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Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться

Поиски

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который девятый день скрывается от правоохранителей в Полтавской области. Территорию поисков немного сместили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин.

Он уточнил, что поиски все еще происходят на территории Полтавщины, хотя изначальная территория была откорректирована.

"Поиски не прекращались, они продолжаются. Возможно не в такой масштабной фазе. Сейчас больше сделан акцент на оперативную работу и работу с оперативной информацией", - сообщил Гришин.

По его словам, сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий того, где может скрываться Скрипник и что с ним могло случиться. Гришин добавил, что версия о самоубийстве Скрипника также не исключается.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Также читайте: На Полтавщине вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболели 19 человек

Автор: 

Нацполиция (16562) Тахтаулове (772) розыск (843) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+37
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 3753

...
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31.07.2020 16:53 Ответить
+28
я представляю сколько это стоило налогоплательщикам

а мусора уже и отступить не могут - ибо обосрались.
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31.07.2020 16:48 Ответить
+18
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7247
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31.07.2020 16:50 Ответить
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я представляю сколько это стоило налогоплательщикам

а мусора уже и отступить не могут - ибо обосрались.
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31.07.2020 16:48 Ответить
А ще декілька днів тому це було "черговою постановкою Авакова".
Як різко змінюються оцінки в залежності від результату.
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31.07.2020 17:08 Ответить
террорист, по версии Антошки Геращенко, уже умер и даже мумифицировался
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31.07.2020 17:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YBgqTlcTgQ8 - Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу, а он есть! (с)
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31.07.2020 16:49 Ответить
Так ведь антошка еще позавчера на ромашке погадал...и вынес вердикт что он уже вроде как и не живой уже...
Зачем ищите??
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31.07.2020 16:49 Ответить
найдется в РАДЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЗЕЛЕНСКИМ КАК НОВЫЙ МИНИСТРА МВС....
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31.07.2020 17:03 Ответить
Ученья, сэр.
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31.07.2020 17:15 Ответить
Полтавский Рэмбо, его так просто не взять
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31.07.2020 16:49 Ответить
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7247
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31.07.2020 16:50 Ответить
так и не объяснили как он умудрился управлять машиной с гранатой в руке . насколько понимаю с выдернутой чекой одновременно сторожа заложника полковника . что бы не сбежал .
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31.07.2020 16:51 Ответить
Короче, история о том, как, никому неизвестный Скрипник, нае2ал всю украинскую милицию.
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31.07.2020 16:51 Ответить
ну не нае2ал а вые2ал и не украинскую а авакянскую милицию
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31.07.2020 16:56 Ответить
Да повесился где то в лесу .Потом грибники найдут.
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31.07.2020 16:52 Ответить
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 3753

...
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31.07.2020 16:53 Ответить
Мусора опущенные.
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31.07.2020 16:54 Ответить
А тех на бамбасе уже не пытаются словить,они уже не террористы,а сторона переговоров?
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31.07.2020 16:54 Ответить
У Санчи гАнтон Пансы на даче искали?
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31.07.2020 16:54 Ответить
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 4640

...
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31.07.2020 16:55 Ответить
Беги Рома, беги.
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31.07.2020 16:55 Ответить
оце рівень теперишніх мусорів, це вам не діду руки крутити, який городиною торгував в недозволеному місці.
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31.07.2020 16:57 Ответить
кукурудзяний рембо похєрив всю структуру мвс
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31.07.2020 16:57 Ответить
Парню - жизни желаю.
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31.07.2020 16:58 Ответить
Спросите у Авакова.
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31.07.2020 16:58 Ответить
Та он уже в Луцкой области. Хрен его там найдут.
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31.07.2020 16:59 Ответить
Ну да, сначала область надо найти...
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31.07.2020 21:25 Ответить
видать перископы на подлодках,бороздивших лесопосадку,засрались...
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31.07.2020 17:00 Ответить
Да напишите уже, что покончил собой. И не морочьте голову.
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31.07.2020 17:02 Ответить
Пока что ищут более менее похожий труп бомжа.
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31.07.2020 17:19 Ответить
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7077
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31.07.2020 17:03 Ответить
Можливо,його вже немає на планеті...
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 6351
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31.07.2020 17:09 Ответить
...або так :
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 6422
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31.07.2020 17:14 Ответить
Пацан уже в добробатах скорей всего. Я бы на его месте так сделал а там бы исправил документы
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31.07.2020 17:10 Ответить
Это пипец, как нужно себя не уважать, что бы терпеть такое. В Польше на 130 человек один чиновник, в Украине один чиновник на 30 человек населения. Это и МВД считается, 200000 человек. Где смысл, какой от них толк? Театр абсурда, а они врачей и учителей сокращают. Страна не пуганных идиотов...
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31.07.2020 17:15 Ответить
Он уже в Одессе на пляже
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31.07.2020 17:16 Ответить
Може он тоже где-то стоит и ждет?Ну,как тот,"луцкий"
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31.07.2020 17:16 Ответить
зачем его так активно ловить, разошлите фейс и пусть ловится, нет надо самолетами вертолетами горючку палить
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31.07.2020 17:28 Ответить
Під час втечі полковника і терориста супроводжували машини МВС і навіть гелікоптер. І.... він зник. Схоже Аваков тримає українців за повних лохів.
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31.07.2020 17:35 Ответить
В дупло заглядывали? В кукурузе смотрели?
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31.07.2020 17:43 Ответить
От так
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31.07.2020 17:53 Ответить
Так отож.
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01.08.2020 01:42 Ответить
Пора вже тому "терористу" Скрипнику об"явитись десь в сітях і розповісти свою версію всього того двіжу...А то мусора стільки бабла спишуть на його "поіскі",що справді дешевше буде розігнати всю полтавську мусарню...
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31.07.2020 17:56 Ответить
«Йшов 100500-й день пошуків полтавського терориста.»
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31.07.2020 18:03 Ответить
Может он под землю ушёл?
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31.07.2020 18:18 Ответить
после обеда ужин затянулся.
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31.07.2020 18:22 Ответить
срочно фильм - спонсор тот-же, от инвестиционной няни отказываюсь.
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31.07.2020 18:45 Ответить
Он метро на Троещину копает
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31.07.2020 19:22 Ответить
З кукурудзи перебрався в соняшник? Ну і хітрющий
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31.07.2020 19:22 Ответить
Сценарист "АвакOFF Фильм Пикчерис", явно затянул сцену с поиском "террориста".
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31.07.2020 19:59 Ответить
І дев"ять днів, як Аваков набрав мочі в рот. Знайдіть Авакова!!! Поїхав в Луцьк на кіно відбілити свої штанці, але ніж доїхав до Київа, то обісрався по самі кісточки!!!
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31.07.2020 20:03 Ответить
В глубокой яме прикиданный землей, мабуть.
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31.07.2020 20:07 Ответить
а тоня сказала шо нах він треба -- сам здохне... тоня бесдіть не буде -- прахвесіоналка...
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31.07.2020 20:57 Ответить
А він пішов у кукурудзу......і пропав.
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31.07.2020 21:09 Ответить
смотрю я на весь этот цирк шапито, на то что происходит стране и офигиваю )))))
зебаран, собаков, дерьмак и шобла слуг сброда творят чудеса , превратили Украину окончательно в цирк , только что то не смешно)))) мусора , тупые бараны могут только пенсионеров и женщин прессовать, слезоточивым газом лица заливать. если кто по круче попадается, обсираются по самые не балуй. ))))

пипец, вопрос когда этот гребанный цирк закончится, зебаран?))))
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31.07.2020 21:15 Ответить
Неуловимый Джо...
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31.07.2020 21:16 Ответить
Это ж надо два раза подряд так облажатся - в Луцке "штурмували" пустой автобус, а теперь 9 дней какого-то балбеса в кукурузе не могут поймать! Ой позорище!!!
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31.07.2020 21:22 Ответить
а що якщо чекісти його вже замочили і шифруються, бо знають, що буде скандал!!!??
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31.07.2020 22:22 Ответить
Вбили тварюки хлопця.
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01.08.2020 05:58 Ответить
І таке може бути.
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01.08.2020 07:54 Ответить
 
 