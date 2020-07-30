Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан
Погіршення епідеміологічної ситуації в Києві пов'язане зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ. Надалі приріст захворюваності очікується серед населення до 35 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Приріст +199 (захворювань на коронавірус. - Ред.) сьогодні пов'язаний з гуртожитком (спалах коронавірусу в гуртожитку НУ "КПІ". - Ред.) і з ретельним обстеженням всіх контактних осіб", - повідомив Рубан.
Він додав, що надалі варто очікувати сплески захворювань серед цієї категорії населення.
"Це гуртожитки, офіси, організації, які не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому що там ризик передачі збудника - вище", - пояснив він.
За його словами, збільшення випадків захворюваності на COVID-19 у Києві пов'язано виключно із захворюванням молоді від 18 до 35 років - студентів.
"Ми цю тенденцію спостерігаємо вже другий тиждень через порушення режиму серед цієї категорії населення", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, 30 липня в Києві антирекорд захворюваності на COVID-19: за добу - 199 нових випадків.
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