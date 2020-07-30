У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні

За словами секретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, в разі загрози нацбезпеці Білорусі в країні можуть обмежити доступ до інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еuroradio.fm, про це журналістам розповів кандидат у президенти Андрій Дмитрієв після зустрічі в Центрвиборчкомі.

За словами Дмитрієва, секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков не відкидає можливості обмеження інтернету в країні, якщо виникне загроза національній безпеці.

Як зазначив кандидат у президенти Білорусі, Равков також розповів, що, крім уже затриманих раніше бойовиків ПВК Вагнера, є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують у країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали до Білорусі "робити революцію". При цьому ГРУ і ФСБ не повідомили білоруську сторону, що ця група має приїхати в Білорусь.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.