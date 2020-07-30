Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що обстріли на Донбасі з боку найманців РФ не є системними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Хомчак заявив на нараді в Офісі Президента.

Коментуючи ситуацію навколо режиму стійкого і всеосяжного припинення вогню, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в зоні проведення ООС не було зафіксовано ескалації або наступальних дій.

Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на низькому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільна і контрольована.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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