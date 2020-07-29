Венедиктова покрывала начальника департамента ОГП Бакай, связанную со взяточниками Злочевского, - обличитель Шевченко

Экс-начальник департамента Офиса Генерального прокурора Ирина Бакай, совершившая несанкционированный доступ в ЕРДР для проверки фейкового постановления о закрытии производства против Злочевского, находится под подозрением в деле о передачи взятки НАБУ и САП.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал обличитель Евгений Шевченко.

"Не знаю точно, какую статью ей инкриминируют. Но там железобетонно криминальная ответственность, и она должна показательно сесть. Такие негодяи, которые работают в правоохранительных органах и должны стоять на защите интересов общества, а на самом деле помогают тем, кто грабит нашу страну... продажные сволочи должны сидеть в тюрьме и это без вариантов", - отметил он.

По мнению Шевченко, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова покрывала Бакай, отказавшись уволить ее:

"К сожалению, Генеральный прокурор Венедиктова повела себя крайне возмутительным образом и отказалась увольнять Бакай, хотя все факты её соучастия в преступлении были налицо. Ведь именно с её персонального ключа был осуществлен несанкционированный доступ в ЕРДР в интересах дела Злочевского. И только тогда, когда генеральный прокурор узнала, что у детективов НАБУ имеются и другие, куда более весомые доказательства вины её подчинённой, она попросила Бакай, чтобы та написала заявление по собственному желанию. На сегодняшний день уже экс-сотрудник Офиса генерального прокурора действительно подозревается в совершении ряда других преступлений, но я не вправе комментировать этот вопрос. То есть для меня является абсолютно очевидным тот факт, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова, назначенная на свою должность Президентом Украины, покрывает преступления, которые совершают её подчинённые.

А если ещё учесть позорную ситуацию с коррумпированными судьями Окружного административного суда, по которым генпрокурор две недели отказывается подписывать представление на их отстранение, то Владимир Зеленский должен немедленно отстранить Венедиктову от занимаемой должности и поставить туда честного, храброго и принципиального человека, который начнёт рвать всё это кодло на части. По этим судьям я ещё добавлю, что за день до того, как детективы должны были прийти с обысками в ОАСК, по личному указанию Венедиктовой были собраны процессуальные руководители, и им запретили осуществлять какие-либо процессуальные действия - и как, скажите пожалуйста, это называется? Детективам только на утро следующего дня удалось переламать ситуацию и начать обыски с другими прокурорами САП. Хотя к тому моменту все судьи уже были осведомлены о визите детективов, а глава суда Вовк за день до этого вышел в отпуск и улетел - сейчас скрывается за пределами Украины. Я считаю эту ситуацию позором для Генерального прокурора и позором для Президента Украины, который несёт личную политическую ответственность за происходящий беспредел".

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Полное интервью с Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

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