У Білорусі затримали відомого політтехнолога Шклярова
У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеве телебачення.
О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з’явилося коротке повідомлення: "Арештований".
За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тіхановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що є політтехнологом Тіхановського.
Як пише білоруське видання "Белта", за версією спецслужб, він консультував адміністратора груп у різних соціальних мережах, об'єднаних загальною назвою "Країна для життя".
За однією з версій, "Країна для життя" працювала під зовнішнім управлінням російського піар-фахівця. І цьому є підтвердження.
"Віталій Шкляров - відомий політтехнолог. Як і Тіхановський - уродженець Гомеля. Широко відомий у вузьких колах. Його ще іноді називають "сірим кардиналом політичних кампаній". З відкритих джерел відомо, що працював у передвиборчому штабі Ангели Меркель, Барака Обами, тренував штаби кандидатів в американські сенатори. У Росії працював з командою Ксенії Собчак. Неодноразово з різних майданчиків коментував політичну ситуацію в Білорусі і контролював політичну активність Сергія Тіхановського", - зазначили в ефірі.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
Он про свои расклады в 3% на выборах прекрасно осведомлен - вот и повышает ставки.
Какая-то нестыковочка в твоей логике... у фламинго 1.345.729 розоаых перьев, а у бацьки 3%... поэтому всем в Белоруси известно, что головорезы вне закона летают через Минск и отдыхают в санаториях под ним же, отличаясь от других постояльцев...
Шота, парни, я перестаю вас понимать...
вот только НИКТО в Северную Африку, через Беларусь НЕ ЕЗДИТ!
А их чо сняли с самолета или задержали в аэропорту при ожидании следующего рейса?
Бунтуют?
Уменьшить холопам в два раза суточную дозу кислорода!
И рейтинг снова 100 процентов
Тот, в свою очередь, дал команду перебросить ЧВК из ЛуганДона в Беларусь и сообщил об этом Бацьке где их ловить.. т.к., самому Путину они тоже не нужны, судя по Хабаровску...
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!