У Радбезі Білорусі не відкидають можливості обмеження доступу до інтернету в країні
За словами секретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, в разі загрози нацбезпеці Білорусі в країні можуть обмежити доступ до інтернету.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еuroradio.fm, про це журналістам розповів кандидат у президенти Андрій Дмитрієв після зустрічі в Центрвиборчкомі.
За словами Дмитрієва, секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков не відкидає можливості обмеження інтернету в країні, якщо виникне загроза національній безпеці.
Як зазначив кандидат у президенти Білорусі, Равков також розповів, що, крім уже затриманих раніше бойовиків ПВК Вагнера, є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують у країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали до Білорусі "робити революцію". При цьому ГРУ і ФСБ не повідомили білоруську сторону, що ця група має приїхати в Білорусь.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
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Ну да, сохранила ещё даже и лучше чем при сысыре, только вот вопрос.
Для кого?
Для шоблы прикорытной при власти.
Проснись дзядзько
На картошку!
хоть бы 1 проевропейский кандидат
К богу бьідла.
Лукашенко не оправдал надежды Хутина, так как Лукашенко более 25 лет водил Хутина за нос с так называемым "союзным государством". И хутин ему не простит.
В ситуации, в которой находится Беларусь, недопустима смена президента. Там нужен опытный, проверенный профессионал, которым в своем деле является Лукашенко. Только глупцы до сих пор не поняли, что Лукашенко еще и патриот Беларуси.
Выборы по принципу "абы не Лукашенко" это идиотизм.
Хотя от риторики о "союзном государстве" беларусским патриотам наверно пришлось понервничать. Я им искренне сочувствую. Но я все таки надеюсь, что большинство патриотов все понимали.
Жыве Беларусь!!!
Выборы по принципу "абы не Ким Чен Ын" идиотизм.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
Поэтому не нам украинцам плеваться на "диктатора" Лукашенко. Это притом, что и мы живем далеко не при демократии, а при диктатуре олигархии. Наша диктатура намного хуже диктатуры Лукашенко.
Кроме того альтернативой КНДР есть южная Корея с которой у них один народ. Тогда как рядом с Беларусью как и с Украиной находится опаснейший враг, который ждет неосторожного движения.
Вот это и есть оппозиция в Беларуси. Притом большинство промосковские, а остальные тоже не патриоты.
От своей шкурной обиды они люто злые на Лукашенко и в случае прихода к власти могут жестко мстить.
Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией
https://lenta.ru/auth/
Белоруссия всегда будет сотрудничать с Россией, заявил президент республики https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко . Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», - пообещал глава государства во время общения с журналистами в Минске.
Он заявил, что российский лидер https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин во время телефонного разговора сказал ему: «Мы в одной лодке».
Лукашенко добавил, что у него нет проблем с вопросом, куда совершить первый визит после президентских выборов. «Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми», - заверил он.»
Лукадрочерам, і слабим на голову хохломанкуртам.