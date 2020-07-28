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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

З-під варти вийшов харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником Максима Кривоша, що захопив 21 липня автобус із заручниками у Луцьку. Він вніс заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат Михайленка Андрій Костяний.

"Заставу внесли, він вийшов", - повідомив адвокат.

24 липня суд взяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави 175 тис. грн.

Також читайте: "Луцький терорист" Кривош у суді:"Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це"

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Автор: 

застава (682) Луцьк (420) суд (11736) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+11
И где он такие деньги взял? Аваков дал?
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28.07.2020 17:46 Відповісти
+9
И в лесопосадку !
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28.07.2020 17:47 Відповісти
+6
Деньги дали заказчики !
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28.07.2020 17:54 Відповісти
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И где он такие деньги взял? Аваков дал?
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28.07.2020 17:46 Відповісти
Деньги дали заказчики !
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28.07.2020 17:54 Відповісти
Ну т.е. партия Зебилов ))
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28.07.2020 18:09 Відповісти
це капітан мвс д.михайленко)
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28.07.2020 20:42 Відповісти
И в лесопосадку !
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28.07.2020 17:47 Відповісти
Сначала в кукурузу!
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28.07.2020 17:58 Відповісти
Таки да, должна быть интрига,бабки внес и ушел с заначеой в леса,встретил полтавчанина с гранатой,скинулись,замутили новый замес...ждемс тэракта полового...
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28.07.2020 18:04 Відповісти
Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста https://censor.net/news/3209430/v_harkove_zaderjan_mujchina_kotoryyi_mojet_byt_soobschnikom_terrorista_iz_lutska_u_nego_doma_izyaty.Источник: https://censor.net/n3210595

Єто сюр?
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28.07.2020 17:52 Відповісти
- Вот вы все говорите - террорист, террорист! А думаете нам, террористам легко? Ландшафт сложный, столоватся негде! Еще эти на новых вертолетах шныряют!
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28.07.2020 18:04 Відповісти
Нет, какой может быть сюр в цирке? Это чистая правда, террористы Бим и Бом реальны как говорящий на азаровском диалекте украинского языка Арсэн Бэггинс с верной жирной Антониной Лизухой.
Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат - Цензор.НЕТ 6627
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28.07.2020 18:05 Відповісти
И нет никакого сообщника, как и не было. Цирк уродов!!!
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28.07.2020 17:53 Відповісти
Залог внес Скрипник.
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28.07.2020 17:53 Відповісти
Фіг з ним з терористом. Головне, щоб доброволець з волонтеркою сиділи за гратами.

____________
Зєлю геть, Авакова у відставку. Дострокові.
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28.07.2020 17:55 Відповісти
Доброволец куда? Где он доброволил простите?
Его за такое жуткое исполнение песен Цоя что я слышал и видел нужно пожизненно посадить.
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28.07.2020 18:13 Відповісти
А шо, так можно было? Усама бен ладен в афуе!
Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат - Цензор.НЕТ 5358
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28.07.2020 17:56 Відповісти
Ашотама з "Торнадо"??
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28.07.2020 18:02 Відповісти
Это только у нас террористов отпускают под залог?
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28.07.2020 18:17 Відповісти
Он на фронте был и оружие оттуда?
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28.07.2020 18:41 Відповісти
Этих участников квартала 95 можно уже освобождать. Рейтинг шмаркли не поднялся, но и не упал.
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28.07.2020 19:00 Відповісти
а що вже доведено,що він посібник луцькому"терористу"? Що хе-ню пишете.
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28.07.2020 19:09 Відповісти
...должна быть какая-мощная аФАКовская фишка в этом бастере,рейтинг шмаркли низя подолгу держать навесу,нужен прорыв... беспилотники в онлайне с тепловизорами на...терморезисторах...
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28.07.2020 19:19 Відповісти
Вышел под залог, и что даже не насторожило пошел в решетиловский лес.
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28.07.2020 20:20 Відповісти
Кино та німці!
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28.07.2020 21:36 Відповісти
Обоє терористів, і луцький, і харківський, з усього видно, артисти 95-го кварталу. А той, що в кукурудзі сидить - теж? Чи того Аваков запросив?
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29.07.2020 13:32 Відповісти
 
 