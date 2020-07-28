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Новости Коронавирус и карантин
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Лукашенко заявил, что "на ногах умудрился перенести коронавирус"

Лукашенко заявил, что

Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Об этом он рассказал 28 июля на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не вводил карантинные меры в стране, несмотря на распространение коронавируса. Он, например, советовал мужчинам не целоваться с посторонними женщинами во время пандемии.

В конце июня Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом.

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Беларусь (7920) карантин (16729) Лукашенко Александр (3618) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Откуда и куда умудрился перенести?
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28.07.2020 18:55 Ответить
+12
Он на ногах шизофрению перенёс, но она полностью не излечивается.
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28.07.2020 19:04 Ответить
+10
Коле понёс.
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28.07.2020 18:57 Ответить
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Не юродствуй.
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28.07.2020 20:41 Ответить
На Солнце он ночью хоть не летал?
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28.07.2020 19:54 Ответить
нічого унікального, таких людей, що перенесли ковід на ногах, в світі ще кількасот мільйонів
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28.07.2020 19:54 Ответить
С клюшкой, ну тракторе и с мешком картошки на плечах и сыночком Колюней под мышкой, под портретом Путлера и триколора.
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28.07.2020 19:56 Ответить
У этого старого мудака тырса сыплется из задницы, а оно все молодится. У него от приличного чиха сердце может от старости остановиться.
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28.07.2020 20:05 Ответить
А хіба краще молодий дипломований баран з КВН-а.
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29.07.2020 07:18 Ответить
А може, домохазяйка Тіхановська, яка на тисячних мітингах розповідає, що нічого не тямить, крім хатньої роботи, але лізе в президенти всього на півроку, поки її проросійський муж вийде з каталажки і стане справжнім президентом. А їй допомагають два штаби із двох таких же брошенок, чиї чоловіки також сіли за прокремлівську політику.
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29.07.2020 07:28 Ответить
Бацька может, еще поди и подсрачника ему выписал на последок!
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28.07.2020 20:17 Ответить
дело не в том что и как переносит. А в том как тебя за этот вирус здорового гнобят всупереч закону. Кого то бизнес прикрыть,оштрафовать, на карантин посадить, вакцину испытать. И за это спросят ковидных не сомневайтесь. На следующих выборах гонение на секту ковида будет хитом сезона.
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28.07.2020 21:01 Ответить
Батька и слона на ногах через Западную Двину, без проблем, перенесёт. Ещё тот Кабан.
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28.07.2020 21:16 Ответить
эх...живучие вы совдеповские *****...
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28.07.2020 21:26 Ответить
Ото буде забава, якщо виберуть Тіхановську. У неї така ж методичка, як у Зе. Ніякої програми, ні обіцянок, лише оголошує, що буде не "только один срок", а всього лише півроку. а потім відмовиться від президенства (!) і оголосить демократичні вибори. Мабуть, як вийде на волю її чоловік, блогер Тіхановський. Вона з милою усмішкою розповідає, що нічого не петрає ні в політиці, ні в економіці, а знає лише дітей і домашню роботу. Проте, у неї вистачило нахабства, в оточенні двох проросійських подруг, як і її проросійський блогер, реєструватися в кандидати президента. Це буде квартал-2. Запасайтеся попкорном.
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28.07.2020 21:32 Ответить
Ну, ноги может и не пострадали, но голова явно.
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28.07.2020 21:43 Ответить
поки народ Білорусії має певні соціальні гарантії, які куди кращі чим в Україні, доти Лукашенку ніякі мітинги в 1000-у осіб не страшні....Ну хоча б взяти медицину - у нас більшість людей бояться лягати в лікарню, бо їх звідти викидають ногами, якщо грошей не мають. У Білорусії, наскільки я знаю лікування безплатне. Продукти харчування там якісніші, чим у нас. Не має такого розгулу корупції та розкрадання бюджету...
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28.07.2020 23:20 Ответить
Деякі випускники українських вузів знаходять роботу по професії у Білорусі без хабаря.
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29.07.2020 18:08 Ответить
Каму лука-таракан бацька, таму ***** дзядька.

Усім безбацькоўшчыкам прысвячаецца.
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29.07.2020 01:25 Ответить
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