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У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні

У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні

За словами секретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, в разі загрози нацбезпеці Білорусі в країні можуть обмежити доступ до інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еuroradio.fm, про це журналістам розповів кандидат у президенти Андрій Дмитрієв після зустрічі в Центрвиборчкомі.

За словами Дмитрієва, секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков не відкидає можливості обмеження інтернету в країні, якщо виникне загроза національній безпеці.

Як зазначив кандидат у президенти Білорусі, Равков також розповів, що, крім уже затриманих раніше бойовиків ПВК Вагнера, є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують у країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали до Білорусі "робити революцію". При цьому ГРУ і ФСБ не повідомили білоруську сторону, що ця група має приїхати в Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі шукають ще майже 170 бойовиків ПВК Вагнера, проти вже 33 затриманих порушено справу про підготовку теракту

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Автор: 

Білорусь (7968) вибори (6721) інтернет (2018) нацбезпека (162) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+21
Усе це все більше схоже на постановку - дуже вже Лука хоче залишитись на царстві. А інтернет треба обрубати, щоб світ не бачив того, що планує зробити диктатор зі своїми громадянами.
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30.07.2020 11:39 Відповісти
+10
Картофельный занавес.
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30.07.2020 11:37 Відповісти
+7
и айфоны повыкидать со всякими смартфонами. и компьютеры сжечь. каждому по лопате - и вперёд сажать картошку.
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30.07.2020 11:59 Відповісти
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Картофельный занавес.
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30.07.2020 11:37 Відповісти
Ну зачшэм есть на ноч картошку с занавесом? Ну сьешь ты её с селёдкой, без занавеса.
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30.07.2020 11:41 Відповісти
Усе це все більше схоже на постановку - дуже вже Лука хоче залишитись на царстві. А інтернет треба обрубати, щоб світ не бачив того, що планує зробити диктатор зі своїми громадянами.
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30.07.2020 11:39 Відповісти
Адназначна 100500%
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30.07.2020 11:43 Відповісти
там организовалось какое то сообщество . уже 500 000 зарегистрировалось . в беларуси телефоны по паспортам . регистрация с идентификацией .будут выкладывать фото с избирательных со своими бюлетнями за кого голосовали во избежание фальсификаций со стороны власти . ну и зачем это луке всенародно в 90% избранному надо
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30.07.2020 11:50 Відповісти
Лука все делает правильно. Беларусь - единственная республика которая сохранила все лучшее от СССР. А интернет от паРаши и США надо отрубать однозначно. И не только интернет, но и зомбоящик с кисосоловьевыми.
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30.07.2020 11:55 Відповісти
и айфоны повыкидать со всякими смартфонами. и компьютеры сжечь. каждому по лопате - и вперёд сажать картошку.
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30.07.2020 11:59 Відповісти
Ліктрічіство теж відмінити. Це проіскі загнівающега капіталізьму.
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30.07.2020 12:16 Відповісти
Беларусь - единственная республика которая сохранила все лучшее от СССР.

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Ну да, сохранила ещё даже и лучше чем при сысыре, только вот вопрос.
Для кого?
Для шоблы прикорытной при власти.
Проснись дзядзько
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30.07.2020 12:17 Відповісти
Беларусь - единственная страна из республик бывшего СССР, которая сохранила смертную казнь как высшую меру наказания
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30.07.2020 13:24 Відповісти
хм, а где же ты срать-то будешь? ты об этом подумал?
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30.07.2020 12:22 Відповісти
а де ж ви шановний будете тоді свої висери писати? На шпалерах з часів срср в себе на кухні?
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Опа, попал по яйцам. Гы. Сколько тролятины заволновалось то. Я не пишу высеры и мне на это насрать, а вот читать ваши высеры буду намного меньше. Меньше вашего говна будет на форумах.
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30.07.2020 13:05 Відповісти
Зачем Луке привлекать Вагнер? Гомельских партизан тогда б уже. Рашка антимайдановцев закидует- Луку хотят сделать сговорчивым. Хотят расшатать. Я так думаю
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30.07.2020 11:58 Відповісти
Кепські справи у кривавого колгоспника, якщо постанову з вагнерівцями влаштував та ще й хоче інтернет обмежити.
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30.07.2020 11:41 Відповісти
Проблема в том что вся так называемая "оппозиция" в Беларусии это кацапские шестёрки. Ситуация подобна до той что в Армении!
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30.07.2020 11:53 Відповісти
При диктатурі-авторитаризмі інакше не буває.
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30.07.2020 11:54 Відповісти
Так потому и жалеть сябров особо нефиг!
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30.07.2020 19:04 Відповісти
Все... лука хитрожопый...🙁
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30.07.2020 11:41 Відповісти
Отменить деньги и выдать всем продуктовые карточки.
На картошку!
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30.07.2020 11:45 Відповісти
еге, анексію тре' оформлювать без зайвих свідків
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30.07.2020 11:57 Відповісти
У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні - Цензор.НЕТ 3692
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30.07.2020 11:59 Відповісти
Правильно. И свет отключите в стране чтобы в потемках холопы вилы не смогли найти
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30.07.2020 12:06 Відповісти
Вот оно чё! 😀
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30.07.2020 12:10 Відповісти
Немного обидно за беларусов. По сути безвыиграшная ситуация. Лука=совок и оппозиция рашколюбы еще те. Государственность могут потерять как с первым так и со вторыми.
хоть бы 1 проевропейский кандидат
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30.07.2020 12:11 Відповісти
Есть там одна кандидатка, не скажу что прям проевропейская, но русских не любит.

У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні - Цензор.НЕТ 7726
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30.07.2020 12:18 Відповісти
как ее зовут? почитаю хоть
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30.07.2020 14:49 Відповісти
Нету там таких! Они все прокацапские!!!
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30.07.2020 22:38 Відповісти
чп в стране уже скоро...и царство до гроба...
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30.07.2020 12:11 Відповісти
И это правильно. Путин опять затевает Майдан.
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30.07.2020 12:12 Відповісти
В Совбезе Беларуси не исключают ограничения доступа к телевизору в стране?
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30.07.2020 12:13 Відповісти
Халтурщики...сценарий постановки наверное в 95-м квартале заказывали..
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30.07.2020 12:16 Відповісти
Всі диктаторські режими схожі одне на один. І не один диктатор ще добровільно від влади не пішов. І лука не виняток. І не потрібно щось тут звіздіти про загрозу національній безпеці...
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30.07.2020 12:18 Відповісти
Веселі часи настають в Білорусі.
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30.07.2020 12:19 Відповісти
У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні - Цензор.НЕТ 4796
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30.07.2020 12:28 Відповісти
К телевізору, ограничьте, идиотьі.
К богу бьідла.
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30.07.2020 12:34 Відповісти
Правильно - отключить нахрен все телевидение в стране! Заставить ЖКХ все спутниковые тарелки снять и сдать в утиль. Отключить мобильную связь! Никаких порнух - все в огороды на уборку, и потом к избирательным унитазам - ой, простите, урнам.
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30.07.2020 13:10 Відповісти
Ну теперь становится понятно, зачем вагнеровцев прихватили. Все пазлы сходятся.
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30.07.2020 12:36 Відповісти
А если подумать - для Украину кто выгоднее - Бацька или проросийский демократ?
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30.07.2020 12:38 Відповісти
Что и следовало ожидать, таракан с путлером разыграли этот спектакль, чтобы полностью перекрыть кислород оппозиции, или кто то сомневается?
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30.07.2020 12:58 Відповісти
Ни о какой договоренности Лукашенко с Хутиным, в отправке боевиков в Беларусь, не может быть и речи. Ведь, как известно, что дворцовые СМИ и интернет московии давно жестко мочат Лукашенко.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
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30.07.2020 13:01 Відповісти
Кстати с "союзным государством" Лукашенку пришлось водить за нос не только Хутина, но и множество совковых, скрепных беларусов. Надеюсь за 26 лет в Беларуси скрепных стало меньше (часть вымерли, а часть изменили позицию). Но еще есть. Поэтому и сейчас риторика о "союзном государстве" у него кажись еще не полностью ушла. Но время играет на Беларусь.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
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30.07.2020 13:02 Відповісти
В ситуации, в которой находится Северная Корея, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Ким Чен Ын. Только глупцы до сих пор не поняли, что Ким Чен Ын еще и патриот Серерной Кореи.
Выборы по принципу "абы не Ким Чен Ын" идиотизм.
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30.07.2020 13:13 Відповісти
Ничего общего Беларуси и Северной Кореи нет. В северной Корее ВВП на душу населения несоизмеримо меньше чем в южной Корее. В Беларуси же ВВП на душу населения более чем в 2 раза выше чем в псевдо демократической Украине.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
Поэтому не нам украинцам плеваться на "диктатора" Лукашенко. Это притом, что и мы живем далеко не при демократии, а при диктатуре олигархии. Наша диктатура намного хуже диктатуры Лукашенко.
Кроме того альтернативой КНДР есть южная Корея с которой у них один народ. Тогда как рядом с Беларусью как и с Украиной находится опаснейший враг, который ждет неосторожного движения.
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Ти за кого голосувала?
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30.07.2020 13:52 Відповісти
Окрім як за Смешко голосувати не було за кого. А ти за кого голосував?
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30.07.2020 14:13 Відповісти
За Петра Олексійовича Порошенка. Тепер я знаю, який світогляд виборців Смєшка.
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30.07.2020 14:19 Відповісти
А для мене світогляд бариги порошенка і його виборців був відомий вже давно.
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30.07.2020 14:25 Відповісти
А чому віктор федорович? Колись голосував за Яника?
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Ні.
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30.07.2020 14:55 Відповісти
Правильно - выборы на носу. Чем меньше информирован электорат, тем больше осознанный его выбор в пользу Лукашенко.
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30.07.2020 13:07 Відповісти
Всем известно, что 1994 году Лукашенко не дал дерибанщикам раздерибанить Беларусь. Но они конечно не потеряли надежду. Но им очень обидно, что еще 25 лет назад они могли бы раздерибанить и могли бы уже тогда иметь свои хатынки на море в Испании, Италии и т.п., как имеют украинские олигархи и подолигархники. То есть обидно, что жизнь пропала.
Вот это и есть оппозиция в Беларуси. Притом большинство промосковские, а остальные тоже не патриоты.
От своей шкурной обиды они люто злые на Лукашенко и в случае прихода к власти могут жестко мстить.
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30.07.2020 13:15 Відповісти
Вариант перехода на метод управления КНДР ( Сев. Кореи).. когда не справляются приходится пользоваться и такими методами, тем более апробированный метод в РФ и в Средней Азии, Иране и Турции.
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30.07.2020 13:33 Відповісти
В принципе это оправдано. Похоже "оппозиция" в Беларуси хорошо подготовилась, научившись информационным и иным технологиям манипулирования сознанием людей. Научились на примере Украины. Научились тем технологиям, которые используются против народа в Украине для его одуривания олигархическими кланами, которые господствуют над Украиной.
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30.07.2020 14:06 Відповісти
Старые пердуны безнадежно отстали от жизни)) Нудавайте запрещайте. Еще больше народу на улицы выйдет))
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30.07.2020 14:38 Відповісти
12:44, 9 августа 2020
Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией

https://lenta.ru/auth/

Белоруссия всегда будет сотрудничать с Россией, заявил президент республики https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко . Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», - пообещал глава государства во время общения с журналистами в Минске.
Он заявил, что российский лидер https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин во время телефонного разговора сказал ему: «Мы в одной лодке».
Лукашенко добавил, что у него нет проблем с вопросом, куда совершить первый визит после президентских выборов. «Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми», - заверил он.»


Лукадрочерам, і слабим на голову хохломанкуртам.
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09.08.2020 13:12 Відповісти
 
 