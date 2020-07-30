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Новини Репресії в Білорусі
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У Білорусі затримали відомого політтехнолога Шклярова

У Білорусі затримали відомого політтехнолога Шклярова

У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеве телебачення.

О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з’явилося коротке повідомлення: "Арештований".

За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тіхановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що є політтехнологом Тіхановського.

Як пише білоруське видання "Белта", за версією спецслужб, він консультував адміністратора груп у різних соціальних мережах, об'єднаних загальною назвою "Країна для життя".

За однією з версій, "Країна для життя" працювала під зовнішнім управлінням російського піар-фахівця. І цьому є підтвердження.

Також читайте: Послів України і Росії викличуть у МЗС Білорусі через російських бойовиків

"Віталій Шкляров - відомий політтехнолог. Як і Тіхановський - уродженець Гомеля. Широко відомий у вузьких колах. Його ще іноді називають "сірим кардиналом політичних кампаній". З відкритих джерел відомо, що працював у передвиборчому штабі Ангели Меркель, Барака Обами, тренував штаби кандидатів в американські сенатори. У Росії працював з командою Ксенії Собчак. Неодноразово з різних майданчиків коментував політичну ситуацію в Білорусі і контролював політичну активність Сергія Тіхановського", - зазначили в ефірі.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Автор: 

арешт (2537) Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) політтехнології (27) репресії (1626)


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Топ коментарі
+9
Предвыборное кликушество Луки лукавого не должно украинцев вводить в заблуждение.Это -хитрый враг.Я бы не советовал активистам вообще появляться в Беларуси.Она наводнена агентами кремля.Шанс исчезнуть с этого света-300% Более 90% беларусов -за тесное сотрудничество с кремлём,52 % хотят стать республикой в орде 72:% тпроголосуют за Луку. Не тешьте себя иллюзиями по поводу беларусов..У Луки один приоритет -единоличная и безраздельная абсолютная власть.Худший вариант Плешфюрера.
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30.07.2020 08:40 Відповісти
+6
Эрдоган перебросил в Нахичевань 11 000 своих солдат Турции для поддержки Азербайджана...,у кремля дупло ссохлось
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30.07.2020 09:16 Відповісти
+5
Транзитом откуда и куда, ватник?
У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
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30.07.2020 08:49 Відповісти
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Таракан очень не уверен в результатах выборов, с этим связано и попытка поднять рейтинг и закрутить гайки арестовав наемников ЧВК Мар которые были в Минске транзитом.
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30.07.2020 08:35 Відповісти
Транзитом откуда и куда, ватник?
У тебя есть маленькая проблема:
"Их-там-нет"... ни где... транзитировать неоткуда, некуда и незачем.
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30.07.2020 08:49 Відповісти
Транзитом в сев. Африку, лапоть. И Лукашенко про этот налаженный транзит осведомлен. Тут галимый цирк - постанова. Месседж Западу, что на "страже суверенитета" стоит. Хочет пустить пыль в глаза, избежать жестких санкций, дискредитировать протесты беларусов, а возможно готовит введение военного положения и отмену выборов.
Он про свои расклады в 3% на выборах прекрасно осведомлен - вот и повышает ставки.
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30.07.2020 09:22 Відповісти
да о чем спор то о трех десятках козломордых если их лука там всех прикопает транзитом неужели кто то сильно расстроится
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30.07.2020 09:56 Відповісти
т.е., само присутствие наемников на белорусской земле - так, насрать и забыть... транзитеры... пускай себе ездячат, пользуются Белорусью, как аэродромом подскока...
Какая-то нестыковочка в твоей логике... у фламинго 1.345.729 розоаых перьев, а у бацьки 3%... поэтому всем в Белоруси известно, что головорезы вне закона летают через Минск и отдыхают в санаториях под ним же, отличаясь от других постояльцев...
Шота, парни, я перестаю вас понимать...
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30.07.2020 10:10 Відповісти
А когда 73% задумывались более секунды?
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30.07.2020 10:23 Відповісти
лол!
вот только НИКТО в Северную Африку, через Беларусь НЕ ЕЗДИТ!
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30.07.2020 11:45 Відповісти
Транзитом через Минск? Ну надо же было так бездарно спалиться? Гы.
А их чо сняли с самолета или задержали в аэропорту при ожидании следующего рейса?
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30.07.2020 09:33 Відповісти
Нет, они не пили под Минском, тем самым вызвав подозрение тремя тяжелыми чемоданами и военизированной формой одежды...
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30.07.2020 10:12 Відповісти
А ваще и ты ху йлотроль знатно спалился защищая ЧВКовцев. Их задержали в санатории под Минском до которого они добирались скрытно через остановки в дешевых отелях почти целую неделю.Интересный транзит получается.
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30.07.2020 09:38 Відповісти
с этими наёмниками вообще всё чудастее и чудастее . эти задержанные из чвк " мар " которые воюют на стороне сараджа поэтому и двигались через турцию в ливию . а "вагнер" воюет на стороне хавтара против сараджа .
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30.07.2020 09:38 Відповісти
"Широко известен в узких кругах" Источник:https://censor.net/n3210923
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30.07.2020 08:37 Відповісти
А шо? Узко известен в шроких кругах??? Нечего отточенный репортерский слог хаять...
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30.07.2020 10:14 Відповісти
дурналістський
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30.07.2020 15:52 Відповісти
Предвыборное кликушество Луки лукавого не должно украинцев вводить в заблуждение.Это -хитрый враг.Я бы не советовал активистам вообще появляться в Беларуси.Она наводнена агентами кремля.Шанс исчезнуть с этого света-300% Более 90% беларусов -за тесное сотрудничество с кремлём,52 % хотят стать республикой в орде 72:% тпроголосуют за Луку. Не тешьте себя иллюзиями по поводу беларусов..У Луки один приоритет -единоличная и безраздельная абсолютная власть.Худший вариант Плешфюрера.
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30.07.2020 08:40 Відповісти
А Вам какой политтехнолог эти цифры писал?
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30.07.2020 08:55 Відповісти
Ты явный троль. На самом деле Лука умудрился спасти Беларусь в т.ч. и от паРаши. Страна практически абсолютно без природных ресурсов, с плохим с/х на заболотистой местности имеет уровень жизни не хуже чем в Украине. Сохранил медицину, образование, милицию, не допускает появление коррупции - ну и что тут плохого? А плохого в типа плохом примере. Оказывается можно неплохо жить в бедной стране если не воровать. Отсуствие демократии??? А где она есть? Демократию придумали для оболванивания тупого быдла.
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30.07.2020 09:43 Відповісти
Міша, зебіл, як же ти правий в конкретному випадку, розспамлю тебе від єдиновірців
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30.07.2020 11:01 Відповісти
9 августа что-то будет. Или после объявления победителем Лукашенко.
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30.07.2020 08:42 Відповісти
Да, буря там назревает явно.
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30.07.2020 08:59 Відповісти
Всё делается под шумок ШУХЕР БОЕВИКИ! Коля Лукашенко станет Президентом в 2023 году,так как батя уже не в силах будет тянуть свой колхоз "Беларусь"
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30.07.2020 08:42 Відповісти
Лукашка, всех не арестуешь
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30.07.2020 08:45 Відповісти
И об этом ...https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387549/ Ученые нашли на Марсе пригодные для жизни места ...я читал что ЗЕМЛЯНЕ уже скупили весь Марс,это теперь нужно оформлять договор аренды участка Марса?
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30.07.2020 08:49 Відповісти
Прикинь как бы Луке было классно президентом Марса.
Бунтуют?
Уменьшить холопам в два раза суточную дозу кислорода!
И рейтинг снова 100 процентов
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30.07.2020 08:59 Відповісти
На Минск стягиваются мусора и войска.А протестовать начинать надо с перефирии.С колхозов и выше.Таракан уходи.
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30.07.2020 08:56 Відповісти
Нет там никакой оппозиции. Ее бацька изничтожил как класс еще в девяностые-нулевые. Остальное кремлевские прокладки, которые лягут под ***** не успеете крикнуть "зрада". По сути идет борьба между дедом вовой и дедом лукой. Вот и вся заваруха. В нашем случае нам выгоден бацька. Он хоть и вертит задом перед плешивым, о власть не отдаст и полностью не ляжет под него. пс. Смотрю активизировались кремлеботы с темой "ЧВК - проездом") Интересно куда они ехали, в Польшу наверное. Надо обрадовать поляков. Ехали ехали и... не доехали. Решили задержаться в знаменитых беларуских санаториях пожить. Когда еще такой шанс выпадет, да? До выборов, случайно) Раньше они как-то самолетами военными перебрасывались в горячие точки, а тут решили через Беларусь, оно ж удобнее так, до Сирии или Ливии .. через Беларусь то) Любопытно, наблюдаем.
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30.07.2020 08:57 Відповісти
самолётами вагнеровцев перебрасывают а эти из другого чвк "мар" ехали через турцию воевать вместе с турками против хафтара.
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30.07.2020 09:42 Відповісти
Зеленский уговорил Путина на перемирие.
Тот, в свою очередь, дал команду перебросить ЧВК из ЛуганДона в Беларусь и сообщил об этом Бацьке где их ловить.. т.к., самому Путину они тоже не нужны, судя по Хабаровску...
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30.07.2020 09:03 Відповісти
Лукашенко арестовал 32 РАБссиянца из ЧВК ВагнерНетов РАБссия опять сказала попутали берега....заблукали=заблудились... стадо идиотов....
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30.07.2020 09:10 Відповісти
Широко відомий у вузьких колах! Браво,чудова характеристика!
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30.07.2020 09:11 Відповісти
Сегодняшняя ситуация в Минске когда все кандидаты-оппозиционеры и нынешний президент различаются только тем кто быстрее сдаст страну фуйлу. Так что абсолютно неважно кто победит. Там нет прозападных кандидатов.
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30.07.2020 09:13 Відповісти
Эрдоган перебросил в Нахичевань 11 000 своих солдат Турции для поддержки Азербайджана...,у кремля дупло ссохлось
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30.07.2020 09:16 Відповісти
Ну там походу турецко-азербайджанские учения,не?
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30.07.2020 10:44 Відповісти
Эрдоган закрыл кран Турецкого потока,якобы на ремонт.На самом поток пуст газ не идет от слова СОВСЕМ.... Эрдаганыч бъет по СкреПОНОСным хмырям нехило....
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30.07.2020 09:21 Відповісти
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30.07.2020 10:21 Відповісти
Короче, все заткнуться и слушать в отсеках!
Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что для понимания ситуации необходим правильный методический подход. А именно для начала сформировать ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ перечень возможных ситуаций:
1. история в пользу Бацьки с ведома Бацьки
2. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
3. история во вред Бацьки с ведома Бацьки - исключено
4. история в пользу Бацьки без ведома Бацьки
5. история никакого отношения к Бацьке не имеет- например они собирались транзитом в Хорватию.
Вот и анализируйте варианты!
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30.07.2020 10:04 Відповісти
Ну,ты как начальник и скажи, какой вариант?
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30.07.2020 10:41 Відповісти
В этом и заключается задача настоящего начальника - поставить правильно задачу подчинённым, а потом обобщить результаты их деятельности!
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30.07.2020 10:46 Відповісти
Возможно буря и раскол в КГБ Белоруссии.Гебешники наладили транзит,а другие гебешники их хлопнули и обрисовали Луке по своему.Как вариант?
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30.07.2020 11:06 Відповісти
Свежая мысль. А такая история в пользу или во вред Луке?
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30.07.2020 12:15 Відповісти
Ну Лука ж мутный пассажир.По логике,если в КГБ раскол на промордовских и патриотов Независимости,то треба смотреть чьи бошки он в КГБ снимет.Если промордовских нагнёт,то молодец,а если патриотов то с ним всё ясно
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30.07.2020 12:34 Відповісти
Чувак на таких людей працював та був на волі, а як заїхав до совка - одразу за грати потрапив. Неможна їздити на підконтрольні ху#лу території: раська федераська, Крим, Білорусь, Донецька та Луганська - ці землі заражені та токсичні, там з вами може статися все що завгодно.
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30.07.2020 11:16 Відповісти
Полагаю, что в Украине следует запретить профессию политтехнолога. Это профессия по одуриванию людей. Услугами политтехнологов в Украине пользуются только олигархи и очень богатые люди. Это одно из средств того что в Украине олигархо-клановая система. Это я об Украине. Поэтому не надо рассказывать что еще где-то пользуются услугами политтехнологов. И особенно следить, чтобы в Украине не было влияния иностранцев (даже оппозиционных в своей стране). Например в свое время (в том числе и деньгами) на украинскую политику очень влиял российский олигарх Березовский.
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30.07.2020 16:08 Відповісти
 
 