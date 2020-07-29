За поточну добу обстрілів у районі проведення ООС не зафіксовано, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на 7:00 ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомета, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.



Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у штабі наголосили, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.

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Також повідомляється, що понад 100 осіб із населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Ця допомога переважно необхідна мешканцям, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

"Окрім допомоги цивільному населенню, українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони", - додали в пресцентрі ОС.