Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться
Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который девятый день скрывается от правоохранителей в Полтавской области. Территорию поисков немного сместили.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин.
Он уточнил, что поиски все еще происходят на территории Полтавщины, хотя изначальная территория была откорректирована.
"Поиски не прекращались, они продолжаются. Возможно не в такой масштабной фазе. Сейчас больше сделан акцент на оперативную работу и работу с оперативной информацией", - сообщил Гришин.
По его словам, сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий того, где может скрываться Скрипник и что с ним могло случиться. Гришин добавил, что версия о самоубийстве Скрипника также не исключается.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
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а мусора уже и отступить не могут - ибо обосрались.
Як різко змінюються оцінки в залежності від результату.
Зачем ищите??
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зебаран, собаков, дерьмак и шобла слуг сброда творят чудеса , превратили Украину окончательно в цирк , только что то не смешно)))) мусора , тупые бараны могут только пенсионеров и женщин прессовать, слезоточивым газом лица заливать. если кто по круче попадается, обсираются по самые не балуй. ))))
пипец, вопрос когда этот гребанный цирк закончится, зебаран?))))