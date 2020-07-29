Госспецсвязь начала расследование из-за сбоя в работе сайтов президента и СБУ

В конце июля фиксировались проблемы с доступом к сайтам президента и СБУ, а представительство президента в Крыму заявило о кибератаке со стороны российской ФСБ.

Руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины начало служебное расследование, в рамках которого хочет выяснить обстоятельства сбоя в работе сайтов органов государственной власти, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предварительно установили, что возобновление работы сайтов заняло много времени из-за старого резервного генератора.

"Поскольку в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, надлежащая проверка и обновление которого не осуществлялись своевременно, это привело к тому, что работу сайтов органов государственной власти не удалось восстановить сразу. Также установлено, что длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов. Сейчас принимаются срочные меры по дополнительному резервированию критически важных ресурсов", - говорится в сообщении.

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Сайт президента Украины 27 июля был недоступен в течение пяти часов - с 11:30 до 16:30. По данным "НВ Бизнес", причиной проблем с сайтом стало отключение электроснабжения в одном из офисов Госспецсвязи в Киеве. На следующий день возникли проблемы с доступом к сайту Службы безопасности Украины. 29 июля СБУ сообщила, что информация на официальном сайте временно не обновляется по техническим вопросам на площадке Госспецсвязи. "Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии", - сообщила спецслужба в Facebook.

Напомним, представительство президента в Крыму 28 июля сообщило о кибератаке со стороны Федеральной службы безопасности РФ. Атаку обезвредили и устранили в пределах межведомственного сотрудничества и координации между представительством президента и СБУ в Крыму.