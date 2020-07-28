Лукашенко заявил, что "на ногах умудрился перенести коронавирус"

Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Об этом он рассказал 28 июля на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не вводил карантинные меры в стране, несмотря на распространение коронавируса. Он, например, советовал мужчинам не целоваться с посторонними женщинами во время пандемии.

В конце июня Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом.