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Новости Силовики
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Водитель скорой, насмерть сбившей женщину на Харьковщине, был трезв, - полиция

Водитель скорой, насмерть сбившей женщину на Харьковщине, был трезв, - полиция

60-летний водитель Renault скорой помощи прошел медицинское освидетельствование. Полиция изъяла записи с видеорегистратора авто.

Об этом журналистам сказал заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Олег Мережко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Водитель осмотрен. Проведено медицинское освидетельствование. Трезвый", - сказал Мережко.

По информации полиции, скорая ехала с пациентом в психиатрическую больницу в село Стрелечья Харьковского района.

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"Скорая двигалась с проблесковыми включенными маячками, перевозили лицо в поселок Стрелечье, в психиатрическое учреждение", - сказал Мережко.

В Циркунах автомобиль насмерть сбил женщину. Пациент и водитель скорой не пострадали.

"В ходе осмотра изъято видео с видеорегистратора автомобиля скорой помощи, которое будет рассмотрено следователем, и назначена экспертиза", - пояснил он.

Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода, она погибла на месте.

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ДТП (7685) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9250) Харьковщина (5577)


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Это единственная подробность интересная внимания .... остальное мелочи
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29.07.2020 14:38 Ответить
дорога помилок не пробачає...
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29.07.2020 14:41 Ответить
смотреть нужно по сторонам, ДАЖЕ на пешеходном переходе..
Целлее будешь...
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29.07.2020 14:49 Ответить
По Киеву очень часто скорые по встречке едут. Что запрещено ПДР. Горя наделать можно больше чем польза для больного, которого везут
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29.07.2020 15:20 Ответить
 
 