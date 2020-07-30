После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ
Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Соответствующие заявления он сделал по завершении совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта
Равков заявил: "Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, выявления лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены ".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
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В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
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Главное что президент - *******. =)
Вообще я про Зеленского говорил. Неужто ты его ЗЕбиратель?
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Уявіть, що у вас пограбували квартиру і всіх згвалтували, а потім ви закриваєте квартиру на ключ.🥺
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"В Минск начали стягивать войска"(с)
А теперь,белорусы,попробуйте попротестовать против "Батьки"...
Оторвать тупую бошку от корпуса. Этого хватит.
"В столицу стягивают войска?
Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского.
О том, как по всей Беларуси сейчас перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а также зачем это нужно, мы расскажем в самое ближайшее время."
https://t.me/nexta_live/4836 t.me/nexta_live/4836
Не все так просто. Час покаже.
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.