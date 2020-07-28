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Новини Коронавірус і карантин
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Лукашенко заявив, що "на ногах примудрився перенести коронавірус"

Лукашенко заявив, що

Президент Білорусі Олександр Лукашенко безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

Про це він розповів 28 липня на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки під час відвідування військової частини 3214 внутрішніх військ МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Найдивовижніше, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно", - сказав глава держави.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних, - додав Олександр Лукашенко. - Нарешті і я потрапив у золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус".

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Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко не вводив карантинні заходи в країні, попри поширення коронавірусу. Він, наприклад, радив чоловікам не цілуватися зі сторонніми жінками під час пандемії.

Наприкінці червня Лукашенко на зустрічі з прихильниками заявив про перемогу над коронавірусом.

Автор: 

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Топ коментарі
+14
Откуда и куда умудрился перенести?
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28.07.2020 18:55 Відповісти
+12
Он на ногах шизофрению перенёс, но она полностью не излечивается.
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28.07.2020 19:04 Відповісти
+10
Коле понёс.
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28.07.2020 18:57 Відповісти
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Не юродствуй.
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28.07.2020 20:41 Відповісти
На Солнце он ночью хоть не летал?
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28.07.2020 19:54 Відповісти
нічого унікального, таких людей, що перенесли ковід на ногах, в світі ще кількасот мільйонів
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28.07.2020 19:54 Відповісти
С клюшкой, ну тракторе и с мешком картошки на плечах и сыночком Колюней под мышкой, под портретом Путлера и триколора.
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28.07.2020 19:56 Відповісти
У этого старого мудака тырса сыплется из задницы, а оно все молодится. У него от приличного чиха сердце может от старости остановиться.
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28.07.2020 20:05 Відповісти
А хіба краще молодий дипломований баран з КВН-а.
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29.07.2020 07:18 Відповісти
А може, домохазяйка Тіхановська, яка на тисячних мітингах розповідає, що нічого не тямить, крім хатньої роботи, але лізе в президенти всього на півроку, поки її проросійський муж вийде з каталажки і стане справжнім президентом. А їй допомагають два штаби із двох таких же брошенок, чиї чоловіки також сіли за прокремлівську політику.
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29.07.2020 07:28 Відповісти
Бацька может, еще поди и подсрачника ему выписал на последок!
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28.07.2020 20:17 Відповісти
дело не в том что и как переносит. А в том как тебя за этот вирус здорового гнобят всупереч закону. Кого то бизнес прикрыть,оштрафовать, на карантин посадить, вакцину испытать. И за это спросят ковидных не сомневайтесь. На следующих выборах гонение на секту ковида будет хитом сезона.
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28.07.2020 21:01 Відповісти
Батька и слона на ногах через Западную Двину, без проблем, перенесёт. Ещё тот Кабан.
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28.07.2020 21:16 Відповісти
эх...живучие вы совдеповские *****...
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28.07.2020 21:26 Відповісти
Ото буде забава, якщо виберуть Тіхановську. У неї така ж методичка, як у Зе. Ніякої програми, ні обіцянок, лише оголошує, що буде не "только один срок", а всього лише півроку. а потім відмовиться від президенства (!) і оголосить демократичні вибори. Мабуть, як вийде на волю її чоловік, блогер Тіхановський. Вона з милою усмішкою розповідає, що нічого не петрає ні в політиці, ні в економіці, а знає лише дітей і домашню роботу. Проте, у неї вистачило нахабства, в оточенні двох проросійських подруг, як і її проросійський блогер, реєструватися в кандидати президента. Це буде квартал-2. Запасайтеся попкорном.
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28.07.2020 21:32 Відповісти
Ну, ноги может и не пострадали, но голова явно.
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28.07.2020 21:43 Відповісти
поки народ Білорусії має певні соціальні гарантії, які куди кращі чим в Україні, доти Лукашенку ніякі мітинги в 1000-у осіб не страшні....Ну хоча б взяти медицину - у нас більшість людей бояться лягати в лікарню, бо їх звідти викидають ногами, якщо грошей не мають. У Білорусії, наскільки я знаю лікування безплатне. Продукти харчування там якісніші, чим у нас. Не має такого розгулу корупції та розкрадання бюджету...
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28.07.2020 23:20 Відповісти
Деякі випускники українських вузів знаходять роботу по професії у Білорусі без хабаря.
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29.07.2020 18:08 Відповісти
Каму лука-таракан бацька, таму ***** дзядька.

Усім безбацькоўшчыкам прысвячаецца.
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29.07.2020 01:25 Відповісти
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