За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на 7:00 ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас у штабі наголосили, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.
Також повідомляється, що понад 100 осіб із населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Ця допомога переважно необхідна мешканцям, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування.
"Окрім допомоги цивільному населенню, українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
Маніпулятори, ****.
Яким боком заява штабу до звіту ОБСЄ?
(грубовато) - не испугал никого, себе сделал хуже.
Живая речь. Словарь разговорных выражений. - М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994.
Вот с чего это украинская пословица если издали словарь разговорной речи в Москве?
Вот ты кацапеныш гнойный и спалился!
Отож
Смотрите подробный отчёт на сайте ОБСЕ.
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
Каких людей ОБСЕ не говорит.
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka/posts/3140388206075194?__tn__=%2CO*F 27 липня о 07:20 ·
РОГА І КОПИТА - 95
31 грудня 2018-го ми з друзями традиційно зібрались за новорічним столом. Сповнені оптимізму, хамону та вина, ми підбивали підсумки, ділились досвідом й будували плани. Наступний рік відверто манив вражаючими перспективами. Нові ідеї, проекти, цілі - всього було вдосталь. Обережні надії попередніх років якось непомітно переросли у впевненість. Вперше із 2014-го. Економіка у воюючій країні, якогось біса, стабілізувалась та набирала обертів. Зубожілі українц…
Показати більше...Опустіться на землю, друзі! Подорослішайте! Зрозумійте, що Зеленський - це просто фасад, обличчя афери, така красива табличка, що прикриває дірку в стіні. Він - це такі собі яскраві та святкові ворота з ілюмінацією, збудовані адміністрацією концтабору, щоб відвертати увагу випадкових перехожих від того, що робиться за його стінами. А там за цими воротами - дорога в пекло. Саме та, яка привідкрилась 1-го січня 2019-го. А тепер живіть із цим…
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&__cft__[0]=AZWG5eWgdQpjFupt5eR_XjhRL6NlL8SexZZZNUVt38_Ho3bzLYX1HY9PZGbzAvMmwHIaAvVLAfG9rOPDw2LG5md4RYKeoH9ov2Yhr-fBTw3Stb07uctMzS5DfUYF4kO8oksvxqtWapurPnnc85Dz_VawurnDbWz2Z-aHjPZ4NZWt3tMDd45qhYrKwkxel_oSG8U&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&type=3&theater
Кажете не було обстрілів?
Джерело: https://censor.net/ua/n3210655
- 72 факта нарушения в 10-11 утра у Каменки, в т.ч.
12 взрывов
60 очередей из стрелкового
- 30 фактов нарушения в 11 утра у Ясиноватой, в т.ч.
25 одиночных выстрелов
5 очередей из стрелкового
- 9 фактов нарушения в 10-11 утра у Зализне (Артемово),
все - взрывы
После 11:00 нарушения прекращения огня не зафиксированы.