В Совбезе Беларуси не исключают ограничения доступа к интернету в стране
По словам секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова в случае угрозы нацбесопасности Беларуси в стране могут ограничить доступ к интернету.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еuroradio.fm, об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме.
По словам Дмитриева, секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков не исключает возможность ограничения интернета в стране, если возникнет угроза национальной безопасности.
Как отметил кандидат в президенты Беларуси, Равков также рассказал, что, кроме уже задержанных ранее боевиков ЧВК Вагнера, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию". При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
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Ну да, сохранила ещё даже и лучше чем при сысыре, только вот вопрос.
Для кого?
Для шоблы прикорытной при власти.
Проснись дзядзько
На картошку!
хоть бы 1 проевропейский кандидат
К богу бьідла.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
Выборы по принципу "абы не Ким Чен Ын" идиотизм.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
Поэтому не нам украинцам плеваться на "диктатора" Лукашенко. Это притом, что и мы живем далеко не при демократии, а при диктатуре олигархии. Наша диктатура намного хуже диктатуры Лукашенко.
Кроме того альтернативой КНДР есть южная Корея с которой у них один народ. Тогда как рядом с Беларусью как и с Украиной находится опаснейший враг, который ждет неосторожного движения.
Вот это и есть оппозиция в Беларуси. Притом большинство промосковские, а остальные тоже не патриоты.
От своей шкурной обиды они люто злые на Лукашенко и в случае прихода к власти могут жестко мстить.
Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией
https://lenta.ru/auth/
Белоруссия всегда будет сотрудничать с Россией, заявил президент республики https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко . Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», - пообещал глава государства во время общения с журналистами в Минске.
Он заявил, что российский лидер https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин во время телефонного разговора сказал ему: «Мы в одной лодке».
Лукашенко добавил, что у него нет проблем с вопросом, куда совершить первый визит после президентских выборов. «Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми», - заверил он.»
Лукадрочерам, і слабим на голову хохломанкуртам.