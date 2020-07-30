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Новости Репрессии в Беларуси
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В Беларуси задержали известного политтехнолога Шклярова

В Беларуси задержали известного политтехнолога Шклярова

В Беларуси арестовали политтехнолога Виталия Шклярова, который работает в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное телевидение.

В 18:00 на телеграмм-канале Шклярова появилось короткое сообщение: "Арестован".

По информации белорусских телевизионщиков, Шклярову удалось мобилизовать протестный электорат вокруг Сергея Тихановского. Сам Шкляров в июне в интервью Радио Свобода отрицал, что является политтехнологом Тихановского.

Как пишет беолрусское издание "Белта", по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения.

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"Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Как и Тихановский - уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют "серым кардиналом политических кампаний". Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского", - отметили в эфире.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

арест (10465) Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) политтехнологии (83) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+9
Предвыборное кликушество Луки лукавого не должно украинцев вводить в заблуждение.Это -хитрый враг.Я бы не советовал активистам вообще появляться в Беларуси.Она наводнена агентами кремля.Шанс исчезнуть с этого света-300% Более 90% беларусов -за тесное сотрудничество с кремлём,52 % хотят стать республикой в орде 72:% тпроголосуют за Луку. Не тешьте себя иллюзиями по поводу беларусов..У Луки один приоритет -единоличная и безраздельная абсолютная власть.Худший вариант Плешфюрера.
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30.07.2020 08:40 Ответить
+6
Эрдоган перебросил в Нахичевань 11 000 своих солдат Турции для поддержки Азербайджана...,у кремля дупло ссохлось
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30.07.2020 09:16 Ответить
+5
Транзитом откуда и куда, ватник?
У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
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30.07.2020 08:49 Ответить
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Таракан очень не уверен в результатах выборов, с этим связано и попытка поднять рейтинг и закрутить гайки арестовав наемников ЧВК Мар которые были в Минске транзитом.
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30.07.2020 08:35 Ответить
Транзитом откуда и куда, ватник?
У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
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30.07.2020 08:49 Ответить
Транзитом в сев. Африку, лапоть. И Лукашенко про этот налаженный транзит осведомлен. Тут галимый цирк - постанова. Месседж Западу, что на "страже суверенитета" стоит. Хочет пустить пыль в глаза, избежать жестких санкций, дискредитировать протесты беларусов, а возможно готовит введение военного положения и отмену выборов.
Он про свои расклады в 3% на выборах прекрасно осведомлен - вот и повышает ставки.
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30.07.2020 09:22 Ответить
да о чем спор то о трех десятках козломордых если их лука там всех прикопает транзитом неужели кто то сильно расстроится
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30.07.2020 09:56 Ответить
т.е., само присутствие наемников на белорусской земле - так, насрать и забыть... транзитеры... пускай себе ездячат, пользуются Белорусью, как аэродромом подскока...
Какая-то нестыковочка в твоей логике... у фламинго 1.345.729 розоаых перьев, а у бацьки 3%... поэтому всем в Белоруси известно, что головорезы вне закона летают через Минск и отдыхают в санаториях под ним же, отличаясь от других постояльцев...
Шота, парни, я перестаю вас понимать...
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30.07.2020 10:10 Ответить
А когда 73% задумывались более секунды?
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30.07.2020 10:23 Ответить
лол!
вот только НИКТО в Северную Африку, через Беларусь НЕ ЕЗДИТ!
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30.07.2020 11:45 Ответить
Транзитом через Минск? Ну надо же было так бездарно спалиться? Гы.
А их чо сняли с самолета или задержали в аэропорту при ожидании следующего рейса?
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30.07.2020 09:33 Ответить
Нет, они не пили под Минском, тем самым вызвав подозрение тремя тяжелыми чемоданами и военизированной формой одежды...
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30.07.2020 10:12 Ответить
А ваще и ты ху йлотроль знатно спалился защищая ЧВКовцев. Их задержали в санатории под Минском до которого они добирались скрытно через остановки в дешевых отелях почти целую неделю.Интересный транзит получается.
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30.07.2020 09:38 Ответить
с этими наёмниками вообще всё чудастее и чудастее . эти задержанные из чвк " мар " которые воюют на стороне сараджа поэтому и двигались через турцию в ливию . а "вагнер" воюет на стороне хавтара против сараджа .
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30.07.2020 09:38 Ответить
"Широко известен в узких кругах" Источник:https://censor.net/n3210923
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30.07.2020 08:37 Ответить
А шо? Узко известен в шроких кругах??? Нечего отточенный репортерский слог хаять...
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30.07.2020 10:14 Ответить
дурналістський
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30.07.2020 15:52 Ответить
Предвыборное кликушество Луки лукавого не должно украинцев вводить в заблуждение.Это -хитрый враг.Я бы не советовал активистам вообще появляться в Беларуси.Она наводнена агентами кремля.Шанс исчезнуть с этого света-300% Более 90% беларусов -за тесное сотрудничество с кремлём,52 % хотят стать республикой в орде 72:% тпроголосуют за Луку. Не тешьте себя иллюзиями по поводу беларусов..У Луки один приоритет -единоличная и безраздельная абсолютная власть.Худший вариант Плешфюрера.
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30.07.2020 08:40 Ответить
А Вам какой политтехнолог эти цифры писал?
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30.07.2020 08:55 Ответить
Ты явный троль. На самом деле Лука умудрился спасти Беларусь в т.ч. и от паРаши. Страна практически абсолютно без природных ресурсов, с плохим с/х на заболотистой местности имеет уровень жизни не хуже чем в Украине. Сохранил медицину, образование, милицию, не допускает появление коррупции - ну и что тут плохого? А плохого в типа плохом примере. Оказывается можно неплохо жить в бедной стране если не воровать. Отсуствие демократии??? А где она есть? Демократию придумали для оболванивания тупого быдла.
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30.07.2020 09:43 Ответить
Міша, зебіл, як же ти правий в конкретному випадку, розспамлю тебе від єдиновірців
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30.07.2020 11:01 Ответить
9 августа что-то будет. Или после объявления победителем Лукашенко.
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30.07.2020 08:42 Ответить
Да, буря там назревает явно.
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30.07.2020 08:59 Ответить
Всё делается под шумок ШУХЕР БОЕВИКИ! Коля Лукашенко станет Президентом в 2023 году,так как батя уже не в силах будет тянуть свой колхоз "Беларусь"
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30.07.2020 08:42 Ответить
Лукашка, всех не арестуешь
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30.07.2020 08:45 Ответить
И об этом ...https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387549/ Ученые нашли на Марсе пригодные для жизни места ...я читал что ЗЕМЛЯНЕ уже скупили весь Марс,это теперь нужно оформлять договор аренды участка Марса?
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30.07.2020 08:49 Ответить
Прикинь как бы Луке было классно президентом Марса.
Бунтуют?
Уменьшить холопам в два раза суточную дозу кислорода!
И рейтинг снова 100 процентов
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30.07.2020 08:59 Ответить
На Минск стягиваются мусора и войска.А протестовать начинать надо с перефирии.С колхозов и выше.Таракан уходи.
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30.07.2020 08:56 Ответить
Нет там никакой оппозиции. Ее бацька изничтожил как класс еще в девяностые-нулевые. Остальное кремлевские прокладки, которые лягут под ***** не успеете крикнуть "зрада". По сути идет борьба между дедом вовой и дедом лукой. Вот и вся заваруха. В нашем случае нам выгоден бацька. Он хоть и вертит задом перед плешивым, о власть не отдаст и полностью не ляжет под него. пс. Смотрю активизировались кремлеботы с темой "ЧВК - проездом") Интересно куда они ехали, в Польшу наверное. Надо обрадовать поляков. Ехали ехали и... не доехали. Решили задержаться в знаменитых беларуских санаториях пожить. Когда еще такой шанс выпадет, да? До выборов, случайно) Раньше они как-то самолетами военными перебрасывались в горячие точки, а тут решили через Беларусь, оно ж удобнее так, до Сирии или Ливии .. через Беларусь то) Любопытно, наблюдаем.
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30.07.2020 08:57 Ответить
самолётами вагнеровцев перебрасывают а эти из другого чвк "мар" ехали через турцию воевать вместе с турками против хафтара.
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30.07.2020 09:42 Ответить
Зеленский уговорил Путина на перемирие.
Тот, в свою очередь, дал команду перебросить ЧВК из ЛуганДона в Беларусь и сообщил об этом Бацьке где их ловить.. т.к., самому Путину они тоже не нужны, судя по Хабаровску...
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30.07.2020 09:03 Ответить
Лукашенко арестовал 32 РАБссиянца из ЧВК ВагнерНетов РАБссия опять сказала попутали берега....заблукали=заблудились... стадо идиотов....
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30.07.2020 09:10 Ответить
Широко відомий у вузьких колах! Браво,чудова характеристика!
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30.07.2020 09:11 Ответить
Сегодняшняя ситуация в Минске когда все кандидаты-оппозиционеры и нынешний президент различаются только тем кто быстрее сдаст страну фуйлу. Так что абсолютно неважно кто победит. Там нет прозападных кандидатов.
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30.07.2020 09:13 Ответить
Эрдоган перебросил в Нахичевань 11 000 своих солдат Турции для поддержки Азербайджана...,у кремля дупло ссохлось
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30.07.2020 09:16 Ответить
Ну там походу турецко-азербайджанские учения,не?
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30.07.2020 10:44 Ответить
Эрдоган закрыл кран Турецкого потока,якобы на ремонт.На самом поток пуст газ не идет от слова СОВСЕМ.... Эрдаганыч бъет по СкреПОНОСным хмырям нехило....
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30.07.2020 09:21 Ответить
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30.07.2020 10:21 Ответить
Короче, все заткнуться и слушать в отсеках!
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 10:04 Ответить
Ну,ты как начальник и скажи, какой вариант?
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30.07.2020 10:41 Ответить
В этом и заключается задача настоящего начальника - поставить правильно задачу подчинённым, а потом обобщить результаты их деятельности!
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30.07.2020 10:46 Ответить
Возможно буря и раскол в КГБ Белоруссии.Гебешники наладили транзит,а другие гебешники их хлопнули и обрисовали Луке по своему.Как вариант?
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30.07.2020 11:06 Ответить
Свежая мысль. А такая история в пользу или во вред Луке?
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30.07.2020 12:15 Ответить
Ну Лука ж мутный пассажир.По логике,если в КГБ раскол на промордовских и патриотов Независимости,то треба смотреть чьи бошки он в КГБ снимет.Если промордовских нагнёт,то молодец,а если патриотов то с ним всё ясно
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30.07.2020 12:34 Ответить
Чувак на таких людей працював та був на волі, а як заїхав до совка - одразу за грати потрапив. Неможна їздити на підконтрольні ху#лу території: раська федераська, Крим, Білорусь, Донецька та Луганська - ці землі заражені та токсичні, там з вами може статися все що завгодно.
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30.07.2020 11:16 Ответить
Полагаю, что в Украине следует запретить профессию политтехнолога. Это профессия по одуриванию людей. Услугами политтехнологов в Украине пользуются только олигархи и очень богатые люди. Это одно из средств того что в Украине олигархо-клановая система. Это я об Украине. Поэтому не надо рассказывать что еще где-то пользуются услугами политтехнологов. И особенно следить, чтобы в Украине не было влияния иностранцев (даже оппозиционных в своей стране). Например в свое время (в том числе и деньгами) на украинскую политику очень влиял российский олигарх Березовский.
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30.07.2020 16:08 Ответить
 
 