52 населенных пункта в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 30 июля обесточены 52 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ривненская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что в Волынской области 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, Дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП.

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Кроме того, повалены 4 дерева. В Луцком районе повалены 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны. От ГСЧС привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.