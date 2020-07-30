После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Соответствующие заявления он сделал по завершении совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта

Равков заявил: "Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, выявления лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены ".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

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В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.