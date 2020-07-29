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Новини Агресія Росії проти України
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За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб

За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на 7:00 ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у штабі наголосили, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

Також повідомляється, що понад 100 осіб із населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Ця допомога переважно необхідна мешканцям, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

"Окрім допомоги цивільному населенню, українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони", - додали в пресцентрі ОС.

За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб 01

Автор: 

обстріл (29128) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Украина 4 дня должна была на весь мир вещать о чудовищной смерти своего бойца - Оксана Забужко

https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
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29.07.2020 07:48 Відповісти
+13
https://censor.net/news/3210653/v_pervyyi_den_tishiny_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_v_donetskoyi_oblasti_111_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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29.07.2020 07:44 Відповісти
+12
Что-то мало верится!
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29.07.2020 07:37 Відповісти
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Что-то мало верится!
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29.07.2020 07:37 Відповісти
https://censor.net/news/3210653/v_pervyyi_den_tishiny_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_v_donetskoyi_oblasti_111_narusheniyi_rejima_prekrascheniya
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29.07.2020 07:44 Відповісти
На 11-й странице Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 27 июля 2020 г.
https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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29.07.2020 08:15 Відповісти
"Не зафіксовано" не означає, що їх не було. Це означає, що їх не зафіксували. Деякі ЗМІ писали, що вчора Таран давав "накачку" Кравченку за розголошення інформації про обстріли. Тому варто почекати підтвердження про відсутність обстрілів від волонтерів і від самих бійців.
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29.07.2020 08:36 Відповісти
зараз поснідають та почнуть
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29.07.2020 07:37 Відповісти
Чекають відведення в односторонньому порядку.
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29.07.2020 07:41 Відповісти
Украина 4 дня должна была на весь мир вещать о чудовищной смерти своего бойца - Оксана Забужко

https://youtu.be/1AFVhlKXOD8
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29.07.2020 07:48 Відповісти
и правильно.. а зачем их лишний раз фиксировать ?
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29.07.2020 07:51 Відповісти
Так не було чи не зафіксовано?
Маніпулятори, ****.
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29.07.2020 07:51 Відповісти
Они фиксируют всё. Вот предыдущий отчёт: https://www.osce.org/files/2020-07-28%20Daily%20Report_RUS_0.pdf
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29.07.2020 08:18 Відповісти
Невже задорнов був правий? (риторичне питання).

Яким боком заява штабу до звіту ОБСЄ?
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29.07.2020 08:39 Відповісти
Упс! ошибка адресата. Сори!
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29.07.2020 09:53 Відповісти
А хто знає, що там коїться, коли розвідки немає? Бубочка сам озвучує є постріли чи їх немає. Йому з контори президента видніше.
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29.07.2020 08:09 Відповісти
За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 5697
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29.07.2020 08:10 Відповісти
Но не твой Митенька ты ведь за Зеленского московского прихвосня тут агитировал!
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29.07.2020 08:12 Відповісти
Згинь малоросня .
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29.07.2020 08:20 Відповісти
Нет кацапеныш. Я буду тебе и другим форумчанам напоминать хто зробив их разом!
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29.07.2020 08:29 Відповісти
..Налякав їжака ....! Але звідки малоросу знати українські приказки
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29.07.2020 08:36 Відповісти
Испугал ежа голой задницей
(грубовато) - не испугал никого, себе сделал хуже.

Живая речь. Словарь разговорных выражений. - М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994.

Вот с чего это украинская пословица если издали словарь разговорной речи в Москве?
Вот ты кацапеныш гнойный и спалился!
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29.07.2020 08:45 Відповісти
А тепер поясніть - яким чином місце (і час) друку цього словника визначає походження цього вислову/приказки?

Отож
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29.07.2020 10:31 Відповісти
ОБСЄ зафіксувало 111, наші штабісти - 0.... ?! Т може оркі по ОБСЄ гатять, або брешуть наші хєнєрали?!
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29.07.2020 08:15 Відповісти
Наши штабисты считают что выстрел из гранатомета не выстрел вот если бы ядерную бомбу сбросили тогда да! Нарушение прекращение огня однозначно!
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29.07.2020 08:19 Відповісти
Это не количество обстрелов, а все нарушения за 27-е, а не 28-е.

Смотрите подробный отчёт на сайте ОБСЕ.
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29.07.2020 08:21 Відповісти
Вони підтягують свої війська, роблять у будівлях і домах громадян в "сірій зоні" "секрети" і в один підходящий день атакують. Чи ні? Московити там діють постійно. А саме головне, що ми знову відводимо свої війська зі своєї землі - без бою.
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29.07.2020 08:18 Відповісти
Никто, ничего не отводит! С чего вы взяли?
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29.07.2020 08:22 Відповісти
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух).
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
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29.07.2020 08:53 Відповісти
Так это разведение в 3-х местах сделали уже давно, а сейчас ОБСЕ мониторит, и там спокойно, без обстрелов.

Каких людей ОБСЕ не говорит.
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29.07.2020 09:49 Відповісти
ти там на передку,порохосрань?
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29.07.2020 13:30 Відповісти
Зараз нам *диванні пецяботи * розкажуть ..як потрібно йти в наступ.
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29.07.2020 08:22 Відповісти
После года ВАШИХ рассказиков как "надо просто перестать стрелять", как "заканчивается эпоха бедности", как "какая разница", ... Что мы ВАМ можем рассказать?
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29.07.2020 08:57 Відповісти
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka?__tn__=-UC*F Ярослав Денека
https://www.facebook.com/yaroslav.deneka/posts/3140388206075194?__tn__=%2CO*F 27 липня о 07:20 ·

РОГА І КОПИТА - 95
31 грудня 2018-го ми з друзями традиційно зібрались за новорічним столом. Сповнені оптимізму, хамону та вина, ми підбивали підсумки, ділились досвідом й будували плани. Наступний рік відверто манив вражаючими перспективами. Нові ідеї, проекти, цілі - всього було вдосталь. Обережні надії попередніх років якось непомітно переросли у впевненість. Вперше із 2014-го. Економіка у воюючій країні, якогось біса, стабілізувалась та набирала обертів. Зубожілі українц…
Показати більше...Опустіться на землю, друзі! Подорослішайте! Зрозумійте, що Зеленський - це просто фасад, обличчя афери, така красива табличка, що прикриває дірку в стіні. Він - це такі собі яскраві та святкові ворота з ілюмінацією, збудовані адміністрацією концтабору, щоб відвертати увагу випадкових перехожих від того, що робиться за його стінами. А там за цими воротами - дорога в пекло. Саме та, яка привідкрилась 1-го січня 2019-го. А тепер живіть із цим…

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&__cft__[0]=AZWG5eWgdQpjFupt5eR_XjhRL6NlL8SexZZZNUVt38_Ho3bzLYX1HY9PZGbzAvMmwHIaAvVLAfG9rOPDw2LG5md4RYKeoH9ov2Yhr-fBTw3Stb07uctMzS5DfUYF4kO8oksvxqtWapurPnnc85Dz_VawurnDbWz2Z-aHjPZ4NZWt3tMDd45qhYrKwkxel_oSG8U&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3140387809408567&set=a.500049413442433&type=3&theater
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29.07.2020 08:23 Відповісти
Він дірка в стіні , а Порох то срака з неї
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29.07.2020 13:31 Відповісти
Тепер обстріли будуть зрадниками з ГШ називатимуться "братнім" привітом а поранені виробничим травматизмом а загиблі поводженням необережно зі зброєю.
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29.07.2020 08:27 Відповісти
28.07.20 13:19 https://censor.net/video_news/3210504/naemniki_rf_obstrelyali_pozitsii_ukrainskih_voinov_vozle_shumov_poter_net_minoborony_video

Кажете не було обстрілів?
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29.07.2020 08:27 Відповісти
Как так? ОБСЕ зафиксировала больше сотни нарушений режима тишина, а генштаб их в упор не видит. Зевласть приказала генштабу врать?
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29.07.2020 08:33 Відповісти
Всі дії влади Зеленського можна розцінювати або як дурість чи як зраду.
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29.07.2020 08:35 Відповісти
73% туполобих зрадників вибрали свою владу.
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29.07.2020 09:31 Відповісти
"За минулу добу підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали." ................Станом на 19:30 27 липня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". Ці бркхуни, хоча б моніторять інформаційний простір, чи аби, щось бекнути, як барани.Джерело: https://censor.net/ua/n3210653
Джерело: https://censor.net/ua/n3210655
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29.07.2020 08:37 Відповісти
Якщо осінью не відбудеться Майдан-3 який відправить злочинну владу Зеленського в небуття то це буде крах держави Україна.
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29.07.2020 08:38 Відповісти
..Як цього бажає малоросня .
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29.07.2020 08:41 Відповісти
восенми в першу чергу потрібно вішати Свиночолу Гниду яка напідписувала мінських зговорів,спалила 5 арсеналів,причетне до Іловайсько-Дебальцівських котлів і звісно всю його собачу зграю!
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29.07.2020 13:33 Відповісти
Коли ще відбулось перше "розведення" військ то було вже зрозуміло що це кроки не перемоги а кроки капітуляції. Зеленський є зрадником і ворогом України....
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29.07.2020 08:41 Відповісти
Зебили этого не понимают.
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29.07.2020 10:19 Відповісти
За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 3581
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29.07.2020 08:42 Відповісти
___ вашу мать , с утра до обеда серьёзные звуки , а у них один выстрел из рогатки .Да ещё и Шумы в луганскую область перекинули .
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29.07.2020 08:50 Відповісти
Какое разочарование для Порошенко и его партии Абсолютной истины, святости и патриотизма и всяких других из группировок объединенных дискурсом "Чем хуже, тем лучше" для их реваншистских планов.
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29.07.2020 09:12 Відповісти
Брешут суки. На 6:00 2 обстрела, TZi
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29.07.2020 09:28 Відповісти
Деморализация ЗСУ в результате этого "перемирия" с использованием загранотрядов приведет к полному и https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=ALeKk01AhoTH2jxVnOrDvtJ-**********:1596006398563&q=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjn7ceT8_HqAhVtxosKHdeeDRkQkeECKAB6BAgMECo всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины. Мы отступаем и сдаем свою землю врагу, людоедский характер которого не осознает нынешние стратеги-самоучки. Так или иначе Путин добился своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского.
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29.07.2020 10:14 Відповісти
ОБСЕ зафиксировала с 00:00 27 июня:

- 72 факта нарушения в 10-11 утра у Каменки, в т.ч.
12 взрывов
60 очередей из стрелкового
- 30 фактов нарушения в 11 утра у Ясиноватой, в т.ч.

25 одиночных выстрелов
5 очередей из стрелкового
- 9 фактов нарушения в 10-11 утра у Зализне (Артемово),

все - взрывы

После 11:00 нарушения прекращения огня не зафиксированы.
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29.07.2020 13:36 Відповісти
а постріл в цих умовах не обстріл?
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29.07.2020 14:57 Відповісти
Они говорят, что эти обстрелы какие то не такие, чтобы считаться обстрелами. Короче, пусть пуляют и дальше. Когда пойдут в наступление, то наверно наша зелёная власть скажет что это не наступление, это они так играются.
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29.07.2020 17:13 Відповісти
цілком можливо. чекаємо День Незалежності: блогери кажуть, що зрада відміняеться і наші зі зброєю. А ось "ні, капітуляції!" ставить діючому Президенту ряд вимог - він весь такий медійний, але не зміг хоч якось заспокоїти ветеранів та патріотів.
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29.07.2020 20:01 Відповісти
 
 