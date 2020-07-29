РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12112 посетителей онлайн
Новости
4 035 18

Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - "запикивание матюков" главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа -

Адвокат главы Окружного админсуда Киева Пала Вовка заказал экспертизу, которая установила, что записи прослушки его клиента детективами НАБУ являются фальшивыми. При этом изучались не оригиналы записей, а их копии.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта экспертиза исследовала не те записи, которые имеются у следствия, а скачанные с Youtube фрагменты записей, которые НАБУ разместило у себя на сайте. В итоге экспертиза не смогла установить участие Вовка П. в разговорах из-за "непригодности фономатериалов", - написал юрист.

Читайте также: Решение ВАКС относительно меры пресечения проходящему по делу ОАСК главе ГСА Холоднюку будет говорить об обоснованности подозрений против судей, - Бутусов

Маселко при этом высмеивает выводы экспертизы о том, что предоставленные записи "имеют признаки монтажа": "Прям сенсация. Очевидно, что НАБУ разместило на сайте только фрагменты разговоров и очевидно, что это монтаж".

Он отмечает, что отдельные выводы о "монтаже" звучат особенно смешно.

"Например, эксперт обнаружил целый ряд монтировок записи в промежутке с 55 мин. 12 сек. по 55 мин. 56 сек. А теперь посмотрите о чем идет речь - запикивание мата, которыми обильно сдобрен разговор между судьями", - пишет Маселко, публикуя копии выводов экпертизы.

Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - запикивание матюков главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко 01

Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - запикивание матюков главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко 02

Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - запикивание матюков главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко 03

Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

НАБУ (4231) прослушка (350) экспертиза (301) Вовк Павел (260) Маселко Роман (94)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Судебная власть в Украине - организованная преступная группировка, действующая совместно с правоохранительными органами и Президентом и его окружением на личное обогащение и на олигархов.
Они боятся только НАБУ (США).
показать весь комментарий
29.07.2020 14:08 Ответить
+8
Ну а если хотят запороть експертизу то делают как сделали
показать весь комментарий
29.07.2020 14:07 Ответить
+7
Экспертиза делается с ОРИГИНАЛОВ, а не копий, тем более с Ютуба
показать весь комментарий
29.07.2020 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Экспертиза делается с ОРИГИНАЛОВ, а не копий, тем более с Ютуба
показать весь комментарий
29.07.2020 14:02 Ответить
Ну а если хотят запороть експертизу то делают как сделали
показать весь комментарий
29.07.2020 14:07 Ответить
Очередной развод зе🤢🤡лохтората! Зельцман мочу отказался сдать международным независимым экспертам !😜
показать весь комментарий
29.07.2020 16:14 Ответить
рафик нєвіноват, савсєм нєвіноват
показать весь комментарий
29.07.2020 14:02 Ответить
зато теперь зебилы поднимут вой что это "монтаж")) Для чего, собственно, и нужна была эта "Ыкспертиза"))
показать весь комментарий
29.07.2020 14:04 Ответить
Т.е. для какой-то кем-то экспертизы были использованы материалы не имеющие отношения к делу - говоря сухим языком.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:06 Ответить
При этом всем сторонам было изначально, заведомо известно, что они смонтированные.
показать весь комментарий
29.07.2020 14:09 Ответить
Да надо звать лучших ТРЕХ экспертов ВСЕХ времен и народов..
Месье Гильотин Товарищ Маузер Калашников...
показать весь комментарий
29.07.2020 14:22 Ответить
И тут за мистера Кольта даже как-то обидно стало...)
Замовлена ​​захистом Вовка експертиза прослушки НАБУ знайшла ознаки монтажу - "запікування матюків" глави ОАСК і його співрозмовників, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1760
показать весь комментарий
29.07.2020 14:30 Ответить
1911 это не инструмент экзекуции - для грязной работы нужен Наган
показать весь комментарий
29.07.2020 15:07 Ответить
Судебная власть в Украине - организованная преступная группировка, действующая совместно с правоохранительными органами и Президентом и его окружением на личное обогащение и на олигархов.
Они боятся только НАБУ (США).
показать весь комментарий
29.07.2020 14:08 Ответить
💯%
показать весь комментарий
29.07.2020 16:07 Ответить
зе мусор
показать весь комментарий
29.07.2020 14:18 Ответить
Ну так на те вони і захисники Це ж Україна! Який рівень суспільства, Законів і т.п., такі і адвокати... (в переважній більшості)
показать весь комментарий
29.07.2020 14:21 Ответить
Официальный язык судебной ветви власти в Украине - русский матерный...)))
показать весь комментарий
29.07.2020 14:28 Ответить
Шо заказали то и палучили...😎
показать весь комментарий
29.07.2020 14:38 Ответить
это шоу на долго, а только цирк пойдет нах, вся эта свора малороссов свалит за поребрик.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:55 Ответить
Экспертизу для суда, дети мои, делается в соответствии с законом о судебной экспертизе:

Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:30 Ответить
 
 