Мэр Тростянца Бова опасается за свою жизнь накануне избирательной кампании: в 2006 и 2018 на него уже были покушения

Глава Тростянецкой объединенной территориальной громады Сумской области от ПП "Сила Людей" Юрий Бова дважды пережил покушения - в 2006 и 2018 году. Сейчас ему тоже поступает информация об угрозе для жизни.

Об этом Бова рассказал Цензор.НЕТ.

"Эти люди не подбирают средства. Меня источники предупредили: "Будет все". Я с 2018 года - с момента сообщения полиции о готовящемся покушении на мою жизнь - нахожусь под охраной спецподразделения полиции. Были моменты, когда правоохранители меня даже просили уехать из страны, потому как угроза становилась очень высокой и они не могли дать гарантий", - рассказал Бова.

По словам мэра, похожая история была и в 2006 году.

"Тогда было первое покушение: два человека напали сзади ночью с битами, наносили удары в голову. Если бы не повернул голову, не выжил бы, а так основной удар принял лоб. 7 лет длилось следствие, и удалось установить заказчика, который нанял людей за 3 000 долларов", - говорит Бова.

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Детали нападения, случившегося в 2018 году, мэр раскрыть не может, так как следствие продолжается, и он дал подписку о неразглашении информации.

"Сегодня я снова опасаюсь за свою жизнь. Перед местными выборами это может быть выгодно одному нашему пророссийскому деятелю, который уже открыто заявил, что пойдет на выборы и его задача - не допустить меня любой ценой до участия в выборах", - говорит Бова.

При этом он утверждает, что участились случаи черного пиара и провокаций. Так, 29 июля несколько людей ворвались в кабинет мэра с неизвестными намерениями, пришлось вызывать полицию.

"Есть опасения, что задержанные хотели что-то подбросить в кабинет. Позднее эти же люди попытались сорвать мою пресс-конференцию и обвинить меня в коррупции, ссылаясь на составленные админпротоколы за то, что горсовет напечатал объявление в газете моей жены на 1000 грн. Абсурдность в том, что это было решение сессии горсовета о заключении соглашения с этим изданием на печать официальных материалов, потому что оно предоставило самые низкие цены. Наши адвокаты работают, мы будем оспаривать это в суде. Следователь, даже не дождавшись всех имеющихся документов из горсовета, по-быстрому составил четыре протокола. Важно также, что в любом случае это была закрытая информация, которую "слили" из областного управления полиции пророссийским деятелям в нашем городе. Это началась системная работа по очернению моего имени, о которой меня предупреждали, возможны более радикальные действия", - прокомментировал Бова ситуацию.

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Он также отмечает, что против него начала работу Тростянецкая райадминистрация, глава которой, якобы готовясь также участвовать в выборах городского головы, недавно опубликовал материал о том, что Юрий Бова с волонтерами незаконно расчистит русло реки Боромля, убирает мусор и тд. Данное обращение передано в местную полицию для реагирования. Субботник местных жителей интерпретировался им в контексте того, что "сбор бурелома на территории лесного фонда подпадает под признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 185 Уголовного кодекса Украины (кража)". Хотя речка никакого отношения к лесному фонду не имеет. Однако действия полиции сейчас непредсказуемы.

В 2019 году Юрий Бова был отмечен изданием "Новое Время" в проекте "Люди нового времени" за изменение стандартов жизни в своем городе. В 2017 году Юрий Бова был одним из лидеров рейтинга мэров-инноваторов городов с населением до 500 тыс. человек, подготовленного "Украинской Правдой" и Международным саммитом мэров. В Тростянецкой ОТГ реализуется много успешных проектов по индивидуальному отоплению, ремонту водоснабжения, построены новая библиотека, стадион, роддом, отремонтированы исторические памятники "Круглый двор" и "Дворец Голицына", проводятся ежегодные фестивали "Чайковский Fest", "Схид-Рок", привлекаются инвесторы, в частности, активно развивается шоколадная фабрика, которая уже вложила в развитие предприятия более 200 миллионов долларов США. Ожидается, что в нынешней избирательной гонке Юрий Бова будет одним из лидеров. До этого он пять раз с 2005 года выигрывал выборы городского головы Тростянца.