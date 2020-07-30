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Мужчина, сообщивший о минировании станции метро "Вокзальная" в Киеве, задержан, - прокуратура

Мужчина, сообщивший о минировании станции метро

В Киеве задержан злоумышленник, совершивший заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

29 июля 2020г неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" КП "Киевский метрополитен".

"Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, метропоезда проезжали станцию без остановки. Осмотр станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожаротехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г.Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Напомним, 29 июля станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход и выход после звонка о минировании.

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Автор: 

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А в нас вже прокуратура розшук та затримання проводить?
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30.07.2020 13:52 Ответить
Только что на ПРЯМОМ канале "слуга народа" Юрий Камельчук и ведущая Алёна Курбанова договорились не лить больше друг на друга грязь и не исключили создание коалиции между СН и ЕС.
Интересно, как в скором будущем изменится риторика на сайте.
И кого мы будем видеть в ФОТОЖАБАХ.
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30.07.2020 13:59 Ответить
Наверное Шуфрича. Его всегда дубасят, когда непонятка возникает.
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30.07.2020 14:02 Ответить
А хто така Алоьна Курбанова і яке вона має відношення до ЄС?
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30.07.2020 14:15 Ответить
Скоро увидим.
Смешал два цвета: зелёный + пурпурный...
Получился ... коричневый
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30.07.2020 14:38 Ответить
"ведущая Алёна Курбанова"

Якщо ось ця, то вона роботу і досі шукає: https://www.work.ua/ru/resumes/4054929/
Чоловіка, який повідомив про замінування станції метро "Вокзальна" в Києві, затримано, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4803
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30.07.2020 15:44 Ответить
От такого надо сажать на мину, сообщать ему о минировании и подрывать. И снимать на видео.
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30.07.2020 17:58 Ответить
 
 