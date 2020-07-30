Мужчина, сообщивший о минировании станции метро "Вокзальная" в Киеве, задержан, - прокуратура

В Киеве задержан злоумышленник, совершивший заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

29 июля 2020г неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" КП "Киевский метрополитен".

"Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, метропоезда проезжали станцию без остановки. Осмотр станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожаротехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г.Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Напомним, 29 июля станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход и выход после звонка о минировании.

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