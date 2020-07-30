Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що обстріли на Донбасі з боку найманців РФ не є системними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Хомчак заявив на нараді в Офісі Президента.
Коментуючи ситуацію навколо режиму стійкого і всеосяжного припинення вогню, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в зоні проведення ООС не було зафіксовано ескалації або наступальних дій.
Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на низькому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільна і контрольована.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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Единичные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ. Источник: https://censor.net/n3211013
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Театр абсурда..........😡
Просто если вчитаться и вдуматься в это(!!!) заявление, то - абсурд/бред.......и это(!!!) заявляет «главнокомандующий ВСУ».........
Командующий Заппадным фртом генерал армии Павлов был расстрелян 22 июля 1941 года...,ровно через месяц после начала войны....,нашли козла отпущения называется...
и рашка (соловьем и сливными бачками гремя) и "та сторона" (неведомая преЗЕденту нашему) так же будут выгораживать наших воинов, как делает это ...вот это ...при погонах... оправдывая стрельбу противника... в режим тишины и устойчивого перемирия имени зеленского...
Если золотой миллиард допустит войну на нашей территории - я не виноват, если земной шарик треснет, или покроется ядерным пеплом из за их глубокой озабоченности!
Обстрелы либо есть, либо нет. Точка.
М.Е.Салтыков-Щедрин.
яку систему ви там шукаєте ?
факт Є - там СТРІЛЯЮТЬ !!!!!!
Як там сепари, які "несистемно" стріляють? Призвіща з'ясували? Покарали?
Непонято, что они делают в украинских госорганах.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3488898084507580?__cft__[0]=AZUYYjrk6cZLA6LztM7DWKzrtUO2qQ4QGLaMbHEhXMVXGd5jVeOgoPOQWMnYvyPToV-dEaO6ut0RlisOCYkCQBGFFcQCfNNCQZSgYJWzD3R9WWrlDueiTeplbIYdeiG0jEeNeMi99urmKUkTCdcJy0LE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
- Сволочи, отпустите парня с должности.
Вы же его добьёте.
Я серьезно.
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Полное видео:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPt1o_mG2heQ%3Ffbclid%3DIwAR38Q73hbms-cNJIb-OR4Wq7ckfRRJjjtiJEkjwmXIQBfzVkTeyt9vMZyn0&h=AT0B2UzxL_vB4S9OIXQARydh45TP0BcpuAtuKE8tbO_n3bjVOCsT_nOqRmT9rICfBqlkdYMYBbryGMF5kQ1Wc8GiewPfNz2CeT5I8glPT79LV8KzhZZAxYAfWu1tIzwqhLLa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XnT7raU2t4c6SapZw6lGdA3KUogmtlKl-SL7Dpl7r7y5zmlEAzOgI0ui3GouQTD0596tXI7jmp3O1MiMNdTnD0hUNWsrTFEWNcW0OuRUSnpLoIK5WgstnXQq4pG8Qj9DjKy5D36SFes7aAKJxIPXWwyrilwn4 https://youtu.be/Pt1o_mG2heQ
З.Ы. Насчёт «вырывания из контекста».
Дело не столько в том, чтО он говорит, сколько - кАк он это говорит.
Можете посмотреть без звука и оценить - в благополучном ли он психо-эмоциональном состоянии?..
Хотя то, чтО он говорит, тоже, мягко говоря, вызывает некоторую степень беспокойства.