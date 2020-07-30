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Новини
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Після затримання бойовиків Білорусь посилює охорону кордонів

Після затримання бойовиків Білорусь посилює охорону кордонів

Державний секретар Ради безпеки Андрій Равков розповів журналістам про подальші заходи після затримання під Мінськом членів іноземної приватної військової компанії Вагнера. Відповідні заяви він зробив після завершення наради у Президента Білорусі з членами Радбезу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Белта

Равков заявив: "Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в межах вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Також читайте: Росія не повідомляла Білорусь про перекидання сил ПВК через територію республіки, - Радбез Білорусі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі затримані в Білорусі бойовики значаться в базі "Миротворця": вони воювали на Донбасі і в Сирії. ПЕРЕЛІК+ФОТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Читайте також: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

Автор: 

Білорусь (7968) кордон (4820)


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Топ коментарі
+15
Нікого із вагнерівців не затримають, бо в Бєларусі все вирішує путін і його фсбешники.
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30.07.2020 02:01 Відповісти
+12
У Беларуси граница с россией не демаркирована. Так что охранять там нечего.
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30.07.2020 01:51 Відповісти
+10
Якщо Білорусь викликає посла України через те,що один із затриманих вагнерівців громадянин України,який воював на Донбасі проти ЗСУ,то я сподіваюсь,що компетентні органи вже підготували всі необхідні документи для його затримання та екстрадиції до України.Його зобов'язані видати
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30.07.2020 01:59 Відповісти
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А у нас?
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30.07.2020 01:33 Відповісти
А у нас в квартира газ. А у вас?
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30.07.2020 01:48 Відповісти
А у нас президент - *******.
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30.07.2020 07:25 Відповісти
где живешь
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30.07.2020 07:52 Відповісти
Это я говорю как бывший Одессит. Но вообще где я живу не имеет значения.
Главное что президент - *******. =)
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30.07.2020 09:18 Відповісти
как это не имеет значения? Если напимер на Брайтоне, то и кто президент ясно.
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30.07.2020 09:27 Відповісти
а может в Ростове обретаетесь, сбежав от правосеков ?
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30.07.2020 09:32 Відповісти
Ой ну ты редкий дибилка. Может обоснуешь? Или ты языком по членам любишь работать?)
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30.07.2020 09:34 Відповісти
Ты меня спалил. Зачем же так жестоко. Хнык.
Вообще я про Зеленского говорил. Неужто ты его ЗЕбиратель?
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30.07.2020 09:33 Відповісти
Листок бумаги с арабским текстом показывает куда собирались ехать далее боевики. До выборов им дела нет
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30.07.2020 01:33 Відповісти
Сирія чи Лівія?
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30.07.2020 01:44 Відповісти
там судя по всему Судан там и батька подвязался на торговле оружием
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30.07.2020 01:52 Відповісти
Через Турцию в Ливию на охрану нефтеналивного порта Зуара.
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30.07.2020 01:53 Відповісти
та всё равно где их утилизируют- там наша недоработка в количестве 11 штук
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30.07.2020 01:56 Відповісти
Тоді краще в Судан, але Судана сьогодні два! В Судані вижити неможливо.
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30.07.2020 02:00 Відповісти
к исламистам в южный
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30.07.2020 02:02 Відповісти
У Південному Судані живуть чорні мусульмани. Знаю одного такого емігранта в Києві. Довго там не протягнуть, бо вб'ють.
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30.07.2020 02:06 Відповісти
так конечно, расскажи, вагнеровцев всегда военно-транспортными самолетами доставляли, а тут они в минске попутку ждали
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30.07.2020 02:00 Відповісти
Это такая-себе схема "транзита". Минск часто использовался как транспортный коридор для переброски подразделений чвк вагнера в африканские страны (и не только), потому как в период пандемии в Беларуси более "мягкий режим" пересечения границ и сообщения с другими странами. Если раньше гебня их не задерживала, то в чём смысл этого спектакля сейчас от 3% ?
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30.07.2020 02:10 Відповісти
А визитки "Правого Сектора" у них не было?
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30.07.2020 03:25 Відповісти
Какая дешевая отмазка. Ихтамнеты ждали трамвая на Сирию под Минском- рашка с легендами даже не напрягается.
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30.07.2020 06:58 Відповісти
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ
---------------------
Уявіть, що у вас пограбували квартиру і всіх згвалтували, а потім ви закриваєте квартиру на ключ.🥺
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30.07.2020 01:42 Відповісти
Якщо Білорусь викликає посла України через те,що один із затриманих вагнерівців громадянин України,який воював на Донбасі проти ЗСУ,то я сподіваюсь,що компетентні органи вже підготували всі необхідні документи для його затримання та екстрадиції до України.Його зобов'язані видати
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30.07.2020 01:59 Відповісти
Нікого із вагнерівців не затримають, бо в Бєларусі все вирішує путін і його фсбешники.
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30.07.2020 02:01 Відповісти
100%
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30.07.2020 02:21 Відповісти
***** , дядьку , не "путін". "*****" - вже шість років абсолютно цензурне слово , яке означає верховного ***** на росії .
Адміністрація сайту, підтвердіть , будь ласка невидаленням цього абсолютно цензурного коментаря .
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30.07.2020 03:01 Відповісти
Це просто Ви забули, що ***** і путін є синонімом🤗
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30.07.2020 03:17 Відповісти
Адміністрація сайту має наказ затирати коменти про Соєвого Миздобула, про його "подвиги" і потужні перемоги
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30.07.2020 08:01 Відповісти
А хіба відвоювання Слов"янська, Маріуполя й далі по списку - це не потужна перемога "Соєвого миздобула"?
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30.07.2020 09:09 Відповісти
Если воевали на Донбассе, то имеют права тревовать экстрадиции ВСЕХ,и россиян тоже.
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30.07.2020 02:55 Відповісти
Кожен має право на то, що з ліва і те що праворуч. Ви завжди штори уваги те, на що маєте право?
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30.07.2020 03:20 Відповісти
А далі ? Ну виміняє Єрмак його на пенсіонера-таксиста,та й по всьому.
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30.07.2020 07:44 Відповісти
Ай... да... Лукашенко...Ай.. да.. .молодец!!!!
"В Минск начали стягивать войска"(с)

А теперь,белорусы,попробуйте попротестовать против "Батьки"...
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30.07.2020 02:47 Відповісти
Комусь і ************ - батько .
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30.07.2020 03:02 Відповісти
Ніна взяла батька у лапки. А це міцні жіночі лапки, які повисмикують цьому "батьку" останнє волосся на лисині.😲
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30.07.2020 03:42 Відповісти
ПіЗДноо!!!
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30.07.2020 09:07 Відповісти
У Беларуси граница с россией не демаркирована. Так что охранять там нечего.
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30.07.2020 01:51 Відповісти
Все боевики с Донбасса подлежат утилизации в Украине. Способов много.
Оторвать тупую бошку от корпуса. Этого хватит.
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30.07.2020 05:09 Відповісти
Сцена задержания:
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ - Цензор.НЕТ 5512
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30.07.2020 06:07 Відповісти
Сцена после задержания:
После задержания боевиков Беларусь усиливает охрану границ - Цензор.НЕТ 1563
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30.07.2020 06:08 Відповісти
Зачем в жопу фонариком светить?
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30.07.2020 11:11 Відповісти
Волыну ищет.
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30.07.2020 13:49 Відповісти
если малорос ваЗЕлин не затребует тех из задержанных гондонов,которые упомянуты на Миротворце и которые воевали на бамбассе, то Зе-чмо само станет гондоном.
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30.07.2020 06:14 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/snbo-predlozhili-ekstradirovat-belarusi-ukrainu-1596075563.html Затримання ПВК Вагнера - В Україні запропонували повернути з Білорусі найманців | РБК-Україна
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30.07.2020 06:51 Відповісти
Запропонувати і дійсно це зробити - це різні речі...тим більше при шмарклі.
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30.07.2020 08:05 Відповісти
А у нас почему в 2014 так не делали?И ,что делали 22000 сбушников,когда Крым и Донецк брали?
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30.07.2020 07:24 Відповісти
чудове запитання...
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30.07.2020 08:02 Відповісти
Ага,ага ,кордон з рф.

"В столицу стягивают войска?
Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского.
О том, как по всей Беларуси сейчас перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а также зачем это нужно, мы расскажем в самое ближайшее время."

https://t.me/nexta_live/4836 t.me/nexta_live/4836
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30.07.2020 07:41 Відповісти
В Бєларюзьком фєдєральним округє рашистскай підєрациі затримали кассабських бойовиків і... накормили, бл@д@й і сауну забезпечили, поповнили боєзапас, і відправили далі, виконувати завдання, згідно наказу з крємля.
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30.07.2020 07:58 Відповісти
72 % беларусов проголосуют за Луку.Не зря он перед выборами военную истерику закатывает.Лука лукавый.У него один приоритет-безграничная власть.
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30.07.2020 08:27 Відповісти
Все це звіздьож. Кацапи що хочуть,те і роблять в цьому своєму рейхскомісаріаті.А якщо гауляйтер буде дуже чимось невдоволений,то що ж,незамінних немає...
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30.07.2020 09:52 Відповісти
Ці головорізи ніякі не транзітники до Судану, а прибули до Мінську з певним завданням від пуйлової банди. І вони не поодинокі. Все це Лука знає і зреагував, як звичайно інтригуючи.
Не все так просто. Час покаже.
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30.07.2020 10:03 Відповісти
Короче, все заткнуться и слушать в отсеках!
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история во вред Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 10:11 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSX33dkoUHKoatt0i0OV_Wdcp7tYE811d1zyCjXG-Ccg2SBVVeHr6XESLwt-o4JusM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBC4CG5MSbDuQToyYbyyz7Rs8yoe_0tNayQP_oSxtf2aAgUN6s9f9TNsqFxWfVkPz3He8HjQ0Cpu_mLwlnAuWyAHUm8-c_F2z6a2er4kzQYLsiLdUdlKlUcwQ65GiRRebhDEde5PlBLZbYs2kPHMLVYEeZRus2LsEql-ZIg3a_uSHXPTmclvLx7l6drtVaY1tUiL398Wb-uxvISK6zZ6T4L7c9_cOdgi8aJbw5aoKhnKKoj9HAiuiTU314ep5i9rn4YBAZg-FNr1M6DxUjygpT5H5YY5C2hoiYb6LvQ65D5QDnZL_HBKxBedFFZN9NrnbqirSrOmzWqqeqxYA&__tn__=-R 21 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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30.07.2020 16:09 Відповісти
А шо ехать в другие страны из роисси можно только через Белорусь?
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30.07.2020 11:05 Відповісти
Нюню. Поздно пить Боржоми..
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30.07.2020 12:48 Відповісти
 
 