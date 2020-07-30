У Білорусі затримали відомого політтехнолога Шклярова

У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеве телебачення.

О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з’явилося коротке повідомлення: "Арештований".

За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тіхановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що є політтехнологом Тіхановського.

Як пише білоруське видання "Белта", за версією спецслужб, він консультував адміністратора груп у різних соціальних мережах, об'єднаних загальною назвою "Країна для життя".

За однією з версій, "Країна для життя" працювала під зовнішнім управлінням російського піар-фахівця. І цьому є підтвердження.

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"Віталій Шкляров - відомий політтехнолог. Як і Тіхановський - уродженець Гомеля. Широко відомий у вузьких колах. Його ще іноді називають "сірим кардиналом політичних кампаній". З відкритих джерел відомо, що працював у передвиборчому штабі Ангели Меркель, Барака Обами, тренував штаби кандидатів в американські сенатори. У Росії працював з командою Ксенії Собчак. Неодноразово з різних майданчиків коментував політичну ситуацію в Білорусі і контролював політичну активність Сергія Тіхановського", - зазначили в ефірі.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.