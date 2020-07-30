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Новини Агресія Росії проти України
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Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що обстріли на Донбасі з боку найманців РФ не є системними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Хомчак заявив на нараді в Офісі Президента.

Коментуючи ситуацію навколо режиму стійкого і всеосяжного припинення вогню, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в зоні проведення ООС не було зафіксовано ескалації або наступальних дій.

Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на низькому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільна і контрольована.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС

Автор: 

Донбас (22357) ЗСУ (7666) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+38
Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8341
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30.07.2020 15:01 Відповісти
+31
"...я не перну, я не перну, я не перну, это не я, это не я, это не я..."(с) Ну и гнида же ты, хомяк...
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30.07.2020 14:58 Відповісти
+27
Мда зебилы. Навыбирали вы предателей и трусов. Метку негде ставить.
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30.07.2020 14:59 Відповісти
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"...я не перну, я не перну, я не перну, это не я, это не я, это не я..."(с) Ну и гнида же ты, хомяк...
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30.07.2020 14:58 Відповісти
Паралельная реальность в головах без мозгов.
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30.07.2020 14:59 Відповісти
Обстрелов не видим в упор, беспилотников врага тоже, занятия врагом серой зоны тоже, боевые потери - случайные и не боевые. Гниды конченные.
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30.07.2020 15:05 Відповісти
Мда зебилы. Навыбирали вы предателей и трусов. Метку негде ставить.
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30.07.2020 14:59 Відповісти
Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8341
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30.07.2020 15:01 Відповісти
Дива логіки...



Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ. Источник: https://censor.net/n3211013
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30.07.2020 15:00 Відповісти
я худею... он оправдывает действия врага, это ******* цирк
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30.07.2020 15:01 Відповісти
Он и есть враг. Трус и лизоблюд при власти хуже открытого врага.
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30.07.2020 15:03 Відповісти
**** продажна кацапська підстилка.
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30.07.2020 22:22 Відповісти
Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне(с)
---------------------
Театр абсурда..........😡
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30.07.2020 15:04 Відповісти
Гр@баный цирк одного трусливого шута.
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30.07.2020 15:07 Відповісти
Согласна.......
Просто если вчитаться и вдуматься в это(!!!) заявление, то - абсурд/бред.......и это(!!!) заявляет «главнокомандующий ВСУ».........
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30.07.2020 15:26 Відповісти
Не шута,а ********.
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30.07.2020 15:33 Відповісти
К сожалению,не одного...Шут умудрился усесться на трон и обьединил свору лгунов,карьеристов и предателей.Зедебилятка, думай-ТЕ если есть еще чем.
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30.07.2020 22:25 Відповісти
Хомчак напоминает начальника Генштаба РККА генерала Жюкова...21 июня 1941 года....,00;30 мнут на провокации не отвечать,огонь не открывать...,генерал армии Павлов ответил..."есть товарищ генерал...."
Командующий Заппадным фртом генерал армии Павлов был расстрелян 22 июля 1941 года...,ровно через месяц после начала войны....,нашли козла отпущения называется...
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30.07.2020 15:06 Відповісти
Сказал, что как стреляли, так и стреляют.
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30.07.2020 15:06 Відповісти
т.е. из своего окопа (не наступая)))) и нашим мона чуточку единично-хаотично постреливать?
и рашка (соловьем и сливными бачками гремя) и "та сторона" (неведомая преЗЕденту нашему) так же будут выгораживать наших воинов, как делает это ...вот это ...при погонах... оправдывая стрельбу противника... в режим тишины и устойчивого перемирия имени зеленского...
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30.07.2020 15:07 Відповісти
бред, если есть обстрел значит перемирия НЕТ но зевласть слепа
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30.07.2020 15:08 Відповісти
Не системные обстрелы легче переносятся в штабном кибинете, чем в блиндаже, и как быть с несистемными потерями.
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30.07.2020 15:12 Відповісти
Азербайджану легче...Эрдоган прислал в Нахичевань 11 000 солдат.Крыса КГБшная Путлерская сцыкливая....,боится Эрдогана больше чем Гитлера
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30.07.2020 15:13 Відповісти
то есть, можно "не системно" выйти на Хрещатик с автоматом пострелять и за это ничего не будет?
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30.07.2020 15:13 Відповісти
Какая лядь ему государственный секрет доверила?

Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3234
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30.07.2020 15:13 Відповісти
Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8979
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30.07.2020 15:28 Відповісти
Забористые были его айкосы.
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30.07.2020 15:36 Відповісти
А что неправильного он сказал? В Украине 17 ядерный действующих реакторов.
Если золотой миллиард допустит войну на нашей территории - я не виноват, если земной шарик треснет, или покроется ядерным пеплом из за их глубокой озабоченности!
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30.07.2020 15:32 Відповісти
згадується класик: та йо..б тв...ю мать та н...я мнє піз...ть
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Ага...типа минет не считается изменой...им надо, что взвод солдат положили...тогда, конечно, эскалация....твари дрожащие
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Неймётся провокаторам с той стороны....Стреляют ,сукины дети,хотя и не прицельно.... А как или в кого прицелишься, ежели другая сторона и высунутся боится. Вот так стороны и блюдут перемирие. И совсем странно слышать такое от человека военного.... Ладно ,когда так поют "новые лица" ,что возьмешь с домохозяек и парикмахеров ? Но Хомчаку ,ей Богу,стыдно!
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30.07.2020 15:15 Відповісти
"Но Хомчаку ,ей Богу,стыдно!"Там де "стидно" у нього луй виріс. Йому було не стидно своїх солдат під Іловайськом на убой віддати, а самому втікти.
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31.07.2020 11:18 Відповісти
Единичные изнасилования не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоцииИсточник: https://censor.net.ua/n3211013 тоді про що стаття в карному кодексі?
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30.07.2020 15:18 Відповісти
Скоро веревку надо будет самим приносить?
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30.07.2020 15:20 Відповісти
Когда дети в Суде сказали, что хотят остаться с Папой,папа передумал разводиться.... так было в августе 1991 года....,когда ссср подыхал от инфаркта,сегодня РАБссия дохнет от инсульта ...Султан Эрдоган добьет Мавзолейных Хмырей....
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30.07.2020 15:24 Відповісти
И долго терпилы будем там подсчитывать сколько орки раз стрельнули,и при этом говорить это не считается,то есть открыто выгораживаете врага не прячась
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30.07.2020 15:25 Відповісти
Обстріли не системні, але регулярні...
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30.07.2020 15:26 Відповісти
Эта песня о якобы не системности играет на руку Уйлу Владимировичу.
Обстрелы либо есть, либо нет. Точка.
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30.07.2020 15:27 Відповісти
Если я усну и проснюсь через 100 лет,а меня спрост что сейчас на РАБссии? я отвечу...Пьют и Воруют.
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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30.07.2020 15:29 Відповісти
С 2014 года на РАБссию из Донбасса было угнано 50 000 личных авто ,думаю что намного больше.... ограбили бандеровцев Донбасса братаны РАБссиянцы...
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30.07.2020 15:32 Відповісти
ви дибіли чи що ?
яку систему ви там шукаєте ?
факт Є - там СТРІЛЯЮТЬ !!!!!!
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30.07.2020 15:33 Відповісти
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30.07.2020 15:35 Відповісти
Обстріли є не системними...Ще забуло сказати, що обстріли не є прицільними і що стріляють невинні люди, які не знають, що вже стріляти не можна.
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30.07.2020 15:35 Відповісти
Алё, военный! А ну-ка расскажи нам где в Боевом уставе есть термины "системный и не системный обстрел"? Кацапня что - фейерверки в небо запускала по случаю радости от перемирия? Обстрел позиций со стороны противника не бывает системный или не системный. Он просто обстрел. Потому-что стреляя стреляющие пытаются поразить противника и не могут точно предугадать поразят или нет. К тому же - стреляют во время действия подписанного перемирия. А, значит, как минимум, нарушают подписанные договорённости. Или "системным" Хомчак и всякое разное отребье признают только тогда, когда дивизион РСЗО накроет полкилометра линии и уложит десяток-другой наших бойцов? Если там мир и обстрелы "несистемные", то неплохо было бы перенести кабинет и приёмную Хомчака на передок. Вместе с адъютанатами, помощниками, советниками и аналитиками.
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30.07.2020 15:36 Відповісти
вот, всё верно сказано, других слов не надо.
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30.07.2020 19:24 Відповісти
Когда Путлер напал на Чечню второй раз,после Ельцина.Покойный Батя Сенатор сказал : РАБссия без войны,что Будулай без кобылы....
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30.07.2020 15:36 Відповісти
Тому, хомчак- іловайський, тепер зможе працювати на свіжому повітрі. Хлопці і "кабінет" йому на "0" облаштують.
Як там сепари, які "несистемно" стріляють? Призвіща з'ясували? Покарали?
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30.07.2020 15:37 Відповісти
Хорошие адвокаты у рашистов.
Непонято, что они делают в украинских госорганах.
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30.07.2020 15:43 Відповісти
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак своими заявлениями напоминает адвоката ордло,который защищает их в Гааге на обвинение Украинского народа, в обстрелах с оккупированой ее части рашистскими пособниками..
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30.07.2020 15:54 Відповісти
Хто він такий, Р. Хомчак? https://www.youtube.com/watch?v=UoaGdx2tWnk
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30.07.2020 15:58 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZUYYjrk6cZLA6LztM7DWKzrtUO2qQ4QGLaMbHEhXMVXGd5jVeOgoPOQWMnYvyPToV-dEaO6ut0RlisOCYkCQBGFFcQCfNNCQZSgYJWzD3R9WWrlDueiTeplbIYdeiG0jEeNeMi99urmKUkTCdcJy0LE&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3488898084507580?__cft__[0]=AZUYYjrk6cZLA6LztM7DWKzrtUO2qQ4QGLaMbHEhXMVXGd5jVeOgoPOQWMnYvyPToV-dEaO6ut0RlisOCYkCQBGFFcQCfNNCQZSgYJWzD3R9WWrlDueiTeplbIYdeiG0jEeNeMi99urmKUkTCdcJy0LE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

- Сволочи, отпустите парня с должности.

Вы же его добьёте.

Я серьезно.

--

Полное видео:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPt1o_mG2heQ%3Ffbclid%3DIwAR38Q73hbms-cNJIb-OR4Wq7ckfRRJjjtiJEkjwmXIQBfzVkTeyt9vMZyn0&h=AT0B2UzxL_vB4S9OIXQARydh45TP0BcpuAtuKE8tbO_n3bjVOCsT_nOqRmT9rICfBqlkdYMYBbryGMF5kQ1Wc8GiewPfNz2CeT5I8glPT79LV8KzhZZAxYAfWu1tIzwqhLLa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XnT7raU2t4c6SapZw6lGdA3KUogmtlKl-SL7Dpl7r7y5zmlEAzOgI0ui3GouQTD0596tXI7jmp3O1MiMNdTnD0hUNWsrTFEWNcW0OuRUSnpLoIK5WgstnXQq4pG8Qj9DjKy5D36SFes7aAKJxIPXWwyrilwn4 https://youtu.be/Pt1o_mG2heQ

З.Ы. Насчёт «вырывания из контекста».

Дело не столько в том, чтО он говорит, сколько - кАк он это говорит.

Можете посмотреть без звука и оценить - в благополучном ли он психо-эмоциональном состоянии?..

Хотя то, чтО он говорит, тоже, мягко говоря, вызывает некоторую степень беспокойства.
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30.07.2020 16:15 Відповісти
Хомчак, ты где зарплату получаешь, какой стране служишь? Своими словами ты защищаешь от украинских воинов российских оккупантов. Ты думаешь, у них нет своих адвокатов, своих защитников? Хомчак, где твои дети, твои близкие? Они на передовой? Если бы я вел такие речи, то мне бы не выплатили премию или уволили бы без выходного пособия. Не помню, чтобы ты защищал украинских воинов.
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30.07.2020 16:43 Відповісти
он падло, свою шкуру только защищает, гнида паршивая.
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30.07.2020 18:57 Відповісти
Як каже Хомчак - поки в моє ліжко міна не прилетить то обстрілів там немає.
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30.07.2020 18:32 Відповісти
Вони і раніше були то тут, то там. Тобто не системні. Вважати, що обстрілів нема, ніяк не можна.
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30.07.2020 18:53 Відповісти
До чего-же тупой хомяк, - "обстрелы не являются системными", да какая разница, системные или нет, главное, что они есть, и какое-же тогда прекращение? Да, с нашей стороны тишина, (ну, как обычно), а враг-то не прекращает стрелять, или вы ждёте, когда не дай Бог, будут с нашей стороны потери, тогда лишь дойдёт в ваши бестолковые головы, что действительно, перемирия никакого нету. А зелень будет хвастаться, - "вот видите, - я как и обещал, прекратил войну на Донбассе". Да, ты-то прекратил, но враг на обстрелы и перемирие, что-то положил...
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30.07.2020 18:54 Відповісти
какой говнокомандующий. такой у него подчиненый хомчак. это не тот хенерал, что драпал с илловайска впереди всех ?
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30.07.2020 20:50 Відповісти
генералы терпилы
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30.07.2020 22:14 Відповісти
смотрите кто ллайкнул новость.Сепарша таня лайф.Еще себя позиционирует - за Украину.
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30.07.2020 22:49 Відповісти
А если пару раз по ВР или Конченой Заспе *бнуть из миномета ето тоже будет фиксироваться екскалацией?
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30.07.2020 23:41 Відповісти
ЩОБ ТОБІ НЕ СИСТЕМНО ( ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ) НА ПОДВІРЯ ТВОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИЛІТАЛО ПО ДВІ РАКЕТИ З " УРАГАНА ".
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31.07.2020 06:18 Відповісти
Навіщо так жорстоко. Досить однієї пляшки в гузно. Несистемно та кожен день. Добре хай по-вашому, несистемно через день.
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31.07.2020 11:25 Відповісти
 
 