РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5696 посетителей онлайн
Новости
2 851 71

Мэр Тростянца Бова опасается за свою жизнь накануне избирательной кампании: в 2006 и 2018 на него уже были покушения

Мэр Тростянца Бова опасается за свою жизнь накануне избирательной кампании: в 2006 и 2018 на него уже были покушения

Глава Тростянецкой объединенной территориальной громады Сумской области от ПП "Сила Людей" Юрий Бова дважды пережил покушения - в 2006 и 2018 году. Сейчас ему тоже поступает информация об угрозе для жизни.

Об этом Бова рассказал Цензор.НЕТ.

"Эти люди не подбирают средства. Меня источники предупредили: "Будет все". Я с 2018 года - с момента сообщения полиции о готовящемся покушении на мою жизнь - нахожусь под охраной спецподразделения полиции. Были моменты, когда правоохранители меня даже просили уехать из страны, потому как угроза становилась очень высокой и они не могли дать гарантий", - рассказал Бова.

По словам мэра, похожая история была и в 2006 году.

"Тогда было первое покушение: два человека напали сзади ночью с битами, наносили удары в голову. Если бы не повернул голову, не выжил бы, а так основной удар принял лоб. 7 лет длилось следствие, и удалось установить заказчика, который нанял людей за 3 000 долларов", - говорит Бова.

Читайте на Цензор.НЕТ: 11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента"

Детали нападения, случившегося в 2018 году, мэр раскрыть не может, так как следствие продолжается, и он дал подписку о неразглашении информации.

"Сегодня я снова опасаюсь за свою жизнь. Перед местными выборами это может быть выгодно одному нашему пророссийскому деятелю, который уже открыто заявил, что пойдет на выборы и его задача - не допустить меня любой ценой до участия в выборах", - говорит Бова.

При этом он утверждает, что участились случаи черного пиара и провокаций. Так, 29 июля несколько людей ворвались в кабинет мэра с неизвестными намерениями, пришлось вызывать полицию.

"Есть опасения, что задержанные хотели что-то подбросить в кабинет. Позднее эти же люди попытались сорвать мою пресс-конференцию и обвинить меня в коррупции, ссылаясь на составленные админпротоколы за то, что горсовет напечатал объявление в газете моей жены на 1000 грн. Абсурдность в том, что это было решение сессии горсовета о заключении соглашения с этим изданием на печать официальных материалов, потому что оно предоставило самые низкие цены. Наши адвокаты работают, мы будем оспаривать это в суде. Следователь, даже не дождавшись всех имеющихся документов из горсовета, по-быстрому составил четыре протокола. Важно также, что в любом случае это была закрытая информация, которую "слили" из областного управления полиции пророссийским деятелям в нашем городе. Это началась системная работа по очернению моего имени, о которой меня предупреждали, возможны более радикальные действия", - прокомментировал Бова ситуацию.

Также на Цензор.НЕТ: Внепарламентские партии предостерегают нардепов от смены правил на местных выборах-2020: Это узурпация и катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке

Он также отмечает, что против него начала работу Тростянецкая райадминистрация, глава которой, якобы готовясь также участвовать в выборах городского головы, недавно опубликовал материал о том, что Юрий Бова с волонтерами незаконно расчистит русло реки Боромля, убирает мусор и тд. Данное обращение передано в местную полицию для реагирования. Субботник местных жителей интерпретировался им в контексте того, что "сбор бурелома на территории лесного фонда подпадает под признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 185 Уголовного кодекса Украины (кража)". Хотя речка никакого отношения к лесному фонду не имеет. Однако действия полиции сейчас непредсказуемы.

В 2019 году Юрий Бова был отмечен изданием "Новое Время" в проекте "Люди нового времени" за изменение стандартов жизни в своем городе. В 2017 году Юрий Бова был одним из лидеров рейтинга мэров-инноваторов городов с населением до 500 тыс. человек, подготовленного "Украинской Правдой" и Международным саммитом мэров. В Тростянецкой ОТГ реализуется много успешных проектов по индивидуальному отоплению, ремонту водоснабжения, построены новая библиотека, стадион, роддом, отремонтированы исторические памятники "Круглый двор" и "Дворец Голицына", проводятся ежегодные фестивали "Чайковский Fest", "Схид-Рок", привлекаются инвесторы, в частности, активно развивается шоколадная фабрика, которая уже вложила в развитие предприятия более 200 миллионов долларов США. Ожидается, что в нынешней избирательной гонке Юрий Бова будет одним из лидеров. До этого он пять раз с 2005 года выигрывал выборы городского головы Тростянца.

Автор: 

покушение (1047) Сумская область (3326) Сила людей (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
я сам родом из Тростянца, заслуги нынешнего мэра не соизмеримо высокие по сравнению с предыдущими мэрами, город перестал быть похож на кучу мусора, Бову по праву переизбирали тростянчане на новые срока.
показать весь комментарий
31.07.2020 20:25 Ответить
+3
Шелупонь это скорее в вашем городе, Бова нормальный мэр и город содержится на много в лучшем порядке, чем какой либо в области. Обсирая конкретного человека поинтересуйтесь его деятельностью. Тростянчане его переизбирают на новые срока не зря, он сделал для города много
показать весь комментарий
31.07.2020 20:28 Ответить
+2
Що ти прочитав і кого? Приїдь у Тростянець і подивися!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накануне выборов угроза для жизни всякой шелупони всегда увеличивается в геометрической прогрессии. А как по мне,так подобные субъекты после успешных для себя выборов скорее подыхают. Пьяный..обкуренный..да в сауне..да под шлюхой..Не каждый переживет.
показать весь комментарий
31.07.2020 20:08 Ответить
Шелупонь это скорее в вашем городе, Бова нормальный мэр и город содержится на много в лучшем порядке, чем какой либо в области. Обсирая конкретного человека поинтересуйтесь его деятельностью. Тростянчане его переизбирают на новые срока не зря, он сделал для города много
показать весь комментарий
31.07.2020 20:28 Ответить
почитал о нем - одни стажировки и обучение на гранты.... о работе ( реальной работе) ни слова....грантоед?
показать весь комментарий
31.07.2020 20:35 Ответить
Що ти прочитав і кого? Приїдь у Тростянець і подивися!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:38 Ответить
А вы, Сережа из Словакии лучше видите?
показать весь комментарий
31.07.2020 21:28 Ответить
Ушльопок, ти навіть не знаєш хто такий Бова! Спочатку через гугл запитай, що Бова зробив для свого міста (починаючи із 2004 року), а ще приїдь в це місто та спитай міцевих про нього! Я кби всім такого мера - Україна давно б була квіточкою Східної Європи!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:37 Ответить
а как дела у предприятия * Меркурий*, зарегистрированным на жену Бовы?
показать весь комментарий
31.07.2020 20:51 Ответить
А як справи у ботоферми? "Меркурій"?! А що ти знаєш про це? А нічого!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:55 Ответить
а чего вы так засуетились, пан Бова?)
показать весь комментарий
31.07.2020 20:57 Ответить
"бомж", у мене справжнжнє ім`я, на відміну від тебе!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:00 Ответить
Чомусь я так і підозрював,що якась тупа мерзота на кшталт тебе буде плюватися лайном. Нічого писати не буду про бову. Час все розставить на свої місця.
показать весь комментарий
31.07.2020 21:26 Ответить
Так. Даже "долугі" 73% теж зробили вибір. Ви теж з них.
показать весь комментарий
31.07.2020 21:35 Ответить
Тільки не смерди про "даже". Я знаю що це "навіть") Моє навчання в кацапській школі за часів "совка"все одно дає про себе знати.))
показать весь комментарий
31.07.2020 21:39 Ответить
А чому тебе так бомбить-то? Мені байдуже на "слова-суржики" - це ж інет і тут можна писати як заманецця)
показать весь комментарий
31.07.2020 21:44 Ответить
Мене бомбить що ми-українці на суржику балакаємо. Я намагаюся хоча б для себе це виправляти і дітей вчу.)
показать весь комментарий
31.07.2020 21:47 Ответить
До речі-"бомбить-ТО"-це вже не то)))
показать весь комментарий
31.07.2020 21:49 Ответить
Розумієш, я буду за Тростянець дупу рвати будь-кому бо я тут живу! Тому можилво я тебе образив, але це моє місто і я знаю хто його зробив таким - і будь-хто в Тростянці знає це! Те що моє місто найкраще і воно змінилося за 15 років до європейського - це правда на всі 100%! Я пишаюся тим, що я живу у Тростянці і бажаю всім жити так само, як ми тут жевемо!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:57 Ответить
Тут я можу тільки одне написати-СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показать весь комментарий
31.07.2020 23:49 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
01.08.2020 09:46 Ответить
Ні, я голосував за Порошенка!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:39 Ответить
Тут +
показать весь комментарий
31.07.2020 21:45 Ответить
Бандити якої партії нападали на Бову?
показать весь комментарий
31.07.2020 20:09 Ответить
Дорогенький, менше побрехеньками займайся. Як було селом ваше Смородіно - так і лишилось. Що 30 років тому, що зараз. Лише вокзал змінився, але то не заслуга Бови.
показать весь комментарий
31.07.2020 20:48 Ответить
от дурне. Село страшнюче. Люди бідні, пилюка й бур'ян. Кому ті пару алей треба, й садиба мера, в бур'яні.
показать весь комментарий
31.07.2020 21:03 Ответить
сам соси, Серожа. Я тобі скажу таке - люди повинні в подібному жити, а не туристи їздити. Те, що за чуже бабло він зробив ремонта - в тому його заслуги нема. Будь-хто за чуже бабло може зробити ремонт. Та, й нарешті, усі міста й села в Україні, більш-менш "чисті". Захищай свій свинюшник, а пеніс соси сам, як в тебе про нього думка.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:42 Ответить
Ті, Серьожа, не можеш жити в чистоті. Бо ти свиня. Як в голові, так і фізично. Там в Сумській обл. є хороші психлікарні. Дарма тебе випустили.
показать весь комментарий
01.08.2020 11:55 Ответить
таких як ти лікував, бачу недолікував
показать весь комментарий
01.08.2020 15:01 Ответить
з тебе хіба сміятися, якщо б не було таке вонюче й чорнороте
показать весь комментарий
01.08.2020 16:30 Ответить
Серожа-дебил
показать весь комментарий
01.08.2020 16:36 Ответить
Серожа-дебил
показать весь комментарий
01.08.2020 16:45 Ответить
або вчись варити зелений шоколад,або будуй завод набоїв...
показать весь комментарий
31.07.2020 20:11 Ответить
в частности, активно развивается шоколадная фабрика, которая уже вложила в развитие предприятия более 200 миллионов долларов США. Источник: https://censor.net/n3211345

Вон оно что, Михалыч...
показать весь комментарий
31.07.2020 20:18 Ответить
Ні, трішки не так! Шоколадна фабрика звісно ж дає місту основний податок (+з/д) та іноді допогає місту благодійно, але в основному всі ініціативи та розвиток суто на ньому!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:46 Ответить
я сам родом из Тростянца, заслуги нынешнего мэра не соизмеримо высокие по сравнению с предыдущими мэрами, город перестал быть похож на кучу мусора, Бову по праву переизбирали тростянчане на новые срока.
показать весь комментарий
31.07.2020 20:25 Ответить
Це каже той, хто не хоче показувати своє справжнє прізвище?!
Ти би спочатку приїхав у Тростянець і подивився на власні очі та спитав БУДЬ-КОГО про Бову і можливо змінив би свою "фантазію"!
показать весь комментарий
31.07.2020 20:49 Ответить
дорогой мой бомж, с 2004 г. известного как кидалово ющенко, я ВООБЩЕ не хожу на выборы и вам не советую. результат будет один - вы останетесь мягко говоря лузерами....тк появятся нафталиновые деды нащадков клованов, кравчуков, морозов, фокиных, юрушевых и вкинут вам очередного клована....и вы его схаваете
показать весь комментарий
31.07.2020 21:11 Ответить
Судя по всему Sergey Stolyarenko-это Бова и есть)
показать весь комментарий
31.07.2020 21:32 Ответить
100% пиар сорвался
показать весь комментарий
31.07.2020 21:35 Ответить
100% ти "бомж"! Прізвища немає - значить "бомж"!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:37 Ответить
Сергію, якщи Ви з Тростянця, може назвете тих, кому Бова кістка в горлі?
показать весь комментарий
31.07.2020 21:45 Ответить
Якщо чесно, не хочу називати тут прізвища! Пропоную зайти на ФБ і там почитати на "подслушано тростянец", "тростянецька міська рада", "тростянець інфо" (почитати коментарі мешканців) - просто зробити свої висновки!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:52 Ответить
Який жде ти кумедний ідіот! Я точно не Бова) Покажу друзям - нехай посміються із тебе)))
показать весь комментарий
31.07.2020 21:35 Ответить
Кому? медведчуку? Чи шуфричу?
показать весь комментарий
31.07.2020 21:43 Ответить
Утирок я тобі вже відписався за кого я) Я голосував за Порошенка! Облом?!
показать весь комментарий
31.07.2020 21:45 Ответить
вопрос закрыт. ты никому не интересен
показать весь комментарий
31.07.2020 21:41 Ответить
Бова - один з найкращих мерів в Україні. Якщо не найкращий. Не дивоно, що слугам такі є німим докором їхній бездарності. До Цензора претензія давня. Чому немає прізвищ, хто організовував напад на Бову? Чому немає прізвища сепаратиста, який рветься до влади? Чому немає прізвищ слуг, котрі вже бачать себе на місці Бови? Добре заню настрої людей у Тростянці. В будь якого кандидата немає жодних шансів перемогти Юрія Бову. Скільки бабла не закачай у вибори. І що б там слуги н6е еписали в пресі, це ніяк не вплине на виборців. Єдине, що може запинити Бову, це вбивство, або брутальне усунення від виборчого процесу.
показать весь комментарий
31.07.2020 21:42 Ответить
 
 