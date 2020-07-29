За текущие сутки обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС Facebook.

"За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и созданию угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов права открывать огонь.

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Также сообщается, что более 100 человек из населенных пунктов Донбасса, ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи от медицинского персонала. Данная помощь в основном необходима жителям, которые проживают в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

"Кроме помощи гражданскому населению украинские защитники выполняют и свою основную задачу по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны", - добавили в пресс-центре ОС.