Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - "запикивание матюков" главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ
Адвокат главы Окружного админсуда Киева Пала Вовка заказал экспертизу, которая установила, что записи прослушки его клиента детективами НАБУ являются фальшивыми. При этом изучались не оригиналы записей, а их копии.
Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Эта экспертиза исследовала не те записи, которые имеются у следствия, а скачанные с Youtube фрагменты записей, которые НАБУ разместило у себя на сайте. В итоге экспертиза не смогла установить участие Вовка П. в разговорах из-за "непригодности фономатериалов", - написал юрист.
Маселко при этом высмеивает выводы экспертизы о том, что предоставленные записи "имеют признаки монтажа": "Прям сенсация. Очевидно, что НАБУ разместило на сайте только фрагменты разговоров и очевидно, что это монтаж".
Он отмечает, что отдельные выводы о "монтаже" звучат особенно смешно.
"Например, эксперт обнаружил целый ряд монтировок записи в промежутке с 55 мин. 12 сек. по 55 мин. 56 сек. А теперь посмотрите о чем идет речь - запикивание мата, которыми обильно сдобрен разговор между судьями", - пишет Маселко, публикуя копии выводов экпертизы.
Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.
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Они боятся только НАБУ (США).
Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1992-15 № 1992-IV від 09.09.2004 }
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.