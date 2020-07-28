Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

З-під варти вийшов харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником Максима Кривоша, що захопив 21 липня автобус із заручниками у Луцьку. Він вніс заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат Михайленка Андрій Костяний.

"Заставу внесли, він вийшов", - повідомив адвокат.

24 липня суд взяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави 175 тис. грн.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

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