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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Венедіктова покривала начальницю департаменту ОГП Бакай, пов'язану з хабарниками Злочевського, - викривач Шевченко

Венедіктова покривала начальницю департаменту ОГП Бакай, пов'язану з хабарниками Злочевського, - викривач Шевченко

Ексначальниця департаменту Офісу Генерального прокурора Ірина Бакай, яка здійснила несанкціонований доступ до ЄРДР для перевірки фейкової постанови про закриття провадження проти Злочевського, перебуває під підозрою у справі про передачу хабаря НАБУ і САП .

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів викривач Євген Шевченко (подаємо мовою оригіналу).

"Не знаю точно, какую статью ей инкриминируют. Но там железобетонно криминальная ответственность, и она должна показательно сесть. Такие негодяи, которые работают в правоохранительных органах и должны стоять на защите интересов общества, а на самом деле помогают тем, кто грабит нашу страну... продажные сволочи должны сидеть в тюрьме и это без вариантов", - отметил он.

По мнению Шевченко, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова покрывала Бакай, отказавшись уволить ее:

"К сожалению, Генеральный прокурор Венедиктова повела себя крайне возмутительным образом и отказалась увольнять Бакай, хотя все факты её соучастия в преступлении были налицо. Ведь именно с её персонального ключа был осуществлен несанкционированный доступ в ЕРДР в интересах дела Злочевского. И только тогда, когда генеральный прокурор узнала, что у детективов НАБУ имеются и другие, куда более весомые доказательства вины её подчинённой, она попросила Бакай, чтобы та написала заявление по собственному желанию. На сегодняшний день уже экс-сотрудник Офиса генерального прокурора действительно подозревается в совершении ряда других преступлений, но я не вправе комментировать этот вопрос. То есть для меня является абсолютно очевидным тот факт, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова, назначенная на свою должность Президентом Украины, покрывает преступления, которые совершают её подчинённые.

А если ещё учесть позорную ситуацию с коррумпированными судьями Окружного административного суда, по которым генпрокурор две недели отказывается подписывать представление на их отстранение, то Владимир Зеленский должен немедленно отстранить Венедиктову от занимаемой должности и поставить туда честного, храброго и принципиального человека, который начнёт рвать всё это кодло на части. По этим судьям я ещё добавлю, что за день до того, как детективы должны были прийти с обысками в ОАСК, по личному указанию Венедиктовой были собраны процессуальные руководители, и им запретили осуществлять какие-либо процессуальные действия - и как, скажите пожалуйста, это называется? Детективам только на утро следующего дня удалось переламать ситуацию и начать обыски с другими прокурорами САП. Хотя к тому моменту все судьи уже были осведомлены о визите детективов, а глава суда Вовк за день до этого вышел в отпуск и улетел - сейчас скрывается за пределами Украины. Я считаю эту ситуацию позором для Генерального прокурора и позором для Президента Украины, который несёт личную политическую ответственность за происходящий беспредел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозру Злочевському про надання хабаря НАБУ і САП за закриття справи проти нього було вручено за місцем прописки - розписалася за отримання його мати, - викривач Шевченко

Повне інтерв'ю з Євгеном Шевченком читайте тут.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

Також читайте: Викривач хабарників Злочевського Шевченко може отримати 525 тисяч із вилучених 6 млн доларів

Автор: 

Шевченко Євген (139) Венедіктова Ірина (829) Бакай Ірина (1)


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Топ коментарі
+8
Отака херня, малята...
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29.07.2020 13:13 Відповісти
+7
Вона і суддю вовка покривала. І що, все заглохло, бо зеленському він потрібен, для беззаконня.
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29.07.2020 13:39 Відповісти
+6
чего от рыгиАналки ждали??
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29.07.2020 15:05 Відповісти
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любит пацанка дєньгі
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29.07.2020 13:12 Відповісти
Знімуть Бенядиктову - поставлять Бенясракова. Проти окремих персоналій організованої злочинної групи нема сенсу боротись. Як фігури чи професіонали, вони нічого собою не являють. Некорисні шкідники. Все одно, що з пустим місцем битись.
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29.07.2020 13:13 Відповісти
Отака херня, малята...
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29.07.2020 13:13 Відповісти
бакай не родственница случайно игоря бакая ?
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29.07.2020 13:14 Відповісти
ОГП чи ОПГ??
🤔
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29.07.2020 13:14 Відповісти
ОПЖ
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29.07.2020 13:19 Відповісти
Каков поп - таков и приход.
Венедиктова покрывала начальника департамента ОГП Бакай, связанную со взяточниками Злочевского, - обличитель Шевченко - Цензор.НЕТ 1076
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29.07.2020 13:23 Відповісти
Любой кто метит на такие высокие должности руководствуется личными корыстными мотивами.
Или может кто-то считает, что на эти должности метил когда-нибудь хоть один праведник? А?
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29.07.2020 13:28 Відповісти
хто там з зебілів верещить, ніби в оточенні клована нема мздоїмців?
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29.07.2020 13:30 Відповісти
Вона і суддю вовка покривала. І що, все заглохло, бо зеленському він потрібен, для беззаконня.
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29.07.2020 13:39 Відповісти
а что за такая должность - обличитель? где корочки дают? я тоже буду обличать и не только бенедиктовну
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29.07.2020 13:42 Відповісти
все уже понятно давно с венедиктовой. чистый аваковский ставленник
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29.07.2020 14:17 Відповісти
Ворон (Венедиктова) ворону(Бакай) глаз не выклюет.Словом ,не работники правоохоронных органов а одно воронье(вранье,воровство).
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29.07.2020 14:20 Відповісти
чего от рыгиАналки ждали??
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29.07.2020 15:05 Відповісти
генеральный прокурор Ирина Венедиктова, назначенная на свою должность Президентом Украины, покрывает преступления, которые совершают её подчинённые.Джерело: https://censor.net/ua/n3210737
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29.07.2020 18:59 Відповісти
''К сожалению, Генеральный прокурор Венедиктова повела себя крайне возмутительным образом и отказалась увольнять Бакай, хотя все факты её соучастия в преступлении были налицо.'' Не ''к сожалению'', а як і слід було чекати...
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29.07.2020 20:10 Відповісти
 
 