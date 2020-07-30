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Новини Коронавірус і карантин
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Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан

Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан

Погіршення епідеміологічної ситуації в Києві пов'язане зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ. Надалі приріст захворюваності очікується серед населення до 35 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Приріст +199 (захворювань на коронавірус. - Ред.) сьогодні пов'язаний з гуртожитком (спалах коронавірусу в гуртожитку НУ "КПІ". - Ред.) і з ретельним обстеженням всіх контактних осіб", - повідомив Рубан.

Він додав, що надалі варто очікувати сплески захворювань серед цієї категорії населення.

"Це гуртожитки, офіси, організації, які не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому що там ризик передачі збудника - вище", - пояснив він.

За його словами, збільшення випадків захворюваності на COVID-19 у Києві пов'язано виключно із захворюванням молоді від 18 до 35 років - студентів.

"Ми цю тенденцію спостерігаємо вже другий тиждень через порушення режиму серед цієї категорії населення", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, 30 липня в Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ опиниться між жовтою і помаранчевою епідеміологічними зонами, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.07.2020 10:34 Відповісти
Ага, мальчики и девочки с рюкзачками под судами и ОП.
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30.07.2020 11:36 Відповісти
Пофик. Сами себе злые Буратины.
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30.07.2020 10:40 Відповісти
 
 