Ударивший ветерана блогер Домбровский порезал себе горло в суде

Одесский блогер Станислав Домбровский, по версии следствия, ударил участника боевых действий. Его задержали за хулиганство. Когда суд отправил Домбровского в СИЗО, тот порезал себе горло.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Он госпитализирован", - сообщили в полиции.

В пресс-службе Приморского райсуда отмечают, что Домбровский, по версии следствия, ударил участника боевых действий.

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"20.07.2020 примерно в 23 часов 40 минут, вместе с другим лицом, он находился возле кафе "Виват", расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 72, и, действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание. В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действиях Д. продолжались в течение примерно 15 - 20 минут", - сообщили в суде.

Сам Домбровский утверждает, что ударил человека, поскольку заступался за своего товарища Евгения Гавриленко, которого "били у дома семеро за то, что он неправильно курил сигарету", пишет "Громадське".

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Блогер называет дело против себя сфабрикованным. Объясняет это тем, что недавно записал видео с критикой президента Владимира Зеленского. На нем блогер обсуждает гибель под Зайцевым на Донбассе украинского военного и в нецензурной форме осуждает действия президента. Также Домбровский обвинил спецслужбы в том, что они якобы срежиссировал захват заложников в Луцке, чтобы поднять рейтинги президента.

Станислав Домбровский — одесский активист, поэт, актер и блогер. Ранее у него было 7 судимостей за кражи, мошенничество и грабеж. Недавно заявил, что будет баллотироваться на кресло городского главы Одессы