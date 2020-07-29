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Новости Агрессия России против Украины
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За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано, - штаб

За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС Facebook.

"За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и созданию угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов права открывать огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

Также сообщается, что более 100 человек из населенных пунктов Донбасса, ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи от медицинского персонала. Данная помощь в основном необходима жителям, которые проживают в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

"Кроме помощи гражданскому населению украинские защитники выполняют и свою основную задачу по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны", - добавили в пресс-центре ОС.

За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано, - штаб 01

обстрел (27807) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Украина 4 дня должна была на весь мир вещать о чудовищной смерти своего бойца - Оксана Забужко

https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
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29.07.2020 07:48 Ответить
+13
https://censor.net/news/3210653/v_pervyyi_den_tishiny_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_v_donetskoyi_oblasti_111_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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29.07.2020 07:44 Ответить
+12
Что-то мало верится!
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29.07.2020 07:37 Ответить
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Что-то мало верится!
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29.07.2020 07:37 Ответить
https://censor.net/news/3210653/v_pervyyi_den_tishiny_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_v_donetskoyi_oblasti_111_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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29.07.2020 07:44 Ответить
На 11-й странице Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 27 июля 2020 г.
https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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29.07.2020 08:15 Ответить
"Не зафіксовано" не означає, що їх не було. Це означає, що їх не зафіксували. Деякі ЗМІ писали, що вчора Таран давав "накачку" Кравченку за розголошення інформації про обстріли. Тому варто почекати підтвердження про відсутність обстрілів від волонтерів і від самих бійців.
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29.07.2020 08:36 Ответить
зараз поснідають та почнуть
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29.07.2020 07:37 Ответить
Чекають відведення в односторонньому порядку.
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29.07.2020 07:41 Ответить
Украина 4 дня должна была на весь мир вещать о чудовищной смерти своего бойца - Оксана Забужко

https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
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29.07.2020 07:48 Ответить
и правильно.. а зачем их лишний раз фиксировать ?
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29.07.2020 07:51 Ответить
Так не було чи не зафіксовано?
Маніпулятори, ****.
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29.07.2020 07:51 Ответить
Они фиксируют всё. Вот предыдущий отчёт: https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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29.07.2020 08:18 Ответить
Невже задорнов був правий? (риторичне питання).

Яким боком заява штабу до звіту ОБСЄ?
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29.07.2020 08:39 Ответить
Упс! ошибка адресата. Сори!
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29.07.2020 09:53 Ответить
А хто знає, що там коїться, коли розвідки немає? Бубочка сам озвучує є постріли чи їх немає. Йому з контори президента видніше.
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29.07.2020 08:09 Ответить
За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 5697
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29.07.2020 08:10 Ответить
Но не твой Митенька ты ведь за Зеленского московского прихвосня тут агитировал!
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29.07.2020 08:12 Ответить
Згинь малоросня .
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29.07.2020 08:20 Ответить
Нет кацапеныш. Я буду тебе и другим форумчанам напоминать хто зробив их разом!
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29.07.2020 08:29 Ответить
..Налякав їжака ....! Але звідки малоросу знати українські приказки
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29.07.2020 08:36 Ответить
Испугал ежа голой задницей
(грубовато) - не испугал никого, себе сделал хуже.

Живая речь. Словарь разговорных выражений. - М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994.

Вот с чего это украинская пословица если издали словарь разговорной речи в Москве?
Вот ты кацапеныш гнойный и спалился!
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29.07.2020 08:45 Ответить
А тепер поясніть - яким чином місце (і час) друку цього словника визначає походження цього вислову/приказки?

Отож
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29.07.2020 10:31 Ответить
ОБСЄ зафіксувало 111, наші штабісти - 0.... ?! Т може оркі по ОБСЄ гатять, або брешуть наші хєнєрали?!
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29.07.2020 08:15 Ответить
Наши штабисты считают что выстрел из гранатомета не выстрел вот если бы ядерную бомбу сбросили тогда да! Нарушение прекращение огня однозначно!
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29.07.2020 08:19 Ответить
Это не количество обстрелов, а все нарушения за 27-е, а не 28-е.

Смотрите подробный отчёт на сайте ОБСЕ.
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29.07.2020 08:21 Ответить
Вони підтягують свої війська, роблять у будівлях і домах громадян в "сірій зоні" "секрети" і в один підходящий день атакують. Чи ні? Московити там діють постійно. А саме головне, що ми знову відводимо свої війська зі своєї землі - без бою.
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29.07.2020 08:18 Ответить
Никто, ничего не отводит! С чего вы взяли?
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29.07.2020 08:22 Ответить
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух).
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
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29.07.2020 08:53 Ответить
Так это разведение в 3-х местах сделали уже давно, а сейчас ОБСЕ мониторит, и там спокойно, без обстрелов.

Каких людей ОБСЕ не говорит.
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29.07.2020 09:49 Ответить
ти там на передку,порохосрань?
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29.07.2020 13:30 Ответить
Зараз нам *диванні пецяботи * розкажуть ..як потрібно йти в наступ.
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29.07.2020 08:22 Ответить
После года ВАШИХ рассказиков как "надо просто перестать стрелять", как "заканчивается эпоха бедности", как "какая разница", ... Что мы ВАМ можем рассказать?
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29.07.2020 08:57 Ответить
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka?__tn__=-UC*F Ярослав Денека
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka/posts/3140388206075194?__tn__=%2CO*F 27 липня о 07:20 ·

РОГА І КОПИТА - 95
31 грудня 2018-го ми з друзями традиційно зібрались за новорічним столом. Сповнені оптимізму, хамону та вина, ми підбивали підсумки, ділились досвідом й будували плани. Наступний рік відверто манив вражаючими перспективами. Нові ідеї, проекти, цілі - всього було вдосталь. Обережні надії попередніх років якось непомітно переросли у впевненість. Вперше із 2014-го. Економіка у воюючій країні, якогось біса, стабілізувалась та набирала обертів. Зубожілі українц…
Показати більше...Опустіться на землю, друзі! Подорослішайте! Зрозумійте, що Зеленський - це просто фасад, обличчя афери, така красива табличка, що прикриває дірку в стіні. Він - це такі собі яскраві та святкові ворота з ілюмінацією, збудовані адміністрацією концтабору, щоб відвертати увагу випадкових перехожих від того, що робиться за його стінами. А там за цими воротами - дорога в пекло. Саме та, яка привідкрилась 1-го січня 2019-го. А тепер живіть із цим…

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&__cft__[0]=AZWG5eWgdQpjFupt5eR_XjhRL6NlL8SexZZZNUVt38_Ho3bzLYX1HY9PZGbzAvMmwHIaAvVLAfG9rOPDw2LG5md4RYKeoH9ov2Yhr-fBTw3Stb07uctMzS5DfUYF4kO8oksvxqtWapurPnnc85Dz_VawurnDbWz2Z-aHjPZ4NZWt3tMDd45qhYrKwkxel_oSG8U&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&type=3&theater
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29.07.2020 08:23 Ответить
Він дірка в стіні , а Порох то срака з неї
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29.07.2020 13:31 Ответить
Тепер обстріли будуть зрадниками з ГШ називатимуться "братнім" привітом а поранені виробничим травматизмом а загиблі поводженням необережно зі зброєю.
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29.07.2020 08:27 Ответить
28.07.20 13:19 https://censor.net/video_news/3210504/naemniki_rf_obstrelyali_pozitsii_ukrainskih_voinov_vozle_shumov_poter_net_minoborony_video

Кажете не було обстрілів?
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29.07.2020 08:27 Ответить
Как так? ОБСЕ зафиксировала больше сотни нарушений режима тишина, а генштаб их в упор не видит. Зевласть приказала генштабу врать?
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29.07.2020 08:33 Ответить
Всі дії влади Зеленського можна розцінювати або як дурість чи як зраду.
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29.07.2020 08:35 Ответить
73% туполобих зрадників вибрали свою владу.
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29.07.2020 09:31 Ответить
"За минулу добу підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали." ................Станом на 19:30 27 липня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". Ці бркхуни, хоча б моніторять інформаційний простір, чи аби, щось бекнути, як барани.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
Джерело: https://censor.net/ua/n3210655
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29.07.2020 08:37 Ответить
Якщо осінью не відбудеться Майдан-3 який відправить злочинну владу Зеленського в небуття то це буде крах держави Україна.
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29.07.2020 08:38 Ответить
..Як цього бажає малоросня .
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29.07.2020 08:41 Ответить
восенми в першу чергу потрібно вішати Свиночолу Гниду яка напідписувала мінських зговорів,спалила 5 арсеналів,причетне до Іловайсько-Дебальцівських котлів і звісно всю його собачу зграю!
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29.07.2020 13:33 Ответить
Коли ще відбулось перше "розведення" військ то було вже зрозуміло що це кроки не перемоги а кроки капітуляції. Зеленський є зрадником і ворогом України....
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29.07.2020 08:41 Ответить
Зебили этого не понимают.
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29.07.2020 10:19 Ответить
За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 3581
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29.07.2020 08:42 Ответить
___ вашу мать , с утра до обеда серьёзные звуки , а у них один выстрел из рогатки .Да ещё и Шумы в луганскую область перекинули .
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29.07.2020 08:50 Ответить
Какое разочарование для Порошенко и его партии Абсолютной истины, святости и патриотизма и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов.
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29.07.2020 09:12 Ответить
Брешут суки. На 6:00 2 обстрела, TZi
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29.07.2020 09:28 Ответить
Деморализация ЗСУ в результате этого "перемирия" с использованием загранотрядов приведет к полному и https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=ALeKk01AhoTH2jxVnOrDvtJ-**********:1596006398563&q=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjn7ceT8_HqAhVtxosKHdeeDRkQkeECKAB6BAgMECo всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины. Мы отступаем и сдаем свою землю врагу, людоедский характер которого не осознает нынешние стратеги-самоучки. Так или иначе Путин добился своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского.
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29.07.2020 10:14 Ответить
ОБСЕ зафиксировала с 00:00 27 июня:

- 72 факта нарушения в 10-11 утра у Каменки, в т.ч.
12 взрывов
60 очередей из стрелкового
- 30 фактов нарушения в 11 утра у Ясиноватой, в т.ч.

25 одиночных выстрелов
5 очередей из стрелкового
- 9 фактов нарушения в 10-11 утра у Зализне (Артемово),

все - взрывы

После 11:00 нарушения прекращения огня не зафиксированы.
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29.07.2020 13:36 Ответить
а постріл в цих умовах не обстріл?
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29.07.2020 14:57 Ответить
Они говорят, что эти обстрелы какие то не такие, чтобы считаться обстрелами. Короче, пусть пуляют и дальше. Когда пойдут в наступление, то наверно наша зелёная власть скажет что это не наступление, это они так играются.
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29.07.2020 17:13 Ответить
цілком можливо. чекаємо День Незалежності: блогери кажуть, що зрада відміняеться і наші зі зброєю. А ось "ні, капітуляції!" ставить діючому Президенту ряд вимог - він весь такий медійний, але не зміг хоч якось заспокоїти ветеранів та патріотів.
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29.07.2020 20:01 Ответить
 
 