 65 млрд.грв?
показати весь коментар
28.07.2020 17:11 Відповісти
86 миллиардов,

а оставшиеся 324 миллиарда положили обратно на депозит под 5 % при инфляции 15 %.

Там всё чётко.
показати весь коментар
28.07.2020 17:55 Відповісти
Шо ты несёшь? Какие 86 млрд.?
показати весь коментар
28.07.2020 18:12 Відповісти
Я в тренде речей Шмыгаля.

Если раньше он говорил, что потрачено 50 %, а сейчас говорит, что потрачено 10 %,

то почему тебя смущает, что из 65 миллиардов потрачено 86, а остальные 324 миллиарда положили на депозит ?

Тебе математика мешает в это поверить ?

Эта власть отменила математику, физику, логику и все остальные науки, кроме Паблик Рилейшн.
показати весь коментар
28.07.2020 19:02 Відповісти
35 миллиардов забрали на распил при ремонте дорог, кстати в 3 раза дороже теперь ремонт и строительство чем при "клятом" Гросе, а оно нам за 10% по ушам юзает.
показати весь коментар
28.07.2020 17:16 Відповісти
А давай ты ещё раз метро закроешь.
Гулять так гулять.
показати весь коментар
28.07.2020 17:25 Відповісти
З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5761З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3876
показати весь коментар
28.07.2020 17:30 Відповісти
Вся страна уже посчитала и знает что коронавирусный фонд пуст и потрачен не по назначение а это ахметовское зеленое дарование шмыгалев - нам чешит что потрачено только 10 % .. занавес
показати весь коментар
28.07.2020 17:32 Відповісти
Из "коронавирусного" фонда потратили только 10% средств, остальное расп---дили - Шмыгаль
показати весь коментар
28.07.2020 17:45 Відповісти
А шо, на дороги ничего не потратили???
показати весь коментар
28.07.2020 18:56 Відповісти
З "коронавірусного" фонду витратили близько 10% коштів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9639
показати весь коментар
28.07.2020 20:50 Відповісти
 
 