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Ударивший ветерана блогер Домбровский порезал себе горло в суде

Ударивший ветерана блогер Домбровский порезал себе горло в суде

Одесский блогер Станислав Домбровский, по версии следствия, ударил участника боевых действий. Его задержали за хулиганство. Когда суд отправил Домбровского в СИЗО, тот порезал себе горло.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Он госпитализирован", - сообщили в полиции.

В пресс-службе Приморского райсуда отмечают, что Домбровский, по версии следствия, ударил участника боевых действий.

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"20.07.2020 примерно в 23 часов 40 минут, вместе с другим лицом, он находился возле кафе "Виват", расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 72, и, действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание. В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действиях Д. продолжались в течение примерно 15 - 20 минут", - сообщили в суде.

Сам Домбровский утверждает, что ударил человека, поскольку заступался за своего товарища Евгения Гавриленко, которого "били у дома семеро за то, что он неправильно курил сигарету", пишет "Громадське".

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Блогер называет дело против себя сфабрикованным. Объясняет это тем, что недавно записал видео с критикой президента Владимира Зеленского. На нем блогер обсуждает гибель под Зайцевым на Донбассе украинского военного и в нецензурной форме осуждает действия президента. Также Домбровский обвинил спецслужбы в том, что они якобы срежиссировал захват заложников в Луцке, чтобы поднять рейтинги президента.

Станислав Домбровский — одесский активист, поэт, актер и блогер. Ранее у него было 7 судимостей за кражи, мошенничество и грабеж. Недавно заявил, что будет баллотироваться на кресло городского главы Одессы

Автор: 

арест (10465) Одесса (7921) Нацполиция (16562) суд (25140) мера пресечения (468)


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Топ комментарии
+54
В твоїй країні блазень за президента, ось де п..дець.
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31.07.2020 21:52 Ответить
+41
"Поэт" с 7 судимостями в кресло главы Одессы... Пи...дец какой-то
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31.07.2020 21:47 Ответить
+41
последний абзац - шедевр )))))))
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31.07.2020 21:48 Ответить
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7 судимостей.
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01.08.2020 20:41 Ответить
По факту пьяної драки і закривають ...
А за те , почав та не зміг закінчити самогубство
Тай цілі такої не було .... був церговий актор погорілого цирку
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01.08.2020 22:02 Ответить
Станіслав Домбровський - одеський активіст, поет, актор та блогер. Раніше мав 7 судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211357

А щоб не мав права балотуватися в мери потрібно 77 судимостей?😁
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01.08.2020 20:40 Ответить
Советую посмотреть видео Домбровского с Арестовичем. Неоднозначный кадр
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01.08.2020 21:35 Ответить
Никогда раньше про него не слышал. Поярков его прорекламировал. Наверное ошибся Поярков. Итересна причина смены риторики Домбровского, после того, как он высказывает свою "уважуху" шмарию в мае 2019. У меня есть своё объяснение. Домбровский, сделав интервью с Арестовичем, в мае 2020, решил последовать его рецепту про политику идентичности и наверное решил собрать себе аудиторию, по примеру шмария. Только шмарий собириает себе русскоязычных малоросов с необоснованной претензией на зачатки интеллекта, а Домбровский решил занять агресивно-патриотический сегмент: 1. Диванных борцов с соплёй 2. Тех, кто готов материть соплю и обвинять её во всех своих проблемах. 3. Тех кто хотел бы материть соплю жестко прилюдно, но так не может. Настоящим патриотам, которые делают реальные конструктивные дела, он интересен исключительно как пример, как делать не нужно. Призывы к вооруженному восстанию и смене власти, сопли приведут Украину к полному мракобесию, цивилизованный мир от нас отвернется, мы станем хуже Сирии. Домбровский решил хайпонуть. У нас есть только один конструктивный способ сменить власть на ту, которую хотят люди с проукраинской позицией: когда рейтинг власти упадет и у них не будет этой диванной поддержки, начать массовые акции протеста, против разрушения Украины, по аналогии с 2013-м. И когда эти зеленые сопли начнуть текти, они начнут дергаться и сделают глупости, после которых зеленскому придется сбежать из Украины. Патриотам останется "отловить" убегающих, слуг наркота, как в 2014 году партию рыгов, чтоб они законно проголосовали за парламентскую форму правления. Если Премьером выберут Порошенко, то у Украины есть шанс получить международную поддержку и сохранить страну. Иные сценарии очень непредсказуемые и опасные для сохранения реальной независимости и суверенитета.
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02.08.2020 20:04 Ответить
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