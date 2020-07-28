РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12164 посетителя онлайн
Новости Захват заложников в Луцке
2 436 24

Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат

Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат

Из-под стражи вышел харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке. Он внес залог.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Михайленко Андрей Костяный.

"Залог внесли, он вышел", - сообщил адвокат.

24 июля суд взял под стражу харьковского сообщника террориста Кривоша с альтернативой залога в 175 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней без права залога. ВИДЕО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать". ВИДЕО

Автор: 

залог (518) Луцк (588) суд (25138) Максим Кривош (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
И где он такие деньги взял? Аваков дал?
показать весь комментарий
28.07.2020 17:46 Ответить
+9
И в лесопосадку !
показать весь комментарий
28.07.2020 17:47 Ответить
+6
Деньги дали заказчики !
показать весь комментарий
28.07.2020 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И где он такие деньги взял? Аваков дал?
показать весь комментарий
28.07.2020 17:46 Ответить
Деньги дали заказчики !
показать весь комментарий
28.07.2020 17:54 Ответить
Ну т.е. партия Зебилов ))
показать весь комментарий
28.07.2020 18:09 Ответить
це капітан мвс д.михайленко)
показать весь комментарий
28.07.2020 20:42 Ответить
И в лесопосадку !
показать весь комментарий
28.07.2020 17:47 Ответить
Сначала в кукурузу!
показать весь комментарий
28.07.2020 17:58 Ответить
Таки да, должна быть интрига,бабки внес и ушел с заначеой в леса,встретил полтавчанина с гранатой,скинулись,замутили новый замес...ждемс тэракта полового...
показать весь комментарий
28.07.2020 18:04 Ответить
Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста https://censor.net/news/3209430/v_harkove_zaderjan_mujchina_kotoryyi_mojet_byt_soobschnikom_terrorista_iz_lutska_u_nego_doma_izyaty.Источник: https://censor.net/n3210595

Єто сюр?
показать весь комментарий
28.07.2020 17:52 Ответить
- Вот вы все говорите - террорист, террорист! А думаете нам, террористам легко? Ландшафт сложный, столоватся негде! Еще эти на новых вертолетах шныряют!
показать весь комментарий
28.07.2020 18:04 Ответить
Нет, какой может быть сюр в цирке? Это чистая правда, террористы Бим и Бом реальны как говорящий на азаровском диалекте украинского языка Арсэн Бэггинс с верной жирной Антониной Лизухой.
Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат - Цензор.НЕТ 6627
показать весь комментарий
28.07.2020 18:05 Ответить
И нет никакого сообщника, как и не было. Цирк уродов!!!
показать весь комментарий
28.07.2020 17:53 Ответить
Залог внес Скрипник.
показать весь комментарий
28.07.2020 17:53 Ответить
Фіг з ним з терористом. Головне, щоб доброволець з волонтеркою сиділи за гратами.

____________
Зєлю геть, Авакова у відставку. Дострокові.
показать весь комментарий
28.07.2020 17:55 Ответить
Доброволец куда? Где он доброволил простите?
Его за такое жуткое исполнение песен Цоя что я слышал и видел нужно пожизненно посадить.
показать весь комментарий
28.07.2020 18:13 Ответить
А шо, так можно было? Усама бен ладен в афуе!
Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат - Цензор.НЕТ 5358
показать весь комментарий
28.07.2020 17:56 Ответить
Ашотама з "Торнадо"??
показать весь комментарий
28.07.2020 18:02 Ответить
Это только у нас террористов отпускают под залог?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:17 Ответить
Он на фронте был и оружие оттуда?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:41 Ответить
Этих участников квартала 95 можно уже освобождать. Рейтинг шмаркли не поднялся, но и не упал.
показать весь комментарий
28.07.2020 19:00 Ответить
а що вже доведено,що він посібник луцькому"терористу"? Що хе-ню пишете.
показать весь комментарий
28.07.2020 19:09 Ответить
...должна быть какая-мощная аФАКовская фишка в этом бастере,рейтинг шмаркли низя подолгу держать навесу,нужен прорыв... беспилотники в онлайне с тепловизорами на...терморезисторах...
показать весь комментарий
28.07.2020 19:19 Ответить
Вышел под залог, и что даже не насторожило пошел в решетиловский лес.
показать весь комментарий
28.07.2020 20:20 Ответить
Кино та німці!
показать весь комментарий
28.07.2020 21:36 Ответить
Обоє терористів, і луцький, і харківський, з усього видно, артисти 95-го кварталу. А той, що в кукурудзі сидить - теж? Чи того Аваков запросив?
показать весь комментарий
29.07.2020 13:32 Ответить
 
 