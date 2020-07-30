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Новости Агрессия России против Украины
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Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы на Донбассе со стороны наемников РФ не являются системными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Хомчак заявил на совещании в Офисе Президента.

Комментируя ситуацию вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня главнокомандующий ВСУ отметил, что в зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация или наступательные действия.

Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции Объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте также: С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС

Автор: 

Донбасс (26957) ВСУ (6692) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+38
Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8341
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30.07.2020 15:01 Ответить
+31
"...я не перну, я не перну, я не перну, это не я, это не я, это не я..."(с) Ну и гнида же ты, хомяк...
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30.07.2020 14:58 Ответить
+27
Мда зебилы. Навыбирали вы предателей и трусов. Метку негде ставить.
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30.07.2020 14:59 Ответить
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"...я не перну, я не перну, я не перну, это не я, это не я, это не я..."(с) Ну и гнида же ты, хомяк...
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30.07.2020 14:58 Ответить
Паралельная реальность в головах без мозгов.
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30.07.2020 14:59 Ответить
Обстрелов не видим в упор, беспилотников врага тоже, занятия врагом серой зоны тоже, боевые потери - случайные и не боевые. Гниды конченные.
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30.07.2020 15:05 Ответить
Мда зебилы. Навыбирали вы предателей и трусов. Метку негде ставить.
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30.07.2020 14:59 Ответить
Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8341
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30.07.2020 15:01 Ответить
Дива логіки...



Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ. Источник: https://censor.net/n3211013
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30.07.2020 15:00 Ответить
я худею... он оправдывает действия врага, это ******* цирк
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30.07.2020 15:01 Ответить
Он и есть враг. Трус и лизоблюд при власти хуже открытого врага.
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30.07.2020 15:03 Ответить
**** продажна кацапська підстилка.
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30.07.2020 22:22 Ответить
Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне(с)
---------------------
Театр абсурда..........😡
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30.07.2020 15:04 Ответить
Гр@баный цирк одного трусливого шута.
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30.07.2020 15:07 Ответить
Согласна.......
Просто если вчитаться и вдуматься в это(!!!) заявление, то - абсурд/бред.......и это(!!!) заявляет «главнокомандующий ВСУ».........
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30.07.2020 15:26 Ответить
Не шута,а ********.
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30.07.2020 15:33 Ответить
К сожалению,не одного...Шут умудрился усесться на трон и обьединил свору лгунов,карьеристов и предателей.Зедебилятка, думай-ТЕ если есть еще чем.
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30.07.2020 22:25 Ответить
Хомчак напоминает начальника Генштаба РККА генерала Жюкова...21 июня 1941 года....,00;30 мнут на провокации не отвечать,огонь не открывать...,генерал армии Павлов ответил..."есть товарищ генерал...."
Командующий Заппадным фртом генерал армии Павлов был расстрелян 22 июля 1941 года...,ровно через месяц после начала войны....,нашли козла отпущения называется...
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30.07.2020 15:06 Ответить
Сказал, что как стреляли, так и стреляют.
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30.07.2020 15:06 Ответить
т.е. из своего окопа (не наступая)))) и нашим мона чуточку единично-хаотично постреливать?
и рашка (соловьем и сливными бачками гремя) и "та сторона" (неведомая преЗЕденту нашему) так же будут выгораживать наших воинов, как делает это ...вот это ...при погонах... оправдывая стрельбу противника... в режим тишины и устойчивого перемирия имени зеленского...
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30.07.2020 15:07 Ответить
бред, если есть обстрел значит перемирия НЕТ но зевласть слепа
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30.07.2020 15:08 Ответить
Не системные обстрелы легче переносятся в штабном кибинете, чем в блиндаже, и как быть с несистемными потерями.
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30.07.2020 15:12 Ответить
Азербайджану легче...Эрдоган прислал в Нахичевань 11 000 солдат.Крыса КГБшная Путлерская сцыкливая....,боится Эрдогана больше чем Гитлера
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30.07.2020 15:13 Ответить
то есть, можно "не системно" выйти на Хрещатик с автоматом пострелять и за это ничего не будет?
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30.07.2020 15:13 Ответить
Какая лядь ему государственный секрет доверила?

Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3234
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30.07.2020 15:13 Ответить
Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8979
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30.07.2020 15:28 Ответить
Забористые были его айкосы.
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30.07.2020 15:36 Ответить
А что неправильного он сказал? В Украине 17 ядерный действующих реакторов.
Если золотой миллиард допустит войну на нашей территории - я не виноват, если земной шарик треснет, или покроется ядерным пеплом из за их глубокой озабоченности!
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30.07.2020 15:32 Ответить
згадується класик: та йо..б тв...ю мать та н...я мнє піз...ть
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30.07.2020 15:14 Ответить
Ага...типа минет не считается изменой...им надо, что взвод солдат положили...тогда, конечно, эскалация....твари дрожащие
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30.07.2020 15:14 Ответить
Неймётся провокаторам с той стороны....Стреляют ,сукины дети,хотя и не прицельно.... А как или в кого прицелишься, ежели другая сторона и высунутся боится. Вот так стороны и блюдут перемирие. И совсем странно слышать такое от человека военного.... Ладно ,когда так поют "новые лица" ,что возьмешь с домохозяек и парикмахеров ? Но Хомчаку ,ей Богу,стыдно!
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30.07.2020 15:15 Ответить
"Но Хомчаку ,ей Богу,стыдно!"Там де "стидно" у нього луй виріс. Йому було не стидно своїх солдат під Іловайськом на убой віддати, а самому втікти.
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31.07.2020 11:18 Ответить
Единичные изнасилования не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоцииИсточник: https://censor.net.ua/n3211013 тоді про що стаття в карному кодексі?
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30.07.2020 15:18 Ответить
Скоро веревку надо будет самим приносить?
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30.07.2020 15:20 Ответить
Когда дети в Суде сказали, что хотят остаться с Папой,папа передумал разводиться.... так было в августе 1991 года....,когда ссср подыхал от инфаркта,сегодня РАБссия дохнет от инсульта ...Султан Эрдоган добьет Мавзолейных Хмырей....
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30.07.2020 15:24 Ответить
И долго терпилы будем там подсчитывать сколько орки раз стрельнули,и при этом говорить это не считается,то есть открыто выгораживаете врага не прячась
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30.07.2020 15:25 Ответить
Обстріли не системні, але регулярні...
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30.07.2020 15:26 Ответить
Эта песня о якобы не системности играет на руку Уйлу Владимировичу.
Обстрелы либо есть, либо нет. Точка.
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30.07.2020 15:27 Ответить
Если я усну и проснюсь через 100 лет,а меня спрост что сейчас на РАБссии? я отвечу...Пьют и Воруют.
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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30.07.2020 15:29 Ответить
С 2014 года на РАБссию из Донбасса было угнано 50 000 личных авто ,думаю что намного больше.... ограбили бандеровцев Донбасса братаны РАБссиянцы...
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30.07.2020 15:32 Ответить
ви дибіли чи що ?
яку систему ви там шукаєте ?
факт Є - там СТРІЛЯЮТЬ !!!!!!
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30.07.2020 15:33 Ответить
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30.07.2020 15:35 Ответить
Обстріли є не системними...Ще забуло сказати, що обстріли не є прицільними і що стріляють невинні люди, які не знають, що вже стріляти не можна.
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30.07.2020 15:35 Ответить
Алё, военный! А ну-ка расскажи нам где в Боевом уставе есть термины "системный и не системный обстрел"? Кацапня что - фейерверки в небо запускала по случаю радости от перемирия? Обстрел позиций со стороны противника не бывает системный или не системный. Он просто обстрел. Потому-что стреляя стреляющие пытаются поразить противника и не могут точно предугадать поразят или нет. К тому же - стреляют во время действия подписанного перемирия. А, значит, как минимум, нарушают подписанные договорённости. Или "системным" Хомчак и всякое разное отребье признают только тогда, когда дивизион РСЗО накроет полкилометра линии и уложит десяток-другой наших бойцов? Если там мир и обстрелы "несистемные", то неплохо было бы перенести кабинет и приёмную Хомчака на передок. Вместе с адъютанатами, помощниками, советниками и аналитиками.
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30.07.2020 15:36 Ответить
вот, всё верно сказано, других слов не надо.
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30.07.2020 19:24 Ответить
Когда Путлер напал на Чечню второй раз,после Ельцина.Покойный Батя Сенатор сказал : РАБссия без войны,что Будулай без кобылы....
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30.07.2020 15:36 Ответить
Тому, хомчак- іловайський, тепер зможе працювати на свіжому повітрі. Хлопці і "кабінет" йому на "0" облаштують.
Як там сепари, які "несистемно" стріляють? Призвіща з'ясували? Покарали?
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30.07.2020 15:37 Ответить
Хорошие адвокаты у рашистов.
Непонято, что они делают в украинских госорганах.
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30.07.2020 15:43 Ответить
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак своими заявлениями напоминает адвоката ордло,который защищает их в Гааге на обвинение Украинского народа, в обстрелах с оккупированой ее части рашистскими пособниками..
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30.07.2020 15:54 Ответить
Хто він такий, Р. Хомчак? https://www.youtube.com/watch?v=UoaGdx2tWnk
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30.07.2020 15:58 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZUYYjrk6cZLA6LztM7DWKzrtUO2qQ4QGLaMbHEhXMVXGd5jVeOgoPOQWMnYvyPToV-dEaO6ut0RlisOCYkCQBGFFcQCfNNCQZSgYJWzD3R9WWrlDueiTeplbIYdeiG0jEeNeMi99urmKUkTCdcJy0LE&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3488898084507580?__cft__[0]=AZUYYjrk6cZLA6LztM7DWKzrtUO2qQ4QGLaMbHEhXMVXGd5jVeOgoPOQWMnYvyPToV-dEaO6ut0RlisOCYkCQBGFFcQCfNNCQZSgYJWzD3R9WWrlDueiTeplbIYdeiG0jEeNeMi99urmKUkTCdcJy0LE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

- Сволочи, отпустите парня с должности.

Вы же его добьёте.

Я серьезно.

--

Полное видео:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPt1o_mG2heQ%3Ffbclid%3DIwAR38Q73hbms-cNJIb-OR4Wq7ckfRRJjjtiJEkjwmXIQBfzVkTeyt9vMZyn0&h=AT0B2UzxL_vB4S9OIXQARydh45TP0BcpuAtuKE8tbO_n3bjVOCsT_nOqRmT9rICfBqlkdYMYBbryGMF5kQ1Wc8GiewPfNz2CeT5I8glPT79LV8KzhZZAxYAfWu1tIzwqhLLa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XnT7raU2t4c6SapZw6lGdA3KUogmtlKl-SL7Dpl7r7y5zmlEAzOgI0ui3GouQTD0596tXI7jmp3O1MiMNdTnD0hUNWsrTFEWNcW0OuRUSnpLoIK5WgstnXQq4pG8Qj9DjKy5D36SFes7aAKJxIPXWwyrilwn4 https://youtu.be/Pt1o_mG2heQ

З.Ы. Насчёт «вырывания из контекста».

Дело не столько в том, чтО он говорит, сколько - кАк он это говорит.

Можете посмотреть без звука и оценить - в благополучном ли он психо-эмоциональном состоянии?..

Хотя то, чтО он говорит, тоже, мягко говоря, вызывает некоторую степень беспокойства.
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30.07.2020 16:15 Ответить
Хомчак, ты где зарплату получаешь, какой стране служишь? Своими словами ты защищаешь от украинских воинов российских оккупантов. Ты думаешь, у них нет своих адвокатов, своих защитников? Хомчак, где твои дети, твои близкие? Они на передовой? Если бы я вел такие речи, то мне бы не выплатили премию или уволили бы без выходного пособия. Не помню, чтобы ты защищал украинских воинов.
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30.07.2020 16:43 Ответить
он падло, свою шкуру только защищает, гнида паршивая.
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30.07.2020 18:57 Ответить
Як каже Хомчак - поки в моє ліжко міна не прилетить то обстрілів там немає.
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30.07.2020 18:32 Ответить
Вони і раніше були то тут, то там. Тобто не системні. Вважати, що обстрілів нема, ніяк не можна.
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30.07.2020 18:53 Ответить
До чего-же тупой хомяк, - "обстрелы не являются системными", да какая разница, системные или нет, главное, что они есть, и какое-же тогда прекращение? Да, с нашей стороны тишина, (ну, как обычно), а враг-то не прекращает стрелять, или вы ждёте, когда не дай Бог, будут с нашей стороны потери, тогда лишь дойдёт в ваши бестолковые головы, что действительно, перемирия никакого нету. А зелень будет хвастаться, - "вот видите, - я как и обещал, прекратил войну на Донбассе". Да, ты-то прекратил, но враг на обстрелы и перемирие, что-то положил...
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30.07.2020 18:54 Ответить
какой говнокомандующий. такой у него подчиненый хомчак. это не тот хенерал, что драпал с илловайска впереди всех ?
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30.07.2020 20:50 Ответить
генералы терпилы
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30.07.2020 22:14 Ответить
смотрите кто ллайкнул новость.Сепарша таня лайф.Еще себя позиционирует - за Украину.
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30.07.2020 22:49 Ответить
А если пару раз по ВР или Конченой Заспе *бнуть из миномета ето тоже будет фиксироваться екскалацией?
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30.07.2020 23:41 Ответить
ЩОБ ТОБІ НЕ СИСТЕМНО ( ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ) НА ПОДВІРЯ ТВОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИЛІТАЛО ПО ДВІ РАКЕТИ З " УРАГАНА ".
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31.07.2020 06:18 Ответить
Навіщо так жорстоко. Досить однієї пляшки в гузно. Несистемно та кожен день. Добре хай по-вашому, несистемно через день.
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31.07.2020 11:25 Ответить
 
 