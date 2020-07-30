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После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ

После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Соответствующие заявления он сделал по завершении совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта

Равков заявил: "Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, выявления лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены ".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе "Миротворца": они воевали на Донбассе и в Сирии. ФОТО

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Читайте также: Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

Автор: 

Беларусь (7921) граница (5304)


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Топ комментарии
+15
Нікого із вагнерівців не затримають, бо в Бєларусі все вирішує путін і його фсбешники.
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30.07.2020 02:01 Ответить
+12
У Беларуси граница с россией не демаркирована. Так что охранять там нечего.
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30.07.2020 01:51 Ответить
+10
Якщо Білорусь викликає посла України через те,що один із затриманих вагнерівців громадянин України,який воював на Донбасі проти ЗСУ,то я сподіваюсь,що компетентні органи вже підготували всі необхідні документи для його затримання та екстрадиції до України.Його зобов'язані видати
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30.07.2020 01:59 Ответить
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А у нас?
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30.07.2020 01:33 Ответить
А у нас в квартира газ. А у вас?
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30.07.2020 01:48 Ответить
А у нас президент - *******.
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30.07.2020 07:25 Ответить
где живешь
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30.07.2020 07:52 Ответить
Это я говорю как бывший Одессит. Но вообще где я живу не имеет значения.
Главное что президент - *******. =)
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30.07.2020 09:18 Ответить
как это не имеет значения? Если напимер на Брайтоне, то и кто президент ясно.
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30.07.2020 09:27 Ответить
а может в Ростове обретаетесь, сбежав от правосеков ?
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30.07.2020 09:32 Ответить
Ой ну ты редкий дибилка. Может обоснуешь? Или ты языком по членам любишь работать?)
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30.07.2020 09:34 Ответить
Ты меня спалил. Зачем же так жестоко. Хнык.
Вообще я про Зеленского говорил. Неужто ты его ЗЕбиратель?
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30.07.2020 09:33 Ответить
Листок бумаги с арабским текстом показывает куда собирались ехать далее боевики. До выборов им дела нет
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30.07.2020 01:33 Ответить
Сирія чи Лівія?
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30.07.2020 01:44 Ответить
там судя по всему Судан там и батька подвязался на торговле оружием
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30.07.2020 01:52 Ответить
Через Турцию в Ливию на охрану нефтеналивного порта Зуара.
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30.07.2020 01:53 Ответить
та всё равно где их утилизируют- там наша недоработка в количестве 11 штук
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30.07.2020 01:56 Ответить
Тоді краще в Судан, але Судана сьогодні два! В Судані вижити неможливо.
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30.07.2020 02:00 Ответить
к исламистам в южный
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30.07.2020 02:02 Ответить
У Південному Судані живуть чорні мусульмани. Знаю одного такого емігранта в Києві. Довго там не протягнуть, бо вб'ють.
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30.07.2020 02:06 Ответить
так конечно, расскажи, вагнеровцев всегда военно-транспортными самолетами доставляли, а тут они в минске попутку ждали
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30.07.2020 02:00 Ответить
Это такая-себе схема "транзита". Минск часто использовался как транспортный коридор для переброски подразделений чвк вагнера в африканские страны (и не только), потому как в период пандемии в Беларуси более "мягкий режим" пересечения границ и сообщения с другими странами. Если раньше гебня их не задерживала, то в чём смысл этого спектакля сейчас от 3% ?
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30.07.2020 02:10 Ответить
А визитки "Правого Сектора" у них не было?
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30.07.2020 03:25 Ответить
Какая дешевая отмазка. Ихтамнеты ждали трамвая на Сирию под Минском- рашка с легендами даже не напрягается.
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30.07.2020 06:58 Ответить
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ
---------------------
Уявіть, що у вас пограбували квартиру і всіх згвалтували, а потім ви закриваєте квартиру на ключ.🥺
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30.07.2020 01:42 Ответить
Якщо Білорусь викликає посла України через те,що один із затриманих вагнерівців громадянин України,який воював на Донбасі проти ЗСУ,то я сподіваюсь,що компетентні органи вже підготували всі необхідні документи для його затримання та екстрадиції до України.Його зобов'язані видати
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30.07.2020 01:59 Ответить
Нікого із вагнерівців не затримають, бо в Бєларусі все вирішує путін і його фсбешники.
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30.07.2020 02:01 Ответить
100%
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30.07.2020 02:21 Ответить
***** , дядьку , не "путін". "*****" - вже шість років абсолютно цензурне слово , яке означає верховного ***** на росії .
Адміністрація сайту, підтвердіть , будь ласка невидаленням цього абсолютно цензурного коментаря .
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30.07.2020 03:01 Ответить
Це просто Ви забули, що ***** і путін є синонімом🤗
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30.07.2020 03:17 Ответить
Адміністрація сайту має наказ затирати коменти про Соєвого Миздобула, про його "подвиги" і потужні перемоги
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30.07.2020 08:01 Ответить
А хіба відвоювання Слов"янська, Маріуполя й далі по списку - це не потужна перемога "Соєвого миздобула"?
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30.07.2020 09:09 Ответить
Если воевали на Донбассе, то имеют права тревовать экстрадиции ВСЕХ,и россиян тоже.
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30.07.2020 02:55 Ответить
Кожен має право на то, що з ліва і те що праворуч. Ви завжди штори уваги те, на що маєте право?
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30.07.2020 03:20 Ответить
А далі ? Ну виміняє Єрмак його на пенсіонера-таксиста,та й по всьому.
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30.07.2020 07:44 Ответить
Ай... да... Лукашенко...Ай.. да.. .молодец!!!!
"В Минск начали стягивать войска"(с)

А теперь,белорусы,попробуйте попротестовать против "Батьки"...
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30.07.2020 02:47 Ответить
Комусь і ************ - батько .
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30.07.2020 03:02 Ответить
Ніна взяла батька у лапки. А це міцні жіночі лапки, які повисмикують цьому "батьку" останнє волосся на лисині.😲
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30.07.2020 03:42 Ответить
ПіЗДноо!!!
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30.07.2020 09:07 Ответить
У Беларуси граница с россией не демаркирована. Так что охранять там нечего.
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30.07.2020 01:51 Ответить
Все боевики с Донбасса подлежат утилизации в Украине. Способов много.
Оторвать тупую бошку от корпуса. Этого хватит.
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30.07.2020 05:09 Ответить
Сцена задержания:
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ - Цензор.НЕТ 5512
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30.07.2020 06:07 Ответить
Сцена после задержания:
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ - Цензор.НЕТ 1563
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30.07.2020 06:08 Ответить
Зачем в жопу фонариком светить?
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30.07.2020 11:11 Ответить
Волыну ищет.
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30.07.2020 13:49 Ответить
если малорос ваЗЕлин не затребует тех из задержанных гондонов,которые упомянуты на Миротворце и которые воевали на бамбассе, то Зе-чмо само станет гондоном.
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30.07.2020 06:14 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/snbo-predlozhili-ekstradirovat-belarusi-ukrainu-1596075563.html Затримання ПВК Вагнера - В Україні запропонували повернути з Білорусі найманців | РБК-Україна
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30.07.2020 06:51 Ответить
Запропонувати і дійсно це зробити - це різні речі...тим більше при шмарклі.
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30.07.2020 08:05 Ответить
А у нас почему в 2014 так не делали?И ,что делали 22000 сбушников,когда Крым и Донецк брали?
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30.07.2020 07:24 Ответить
чудове запитання...
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30.07.2020 08:02 Ответить
Ага,ага ,кордон з рф.

"В столицу стягивают войска?
Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского.
О том, как по всей Беларуси сейчас перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а также зачем это нужно, мы расскажем в самое ближайшее время."

https://t.me/nexta_live/4836 t.me/nexta_live/4836
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30.07.2020 07:41 Ответить
В Бєларюзьком фєдєральним округє рашистскай підєрациі затримали кассабських бойовиків і... накормили, бл@д@й і сауну забезпечили, поповнили боєзапас, і відправили далі, виконувати завдання, згідно наказу з крємля.
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30.07.2020 07:58 Ответить
72 % беларусов проголосуют за Луку.Не зря он перед выборами военную истерику закатывает.Лука лукавый.У него один приоритет-безграничная власть.
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30.07.2020 08:27 Ответить
Все це звіздьож. Кацапи що хочуть,те і роблять в цьому своєму рейхскомісаріаті.А якщо гауляйтер буде дуже чимось невдоволений,то що ж,незамінних немає...
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30.07.2020 09:52 Ответить
Ці головорізи ніякі не транзітники до Судану, а прибули до Мінську з певним завданням від пуйлової банди. І вони не поодинокі. Все це Лука знає і зреагував, як звичайно інтригуючи.
Не все так просто. Час покаже.
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30.07.2020 10:03 Ответить
Короче, все заткнуться и слушать в отсеках!
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 10:11 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSX33dkoUHKoatt0i0OV_Wdcp7tYE811d1zyCjXG-Ccg2SBVVeHr6XESLwt-o4JusM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 16:09 Ответить
А шо ехать в другие страны из роисси можно только через Белорусь?
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30.07.2020 11:05 Ответить
Нюню. Поздно пить Боржоми..
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30.07.2020 12:48 Ответить
 
 