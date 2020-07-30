В Совбезе Беларуси не исключают ограничения доступа к интернету в стране

По словам секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова в случае угрозы нацбесопасности Беларуси в стране могут ограничить доступ к интернету.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еuroradio.fm, об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме.

По словам Дмитриева, секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков не исключает возможность ограничения интернета в стране, если возникнет угроза национальной безопасности.

Как отметил кандидат в президенты Беларуси, Равков также рассказал, что, кроме уже задержанных ранее боевиков ЧВК Вагнера, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию". При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.