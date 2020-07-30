52 населені пункти у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок 30 липня знеструмлено 52 населені пункти у п'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населені пункти в 5 областях, а саме: Чернігівська - 23, Рівненська - 13, Сумська - 10, Волинська - 3 і Чернівецька - 3", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що у Волинській області 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) в Горохівському районі зірвано дахи 3 житлових будинків, частково пошкоджено дахи 2 житлових будинків, 2 господарських споруд ЦРЛ, Будинку культури, 2 будівель ЗОШ, будівлі поліклініки , господарської будівлі психіатричного диспансеру, будівлі районного суду і будівлі ремонтної майстерні АТП.

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Крім того, повалено 4 дерева. У Луцькому районі повалено 12 дерев. Жертв і постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані. Від ДСНС залучалися 12 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки.