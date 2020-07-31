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Врача, скрывавшегося от наказания за смерть роженицы, задержали на Закарпатье, - Нацполиция

Врача, скрывавшегося от наказания за смерть роженицы, задержали на Закарпатье, - Нацполиция

Врач Хустской районной больницы, скрывавшийся от наказания за смерть роженицы, задержан и будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

Предварительно суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача. Судом медику было назначено наказанияе- 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей женщины. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда.

Вчера, 30 июля, работники Хустского отдела полиции получили информацию, что разыскиваемый может находиться в местной больнице, где его и обнаружили. Сейчас из-за неудовлетворительного состояния здоровья врача он находится под наблюдением медиков. Также мужчина находится под охраной полицейских. Как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

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какого еще такого *неудавлетворительного состояния здоровья* ?
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31.07.2020 15:08 Ответить
дружище..ты пойми-врач не бандит.и суд над ним вполне мог подорвать здоровье..а вообще жаль и его,и женщину.наверняка есть немало мамочек,которые ему благодарны за его работу.но вот один неудачный случай-и такой результат..
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31.07.2020 16:35 Ответить
пусть "неудачный случай" будет и твоей жены или дочери.
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31.07.2020 22:11 Ответить
Зеленский?
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01.08.2020 03:54 Ответить
 
 