Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - "запикивание матюков" главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Адвокат главы Окружного админсуда Киева Пала Вовка заказал экспертизу, которая установила, что записи прослушки его клиента детективами НАБУ являются фальшивыми. При этом изучались не оригиналы записей, а их копии.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта экспертиза исследовала не те записи, которые имеются у следствия, а скачанные с Youtube фрагменты записей, которые НАБУ разместило у себя на сайте. В итоге экспертиза не смогла установить участие Вовка П. в разговорах из-за "непригодности фономатериалов", - написал юрист.

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Маселко при этом высмеивает выводы экспертизы о том, что предоставленные записи "имеют признаки монтажа": "Прям сенсация. Очевидно, что НАБУ разместило на сайте только фрагменты разговоров и очевидно, что это монтаж".

Он отмечает, что отдельные выводы о "монтаже" звучат особенно смешно.

"Например, эксперт обнаружил целый ряд монтировок записи в промежутке с 55 мин. 12 сек. по 55 мин. 56 сек. А теперь посмотрите о чем идет речь - запикивание мата, которыми обильно сдобрен разговор между судьями", - пишет Маселко, публикуя копии выводов экпертизы.

Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.