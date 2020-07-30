Рост случаев COVID-19 в Киеве связан исключительно с инфицированием молодежи, - Рубан

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ. В дальнейшем прирост заболеваемости ожидается среди населения моложе 35 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Прирост +199 (заболеваний коронавирусом. - Ред.) сегодня связан с общежитием (вспышка коронавируса в общежитии НУ "КПИ". - Ред.) и с тщательным обследованием всех контактных лиц", - отметил Рубан.

Он добавил, что в дальнейшем стоит ожидать всплески заболеваний среди этой категории населения.

"Это общежития, офисы, организации, которые не придерживаются правил карантина в закрытых помещениях, потому что там риск передачи возбудителя - выше", - объяснил он.

По его словам, увеличение случаев заболеваемости COVID-19 в Киеве связано исключительно с заболеванием молодежи от 18 до 35 лет - студентов.

"Мы эту тенденцию наблюдаем уже вторую неделю из-за нарушения режима среди этой категории населения", - отметил Рубан.

Напомним, 30 июля в Киеве антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 199 новых случаев.

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