В Беларуси задержали известного политтехнолога Шклярова
В Беларуси арестовали политтехнолога Виталия Шклярова, который работает в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное телевидение.
В 18:00 на телеграмм-канале Шклярова появилось короткое сообщение: "Арестован".
По информации белорусских телевизионщиков, Шклярову удалось мобилизовать протестный электорат вокруг Сергея Тихановского. Сам Шкляров в июне в интервью Радио Свобода отрицал, что является политтехнологом Тихановского.
Как пишет беолрусское издание "Белта", по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".
По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения.
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"Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Как и Тихановский - уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют "серым кардиналом политических кампаний". Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского", - отметили в эфире.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
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У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
Он про свои расклады в 3% на выборах прекрасно осведомлен - вот и повышает ставки.
Какая-то нестыковочка в твоей логике... у фламинго 1.345.729 розоаых перьев, а у бацьки 3%... поэтому всем в Белоруси известно, что головорезы вне закона летают через Минск и отдыхают в санаториях под ним же, отличаясь от других постояльцев...
Шота, парни, я перестаю вас понимать...
вот только НИКТО в Северную Африку, через Беларусь НЕ ЕЗДИТ!
А их чо сняли с самолета или задержали в аэропорту при ожидании следующего рейса?
Бунтуют?
Уменьшить холопам в два раза суточную дозу кислорода!
И рейтинг снова 100 процентов
Тот, в свою очередь, дал команду перебросить ЧВК из ЛуганДона в Беларусь и сообщил об этом Бацьке где их ловить.. т.к., самому Путину они тоже не нужны, судя по Хабаровску...
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!