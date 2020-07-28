Авиасообщение на докарантинный уровень вернется не раньше 2024 года, - Международная ассоциация воздушного транспорта

Глобальное авиационное сообщение восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Поэтому теперь перевозчики считают, что возвращение к допандемическим показателям произойдет не ранее 2024 года.

Как пишет ABC News, Международная ассоциация воздушного транспорта изменила прогноз относительно восстановления отрасли на целый год из-за медленных темпов сдерживания вспышки коронавируса в США и развивающихся странах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В отрасли видят определенное восстановление после жесткого карантина в апреле. Но плохие новости в том, что любое увеличение перевозок "едва заметно". Об этом сказал главный экономист Международной ассоциации воздушного транспорта Брайан Пирс.

По его словам, авиационные перевозки не восстанавливаются синхронно с ростом уверенности бизнеса в Европе, США и Китае. В июне трафик был на 86,5% ниже, чем за аналогичный месяц в прошлом году. В апреле сокращение составляло 94,1%. Это улучшение "даже приблизительно не может увеличить уверенность бизнеса", сказал Пирс.

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В Китае рост перевозок больше, чем в других уголках мира. В США авиационная отрасль тоже наращивала трафик, но новые случаи заражения COVID-19 в ряде штатов остановили этот процесс.

Несмотря на то, что много самолетов до сих пор остаются на земле, авиакомпании не могут наполнить салоны тех, которые выполняют рейсы. На внутренних рейсах они в среднем продают 62,9% мест. На международных линиях показатель еще меньше - лишь 38,9% мест удается заполнить. А этого не достаточно, чтобы перевозки стали приносить доход.