Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы на Донбассе со стороны наемников РФ не являются системными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Хомчак заявил на совещании в Офисе Президента.

Комментируя ситуацию вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня главнокомандующий ВСУ отметил, что в зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация или наступательные действия.

Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции Объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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