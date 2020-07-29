За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС Facebook.
"За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в штабе подчеркнули, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и созданию угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов права открывать огонь.
Также сообщается, что более 100 человек из населенных пунктов Донбасса, ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи от медицинского персонала. Данная помощь в основном необходима жителям, которые проживают в населенных пунктах вблизи линии разграничения.
"Кроме помощи гражданскому населению украинские защитники выполняют и свою основную задачу по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны", - добавили в пресс-центре ОС.
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https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
Маніпулятори, ****.
Яким боком заява штабу до звіту ОБСЄ?
(грубовато) - не испугал никого, себе сделал хуже.
Живая речь. Словарь разговорных выражений. - М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994.
Вот с чего это украинская пословица если издали словарь разговорной речи в Москве?
Вот ты кацапеныш гнойный и спалился!
Отож
Смотрите подробный отчёт на сайте ОБСЕ.
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
Каких людей ОБСЕ не говорит.
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka/posts/3140388206075194?__tn__=%2CO*F 27 липня о 07:20 ·
РОГА І КОПИТА - 95
31 грудня 2018-го ми з друзями традиційно зібрались за новорічним столом. Сповнені оптимізму, хамону та вина, ми підбивали підсумки, ділились досвідом й будували плани. Наступний рік відверто манив вражаючими перспективами. Нові ідеї, проекти, цілі - всього було вдосталь. Обережні надії попередніх років якось непомітно переросли у впевненість. Вперше із 2014-го. Економіка у воюючій країні, якогось біса, стабілізувалась та набирала обертів. Зубожілі українц…
Показати більше...Опустіться на землю, друзі! Подорослішайте! Зрозумійте, що Зеленський - це просто фасад, обличчя афери, така красива табличка, що прикриває дірку в стіні. Він - це такі собі яскраві та святкові ворота з ілюмінацією, збудовані адміністрацією концтабору, щоб відвертати увагу випадкових перехожих від того, що робиться за його стінами. А там за цими воротами - дорога в пекло. Саме та, яка привідкрилась 1-го січня 2019-го. А тепер живіть із цим…
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&__cft__[0]=AZWG5eWgdQpjFupt5eR_XjhRL6NlL8SexZZZNUVt38_Ho3bzLYX1HY9PZGbzAvMmwHIaAvVLAfG9rOPDw2LG5md4RYKeoH9ov2Yhr-fBTw3Stb07uctMzS5DfUYF4kO8oksvxqtWapurPnnc85Dz_VawurnDbWz2Z-aHjPZ4NZWt3tMDd45qhYrKwkxel_oSG8U&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&type=3&theater
Кажете не було обстрілів?
Джерело: https://censor.net/ua/n3210655
- 72 факта нарушения в 10-11 утра у Каменки, в т.ч.
12 взрывов
60 очередей из стрелкового
- 30 фактов нарушения в 11 утра у Ясиноватой, в т.ч.
25 одиночных выстрелов
5 очередей из стрелкового
- 9 фактов нарушения в 10-11 утра у Зализне (Артемово),
все - взрывы
После 11:00 нарушения прекращения огня не зафиксированы.