Лукашенко заявив, що "на ногах примудрився перенести коронавірус"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

Про це він розповів 28 липня на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки під час відвідування військової частини 3214 внутрішніх військ МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Найдивовижніше, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно", - сказав глава держави.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних, - додав Олександр Лукашенко. - Нарешті і я потрапив у золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус".

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Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко не вводив карантинні заходи в країні, попри поширення коронавірусу. Він, наприклад, радив чоловікам не цілуватися зі сторонніми жінками під час пандемії.

Наприкінці червня Лукашенко на зустрічі з прихильниками заявив про перемогу над коронавірусом.